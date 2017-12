DEBUT ÎN ETAPA A II-A A LIGII I

Etapa a II-a a Ligii I debutează azi, când este programat un singur meci. Victorioasă la Chiajna, în runda inaugurală, Sportul Studenţesc primeşte vizita nou promovatei Ceahlăul Piatra Neamţ, care a remizat în prima etapă pe teren propriu, cu Pandurii Tg. Jiu. Partida va avea loc pe stadionul din Regie, de la ora 18.30, fiind transmisă în direct de Digisport.

ROMÂNIA, OFICIAL ÎN URNA A PATRA A PRELIMINARIILOR PENTRU CM 2014

Conform clasamentului FIFA anunţat ieri şi care foloseşte drept bază pentru repartizare, reprezentativa României se va afla în urna a patra la tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2014 din Brazilia, programată sâmbătă, la Rio de Janeiro. Cele 13 locuri acordate Europei pentru turneul final vor fi disputate de 53 de naţiuni. Urnele sunt următoarele: Urna 1: Spania, Olanda, Germania, Anglia, Portugalia, Italia, Croaţia, Norvegia, Grecia; Urna 2: Franţa, Muntenegru, Rusia, Suedia, Danemarca, Slovenia, Turcia, Serbia, Slovacia; Urna 3: Elveţia, Israel, Irlanda, Belgia, Cehia, Bosnia - Herţegovina, Belarus, Ucraina, Ungaria; Urna 4: Bulgaria, România, Georgia, Lituania, Albania, Scoţia, Irlanda de Nord, Austria, Polonia; Urna 5: Armenia, Finlanda, Estonia, Cipru, Letonia, Moldova, Macedonia, Azerbaïdjan, Insulele Feroe; Urna 6: Ţara Galilor, Liechtenstein, Islanda, Kazahstan, Luxemburg, Malta, Andorra, San-Marino.

COCIŞ ŞI MAZILU, CONVOCAŢI DE PIŢURCĂ LA NAŢIONALĂ

Selecţionerul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a convocat nouă stranieri pentru acţiunea reprezentativei care va avea loc pe 10 august, indiferent dacă meciul cu Argentina sau altă naţională va avea loc. Cei nouă jucători care sunt aşteptaţi la reunirea lotului, programată pe 8 august, de la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, sunt următorii: Cristian Săpunaru (FC Porto), Gabriel Tamaş (West Bromwich Albion), Ştefan Radu (Lazio Roma), Dorin Goian (Glasgow Rangers), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Răzvan Cociş (FK Rostov), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Adrian Mutu (AC Cesena) şi Ionuţ Mazilu (Arsenal Kiev). Jucătorii din campionatul intern, aşteptaţi la 1 august, la Mogoşoaia, vor fi anuntaţi duminică seară.

TRICOLORII, PE LOCUL 53 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României se menţine pe locul 53, cu 571 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna iunie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile EURO 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 15 – 920p), Belarus (locul 40 - 636p), Bosnia-Herţegovina (locul 41 - 642p), Albania (locul 59 - 524p) şi Luxemburg (locul 128 - 213p). Prima poziţie în clasamentul FIFA este ocupată de campioana mondială Spania, cu 1.588p, urmată de Olanda, cu 1.542p, şi Germania, cu 1.305p. Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii la 24 august.

GOIAN, PREZENTAT OFICIAL LA RANGERS

Fundaşul Dorin Goian a fost prezentat pe Ibrox Park, la pauza meciului pe care scoţienii de la Glasgow Rangers l-au pierdut, scor 0-1, cu suedezii de la Malmo FF, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Conform site-ului oficial al grupării scoţiene, prezenţa lui Goian în echipă pentru meciul retur devine extrem de necesară, după ce căpitanul David Weir s-a accidentat. Rangers aşteaptă încă toate actele necesare pentru ca Goian să poată juca sâmbătă în campionat cu St. Johnstone şi miercurea viitoare în Suedia. Internaţionalul român a semnat cu Glasgow Rangers pentru trei sezoane.

PELE, AMBASADOR DE ONOARE AL CM DIN 2014

Fostul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento „Pele” a fost numit ca ambasador de onoare al Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2014, organizat chiar de brazilieni. „De la prima ediţie a CM la care am jucat (în 1958), nu am făcut altceva decât să promovez Brazilia. Este o mare responsabilitate pentru mine, astfel că nu puteam refuza invitaţia doamnei preşedinte Dilma Rousseff”, a declarat Pele. El a câştigat titlul mondial de trei ori, în 1958, 1962 şi 1970, şi a marcat 1.281 de goluri de-a lungul carierei sale.

MALAGA L-A LUAT ŞI PE CAZORLA

Malaga, gruparea finanţată de şeicul qatarez Al Thani, l-a achiziţionat pe mijlocaşul Santi Cazorla, campion european cu Spania în 2008, jucător pentru care Villarreal va încasa 22 de milioane de euro. Sezonul trecut, Malaga a încheiat pe locul 11 în Primera Division, însă pentru campionatul viitor şi-a propus calificarea în Cupele Europene. Antrenorul Manuel Pellegrini are la dispoziţie un lot valoros, din care se detaşează van Nistelrooy, Toulalan, Mathijsen şi Joaquin. Cu transferul lui Cazorla, care a semnat un contract pe cinci ani, Malaga a atins 59 de milioane de euro cheltuite doar în această vară pe transferuri.

AGUERO, CA ŞI TRANSFERAT LA MANCHESTER CITY

Atacantul argentinian Sergio Aguero a ajuns ieri la Manchester, unde a efectuat vizita medicală în vederea unui transfer la formaţia locală City, englezii urmând să plătească celor de la Atletico 43 de milioane. Aguero a menţionat pe contul său de Twitter că se află în Manchester „pentru a finaliza detaliile contractului cu City. Totul merge foarte bine”. Sergio „Kun” Aguero, în vârstă de 23 de ani, urmează să-l înlocuiască pe compatriotul său Carlos Tevez în atacul celor de la Manchester City, acesta din urmă anunţând de mai multe ori că vrea să părăsească Anglia. City se află la al treilea transfer în această vară, după Gael Clichy (Arsenal) şi Stefan Savici (Partizan Belgrad).

JERET PETERSON, VICECAMPION OLIMPIC ÎN 2010, S-A SINUCIS

Americanul Jeret Peterson, medaliat cu argint la schi acrobatic (freestyle) la Jocurile Olimpice de iarnă din 2010 de la Vancouver, s-a sinucis. Sportivul în vârstă de 29 de ani a fost găsit mort într-un loc izolat din statul Utah, a precizat poliţia, care a adăugat că victima a format numărul de urgenţă 911, înainte de a-şi lua viaţa cu o armă de foc. Peterson a fost acuzat că a condus vineri în stare de ebrietate în Hailey, el pledând nevinovat. În 2006, el a fost exclus de la JO de la Torino pentru un scandal provocat în timp ce se afla în stare de ebrietate.

MICHAEL PHELPS, CAMPION MONDIAL PENTRU A 23-A OARĂ

Înotătorul american Michael Phelps şi-a păstrat titlul de campion mondial la 200 m fluture, după ce s-a impus ieri, la Shanghai, în faţa japonezului Takeshi Matsuda şi a chinezului Wu Peng. Phelps a obţinut a 23-a medalie de aur la Campionatele Mondiale, dar prima la Shanghai, unde a ocupat locul 3 cu ştafeta 4x100 m liber şi locul 2 la 200 m liber. Americanul, dublu campion olimpic (2004, 2008) şi cvadruplu campion mondial (2001, 2003, 2007, 2009) al probei, este cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, cu 14 medalii de aur. Celelalte titluri mondiale decernate ieri au fost câştigate de brazilianul Felipe Alves Franca Da Silva la 50 m bras şi de chinezul Sun Yang la 800 m liber.