ETAPA A 8-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor - Seria I, sâmbătă, ora 11.00: Callatis Mangalia - CS Otopeni; CSMS Iaşi - Viitorul Constanţa; Delta Tulcea - Victoria Brăneşti; FC Snagov - Astra II Giurgiu; ora 12.00: CF Brăila - FCM Bacău; ora 13.00: Dinamo II Bucureşti - Săgeata Năvodari; ora 20.00: FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi; duminică, ora 12.00: Gloria Buzău - FC Botoşani; Clasament: 1. Viitorul Constanţa 14p (golaveraj: 14-7), 2. Delta 13p (11-6), 3. Săgeata Năvodari 12p (13-6), 4. Dinamo II Bucureşti 12p (9-8), 5. Astra II Giurgiu 11p (13-10), 6. FC Farul Constanţa 10p (11-11), 7-8. CSMS Iaşi şi FCM Bacău 10p (7-7), 9. Dunărea Galaţi 10p (11-13), 10. FC Snagov 10p (7-9), 11. FC Botoşani 9p (7-9), 12. CF Brăila 9p (10-15), 13. Victoria Brăneşti 8p (10-9), 14. Gloria Buzău 8p (7-12), 15. CS Otopeni 5p (9-11), 16. Callatis Mangalia 3p (9-15); Seria a II-a, sâmbătă, ora 11.00: Arieşul Turda - Juventus Bucureşti; ALRO Slatina - FC Tîrgovişte; FC Olt - Luceafărul Oradea; ora 13.00: CSM Rm. Vîlcea - FC Argeş; ora 18.00: FC Timişoara - FC Baia Mare; duminică, ora 11.00: Unirea Alba Iulia - UTA Arad; marţi: Gloria Bistriţa - Gaz Metan Severin; miercuri, ora 15.00: FC Bihor Oradea - Mureşul Deva. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 15p (14-6), 2. FC Timişoara 15p (11-6), 3. FC Argeş 14p.

ETAPA A 8-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au desfăşurat şase partide contând pentru etapa a 8-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: FC Voluntari - Comprest GIM Bucureşti 2-1; Viitorul Chirnogi - CS Afumaţi 0-1; Unirea Slobozia - Dunărea Călăraşi 1-0; Eolica Baia - Rapid II Bucureşti 2-0; CS Eforie - Conpet Cireşu 0-2. Meciul ACS Berceni - CS Baloteşti s-a jucat vineri seară, iar întâlnirea Viitorul Axintele - CS Ştefăneşti are loc sâmbătă, de la ora 15.00. CS Tunari a stat. Clasament: 1. Afumaţi 21p (golaveraj: 14-2), 2. Slobozia 19p/7j (16-3), 3. Călăraşi 13p (10-11), 4. Berceni 12p/6j (9-5), 5. Baia 12p/7j (9-6), ... 11. Eforie 9p/6j (6-13).

ETAPA A 7-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 7-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Viitorul Fîntînele (se joacă la Fîntînele, de la ora 12.00); Voinţa Săcele - Pescăruşul Gîrliciu; AS Grădina - Dunaris Topalu (se joacă la Kogălniceanu); Recolta Nicolae Bălcescu - Dunărea Ciobanu (se joacă la Dorobanţu); Ulmetum Pantelimon - Speranţa Nisipari; Gloria Seimeni - Sportul Tortoman (se joacă la Dunărea). Pescarul Ghindăreşti stă. SERIA SUD: Danubius Rasova - CSSM Medgidia; CS II Peştera - Trophaeum Adamclisi; Sacidava Aliman - Inter Ion Corvin (se joacă la Dunăreni); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Dunărea Ostrov (ora 14.00); Voinţa Siminoc - Tineretul Valea Dacilor (se joacă la Murfatlar); AS Ciocîrlia - Marmura Deleni. Voinţa Cochirleni stă. SERIA EST: Farul Tuzla - Sparta II Techirghiol (se joacă la Techirghiol, de la ora 12.00); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cobadin; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Mereni; Luceafărul Amzacea - Recolta Negru Vodă; Viitorul Cerchezu - Avîntul Comana; Unirea Topraisar - CS II Agigea; CFR Constanţa - AS Bărăganu. Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ECHIPELE ACADEMIEI HAGI, LA CUPA “PROSPORT-PROMENADA MALL“

Sâmbătă, la Focşani, se desfăşoară o nouă ediţie a Cupei “Prosport-Promenada Mall“ pentru echipele de juniori, unde Academia Hagi va participa cu grupele de copii 2003 (antrenor Ionuţ Mihu) şi 2004 (antrenor Cosmin Constantin). În Grupa G, FC Viitorul 2003 va întâlni pe Dani Coman 2 (sâmbătă, ora 19.30), Stars Brăila (sâmbătă, ora 21.15), Viitorul Voluntari (duminică, ora 9.10) şi Cetatea Tîrgovişte (duminică, ora 12.05). Ocupanta primei poziţii din grupă va juca finala mare (duminică, ora 14.25), iar locul secund va disputa finala mică (duminică, ora 13.15). Repartizată în Grupa A, Academia Hagi 2004 va înfrunta pe ACS Kinder Roşu (sâmbătă, ora 8.00), Prosport Focşani (sâmbătă, ora 13.15) şi Şoimii Buzău (sâmbătă, ora 17.15). Ocupanta primei poziţii din grupă va juca finala mare (duminică, ora 13.50), iar locul secund va disputa finala mică (duminică, ora 12.40).

ETAPA A 6-A ÎN CN DE JUNIORI A, B, C ŞI D

Etapa a 6-a în Campionatul Naţional al juniorilor republicani se desfăşaoră astfel - juniori A, duminică, ora 12.00: Dunărea Călăraşi - Delta Tulcea (ora 14.00, juniori B), FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi, Oţelul Galaţi - Callatis Mangalia, CF Brăila - Săgeata Năvodari, FC Viitorul Constanţa - Unirea Slobozia. LPS Galaţi stă; Juniorii C şi D vor evolua tot în cuplaj, primii intrând în competiţie juniorii C: CSS Medgidia - Metalul Constanţa (sâmbătă, ora 9.00), FC Viitorul Constanţa - FC Farul Constanţa (sâmbătă, ora 10.00, 2-3 la juniori D - meci disputat în devans), Săgeata Năvodari - CS Agigea (sâmbătă, ora 15.00), Eolica Baia - Elpis Constanţa (duminică, ora 8.30), ACSSF Farul 2010 Constanţa - Callatis Mangalia (duminică, ora 9.30), CS Eforie - Academia Hagi Constanţa (duminică, ora 10.00).

ETAPA A 5-A ÎN CUPA HAGI-DANONE

Etapa 5-a în Campionatul Naţional al juniorilor E: CSS Medgidia - Academia Hagi Constanţa 0-10 - meci disputat în devans, GSIB Mangalia - ACSSF Farul 2010 Constanţa (sâmbătă, ora 10.00), Metalul Constanţa - Săgeata Năvodari (sâmbătă, ora 17.00), FC Viitorul Constanţa - FC Constanţa (sâmbătă, ora 9.00).

O NOUĂ ETAPĂ ÎN CN AL JUNIORILOR E

Meciurile etapei a 6-a în Campionatul Naţional al juniorilor E se desfăşoară astfel - Seria Sud: GSIB Mangalia - CS Eolica Baia (sâmbătă, ora 11.00), FC Viitorul 2001 Constanţa - FC Farul Constanţa (sâmbătă, ora 12.00), Callatis Mangalia - CS Eforie (duminică, ora 10.00). ACSSF Farul 2010 Constanţa stă; Seria Nord, etapa a 5-a: Steaua RTS Cogealac - Academia Hagi 2001 Constanţa (sâmbătă, ora 10.30), Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa (sâmbătă, ora 11.00), Palatul Copiilor Constanţa - Academia Hagi 2002 Constanţa (duminică, ora 10.00).

CHIVU ŞI-A VÂNDUT CASCA LA LICITAŢIE

Aflat în refacere după o accidentare la gleznă şi fără grija meciurilor de la echipa naţională a României, Cristian Chivu se face remarcat în afara terenului. Astfel, după o scurtă vizită în ţară, fundaşul lui Inter a onorat invitaţia Asociaţiei Paolo Zorzi, care sprijină de ani buni activităţile de cercetare în domeniul neurologiei. Alături de Chivu, care a venit însoţit de Adelina, la acţiunea de solidaritate au participat căpitanul milanezilor, Javier Zanetti, precum şi Bedy Morratti, sora patronului lui Inter. A fost organizată şi o licitaţie caritabilă, la care, pe lângă tricoul de joc, Chivu şi-a pus la bătaie şi prima cască de protecţie purtată după complicata operaţie la cap suferită pe 6 ianuarie 2010.

START ÎN PRELIMINARIILE SUD-AMERICANE PENTRU CM 2014

În timp ce naţionalele europene încă se bat pentru calificarea la EURO 2012, în America de Sud au debutat vineri preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2014, organizat de Brazilia. Cele nouă formaţii din grupa sud-americană (brazilienii sunt calificaţi din oficiu) se vor întâlni în sistem tur-retur. Iată programul meciurilor din prima etapă): Uruguay - Bolivia (s-a jucat vineri noapte); Ecuador - Venezuela; Argentina - Chile; Peru - Paraguay.

ANELKA, DORIT DE TEREK GROZNÎI

Clubul cecen Terek Groznîi vrea să îl achiziţioneze, până în iarnă, pe atacantul echipei Chelsea Londra, Nicolas Anelka, care nu s-ar împotrivi unui transfer în Rusia. Potrivit unei surse din cadrul clubului, după ce nu a reuşit să ajungă la un acord cu Diego Forlan (Internazionale Milano), Terek „va face toate eforturile” pentru a-l achiziţiona pe Anelka. Francezul, în vârstă de 33 de ani, joacă la Chelsea din sezonul 2007-2008 şi a înscris 59 de goluri pentru echipa londoneză. Terek ocupă locul 12 în clasamentul campionatului rus, după 24 de etape.