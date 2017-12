Ultimul club de vară pentru vîrstnici, dat în folosinţă în Parcul Tăbăcărie

Primăria Constanţa a încheiat, ieri, acţiunea de amenajare a cluburilor de vară pentru pensionari. Ultimul foişor amenajat în această vară de Municipalitate a fost inaugurat în interiorul „Ţării Piticilor” din Parcul Tăbăcărie de primarul Constanţei, Radu Mazăre. Pînă acum au fost deja date în folosinţă cluburi în toate zonele oraşului, de obicei amplasamentele fiind alese în apropierea locurilor de joacă pentru copii, pentru ca bunicii să îşi poată supraveghea nepoţii de la umbra foişoarelor. Cu ocazia inaugurării de ieri, Radu Mazăre a declarat: „Ştiu că ar fi fost bine să fie date în folosinţă mai repede aceste cluburi, dar am intrat în UE şi e nevoie să respectăm reguli stricte legate de proceduri de achiziţie, licitaţii etc. Procurorii ne păzesc fiecare mişcare, am făcut totul ca la carte şi am mai întîrziat un pic”. La toamnă, pavilioanele în aer liber vor fi închise, activitatea urmînd a se desfăşura în cluburile de iarnă, care vor fi amenajate tot în 10 amplasamente din oraş, astfel încît pensionarii din toate cartierele constănţene să beneficieze în permanenţă de programul social iniţiat de primarul Mazăre şi aprobat de Consiliul Local.

Clubul inaugurat ieri este situat în parcul Tăbăcărie. Pavilionul este o construcţie uşoară din lemn, cu o suprafaţă de 201 mp, cu o capacitate de 80 locuri şi are formă octogonală. Este prevăzut cu băncuţe şi mese din lemn, televizor cu plasmă, automate cu cafea, ceai, ciocolată caldă, cafea cu lapte, apă plată şi şapte seturi de ziare ale presei locale şi centrale, jocuri distractive (rummy, şah, table, cărţi de joc). Potrivit anunţului primarului, mîine va fi inaugurat şi cel de-al treilea club de vară, în Parcul de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Mazăre a adăugat că, după ce se va amenaja Mallul din parc, clubul din parcul Tăbăcărie se va muta în incinta Mallului. „Va fi un club ultramodern şi elegant destinat petrecerii timpului liber al pensionarilor. Aceasta a fost una din principalele condiţii pe care le-am pus constructorului mallului, atunci cînd am aprobat înfiinţarea obiectivului”, a declarat primarul.