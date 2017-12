ETAPA A 12-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul etapei - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari; Viitorul Constanţa - Astra II Giurgiu; Delta Tulcea - Dinamo II Bucureşti; FC Snagov - Dunărea Galaţi; CSMS Iaşi - Victoria Brăneşti; CS Otopeni - CF Brăila; ora 12.00: Gloria Buzău - FC Farul Constanţa; duminică, ora 12.00: FCM Bacău - FC Botoşani. Clasament: 1. Viitorul Constanţa 23p (golaveraj: 17-8), 2. Delta Tulcea 23p (16-7), 3. Săgeata Năvodari 19p (20-10), 4. FC Snagov 18p (17-12), 5. Astra II Giurgiu 16p (18-17), 6. Dinamo II Bucureşti 16p (13-12), 7. CSMS Iaşi 16p (12-14), 8. CF Brăila 16p (13-17), 9. FC Farul Constanţa 15p (15-15), 10. Dunărea Galaţi 14p (15-18), 11. FC Botoşani 13p (12-15), 12. Victoria Brăneşti 12p (13-15), 13. FCM Bacău 12p (9-11), 14. Callatis Mangalia 11p (14-17), 15. CS Otopeni 9p (12-15), 16. Gloria Buzău 8p (9-22); Seria a 2-a - sâmbătă, ora 11.00: ALRO Slatina - Arieşul Turda; FC Olt - Juventus Bucureşti; Unirea Alba Iulia - Mureşul Deva; UTA - Luceafărul Oradea; FC Maramureş - Gloria Bistriţa; ora 12.00: FC Timişoara - FC Argeş; duminică, ora 12.00: FC Bihor - CSM Rm. Vîlcea. Meciul Gaz Metan Severin - Chindia Tîrgovişte, scor 1-2, s-a jucat vineri. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 24p (22-11), 2. FC Timişoara 24p (18-9), 3. FC Argeş 19p (19-14), 4. Chindia Tîrgovişte 19p (13-11).

ETAPA A 12-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au desfăşurat şase partide contând pentru etapa a 12-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: CS Eforie - Comprest GIM Bucureşti 2-0 (Croitoru 37, Borza 38); Eolica Baia - CS Baloteşti 3-2 (D. Stere 20, Şuta 60, Tudorache 75 - Robu 63, V. Andrei 83); Viitorul Chirnogi - FC Voluntari 2-0; Unirea Slobozia - ACS Berceni 1-1; CS Ştefăneşti - Rapid II Bucureşti 3-2; Conpet Cireşu - CS Tunari 1-3. Meciul Viitorul Axintele - CS Afumaţi se joacă sâmbătă, de la ora 14.00. Dunărea Călăraşi a stat. Clasament: 1. Slobozia 27p (golaveraj: 25-6); 2. Afumaţi 25p (18-4); 3. Ştefăneşti 23p (20-7); ... 5. Baia 20p (14-9); ... 10. Eforie 14p (10-18).

ETAPA A 11-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 11-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Recolta Nicolae Bălcescu (se joacă la Fîntînele, de la ora 12.00); Voinţa Săcele - AS Grădina; Sportul Tortoman - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu; Gloria Seimeni - Dunaris Topalu (se joacă la Dunărea); Pescarul Ghindăreşti - Dunărea Ciobanu (ora 12.00). Speranţa Nisipari stă. SERIA SUD: Danubius Rasova - CSM II Medgidia Valea Dacilor (ora 14.00); CS II Peştera - Sacidava Aliman; Tineretul Valea Dacilor - Marmura Deleni; Voinţa Cochirleni - CSSM Medgidia; Voinţa Siminoc - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Murfatlar); AS Ciocîrlia - Dunărea Ostrov (ora 14.00). Inter Ion Corvin stă. SERIA EST: Farul Tuzla - Luceafărul Amzacea; Fulgerul Chirnogeni - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Avîntul Comana - AS Bărăganu; CS II Agigea - Sparta II Techirghiol (ora 12.00); Viitorul Cerchezu - Viitorul Cobadin; Unirea Topraisar - Viitorul Mereni; CFR Constanţa - Recolta Negru Vodă. Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ETAPA A 10-A ÎN CN AL JUNIORILOR A, B, C, D ŞI CUPA HAGI DANONE

Programul etapei a 10-a în Campionatul Naţional de juniori - juniori A, duminică, ora 12.00: Oţelul Galaţi - FC Farul Constanţa (ora 14.00, juniori B), CF Brăila - Dunărea Călăraşi, FC Viitorul Constanţa - Delta Tulcea, LPS Galaţi - Dunărea Galaţi, Unirea Slobozia - Callatis Mangalia. Săgeata Năvodari stă; juniori C, sâmbătă: Metalul Constanţa - Academia Hagi Constanţa (ora 9.00, în continuare evoluează juniorii D), FC Farul Constanţa - Elpis Constanţa (10.00), CSS Medgidia - Callatis Mangalia (ora 14.30), duminică: CS Agigea - CS Eforie (ora 9.00). Meciurile CS Eolica Baia - ACSSF Farul 2010 Constanţa s-au disputat vineri. Duelul FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari a fost amânat; Cupa Hagi-Danone: Academia Hagi Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa, Săgeata Năvodari - CSS Medgidia, FC Constanţa - GSIB Mangalia, Academia Hagi - Metalul Constanţa.

ETAPĂ ÎN CN DE JUNIORI E

Etapa a 11-a în Campionatul Naţional al juniorilor E, Seria Sud: CS Eforie - ACSSF Farul Constanţa 2010, CS Eolica Baia - FC Viitorul 2001 Constanţa, GSIB Mangalia - Callatis Mangalia. FC Farul Constanţa stă; Seria Nord, etapa 9: Steaua RTS Cogealac - Metalul Constanţa, Palatul Copiilor Constanţa - Academia Hagi 2001 Constanţa, Săgeata Năvodari - Academia Hagi 2002 Constanţa.

SELYMES A REVENIT LA ASTRA

Antrenorul Tibor Selymes, care a demisionat marţi de la conducerea tehnică a echipei FCM Tîrgu Mureş, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea Astra Ploieşti. Selymes, care a fost prezent la antrenamentul de joi după-amiază al Astrei, face echipă tehnică la gruparea din Ploieşti cu Valentin Sinescu şi Silviu Lung. Astra Ploieşti a rămas fără antrenor luni, când a fost demis Marius Şumudică, care ulterior a semnat cu FC Braşov. Selymes a fost antrenor la gruparea prahoveană şi în primele două etape din acest campionat, fiind apoi înlocuit cu... Şumudică! FCM Tg. Mureş va fi antrenată de italianul Maurizio Trombetta, iar Daniel Isăilă, fostul tehnician al Braşovului, a preluat pe Sportul Studenţesc Bucureşti.

ROMÂNIA - GRECIA SE VA JUCAA ÎN PROPORŢIE DE 99,99%

Partida amicală de fotbal dintre reprezentativele României şi Greciei se va disputa în proporţie de 99,99% pe 15 noiembrie, a declarat ofiţerul de presă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Paul Zaharia, care a precizat că mai trebuie stabilit locul de desfăşurare, după ce Federaţia Germană de Fotbal nu şi-a dat acordul ca întâlnirea să se joace în Germania. „Mai sunt două sau trei ţări ca variante, dar momentan nu putem spune care sunt acestea. Stadionul pe care se va disputa meciul trebuie să întrunească condiţiille unui meci internaţional. În mod normal, nu ar trebui să fie probleme, dar momentan suntem blocaţi”, a spus Zaharia. România va mai întâlni, pe 11 noiembrie, la Liege, tot într-o partidă amicală, selecţionata Belgiei.

BETO, CONVOCAT LA NAŢIONALA PORTUGALIEI

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a anunţat lotul cu care va aborda meciurile de baraj cu Bosnia pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor, cu turneul final în Ucraina şi Polonia. Printre cei trei portari chemaţi de Paulo Bento se află şi Beto, jucătorul împrumutat de CFR Cluj de la FC Porto. Prima întâlnire va avea loc la Zenica, pe 11 noiembrie, returul fiind programat peste patru zile la Lisabona. Din lotul Portugaliei nu lipsesc portarii Eduardo şi Rui Patricio, fundaşii Bruno Alves, Fabio Coentrao, Pepe şi Rolando, mijlocaşii Carlos Martins, Joao Moutinho şi Raul Meirelles, atacanţii Cristiano Ronaldo, Danny, Hugo Almeida, Helder Postiga, Nani, Nuno Gomes şi Ricardo Quaresma.

CASSANO, OPERAT CU SUCCES PE CORD

Antonio Cassano a fost operat pe cord în cursul dimineţii de vineri, pentru umplerea unei găuri între cele două atrii. Atacantul lui AC Milan urmează să ia o pauză de până la şase luni. În vârstă de 29 de ani, Cassano a fost spitalizat după ce i s-a făcut rău la sosirea pe aeroportul Malpensa, la câteva ore după meciul câştigat sâmbăta trecută, scor 3-2, în faţa formaţiei AS Roma, în campionatul Italiei. Fotbalistul nu a avut nicio problemă în avion, glumind cu Ibrahimovici şi Aquilani, însă imediat după aterizare a început să se simtă rău. El avea dificultăţi de vedere, de vorbire şi de mişcare, simptome ce păreau a fi cauzate de o cădere de presiune.

300.000 DE EURO PENTRU TITLUL EUROPEAN

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) a anunţat vineri o primă de 300.000 de euro pentru fiecare jucător în cazul câştigării Campionatului European din 2012, în creştere cu 50.000 de euro faţă de ediţia din 2008 şi faţă de CM 2010. DFB a justificat creşterea primei prin faptul că UEFA i-a alocat venituri mai mari. Fiecare jucător va primi câte 50.000 de euro în cazul calificării în sferturi, 100.000 pentru accederea în semifinale şi 150.000 pentru finală.

SIR ALEX FERGUSON, 25 DE ANI LA MANCHESTER UNITED

Câştigător a 36 de trofee, înnobilat de regină, considerat o legendă a fotbalului, Sir Alex Ferguson va sărbători, duminică, la meciul cu Sunderland din campionatul Angliei, 25 de ani ca manager la Manchester United. Deşi se apropie de împlinirea a 70 de ani, la finalul lunii decembrie, scoţianul nu vorbeşte încă de retragere: „Voi continua atât timp cât voi fi în stare să fac asta”, a declarat Ferguson. În plus, nici jucătorii săi nu-l văd pe Sir Alex plecând prea curând de la conducerea “diavolilor roşii”.