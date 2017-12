PARTIDE DE VERIFICARE PENTRU JUNIORII ACADEMIEI HAGI

Echipele de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au disputat, la finele săptămânii trecute, pe terenul sintetic al Academiei, câteva meciuri de verificare. La juniori A, echipa Academiei a întâlnit formaţia de seniori CS Agigea, pe care a învins-o cu 5-1 (3-0). La juniori C, Academia Hagi a întâlnit formaţia similară a clubului bulgar Cerno More Varna, meciul încheindu-se cu victoria constănţenilor, scor 7-2.

DATA STATISTICE DIN LIGA I

Jucătorul formaţiei CFR Cluj, Ioan Hora, a evoluat în partida cu numărul 100 în primul eşalon, în meciul pierdut de echipa sa, scor 1-2, pe teren propriu, cu FC Timişoara, în etapa 20-a a Ligii I. FC Timişoara a obţinut, în meciul de sâmbătă, prima victorie pe terenul clujenilor. Rafael Bastos (CFR Cluj), care a primit cartonaşul roşu în min. 64, se află la a doua eliminare în campionat, iar clujenii sunt lideri la acest capitol, cu şapte eliminaţi. În meciul Dinamo - Pandurii, scor 2-2, jucătorul echipei gorjene, Constantin Grecu, a evoluat pentru a 50-a oară în Liga I.

DUBLĂ PENTRU MUTU ÎN SERIE A

Atacantul Adrian Mutu a marcat primele goluri după ce a fost reprimit în lotul echipei AC Fiorentina, în partida disputată ieri, pe teren propriu, în faţa formaţiei Catania, scor 3-0, în etapa a 28-a a campionatului Italiei. Mutu a înscris golurile în prima repriză, în min. 21 şi 24. „M-am întors uşor-uşor. Fizic nu sunt încă la sută la sută, dar sper să ajung în următoarele partide. Din acest moment, mai sunt nouă partide până la finalul sezonului şi trebuie să progresăm. Nu vreau să vorbesc despre un loc de cupe europene, deoarece ar putea să ne poarte ghinion. Va trebui să luăm fiecare meci în parte şi vom vedea la final unde am ajuns. Golurile mi le dedic mie şi suporterilor Fiorentinei”, a spus Mutu.

GALATA NU-ŞI REVINE

Galatasaray Istanbul, formaţia antrenată de Gheorghe Hagi şi la care evoluează Bogdan Stancu, a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputată sâmbătă, pe teren propriu, cu echipa Karabukspor, în etapa a 24-a a campionatului Turciei. Stancu a evoluat până în min. 72, când a fost schimbat cu Pino. Portarul Zapata şi mijlocaşul Culio au fost integralişti la echipa antrenată de Hagi. La Karabukspor, Florin Cernat a fost titular şi a evoluat până în min. 55. „M-a întristat faptul că suporterii mi-au cerut demisia. Dar fanii nu trebuie să uite că eu sunt ultimul venit la Galatasaray. Nu am venit într-un moment în care totul mergea bine. Nu am stricat eu ceva ce mergea bine. Am venit cu scopul de a reuşi ceva cu echipa. Evident că sunt responsabil pentru rezultatele înregistrate de când am venit. Sunt o parte a insuccesului, dar vina nu este a mea sută la sută”, a declarat Hagi. Cotidianul Fotomac a notat, duminică, faptul că Hagi i-a spus din nou preşedintelui clubului Galatasaray, Adnan Polat, după meciul cu Karabukspor, că va renunţa la funcţie dacă este cazul.Conform Fotomac, după meciul de sâmbătă Hagi a plecat pentru două zile în România.

IACOB ÎNSCRIE PENTRU IRAKLIS

Atacantul Victoraş Iacob a marcat unicul gol al meciului câştigat de Iraklis Salonic, scor 1-0, în deplasare, cu Aris Salonic, în etapa a 25-a a campionatului Greciei. Iacob, care a fost integralist, a marcat în min. 87 şi a primit un cartonaş galben în min. 84.

CINCI ARBITRI LA EURO 2012

International Board (Ifab), organism FIFA care guvernează legile jocului de fotbal, a aprobat ca la turneul final al Campionatului European din 2012, din Polonia şi Ucraina, să existe arbitri suplimentari. Reuniţi sâmbătă, la Newport (Ţara Galilor), membrii Ifab au decis ca cinci arbitri să oficieze la meciurile de la Euro: arbitrul central, cei doi arbitri de linie şi doi arbitri suplimentari, care vor sta pe linia din spatele porţilor. Aceasta va fi prima mare competiţie internaţională care va folosi arbitrajul în cinci, după ce a fost deja experimentat în Liga Campionilor şi Liga Europa. În schimb, Ifab a amânat cu un an luarea unui decizii în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiei, pentru ajutorarea arbitrilor în a determina dacă mingea a trecut sau nu de linia porţii. Membrii Ifab au explicat că niciunul dintre cele zece sisteme experimentate până în prezent nu a fost pe deplin satisfăcător şi că testele în acest sens trebuie să continue.

AC MILAN, PAS IMPORTANT SPRE TITLU

Formaţia AC Milan a învins sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, într-un meci din etapa a 28-a a campionatului Italiei. Unicul gol al partidei a fost înscris de Gattuso, în minutul 68. Înaintea disputării partidei de aseară, Lazio - Palermo, Milan conduce în clasament, cu 61 de puncte, urmată de Inter 56p, Napoli 53p, Udinese 50p, Lazio 48p şi Roma 46p.

PUYOL RATEAZĂ MECIUL CU ARSENAL

Căpitanul echipei FC Barcelona, Carles Puyol, este indisponibil pentru meciul de marţi, cu Arsenal Londra, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, el având în continuare dureri la genunchiul stâng. Puyol, care nu a mai jucat de câteva săptămâni, a participat la ultimele două antrenamente ale echipei, dar încă nu a primit acceptul medicilor pentru a evolua. El a avut dureri la genunchi la fiecare şedinţă de pregătire. De la FC Barcelona va lipsi, marţi, şi Gerard Pique, suspendat. Echipa catalană a fost învinsă de Arsenal în prima manşă a optimilor LC, cu 2-1.

GAGO AR PUTEA AJUNGE LA LIVERPOOL

Clubul Liverpool vrea să-l achiziţioneze în vară pe Fernando Gago de la Real Madrid, care nu mai intră în planurile lui Jose Mourinho, a anunţat, duminică, ediţia electronică a cotidianului Marca. Marca susţine, citând The People, că Real Madrid l-a cotat pe Gago la 11 milioane de euro, în timp ce Livepool oferă doar nouă milioane de euro. Gago a fost aproape de un transfer la Manchester City în 2010, însă operaţiunea nu a reuşit, în ciuda acordului între cluburi, deoarece proprietarul englezilor, şeicul Al Mansour nu a putut fi găsit la timp.

LINDSEY VONN ŞI-A PĂSTRAT GLOBUL DE CRISTAL LA COBORÂRE

Schioarea americană Lindsey Vonn a câştigat Cupa Mondială la coborâre pentru al patrulea an consecutiv, după ce s-a clasat pe locul doi în coborârea de la Tarvisio, care a fost adjudecată de Anja Paerson. Suedeza, aflată la a 42-a victorie în Cupa Mondială la schi alpin, a fost urmată de campioana olimpică Lindsey Vonn şi de austriaca Elisabeth Goergl, campioana mondială a probei. Pentru americancă, globul de la coborâre a fost al doilea din acest sezon, după cel cucerit vineri, la super-combinată. Maria Riesch, locul 6 la Tarvisio, pierde teren în clasamentul general, unde mai are doar 136 de puncte avans faţă de Vonn.

KARLOVICI A SERVIT CU 251 KM/H

Croatul Ivo Karlovici a depăşit recordul de viteză pe serviciu, deţinut din 2004 de Andy Roddick (249,4 km/h), servind o minge cu 251 km/h, sâmbătă, la Zagreb, în primul tur al Cupei Davis. Jucătorul înalt de 2,08 m, revenit după o accidentare ce l-a ţinut departe de teren timp de două luni, a reuşit această performanţă în meciul de dublu cu germanii Christopher Kas şi Philipp Petzschner. Însă în ciuda acestui serviciu rapid, perechea croată Karlovici / Ivan Dodig a fost învinsă de cuplul german, scor 6-3, 3-6, 5-7, 6-3, 6-4, astfel că Germania a preluat avantajul, scor 2-1, înainte de ultimele meciuri de simplu, de duminică. Andy Roddick servise cu 249,4 km/h în semifinalele Cupei Davis, în septembrie 2004.

ECHIPA DE CUPA DAVIS A KAZAHSTANULUI, JEFUITĂ LA OSTRAVA

Echipa de Cupa Davis a Kazahstanului, care joacă în compania Cehiei, în primul tur al Grupei Mondiale, a fost jefuită, sâmbătă, la Ostrava, a anunţat agenţia CTK. La revenirea de la meciul de dublu, jucătorii din Kazahstan au constatat că le-au dispărut laptopurile, bani şi diverse obiecte. Prejudiciul s-ar ridica la 415.000 de coroane (17.000 euro), iar, conform unui oficial al hotelului, jaful ar fi fost comis de un client. Înainte de ultimele două meciuri de simplu de duminică, Cehia conduce, scor 2-1, pe Kazahstan.