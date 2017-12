MAFTEI VA JUCA LA CFR

Fundaşul echipei Unirea Urziceni, Vasile Maftei, a declarat, vineri, că începând de la 1 ianuarie 2011 va evolua în următorii trei ani şi jumătate pentru actuala campioană a României, CFR Cluj. „Am semnat un contract cu CFR Cluj valabil trei ani şi jumătate. Voi juca acolo şi voi da totul pentru noua mea echipă. Începând cu 1 ianuarie 2011 sunt jucătorul lor. Sunt mulţumit şi sunt convins că CFR Cluj este cea mai bună soluţie pentru mine în momentul de faţă”, a spus Maftei, care a afirmat că s-a discutat prea mult despre o revenire a sa la Rapid. „Nici nu mai vreau să vorbesc despre întoarcerea mea în Giuleşti. S-a discutat mult prea mult, dar se pare că nu este nevoie de mine. Nu era vorba de salariu, nu e o problemă cât am cerut eu, pur şi simplu nu sunt suficient de valoros pentru Rapidul actual, nu este nevoie de mine. Ştiu când a zis Şumudică legat de faptul că sunt primul pe lista lui de achiziţii în iarnă, dar la Rapid nu decide Şumudică. Eu sunt fericit că am ajuns la CFR Cluj”, a completat Maftei.

TAMAŞ A SEMNAT UN NOU CONTRACT CU WEST BROMWICH

Fundaşul central român al echipei West Bromwich Albion, Gabriel Tamaş, a semnat un nou contract cu gruparea engleză, îmbunătăţit în favoarea jucătorului, înţelegerea fiind valabilă până în 2014, cu opţiune de prelungire pentru încă un an pentru clubul din Premier League. Contractul lui Tamaş cu West Bromwich se extindea oricum până în 2014, dar conducerea clubului englez a decis să îmbunătăţească termenii înţelegerii în favoarea românului, datorită evoluţiilor bune ale acestuia. Antrenorul italian Roberto Di Matteo a lăudat prestaţia jucătorului român pe teren şi atitudinea acestuia din afara gazonului. “Oricum, contractul lui era până în 2014, dar termenii îmbunătăţiţi ai înţelegerii sunt o recompensă pentru progresul şi contribuţia lui de aici în ultimele 11 luni. Gabi este o figură importantă, atât pe teren, cât şi în afara lui, şi are un rol mare în obţinerea obiectivelor propuse de către club”, a spus Di Matteo. Directorul tehnic şi sportiv al echipei West Bromwich, Dan Ashworth, a menţionat că oficialii clubului sunt încântaţi de faptul că Tamaş a semnat un nou contract. “S-a adaptat bine aici şi suntem încântaţi că a ales să continue cu noi. Gabi a fost de încredere şi ne-am bazat pe el în ultimele 11 luni, ratând un singur meci de campionat din cauza unei accidentări”, a spus Ashworth.

ÎN 2022, NU VA EXISTA O ŢARĂ NUMITĂ QATAR

Site-urile islamiste au găzduit, joi, anunţul că ediţia 2022 a Cupei Mondiale de fotbal va fi organizată de Qatar, iar vizitatorii forumurilor paginilor web au prezis că această ţară nu va exista la data desfăşurării competiţiei, ea urmând a face parte dintr-un mare stat islamic. „Imbecili ce sunteţi, ştiţi că Al-Qaida este pe punctul de a institui Sharia (n.r. - legea islamică) a lui Allah Atotputernicul? Şi, cine ştie, Allah poate va da Al-Qaida suficientă putere pentru a controla lucrurile într-un an, doi, cinci cel mult. În 2022, nu va exista o ţară numită Qatar, nici o provincie numită Kuwait şi nici Arabia Saudită. În locul acestora, va exista un emirat numit Statul Islamic”, a notat un utilizator al formului site-ului Shumukh-al-Islam, sub numele de Hafeed al-Hussein, a anunţat centrul american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE. „Cu permisiunea lui Allah, în 2022, Qatarul nu va mai exista. În locul său va fi statul islamic Qatar, sub autoritatea Califatului islamic, fondat de şeicul Osama ben Laden în 2017”, a scris un alt utilizator, Jubeibib al-Irhabi. Qatar va organiza ediţia din 2022 a turneului final al Cupei Mondiale de fotbal, potrivit votului exprimat, joi, la Zurich, de cei 22 de membri ai Comitetului Executiv al FIFA. Celelalte candidate pentru găzduirea turneului final al CM din 2022 au fost SUA, Australia, Japonia şi Coreea de Sud.

CM 2018 AR PUTEA COSTA RUSIA PESTE 50 MILIARDE DOLARI

Campionatul Mondial de fotbal din 2018, care va fi organizat de Rusia, ar putea necesita investiţii estimate la cel puţin 50 de miliarde de dolari, iar presa de la Moscova este îngrijorată în privinţa finanţării competiţiei. „Pentru Rusia, acest proiect ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe şi mai dificil de realizat, mai scump chiar decât Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, din 2014”, notează Kommersant. Publicaţia atrage atenţia că această competiţie va fi organizată în 13 oraşe, unele aflate la distanţe de mii de kilometri, în regiuni cu o infrastructură deficitară. Jocurile Olimpice demonstrează că rentabilitatea şi economiile în pregătirea acestor evenimente sunt ultimele lucruri la care se gândesc liderii statului, menţionează Kommersant. „Fără organizarea CM, Rusia ar economisi miliarde de dolari din fondurile publice. Un astfel de proiect, în Rusia, este un teren propice corupţiei”, scrie şi Nezavissimaia Gazeta. Vedomosti estimează că organizarea competiţiei va costa Rusia cel puţin 50 de miliarde de dolari. Proiectul presupune construirea a 8.000 de km de drumuri, a 2.000 de km de cale ferată, de hoteluri şi modernizarea aeroporturilor.

BOLOGNA, PENALIZATĂ CU UN PUNCT ÎN SERIE A

Clubul FC Bologna a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a federaţiei italiene cu un punct penalizare pentru că nu a achitat impozitul pe salariile jucătorilor şi riscă să mai piardă alte două puncte pentru că nu şi-a plătit jucătorii. Preşedintele Sergio Porcedda, proprietar a 80 la sută din acţiunile clubului, a fost suspendat pentru şase luni, la fel şi adimistratorul delegat Silvino Marras. Porcedda nu a plătit impozitul pe salariile jucătorilor din mai şi iunie 2010, iar jucătorii şi antrenorii nu şi-au primit salariile din iulie până în septembrie. Regulamentul prevede penalizări în clasament dacă jucătorii nu sunt plătiţi mai mult de patru luni. Claudio Sabatini, proprietarul echipei de baschet Virtus Bologna, s-a declarat dispus să cumpere o parte din club şi a început negocierile joi seară. “Am fost informaţi că pentru a rezolva problemele financiare ale clubului este nevoie de aproximativ 30 de milioane de euro, sumă ce ar trebui virată în cel mai scurt timp”, se arată într-un comunicat al Intermedia Finance, care se ocupă de afacerile lui Sabatini.

AGUERO, NATURALIZAT SPANIOL

Atacantul argentinian al lui Atletico Madrid, Sergio “Kun” Aguero, are de vineri şi paşaport spaniol. El beneficiază acum de dublă cetăţenie şi nu va mai fi considerat ca jucător extra-comunitar în campionatul spaniol. Evident, Aguero va continua să evolueze pentru naţionala Argentinei.

BARCELONA ÎI VA OFERI UN NOU CONTRACT LUI GUARDIOLA

Presa din Anglia a scris că FC Barcelona îi pregăteşte lui Pep Guardiola un nou contract, pe o perioadă de cinci ani. Antrenorul în vârstă de 39 de ani este dorit cu insistenţă de Chelsea, care trece printr-o perioadă extrem de grea în campionat. Londonezii au câştigat doar unul dintre ultimele cinci meciuri şi au fost detronaţi din poziţia de lideri, fiind acum la două puncte în urma lui Manchester United. Din acest motiv, patronul Roman Abramovici doreşte să-l înlocuiască pe italianul Carlo Ancelotti şi caută un alt antrenor.

PODOLSKI S-A ÎNCĂIERAT CU UN COECHIPIER

Internaţionalul german al echipei FC Koln, Lukas Podolski, a avut o altercaţie cu un coechipier, Martin Lanig, în timpul antrenamentului de joi. Podolski, autorul a patru goluri în această ediţie a campionatului german, i-a dat un şut lui Lanig, considerând că acesta a avut o intrare periculoasă asupra sa. Cei doi s-au ameninţat şi s-au înjurat reciproc, fiind nevoie de intervenţa colegilor lor pentru a-i despărţi. Podolski a părăsit mai devreme antrenamentul echipei la care evoluează şi fostul rapidist Alexandru Ioniţă, plângându-se de dureri la gleznă şi este indisponibil pentru meciul cu Bayer Leverkusen, programat duminică. Echipa germană se află într-o situaţie delicată, ocupând locul 16 în campionat, cu 12 puncte, poziţie retrogradabilă. Din acest motiv, antrenorul Zvonimir Soldo a fost demis în octombrie, iar managerul general Michael Meier a fost dat afară în această săptămână.

WERDER VREA SĂ-L PĂSTREZE PE HUGO ALMEIDA

Clubul Werder Bremen doreşte prelungirea contractului cu portughezul Hugo Almeida, care expiră în vara anului 2011, a declarat directorul sportiv al grupării germane, Klaus Allofs. „Încercăm să îl convingem pe Hugo să rămână la noi. Nu am primit nicio ofertă de transfer pentru el şi nu ne preocupă vânzarea lui Almeida”, a spus Allofs, referindu-se la interesul manifestat de Real Madrid pentru atacantul lusitan. Antrenorul lui Real Madrid, portughezul Jose Mourinho, l-a antrenat pe Almeida la FC Porto, iar acum îl doreşte din nou sub comanda sa, conform presei spaniole. Hugo Almeida, 26 de ani, joacă la Werder din 2006 şi este cel mai bun marcator al echipei sale în acest campionat.

FĂRĂ “STRANIERI” ÎN NAŢIONALA DE RUGBY A ANGLIEI

Jucătorii englezi care vor opta să joace pentru cluburi din străinătate după Cupa Mondială din 2011 nu vor mai fi selecţionaţi în echipa naţională, a anunţat Federaţia Engleză de Rugby (RFU). Decizia RFU are scopul de a oferi naţionalei Angliei cele mai bune condiţii pentru a câştiga Cupa Mondială din 2015, competiţie pe care o va găzdui. Directorul executiv al RFU, John Steele, a avertizat că jucătorii care vor opta pentru o echipă străină în detrimentul unui club englez nu vor fi selecţionaţi decât în circumstanţe excepţionale. Steele i-a informat deja în scris pe rugbişti şi pe agenţii acestora de riscul pe care şi-l asumă dacă aleg să joace în afara Angliei. Jonny Wilkinson (Toulon), James Haskell şi Tom Palmer (ambii Stade Francais) sunt componenţii naţionalei engleze care joacă în acest moment în Franţa.

FRANŢA - SERBIA 1-1, ÎN FINALA CUPEI DAVIS

Gael Monfils (nr. 12 ATP) a adus, vineri, primul punct pentru reprezentativa Franţei în finala Cupei Davis care se desfăşoară la Belgrad, după ce s-a impus, cu 6-1, 7-6 (7/4), 6-0, în duelul cu reprezentantul Serbiei, Janko Tipsarevic (nr. 49 ATP). În al doilea meci al zilei, Novak Djokovic (nr. 3 ATP) a câştigat, cu 6-3, 6-1, 7-5, confruntarea cu Gilles Simon (nr. 42 ATP), restabilind egalitatea. Sâmbătă, în meciul de dublu, se vor întâlni Nenad Zimonjic /Viktor Troicki cu Michael Llodra / Arnaud Clement.

ALONSO, VOTAT CEL MAI BUN PILOT DIN 2010 DE ŞEFII DIN FORMULA 1

Spaniolul Fernando Alonso (Ferrari) a fost votat cel mai bun pilot al sezonului 2010 al Formulei 1 de către şefii tuturor celor 12 echipe din competiţie, potrivit rezultatelor obţinute în urma unui sondaj de opinie realizat de revista Autosport, informează pagina de web a publicaţiei. Revista Autosport le-a solicitat şefilor celor 12 echipe care au concurat în ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Formula 1 să realizeze un clasament al celor mai buni 10 piloţi din acest sezon. Rezultatele votului au fost apoi convertite în noul sistem de punctaj (25-20-15-10-8-6-5-3-2-1), adoptat în acest sezon de FIA, notele finale fiind adunate pentru a descoperi cel mai bun pilot. În ciuda faptului că Alonso a ratat “la mustaţă”, în ultima etapă a sezonului, titlul de campion mondial, adjudecat de germanul Sebastian Vettel, spaniolul ocupă primul loc, cu 229 de puncte, în clasamentul rezultat după votul şefilor din F1, la o diferenţă de 9 puncte faţă de Vettel. „Sunt mulţumit să aflu că majoritatea şefilor din F1 m-au ales drept cel mai bun pilot al anului, deşi nici nu mai trebuie să spun că aş fi preferat să devin campion mondial. Oricum, acest top este un motiv în plus să pot spune că a fost un sezon minunat, în ciuda dezamăgirii de la final. În sezonul viitor, vom încerca să realizăm mai mult, însă îmi voi aminti de 2010 ca de un an minunat”, a spus Alonso, citat de autosport.com. Clasamentul celor mai buni piloţi de F1 din 2010, potrivit Autosport: 1. Fernando Alonso 229p, 2. Sebastian Vettel 220p, 3. Lewis Hamilton 196p, 4. Mark Webber 146p, 5. Robert Kubica 129p, 6. Jenson Button 86p, 7. Nico Rosberg 68p, 8-9. Nico Hulkenberg şi Felipe Massa 17p, 10. Rubens Barrichello 11p.