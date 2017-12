ETAPA A 8-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultate - Seria I, sâmbătă: FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi 2-0, Callatis Mangalia - CS Otopeni 2-0, Dinamo II Bucureşti - Săgeata Năvodari 0-1, CSMS Iaşi - Viitorul Constanţa 1-0, Delta Tulcea - Victoria Brăneşti 2-1, FC Snagov - Astra II Giurgiu 4-0, CF Brăila - FCM Bacău 1-0, duminică: Gloria Buzău - FC Botoşani 0-1. Clasament: 1. Delta Tulcea 16p (golaveraj: 13-7), 2. Săgeata Năvodari 15p (14-6), 3. Viitorul Constanţa 14p (14-8), 4. FC Farul Constanţa 13p (13-11), 5. FC Snagov 13p (11-9), 6. CSMS Iaşi 13p (8-7), 7. Dinamo II Bucureşti 12p (9-9), 8. FC Botoşani 12p (8-9), 9. CF Brăila 12p (11-15), 10. Astra II Giurgiu 11p (13-14), 11. FCM Bacău 10p (7-8), 12. Dunărea Galaţi 10p (11-15), 13. Victoria Brăneşti 8p (11-11), 14. Gloria Buzău 8p (7-13), 15. Callatis Mangalia 6p (11-15), 16. CS Otopeni 5p (9-13); Seria a II-a, sâmbătă: Arieşul Turda - Juventus Bucureşti 0-0, ALRO Slatina - FC Tîrgovişte 1-2, FC Olt - Luceafărul Oradea 1-0, CSM Rm. Vîlcea - FC Argeş 2-2, FC Timişoara - FC Baia Mare 3-2, duminică: Unirea Alba Iulia - UTA Arad 1-0. Marţi se va disputa meciul Gloria Bistriţa - Gaz Metan Severin, iar miercuri va avea loc întâlnirea FC Bihor Oradea - Mureşul Deva. Clasament: 1. FC Timişoara 18p (14-8), 2. Gloria Bistriţa 15p (14-6), 3. FC Argeş 15p (17-12).

PROBLEME PENTRU PIŢURCĂ

Fotbaliştii Răzvan Raţ, Cosmin Moţi, Lucian Sânmărtean şi Florin Gardo, sunt indisponibili pentru meciul dintre naţionala României şi Albania, programat mâine, de la ora 22.00, la Tirana, în ultima etapă a preliminariilor EURO 2012. Raţ este suspendat, iar Moţi, Sânmărtean şi Gardoş sunt accidentaţi. Tamaş şi Cristi Tănase acuză şi ei probleme medicale, dar au efectuat deplasarea la Tirana. Piţurcă nu a mai convocat alţi jucători. Tricolorii au ratat prezenţa la barajul pentru turneul final al Campionatului European din 2012, după ce a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), meciul disputat, vineri seară, la Bucureşti, cu Belarus, în penultima etapă a Grupei D.

ROMÂNIA UNDER 19 S-A CALIFICAT LA TURUL DE ELITĂ A CE

Reprezentativa de fotbal under 19 a României, în componenţa căreia se află şi cinci jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, a obţinut calificarea la Turul de Elită a Campionatului European din 2012 (organizat de Estonia), ultima fază de calificare la turneul final. În a doua partidă a primului tur de calificare, care se desfăşoară în Suedia, România a învins Azerbaidjan, scor 3-0 (0-0) toate golurile fiind reuşite de Cristian Gavra (Academia Hagi), în min. 66, 85 şi 90. Alături de Gavra, pe teren s-au mai aflat alţi trei componenţi ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“: Alexandru Buzbuchi, Ionuţ Puţanu şi Bogdan Ţîru (căpitanul echipei). Pe banca de rezerve s-a aflat un al constănţean, portarul George Şerban. În celălalt meci al grupei: Suedia - Italia 1-1. Clasament: 1. România 6p, 2. Azerbaijan 3p, 3. Italia 1p, 4. Suedia 1p. Programul ultimei etape - marţi, 11 octombrie: Suedia - România (ora 16.00), Azerbaidjan - Italia (ora 16.00). La Turul de Elită se califică primele două formaţii din grupă.

ETAPA A 6-A ÎN CN DE JUNIORI A, B, C, D ŞI E

Rezultate din etapa a 6-a a Campionatului Naţional al juniorilor republicani - juniori A: Dunărea Călăraşi - Delta Tulcea 1-2 (0-3 la juniori B), FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi 0-1 (3-0), Oţelul Galaţi - Callatis Mangalia 6-0 (6-1), CF Brăila - Săgeata Năvodari 3-2 (0-2), FC Viitorul Constanţa - Unirea Slobozia 4-0 (6-0). LPS Galaţi a stat; Rezultate juniori C şi D - juniori C: CSS Medgidia - Metalul Constanţa 2-3 (4-2 la juniori D), FC Viitorul Constanţa - FC Farul Constanţa 4-0 (2-3), Săgeata Năvodari - CS Agigea 0-3 (0-3 - neprezentare), Eolica Baia - Elpis Constanţa 7-1 (0-2), ACSSF Farul 2010 Constanţa - Callatis Mangalia 1-0 (meci întrerupt la pauză, după ce antrenorul oaspeţilor a bruscat arbitrul, 6-0 la juniori D), CS Eforie - Academia Hagi Constanţa 0-5 (0-4). Rezultate juniori E - Seria Sud: GSIB Mangalia - CS Eolica Baia 3-0, FC Viitorul 2001 Constanţa - FC Farul Constanţa 2-4, Callatis Mangalia - CS Eforie (nu s-a disputat). ACSSF Farul 2010 Constanţa a stat; Seria Nord, etapa a 5-a: Steaua RTS Cogealac - Academia Hagi 2001 Constanţa 0-14, Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa 0-2. Meciul Palatul Copiilor Constanţa - Academia Hagi 2002 Constanţa nu s-a disputat din cauza timpului nefavorabil.

ETAPA A 5-A ÎN CUPA HAGI-DANONE

În etapa a 5-a a Cupei Hagi-Danone s-au consemnat rezultatele: CSS Medgidia - Academia Hagi Constanţa 0-10 - meci disputat în devans, GSIB Mangalia - ACSSF Farul 2010 Constanţa 4-3, Metalul Constanţa - Săgeata Năvodari 1-1, FC Viitorul Constanţa - FC Constanţa 7-2.

ION MARIN L-A ÎNVINS PE MARADONA

Argentinianul Diego Armando Maradona a cerut scuze suporterilor echipei Al-Wasl, pe care o antrenează, după înfrângerea din meciul cu formaţia antrenată de Ion Marin, Dubai Club, scor 0-5, din Cupa Emiratelor Arabe Unite. „Cer scuze publicului de la Al-Wasl pentru această înfrângere. Sunt foarte trist. Eram pe calea cea bună, cu două succese consecutive, iar acum trebuie să ne pregătim pentru campionat şi să nu mai privim în urmă. Sper că această înfrângere nu va afecta moralul grupului, care are doar de învăţat”, a spus Maradona, care a pierdut meciul de debut, scor 3-4, cu Al Jazira, dup care a obţinut două victorii. În vârstă de 50 de ani, Maradona a semnat un contract cu Al-Wasl, în luna iunie, la 11 luni după ce a fost demis din funcţia de selecţioner al Argentinei.

TORJE, MONITORIZAT DE VALENCIA ŞI SEVILLA

Fotbalistul echipei Udinese, Gabriel Torje, în vârstă de 21 de ani, se află în atenţia cluburilor spaniole FC Valencia şi FC Sevilla, informează postul Cadena Ser. În ultima perioadă, presa internaţională a scris că Torje ar fi dorit şi de FC Barcelona. Internaţionalul român a fost transferat în această vară de la Dinamo Bucureşti la Udinese, iar evoluţiile sale în Serie A au fost lăudate de presa italiană.

RĂDOI, HAT-TRICK PENTRU AL-AIN

Al-Ain, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu la care evoluează şi Mirel Rădoi, s-a impus cu 4-2 în faţa campioanei Emiratelor, Al-Jazira, într-un meci contând pentru Cupa „Etisalat“. Omul partidei a fost ex-căpitanul Stelei, care a înscris trei dintre golurile formaţiei sale: două din penalty şi unul din lovitură liberă de la 25 m. Al-Ain a întors scorul după ce a fost condusă cu 2-1 în minutul 60.

PRELIMINARIILE EURO 2012

Ultimele rezultate din cadrul meciurilor disputate în cadrul preliminariilor EURO 2012 - GRUPA H: Portugalia - Islanda 5-3 (Nani 13, 21, Helder Postiga 45, Moutinho 81, Eliseu 87 / Jonasson 48, 68, Sigurosson 90+4-pen.). Clasament: 1. Portugalia 16p (golaveraj: 20-10), 1. Danemarca 16p (13-5), 3. Norvegia 13p, 4. Islanda 4p, 5. Cipru 2p; GRUPA I: Liechtenstein - Scoţia 0-1 (Smith 32). Clasament: 1. Spania 21p, 2. Scoţia 11p, 3. Cehia 10p, 4. Lituania 5p, 5. Liechtenstein 4p. Mâine sunt programate partidele din cadrul ultimei etape a preliminariilor.

BERLUSCONI VREA PATRU “GALACTICI”

AC Milan vrea să redevină o superputere fotbalistică şi va încerca să transfere patru jucători de la Real Madrid, pentru care oferă 100 de milioane de euro. Potrivit presei din Spania, cei patru sunt Carvalho, Kaka, Khedira şi Higuain. Ricardo Carvalho încheie contractul cu Real în vara anului viitor, iar Madridul nu şi-a arătat intenţia de a-l păstra. Sami Khedira este văzut înlocuitorul lui Gattuso. Neamţul mai are contract cu Real până în 2015 şi ar putea pleca pentru 20 de milioane de euro. Kaka este dorit înapoi de Silvio Berlusconi, patronul lui Milan, mai ales că nu s-a acomodat la Madrid. Transferul lui Higuain este cel mai complicat, asta datorită preţului, 35 de milioane de euro, dar şi a refuzului constant al argentinianului de a părăsi Santiago Bernabeu.

ADRIANO, DIN NOU PE TEREN

Atacantul brazilian Adriano, absent de pe teren de opt luni, din cauza unor accidentări la umărul drept şi la tendonul lui Ahile stâng, şi-a anunţat revenirea pe teren în echipa sa de club, Corinthians. „Dacă voi putea juca 10-15 minute, ar fi ca şi cum aş juca 90. Mi-ar plăcea să fiu pe teren pe toată durata partidei, dar încă nu am condiţia fizică necesară. Sunt doar la 20 la sută din capacitate”, a declarat fostul atacant al echipei AS Roma, care a revenit în Brazilia la sfârşitul lunii martie şi are contract cu Corinthians până în 2012. În luna aprilie, Adriano a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile de la piciorul stâng, la un antrenament. Această accidentare a survenit în timp ce fotbalistul se refăcea după o operaţie la umărul drept, ceea ce i-a amânat debutul la Corinthians. Cvadruplu campion al Italiei cu Internazionale Milano (2006-2009), internaţional brazilian în 52 de rânduri (29 de goluri), Adriano a avut cariera perturbată în ultimii ani de probleme cu greutatea, cele legate de alcool şi de depresie.

ARGENTINA, START LANSAT ÎN PRELIMINARIILR CM 2014

Rezultatele înregistrate în America de Sud în prima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014: Uruguay - Bolivia 4-2 (L. Suarez 4, Lugano 26, 72, Cavani 35 / Cardozo 18, Moreno 88-pen.), Ecuador - Venezuela 2-0 (Ayovi 15, Benitez 28), Argentina - Chile 4-0 (Higuain 8, 52, 63, Mesi 26), Peru - Paraguay 2-0 (Guerrero 47, 73). Marţi şi miercuri sunt programate meciurile din etapa a 2-a: Bolivia - Columbia, Chile - Peru, Paraguay - Uruguay, Venezuela - Argentina. Primele patru clasate se vor califica direct la turneul final, iar echipa de pe locul 5 va merge la baraj. Brazilia, care este calificată din oficiu, a câştigat, cu 1-0 (Neymar 60), meciul amical disputat în deplasare în compania selecţionatei din Costa Rica.