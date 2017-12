OGRĂZEANU, LA CM ŞI JMU DE ATLETISM

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Atletism a stabilit, ieri, loturile care vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de atletism de la Daegu (Coreea de Sud, 27 august - 4 septembrie) şi la Jocurile Mondiale Universitare de la Shenzhen (China, 17-22 august). Andreea Ogrăzeanu, sportivă legitimată la CS Farul Constanţa, va participa la ambele competiţii, în timp ce alte două sportive de la CS Farul, Cristina Toma şi Cristina Bujin, vor concura doar la JMU. La CM vor participa opt sportivi (6 fete şi 2 băieţi), care şi-au realizat baremurile de calificare stabilite de Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF): Andreea Ogrăzeanu (100 m) - CS Farul, Nicoleta Grasu (disc), Claudia Ştef (20 km marş), Bianca Perie (ciocan), Esthera Petre (înălţime), Cristina Casandra (3.000 m obstacole), Marian Oprea (triplusalt) şi Marius Ionescu (maraton). Toţi participanţii la CM vor fi supuşi unor teste sanguine înaintea startului competiţiei, pe 27 august, a anunţat, ieri, FIA. La JMU, România va fi reprezentată de Andreea Ogrăzeanu (100 m), Cristina Toma şi Cristina Bujin (ambele la triplusalt) - toate de la CS Farul, Roxana Bârcă (5.000 m), Cristiana Frumuz (semimaraton), Cornelia Deiac (lungime), Bianca Perie (ciocan), Maria Negoiţă (suliţă), Attila Nagy (400 m garduri), Mihai Donisan (înălţime), Alexandru Ghinea (3.000 m obstacole) şi Mihai Grasu (disc).

DIN NOU MECIURI ÎN CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Campionatul Naţional de fotbal pe plajă programează noi partide la sfârşitul acestei săptămâni pe terenul amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody. Programul meciurilor - sâmbătă, 13 august, ora 17.00: CS Eforie - RAR Constanţa, ora 18.00: Scuba Constanţa - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu, ora 19.00: Vulturii Constanţa - Litoral Constanţa; duminică, 14 august, ora 17.00: Litoral - Sinoe, ora 18.00: Vulturii - Eforie, ora 19.00: RAR - Scuba. Clasament: 1. Eforie 15p/5j (golaveraj: 30-17), 2. Litoral 12p/5j (42-18), 3. Sinoe 12p/5j (27-12), 4. Scuba 6p/6j (27-20); 5. Vulturii 3p/5j (7-23); 6. RAR 0p/6j (18-61). Competiţia este organizată de Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa. Cele şase formaţii participante joacă în sistem campionat, fiecare cu fiecare, tur-retur, iar echipa care va acumula cele mai multe puncte va fi declarată campioană naţională.

TELEGRAF & NEPTUN TV, LA CUPA LOTERIEI LA FOTBAL PE PLAJĂ

Duminică după amiază, în Mamaia, pe terenurile de la “Arena Beach CVM” din zona Cazino, se va desfăşura Cupa Loteriei la fotbal pe plajă, competiţie la care vor participa şase formaţii: Naţionala jurnaliştilor, care se pregăteşte pentru Olimpiada Internaţională Media din Alicante (Spania), echipa Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor Regiunea 1 Constanţa - vicecampioană europeană en titre, Loteria Română, Total Post, Radio Vacanţa şi Telegraf & Neptun TV. La acest turneu vor putea fi urmăriţi şi foştii jucători Cătălin Liţă, Stelian Carabaş, Tiberiu Curt şi Ştefan Petcu.

CUPA ZIUA MARINEI ROMÂNE

Sâmbătă seara, de la ora 18.00, stadionul Portul va găzdui o interesantă partidă de old-boys: Portul - Arca ANR. Partidă care va decide câştigătoarea Cupei Zilei Marinei Române, un trofeu acordat cu intermitenţe de aproape două decenii. Echipele aliniate în teren vor conţine mulţi jucători consacraţi care au evoluat de-a lungul timpului la Portul, Farul, SNC şi alte echipe constănţene, cu o singură condiţie impusă: vârsta peste 40 de ani. De altfel, partida se va disputa pe teren redus şi va avea trei reprize de câte 20 de minute.

CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL PE TEREN REDUS

La Constanţa va debuta, pe 3 septembrie, ediţia a III-a a turneului de fotbal pe teren redus Cupa “Friends”, care va fi găzduită de terenurile bazei sportive cu acelaşi nume. Înscrierile se fac până în data de 25 august. Sistemul de desfăşurare va fi decis în funcţie de numărul de echipe înscrise. Liga Bergenbier este primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, iar Cupa “Friends” va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

NICULESCU A RATAT CALIFICAREA ÎN SFERTURI LA ROGERS CUP

Perechea Monica Niculescu / Shahar Peer (România / Israel) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto (Canada), turneu dotat cu premii în valoare totală de 2.050.000 de dolari. Niculescu şi Peer au fost învinse, în turul secund, cu 6-3, 6-4, de cuplul american Liezel Huber / Lisa Raymond, cap de serie nr. 3. Pentru performanţa reuşită la Toronto, Niculescu şi Peer vor primi 125 de puncte WTA în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 6.500 de dolari.

WOZNIACKI, ÎNVINSĂ LA TORONTO

Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, nr. 1 mondial, a fost eliminată de sportiva italiană Roberta Vinci, în turul al doilea al turneului WTA de la Toronto, fiind învinsă cu 6-4, 7-5. Deţinătoarea titlului, Wozniacki, care nu a evoluat în runda inaugurală, nu mai jucase de la turneul de la Bastad, disputat în urmă cu o lună şi la care a abandonat din cauza unei dureri la umăr. Daneza a pierdut pentru a treia oară în acest an primul meci disputat la un turneu, după eşecurile de la Sydney şi de la Bastad. Ca urmare a eliminării lui Wozniacki, turneul canadian a rămas fără primii doi capi de serie, Kim Clijsters, a doua favorită, abandonând marţi, din cauza unei accidentări.

NADAL, ELIMINAT LA MONTREAL

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a fost eliminat în turul al doilea al turneului de la Montreal de croatul Ivan Dodig, locul 41 în clasamentul ATP, scor 6-1, 6-7 (5/7), 6-7 (5/7). Nadal, care nu a jucat în primul tur, nu mai disputase un meci de la finala pierdută la Wimbledon în faţa sârbului Novak Djokovic. Spaniolul, care suferă de o infecţie nazală, a fost învins de Dodig într-un meci care a durat trei ore. „Este cea mai mare victorie din cariera mea. M-am luptat ca un diavol pentru fiecare minge”, a declarat Dodig. Croatul a obţinut în acest sezon primul său trofeu în circuitul ATP, la Zagreb, şi a urcat 88 de locuri în clasamentul mondial, până pe poziţia 41, într-un interval de şase luni. „Sincer să fiu, nu am sentimentul că am jucat prost, dar nici nu am jucat bine. Nu am reacţionat cum trebuia în momentele importante ale meciului. Trecuse mult timp de la ultimul meu meci, am reînceput să joc abia acum zece zile, am avut un adversar foarte agresiv, care nu părea să simtă presiunea în momentele fierbinţi, iar pe finalul meciului am avut şi puţin ghinion. Nu este prima dată în cariera mea când pierd un meci după ce am condus. Mi s-a întâmplat şi mi se va mai întâmpla. Trebuie să accept înfrângerile cum accept şi victoriile”, a afirmat Nadal, dublu câştigător al turneului de la Montreal, în 2005 şi 2008.