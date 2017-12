PIŢURCĂ, MULŢUMIT!?

Selecţionerul naţionalei României, Victor Piţurcă, a declarat, marţi, după remiza din meciul cu Albania, scor 1-1 (Salihi 24 / Luchin 77), că este mulţumit cu acest rezultat de egalitate, deoarece tricolorii puteau să şi piardă întâlnirea, reamintind că obiectivul său este calificarea la Campionatul Mondial din 2014, din Brazilia. Adrian Mutu a declarat, după meciul de la Tirana, că trebuie să avem răbdare pentru a forma o echipă competitivă în vederea următoarei campanii de calificare şi a menţionat că este mulţumit de ce a făcut el pentru echipa naţională în preliminariile EURO 2012.

ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN CUPA HAGI-DANONE ŞI CN DE JUNIORI E

Rezultate din etapa a 6-a în Cupa Hagi - Danone: GSIB Mangalia - Academia Hagi Constanţa 1-6, FC Viitorul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa 2-2. Partidele FC Constanţa - Metalul Constanţa şi Metalul Constanţa - CSS Medgidia au fost amânate din cauza vremii nefavorabile. Etapa a 7-a în Seria Sud a CN juniori E: CS Eforie - GSIB Mangalia 1-5, FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia 12-0, ACSSF Farul 2010 Constanţa - FC Viitorul 2001 Constanţa 0-5. CS Eolica Baia a stat.

SELECŢIE LA PORTUL

Clubul de fotbal Portul Constanţa organizează selecţie pentru copii născuţi în anii 2002, 2003 şi 2004. Selecţia are caracter permanent şi se desfăşoară în zilele de luni, marţi şi joi, de la ora 14.00, şi duminică, de la ora 10.00, la Stadionul Portul. Detalii la numerele de telefon 0720/926.480 şi 0763/924.691.

TIKI-TAKA... SPANIA

Primul gol al Spaniei marcat marţi seară, în meciul cu Scoţia, din preliminariile EURO 2012, autor David Silva, în min. 6, a venit după 42 de atingeri de balon ale jucătorilor spanioli, la această fază campionii mondiali şi europeni nepermiţând scoţienilor să atingă mingea timp de un minut şi 34 de secunde. Conform publicaţiei As, balonul a trecut, la faza respectivă, pe la toţi cei 11 componenţi ai naţionalei Spaniei aflaţi în teren. Traseul balonului până în poarta lui McGregor a fost: Busquets - Xavi - Villa - Xavi - Busquets - Pedro - Sergio Ramos - Busquets - Cazorla - Sergio Ramos - Pedro - Sergio Ramos - Xavi - Cazorla - Busquets - Alba - Cazorla - Silva - Cazorla - Pique - Busquets - Alba - Villa - Alba - Puyol - Alba - Valdes - Puyol - Busquets - Puyol - Xavi - Silva - Xavi - Sergio Ramos - Xavi - Busquets - Xavi - Silva - Xavi - Villa - Alba - Silva. Meciul Spania - Scoţia s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea ibericilor. As reaminteşte că în meciul cu cu Cehia, disputat vineri, scor 2-0, tot din preliminariile EURO 2012, jucătorii spanioli au avut 1.149 de pase, faţă de 293 ale adversarilor, adică cu 856 mai mult. În timpul primei reprize, Spania a avut posesia 80%, iar în a doua 77%.

ARGENTINA A PIERDUT ÎN VENEZUELA

Rezultatele înregistrate în America de Sud în etapa a 2-a a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014: Bolivia - Columbia 1-2 (Flores 84 / Pabon 48, Falcao 90), Chile - Peru 4-2 (Ponce 2, Vargas 18, Medel 48, Suazo 64-pen. / Pizarro 49, Farfan 60), Paraguay - Uruguay 1-1 (Ortiz 90 / Forlan 67), Venezuela - Argentina 1-0 (Amorebieta 61).

TOTTI, ACCIDENTAT

Căpitanul formaţiei AS Roma, Francesco Totti, este indisponibil pentru derby-ul cu Lazio, programat duminică, în etapa a 7-a a campionatului Italiei. Totti are o leziune musculară la coapsa dreaptă şi urmează să afle săptămâna viitoare dacă va fi apt pentru meciul cu Palermo, din etapa a 8-a. Argentinianul Erick Lamela ar putea juca în locul lui Totti în partida cu Lazio.

STANKOVIC SE RETRAGE DIN NAŢIONALĂ

Dejan Stankovic, căpitanul echipei naţionale a Serbiei, a anunţat că va mai juca un singur meci la reprezentativă, după eşecul de marţi cu Slovenia, scor 0-1, care a consfinţit eliminarea de la EURO 2012. În vârstă de 33 de ani, Stankovic, mijlocaşul echipei Inter Milano, care a egalat marţi recordul de selecţii (102) deţinut de Savo Milosevic, a confirmat retragerea de la echipa naţională după viitorul amical, ce îl va transforma în jucătorul cu cele mai multe selecţii sub tricoul sârbesc. „A fost ultimul meu meci oficial pentru ţara mea, voi mai juca un singur meci şi acela va marca despărţirea de naţională”, a declarat Stankovic.

SELECŢIONERUL LITUANIEI A DEMISIONAT

Raimondas Zutautas, selecţionerul naţionalei Lituaniei, şi-a anunţat demisia ieri, a doua zi după eşecul cu echipa Cehiei din preliminariile EURO 2012, scor 1-4. „Am eşuat în misiunea mea, aşa că renunţ la post”, a declarat Zutautas, fost internaţional, în vârstă de 39 de ani. El i-a succedat în funcţie portughezului Jose Couceiro, în februarie 2010. Lituania a încheiat pe locul 4 în Grupa I de calificare la Euro, obţinând o singură victorie în opt meciuri, în septembrie 2010, 1-0 cu Cehia. Lituania nu s-a calificat niciodată la un mare turneu final internaţional.

VILLA, 50 DE GOLURI PENTRU NAŢIONALĂ

Atacantul David Villa a atins cota de 50 goluri marcate sub tricoul naţionalei Spaniei, campioana mondială şi europeană en-titre, după golul marcat marţi seara în meciul cu Scoţia, scor 3-1, la Alicante, în preliminariile EURO 2012. Atacantul lui FC Barcelona şi-a trecut în cont a 50-a reuşită după o pasă de la David Silva, la meciul cu nr. 80 pentru Spania. Villa s-a distanţat astfel de fostul recordman de eficacitate al naţionalei iberice, Raul, care marcase 44 de goluri în 102 meciuri.

SE RETRAGE DAVID HAYE

Pugilistul britanic David Haye, fost campion mondial la categoria grea, versiunea WBA, a decis să-şi încheie cariera. Se pare că el a mai anunţat că doreşte să se retragă din activitate în ziua în care va împlini 31 de ani, respectiv pe 13 octombrie 2011. La mijlocul lunii septembrie, britanicul a declarat că îşi amână cu şase luni retragerea dacă ar avea şansa de a lupta din nou cu unul dintre fraţii Klitschko. David Haye şi-a pierdut centura WBA pe 1 iulie, la Hamburg, în meciul cu Vladimir Klitschko contând pentru unificarea centurilor WBA, IBF şi WBO la categoria grea. Haye deţinea centura din noiembrie 2009, când l-a învins pe rusul Nikolai Valuev. Haye are în palmares 27 de meciuri la profesionişti, dintre care doar două au fost pierdute.

VETTEL “VÂNEAZĂ” RECORDUL DE POLE POSITION

Pilotul german Sebastian Vettel (Red Bull), care duminica trecută, în Marele Premiu al Japoniei, şi-a asigurat matematic al doilea titlu mondial de Formula 1 din carieră, are ca obiectiv în Marele Premiu al Coreei de Sud, de la finele acestei săptămâni, stabilirea unui nou record de pole position reuşite în acelaşi sezon. Vettel a devenit cel mai tânăr dublu campion mondial la 24 de ani, 3 luni şi 6 zile şi următorul său obiectiv din acest sezon este atacarea recordului de pole position, deţinut în prezent de britanicul Nigel Mansell, care în 1992 a plecat de 14 ori de pe primul loc al grilei de start. Germanul a reuşit în 2011 să plece de 12 ori din pole position, dar mai are la dispoziţie încă 4 curse (Coreea de Sud, India, Emiratele Arabe Unite şi Brazilia) ca să doboare recordul lui Mansell. Din cele 15 curse disputate în acest an, Vettel a ratat doar în Spania, Marea Britanie şi Germania, fiind devansat de coechipierul său Mark Webber. Vettel a obţinut 9 victorii din 15 curse în acest sezon, egalând performanţa lui Michael Schumacher (1995, 2000, 2001) şi a lui Nigel Mansell (1992). Sebastian mai are nevoie de două victorii pentru a egala recordul de 11 (Schumacher, 2002) şi patru până la recordul absolut (13 victorii în 18 curse, Schumacher, 2004).