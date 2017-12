EMOŢII PENTRU FEDERER LA AUSTRALIAN OPEN

Ziua a treia de la Australian Open a oferit un nou meci maraton, elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 2, trecând prin mari emoţii în duelul cu francezul Gilles Simon, câştigător în urmă cu o săptămâna al turneului de la Sidney. După peste patru ore de joc, Federer s-a impus în cinci seturi, 6-2, 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, şi s-a calificat în turul al treilea. Aceeaşi performanţă a fost obţinută de alţi favoriţi care au evoluat ieri: Novak Djokovic (Serbia, cap de serie nr. 3), Tomas Berdych (Cehia, cap de serie nr. 6) şi Andy Roddick (SUA, cap de serie nr. 8). În schimb, Mardy Fish (SUA, cap de serie nr. 16), Albert Montanes (Spania, cap de serie nr. 25) şi Juan Monaco (Argentina, cap de serie nr. 26) s-au oprit în runda a doua întrecerii. La feminin, Venus Williams (SUA, cap de serie nr. 4) s-a chinuit în confruntarea cu Sandra Zahlavova (Cehia), dar s-a impus în trei seturi, 6-7, 6-0, 6-4, calificându-se în turul al treilea, alături de Caroline Wozniacki (Danemarca, cap de serie nr. 1), Victoria Azarenka (Belarus, cap de serie nr. 8), Francesca Schiavone (Italia, cap de serie nr. 6), Na Li (China, cap de serie nr. 9) şi Maria Sharapova (Rusia, cap de serie nr. 14). Nu la fel de norocoase au fost Marion Bartoli (Franţa, cap de serie nr. 15), Kaia Kanepi (Estonia , cap de serie nr. 20), Yanina Wickmayer (Belgia, cap de serie nr. 21) şi Tsvetana Pironkova (Bulgaria, cap de serie nr. 32), care au fost eliminate.

RECORD DE PARTICIPARE LA CE DE GIMNASTICĂ DIN 2011

Organizatorii Campionatelor Europene individuale de gimnastică, de la Berlin, au anunţat că s-au înscris în competiţie 281 de sportivi, 109 gimnaste şi 172 gimnaşti. Întrecerea va avea loc la Berlin, în intervalul 6-10 aprilie, în sala “Max-Schmeling”, cu o capacitate de 7401 locuri. „Este cea mai importantă competiţie pentru gimnaştii şi gimnastele din Europa, înaintea Campionatelor Mondiale de la Tokyo. Dacă, într-un fel sau altul, în ceea ce le priveşte pe fete, problema calificării pentru Jocurile Olimpice este mai puţin îngrijorătoare, băieţii se află, în schimb, în centrul atenţiei din acest punct de vedere. Există patru sau cinci echipe care domină, apoi de la locul 6 în jos orice este posibil, echilibrul fiind extrem de fragil”, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Gimnastică, Mircea Apolzan.

CRĂCIUNESCU, LOCUL 45 ÎN CLASAMENTUL ARBITRILOR DIN ULTIMII 25 DE ANI

Ion Crăciunescu şi Ioan Igna ocupă locurile 45, respectiv 98 în clasamentul arbitrilor în ultimii 25 de ani, dat publicităţii de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Crăciunescu a acumulat 40 de puncte, în timp ce Igna, cu 10 puncte, se află la egalitate cu Adolf Prokop (Republica Democrată Germană), Jesus Diaz Palacio (Columbia), John Blankenstein (Olanda), Siegfried Kirschen (Republica Democrată Germană) şi Toru Kamikawa (Japonia). Primul loc este ocupat de italianul Pierluigi Collina, cu 191 de puncte, urmat germanul Markus Merk, cu 184p, şi de danezul Kim Milton Nielsen (159p). Clasamentul cuprinde prestaţiile arbitrilor din perioada 1987-2011.

UEFA A ANUNŢAT ECHIPA ANULUI 2010

FC Barcelona are şase jucători în echipa anului 2010 anunţată de site-ul uefa.com, antrenorul acesteia fiind portughezul Jose Mourinho de la Real Madrid. Echipa anului 2010 este următoarea: Iker Casillas (Real Madrid) - Maicon (Internazionale Milano), Gerard Pique (FC Barcelona), Carles Puyol (FC Barcelona), Ashley Cole (Chelsea Londra) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Xavi Hernandez (FC Barcelona), Wesley Sneijder (Internazionale Milano), Andres Iniesta (FC Barcelona) - Lionel Messi (FC Barcelona), David Villa (Valencia CF / FC Barcelona). Antrenor: Jose Mourinho (Internazionale Milano / Real Madrid).

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Ieri s-au disputat ultimele partide din grupele preliminare ale AFC Asian Cup Qatar 2011, partide jucate în Grupa D. Iată rezultatele înregistrate: Irak - RPD Coreea 1-0 (Jassim 22) şi EAU - Iran 0-3 (Afshin 70, Mohammad Nori 83, Walid Abbas 90-autogol). Cu 9p, Iran şi-a asigurat primul loc în grupă, în timp ce poziţia secundă a revenit campioanei en titre, Irak, cu 6p, pe poziţiile 3 şi 4 fiind RPD Coreea şi EAU, cu câte 1p fiecare. S-au stabilit astfel şi ultimele două sferturi de finală: Australia - Irak şi Iran - Coreea de Sud.

CANTONA, DIRECTOR SPORTIV LA NEW YORK COSMOS

Fostul internaţional francez Eric Cantona a acceptat funcţia de director sportiv al echipei New York Cosmos din Statele Unite ale Americii. „Sunt onorat că mă alătur unei echipe legendare ca New York Cosmos. Este un proiect mare, un proiect minunat. Cosmos este o echipă mare, frumos construită, cu un trecut măreţ. Este un amestec între fotbal şi artă”, a spus Cantona. Francezul îşi doreşte să ajute pe New York Cosmos să revină în fruntea clasamentului american. „Voi face tot ce pot ca să revenim pe primul loc în Statele Unite, iar apoi să devenim unul dintre cele mai puternice cluburi din lume”, a mai spus el. În echipa din New York au evoluat, printre alţii, brazilianul Pele sau germanul Franz Beckenbauer. În 1984, echipa şi-a încetat activitatea la nivel de seniori şi a continuat doar cu grupe de juniori. Din august 2010, clubul este prezidat de fostul vicepreşedinte al clubului Tottenham Hotspur, Paul Kemsley. Acesta speră să readucă echipa în campionatul profesionist al SUA. Eric Cantona a evoluat între 1992 şi 1997 pentru Manchester United, fiind votat de suporterii englezi drept jucătorul secolului pentru gruparea de pe “Old Trafford”. El a adunat 45 de prezenţe în naţionala Franţei.

GULLIT, ANTRENOR LA TEREK GROZNÎI

Fostul fotbalist olandez Ruud Gullit a fost numit la conducerea tehnică a formaţiei din prima ligă rusă Terek Groznâi. Gullit a semnat un contract pe 18 luni cu gruparea din capitala Ceceniei, a anunţat preşedintele adjunct al clubului, Haidar Alkhanov, fără a prezenta detaliile financiare ale acordului. „Am ajuns la un acord privind condiţiile contractului fără nicio dificultate. El a fost mulţumit de condiţiile pe care i le-am propus. Gullit este un adevărat star al fotbalului mondial”, a spus Haidar Alkhanov. În vârstă de 48 de ani, Gullit a câştigat Campionatul European cu Olanda în 1988, Liga Campionilor, cu AC Milan, în 1989 şi 1990, şi a fost desemnat Balonul de Aur în 1987. Ca antrenor, Gullit a pregătit formaţiile Chelsea Londra (1996-1998), Newcastle United (1998-1999), Feyenoord Rotterdam (2004-2005) şi Los Angeles Galaxy (2007-2008).

PENNANT ŞI-A UITAT MAŞINA LA ZARAGOZA TIMP DE CINCI LUNI

Jucătorul Jermaine Pennant, transferat de Real Zaragoza la Stoke City, a plecat atât de repede în Anglia încât şi-a uitat maşina în gara Delicia din localitate, în urmă cu cinci luni, şi nici măcar nu-şi aduce aminte acest lucru. Pennant are mai multe maşini, iar acest automobil ar putea fi un Ferrari roşu sau Porsche, conform unor surse din presa spaniolă. Oficialii de la Real Zaragoza au luat legătura cu Pennant, însă jucătorul nu-şi amintea că a lăsat maşina acolo. Când poliţia a deschis maşina, cheile erau pe scaunul şoferului. Jucătorul englez a fost amendat de mai multe ori în perioada sa la Zaragoza, deoarece întârzia la antrenamente şi pleca în Anglia fără a avea permisiunea clubului.

SIMEONE A PRELUAT PE CATANIA

Argentinianul Diego Pablo Simeone este noul antrenor al formaţiei Catania, a anunţat clubul italian, care precizează că noul tehnician va conduce echipa până la 30 iunie 2012. Simeone îl înlocuieşte la formaţia din Seria A pe Marco Giampaolo, care şi-a reziliat contractul de comun acord. Fostul mare jucător sud-american, în vârstă de 40 de ani, a mai antrenat formaţiile Racing de Avellaneda, Estudiantes, River Plate sau San Lorenzo.

BABEL PLEACĂ DE LA LIVERPOOL

FC Liverpool a acceptat o ofertă de transfer pentru atacantul olandez Ryan Babel de la gruparea germană Hoffenheim. Babel a plecat deja în Germania pentru a efectua vizita medicală. În schimbul atacantului, englezii vor primi şapte milioane de euro. Olandezul, în vârstă de 24 de ani, a evoluat timp de trei ani şi jumătate la Liverpool, iar în acest sezon a jucat 17 meciuri şi a înscris două goluri. Hoffenheim are mari probleme în atac după ce Demba Ba a plecat, iar Chinedu Obasi va lipsi mai mult timp din cauza unei accidentări.

ANTRENORUL SERSE COSMI, JEFUIT ÎN PROPRIA CASĂ

Trei hoţi au jefuit, în noaptea de marţi spre miercuri, casa din Perugia a antrenorului Serse Cosmi, în timp ce tehnicianul şi familia lui se aflau în clădire, informează cotidianul Corriere della Sera. Sursa citată notează că hoţii, după ce au furat bani şi alte obiecte preţioase, i-au închis într-un dulap pe Cosmi, pe soţia acestuia şi pe unul dintre copii. Pagubele nu au fost încă estimate, dar niciunul dintre membrii familiei nu a suferit răni fizice. Serse Cosmi, în vârstă de 52 de ani, a pregătit în cariera sa echipele Pontevecchio, Arezzo, Perugia, Genoa, Udinese, Brescia şi Livorno, iar în acest moment este liber de contract.