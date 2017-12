ALEXANDRU TUDOR A ACORDAT CELE MAI MULTE CARTONAŞE ROŞII

Centralul Alexandru Tudor este arbitrul care a eliminat cei mai mulţi jucători, nouă, în această ediţie de campionat, patru dintre aceştia văzând cartonaşul roşu, sâmbătă, în partida FCM Tg. Mureş - Steaua Bucureşti, scor 0-1, din etapa a 16-a a Ligii I. Tudor i-a eliminat în meciul de la Tg. Mureş pe Bruno Fernandes, Topici şi Vasilache - de la gazde şi pe Bicfalvi - de la oaspeţi. Mijlocaşul echipei FC Braşov, Robert Ilyeş, a marcat golul 60 în Liga I, în partida pierdută, vineri, în deplasare, cu 1-2, în faţa formaţiei Pandurii Tg. Jiu. Radu Mărginean şi Sebastian Achim, jucătorii echipei Gloria Bistriţa, au evoluat în meciurile 150 şi, respectiv, 50 în Liga I.

DUHAMEL ARBITREAZĂ MECIUL FC BASEL - CFR CLUJ

Arbitrul francez Laurent Duhamel va conduce la centru meciul FC Basel - CFR Cluj, care va loc mâine, de la ora 21.45, în etapa a 5-a a Grupei E a Ligii Campionilor. Celălalt meci al grupei E, AS Roma - Bayern Munchen, va fi arbitrat de spaniolul Alberto Undiano Mallenco.

ALIBEC, TRIST PENTRU ECHIPĂ

Atacantul Denis Alibec s-a declarat fericit pentru că a debutat la Internazionale Milano în meciul cu formaţia Chievo Verona, însă a afirmat că este extrem de trist pentru eşecul, scor 2-1, din etapa a 13-a a campionatului Italiei, informează site-ul oficial al grupării interiste. „Sunt fericit pentru debutul meu, dar extrem de trist pentru echipă. Am jucat bine, dar am avut ghinion. Miercuri vom câştiga în Liga Campionilor cu Twente, iar apoi vom învinge şi în următorul meci din campionat. Dacă Samuel Eto’o ar fi marcat mai repede, ar fi fost mai bine. Acum trebuie să ne gândim la următorul meci”, a declarat Alibec. Denis Alibec a intrat pe teren în min. 68, în locul lui Biabiany.

ETAPA A 11-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Rezultatele înregistrate în etapa a 11-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani: Oţelul Galaţi - Unirea Slobozia 5-3 - juniori A, 5-0 - juniori B, CF Brăila - Metalul Constanţa 1-0, 1-4, Dunărea Galaţi - Delta Tulcea 0-1, 0-0, Săgeata Năvodari - Gloria Buzău 5-3, 2-1, Viitorul Constanţa - FC Farul Constanţa 3-0, 3-0, Callatis Mangalia - LPS Galaţi 2-1, 0-0.

ETAPA A 12-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

În etapa a 12-a din Campionatul Naţional al juniorilor C şi D, s-au înregistrat rezultatele - juniori C, Seria Sud: Marmura Deleni - CS Eforie 3-0 (neprezentare), Portul Constanţa - FC Farul Constanţa 1-0, Sparta Techirghiol - Callatis Mangalia 9-1. Viitorul Constanţa şi CS Agigea au stat; juniori D, Seria Sud: Academia Hagi - Trophaeum Adamclisi 3-0 (neprezentare), Portul Constanţa - FC Farul Constanţa 0-1, Sparta Techirghiol - Callatis Mangalia 1-1. CS Eforie şi GSIB Mangalia au stat.

CS MIOVENI REVINE ÎN FOTOLIUL DE LIDER

Rezultate consemnate în etapa a 13-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal: Poli Iaşi - Unirea Alba Iulia 4-0, Silvania Şimleu Silvaniei - UT Arad 1-3, CSM Rm. Vîlcea - ALRO Slatina 1-0, FC Bihor - Mureşul Deva 2-0, ACU Arad - Gaz Metan CFR Craiova 1-1, Voinţa Sibiu - Arieşul Turda 2-0, CS Mioveni - Petrolul Ploieşti 2-0. Clasament: 1. Mioveni 25p; 2. Sibiu 24p; 3. Bihor 23p; 4. Petrolul 22p; 5. Iaşi 20p (golaveraj: 19-10); 6. UTA 20p (25-20); 7. Slatina 19p; 8. Vîlcea 16p; 9. CFR Craiova 14p (13-17); 10. Turda 14p (10-16); 11. ACU Arad 12p (9-16); 12. Alba Iulia 12p (8-16); 13. Argeş 11p; 14. Deva 10p (8-18); 15. Silvania 10p (8-22).

REAL MADRID ŞI BARCELONA, ÎN MARE FORMĂ ÎNAINTEA DUELULUI DIRECT

Sâmbătă, în etapa a 12-a a campionatului spaniol de fotbal, Barcelona a umilit Almeria chiar pe terenul acesteia, scor 8-0, cel mai important succes obţinut de Barcelona în deplasare în ultima jumătate de secol. Messi şi-a trecut în cont o triplă, Krkic a marcat şi el de două ori, iar Pedro Rodriguez, Iniesta şi autogolul lui Alcasiete au completat o victorie care l-a costat postul pe antrenorul gazdelor, Juanma Lillo. Barcelona şi-a egalat recordul pentru victorie în deplasare, după ce câştigase cu 8-0 la Las Palmas în 1959. Pe primul loc al clasamentului se menţine însă Real Madrid, după 5-1 pe “Santiago Bernabeu” cu Athletic Bilbao. Cristiano Ronaldo nu a vrut să piardă contactul cu Messi în clasamentul golgeterilor şi a înscris la rândul său o triplă (un gol din penalty), succesul madrilenilor fiind completat de Higuain şi Sergio Ramos (penalty). Pentru oaspeţi a marcat Llorente.

MESSI, GOLUL 100 PENTRU BARCELONA

Lionel Messi a atins cota celor 100 de goluri marcate în carieră pentru FC Barcelona, în Primera Division, cu cea de-a doua reuşită din meciul de sâmbătă cu Almeria. Messi are acum 101 goluri, iar următoarea sa ţintă în lupta cu istoria clubului este depăşirea recordului lui Samuel Eto’o, care a marcat 108 goluri în carieră pentru catalani, în campionat. Eficacitatea lui Messi este impresionantă, având în vedere că a adunat doar 154 de partide în tricoul “blau-grana”. Jucătorul Barcelonei este pe locul secund în clasamentul golgeterilor din Primera, cu 13 reuşite, lider fiind Cristiano Ronaldo, cu 15 goluri.

PLATINI SUGEREAZĂ SCHIMBAREA MODULUI DE ATRIBUIRE A ORGANIZĂRII CM

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a sugerat schimbarea modului de atribuire a organizării Campionatului Mondial, ca urmare a bănuielilor de corupţie privind turneele finale din 2018 şi 2022. Platini propune ca alegerea să nu mai fie efectuată doar de Comitetul Executiv al FIFA, care numără 24 de membri, ci de cele 208 de federaţii membre ale FIFA. „Însă este foarte complicat. FIFA are 208 membri, iar Europa are 53 de voturi şi Africa tot 53. America de Sud nu are însă decât 10, nu ar organiza niciodată vreun turneu final”, a spus Platini. Francezul a subliniat partea economică tot mai importantă în cazul turneelor finale. „Vă puteţi imagina ce fel de presiune poate exercita un candidat la organizare asupra unei persoane care dispune de un vot. Campionatul Mondial poate aduce unei ţări de la 7 la 15 miliarde de euro”, a afirmat Platini.

RDG - RFG 2-1, ÎNTR-UN MECI AL AMINTIRILOR

O selecţionată a fostei RDG (antrenor Eduard Geyer) a învins, sâmbătă, pe teren propriu, la Leipzig, reprezentativa RFG (antrenor Berti Vogts) din 1990, campioană mondială, scor 2-1 (Olaf Marschall 58-pen., Ulf Kirsten 68 / Karl-Heinz Riedle 32), într-un meci organizat pentru celebrarea a 20 de ani de la reunificarea Germaniei. Echipa RFG a avut în componenţă nouă dintre campionii mondiali care au cucerit trofeul suprem în Italia, în 1990, şi şase dintre campionii europeni din 1996 (Anglia), printre care Jurgen Klinsmann şi Lothar Matthaus. „A fost o plăcere pentru noi să jucăm acest meci. Ne-am păstrat dorinţa de a câştiga, chiar dacă picioarele nu ne mai ajută aşa cum ne-am dori”, a spus Klinsmann, sosit din SUA (unde trăieşte) pentru acest eveniment. De partea cealaltă, fostul mijlocaş al esticilor, Matthias Sammer, care a adus victoria selecţionatei RDG în cel de-al 293-lea şi ultimul meci oficial din istoria echipei, scor 2-0 cu Belgia, la 12 septembrie 1990, nu a putut participa la joc, din cauza unei probleme la genunchi. Geyer a avut la dispoziţie 14 jucători din lotul convocat pentru partida amintită. La meci au asistat 15.400 de spectatori.

SE REFACE DUBLUL PAES - BHUPATHI

Lovitură de teatru în tenisul mondial. Una dintre cele mai importante echipe de dublu din istorie, Leander Paes (37 de ani) - Mahesh Bhupathi (36 de ani), se va reuni la nouă ani după despărţire! Cei doi indieni de legendă ai sportului alb au anunţat că vor participa împreună la primul turneu de Grand Slam al anului viitor, Australian Open. “Indian Express”, cum era numită perechea celor doi în perioada de glorie, a cucerit trei titluri de Grand Slam la dublu: Roland Garros - în 1999 şi 2001 şi Wimbledon - în 1999. De la despărţirea produsă în 2002, fiecare a cucerit alte titluri la dublu, dar cu alţi parteneri, astfel că acum Paes are în palmares 12 titluri de Grand Slam, iar Bhupathi 11, inclusiv trofeele de la dublu mixt.

BEIJINGUL VA GĂZDUI CM DE ATLETISM DIN 2015

Campionatele Mondiale de atletism din anul 2015 vor avea loc la Beijing, a anunţat Federaţia internaţională de profil (IAAF), cu ocazia congresului său anual, organizat la Monaco. Astfel, stadionul “Cuib de pasăre” din capitala Chinei, pe care au avut loc şi probele Jocurilor Olimpice din 2008, va reveni în actualitate pentru a 15-a ediţie a CM de atletism. Beijing va fi al patrulea oraş din Asia care găzduieşte CM de atletism, după Tokyo (1991), Osaka (2007) şi Daegu (2011).

DAVID RUDISHA ŞI BLANKA VLASICI, ATLEŢII ANULUI 2010

Kenyanul David Rudisha, autorul a două recorduri mondiale la 800 m şi croata Blanka Vlasici, campioana europeană şi mondială la săritura în înălţime, au fost desemnaţi atleţii anului 2010, de către Federaţia Internaţională de Atletism, ieri, la Monte Carlo. Rudisha, în vârstă de 21 de ani, şi Vlasici, în vârstă de 27 de ani, care primesc acest trofeu pentru prima oară în carieră, succed în palmares jamaicanului Usain Bolt, respectiv americancei Sanya Richards.

VIBORG, ELIMINATĂ DIN LC LA HANDBAL FEMININ

Câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Campionilor, formaţia daneză Viborg HK, a fost eliminată, ieri, pe teren propriu, din competiţie, deşi a învins formaţia Dinamo Volgograd (Rusia), scor 36-29 (14-17), în ultimul meci din grupa preliminară A. Pentru a mai putea spera la calificare, Viborg avea nevoie de o victorie la nouă goluri diferenţă, după ce în tur pierduse în Rusia la opt goluri, 33-41. Ambele echipe au încheiat grupa cu 6 puncte, dar Dinamo Volgograd s-a calificat datorită golaverajului superior în dubla dispută cu Viborg. Tragerea la sorţi a celor două grupe principale va avea loc marţi, la Viena.