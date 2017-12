ROMÂNIA, ÎN FINALA PROBEI DE 8+1 FEMININ LA CM DE CANOTAJ

Echipajul feminin de 8+1 al României s-a calificat în finala Campionatelor Mondiale de canotaj din Noua Zeelandă, după ce a terminat pe locul secund în seria a doua. Echipajul format din Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Maria Diana Bursuc (sportivă legitimată la CS Farul Constanţa), Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi cârmaciul Teodora Stoica a terminat cursa în 6 minute, 4 secunde şi 5 sutimi, fiind depăşit de Canada (6:01.72). În seria a doua a mai concurat echipajul ţării gazdă şi Germania, însă acestea se vor întrece în recalificări pentru un loc în finală. Timpul obţinut de România este al treilea din serii, cea mai bună performanţă fiind înregistrată de SUA, care au terminat cursa din prima serie în 6 minute, zero secunde şi 52 de sutimi. Cea de-a patra echipă calificată direct în finala probei feminine de 8+1 este Marea Britanie, ocupantă a locului secund în prima serie, în vreme ce China, Olanda şi Rusia se vor întrece, alături de Noua Zeelandă şi Germania, în recalificări. Finala probei feminine de 8+1 din cadrul CM de canotaj este programată duminică, în jurul orei 4.20 (ora României).

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

CURSURI DE FORMARE PENTRU INSTRUCTORI DE GIMNASTICĂ

Asociaţia Judeţeană de Gimnastică Constanţa, în colaborare cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Ovidius”, organizează cursuri de formare şi atestare instructori sportivi cu specializare gimnastică (artistică, ritmică, aerobică, fitness), începând cu 15 noiembrie. Înscrierile se fac la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa (str. Ion Bănescu, nr. 2), până pe 12 noiembrie. Relaţii la telefon: 0744/611.509.

FĂRĂ INTERNAŢIONALI ÎN SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA RUGBY

Federaţia Română de Rugby (FRR) a anunţat cluburile calificate în semifinalele Cupei României la rugby că nu vor avea dreptul să folosească internaţionalii pe care îi au în lot. Această decizie a fost motivată prin faptul că în aceeaşi zi cu desfăşurarea partidelor, pe 6 noiembrie, este programată plecarea lotului naţional al României pentru meciul tur cu Uruguay, de la Montevideo, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2011. Programul semifinalelor Cupei României este următorul: CSM Bucureşti - RC Griviţa Bucureşti sau CSM Baia Mare (ultimul sfert de finală va avea loc joi) şi RC Timişoara - Steaua Bucureşti.

OLTCHIM RM. VÎLCEA - DUNĂREA BRĂILA 38-21

A 8-a etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin a început aseară, la Rm. Vîlcea, unde Oltchim a jucat în devans partida cu Dunărea Brăila. Programat iniţial duminică, meciul s-a încheiat cu succesul categoric al campioanei României, scor 38-31 (17-9). Oltchim se menţine pe primul loc în clasamentul LN cu punctaj maxim A fost ultima verificare pentru Oltchim înainte de deplasarea în Franţa, pentru partida din Liga Campionilor cu Toulon, programată duminică, de la ora 18.00. Alte patru jocuri ale etapei vor avea loc sâmbătă - ora 11.00: HCM Baia Mare - HCM Roman, SCM Craiova - HC Zalău, U. Reşiţa - U. Jolidon Cluj; ora 13.00: Rulmentul Braşov - CSM Bucureşti. Duminică se vor mai disputa doar două întâlniri: CS Tomis Constanţa - Oţelul Galaţi (ora 11.00, Sala Sporturilor din Constanţa) şi Cetate Deva - HCM Buzău (ora 18.00).

AMARIEI AR PUTEA RATA CE DE HANDBAL

Handbalista Carmen Amariei, componentă a echipei naţionale şi a campioanei Europei, Viborg HK, va fi supusă unei intervenţii chirugicale la meniscul genunchiului stâng, astfel că va rata finalul anului competiţional 2010 şi posibil, Campionatul European din luna decembrie. „M-am accidentat sâmbătă, la meciul din semifinalele Cupei Danemarcei, destul de devreme, prin minutul 6 sau 7. Dădusem două goluri, jucam bine şi am simţit la o aterizare că pocneşte ceva la genunchiul stâng. Am făcut testele medicale după meci, iar diagnosticul a impus această operaţie la meniscul extern. Normal, ar trebui să stau 2 luni pentru recuperare, însă medicii se vor pronunţa doar după operaţia de miercuri, abia atunci voi şti exact ce se va întâmpla în viitor”, a declarat Carmen Amariei. Handbalista va fi operată joi, la o clinică privată din Viborg.

GOJNEA ŞI BOGDAN, ÎN TURUL 2 LA TAIPEI

Mădălina Gojnea s-a calificat în turul secund al turneului ITF de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Gojnea a învins-o, în runda inaugurală, cu 1-6, 6-1, 6-3, pe Zarina Dias (Kazahstan) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Ayumi Morita (Japonia), cap de serie nr. 8. Tot în primul tur la Taipei, jucătoarea Elena Bogdan a învins-o, cu 7-6 (11/9), 6-1, pe Yi Chen (Taiwan), beneficiară a unui wild-card, şi va juca, în faza următoare, cu Junri Namigata (Japonia), a opta favorită a competiţiei. Şi Raluca-Ioana Olaru s-a calificat în turul 2 al turneului ITF de la Nantes (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Olaru a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-2, 4-6, 6-3, pe Andrea Ka (Franţa), beneficiara unui wild-card, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Evghenia Rodina (Rusia), cap de serie nr. 3. În proba de dublu de la Nantes, perechea Liana-Gabriela Ungur / Aurelie Vedy (România / Franţa), cap de serie nr. 4, a învins, în primul tur, cu 6-1, 6-1, cuplul Michaela Boev / Maria Andrea Cardenans (Belgia / Venezuela) şi va juca, în sferturile de finală, cu învingătoarele partidei dintre perechea Andrea Ka / Natalia Orlova (Franţa / Rusia) şi cuplul francez Celine Ghesquiere / Elixane Lechemia.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA VALENCIA

Victor Hănescu, locul 51 ATP, a fost învins, ieri, cu 4-6, 6-4, 6-2, de italianul Potito Starace, locul 55 ATP, în primul tur al turneului de la Valencia (premii totale de 1,357 milioane de euro), într-un meci care a durat o oră şi 50 de minute. Hănescu va primi pentru participarea în competiţia de simplu de la Valencia un cec în valoare de 9.310 euro.

BUTE NU VREA SĂ URCE ÎN CATEGORIE

Lucian Bute, campionul mondial IBF la supermijlocie, este nerăbdător să înfrunte cei mai buni boxeri din lume la categoria sa şi să încheie conturile cu ei, înainte de a urca eventual la semigrea, dar deocamdată uşile îi sunt închise. Campionii WBA şi WBC sunt angrenaţi în turneul Super Six şi Bute îşi doreşte o luptă cu învingătorul. Pentru meciul din 12 martie, Bute şi l-ar dori ca adversar pe germanul Robert Stieglitz, 29 ani, campionul WBO, dar acesta l-a refuzat deja pe campionul român la meciul din aprilie. „Un singur campion, din Germania, Robert Stieglitz, la versiunea WBO, nu are contract cu Showtime, şi este disponibil. L-am ofertat şi la meciul din aprilie, dar m-a refuzat. Poate în meciul din martie viitor, va accepta un meci de unificare. Eu îmi doresc acest lucru, dar toţi refuză un meci cu mine”, spune Bute. Românul exclude ca în viitorul apropiat să urce la categoria superioară, pentru că doreşte să demonstreze că este cel mai bun supermijlociu din lume. Jean Pascal, campionul WBC de la semigrea, îşi doreşte un meci cu Lucian Bute, la fel ca întreaga Canadă, dar gălăţeanul nu îi va da satisfacţie prea curând.

CLUBURILE DIN ROMÂNIA AU “INTERZIS” ÎN LIGA CAMPIONILOR LA POPICE

Cluburile masculine de popice CFR Olimpia ACB Iaşi şi CFR Cluj au fost excluse din Liga Campionilor, în urma unei modificări de regulament efectuate de NBC (Federaţia Internaţională de Popice-Bowling, secţiunea clasică), „Noi trebuia să întâlnim în optimi formaţia germană SKV Rot-Weis Zerbst pe 27 noiembrie, în Germania, şi pe 11 decembrie acasă, la Iaşi. Excluderea noastră şi a celor de la CFR Cluj s-a făcut printr-o schimbare din mers a regulamentului competiţiei. De fapt, am fost excluşi deoarece ne-am păstrat demnitatea şi am refuzat să jucăm ambele manşe în Germania. Am vrut să aducem Liga Campionilor la Iaşi, pentru a doua oară în ultimii ani, dar de data aceasta ni s-a pus pumnul în gură. Nu este posibil să schimbi regulamentul în timpul competiţiei”, a spus Radu Pipa, preşedintele grupării ieşene. Potrivit regulamentului, în Liga Campionilor se calificau primele şapte echipe de la Cupa Mondială, primele cinci de la Cupa Europei, primele trei de la Cupa NBC şi câştigătoarea trofeului din ediţia precedentă, aceasta fiind în sezonul trecut SKV Rot-Weis Zerbst. În Cupa Europei, CFR Iaşi a terminat pe locul 6, dar a ajuns pe locul 5 deoarece o echipă nu s-a înscris în Liga Campionilor. La Cupa NBC, CFR Cluj a ocupat locul 4, dar a ajuns pe trei din acelaşi motiv. NBC a schimbat regulamentul, hotărând ca în Liga Campionilor să participe doar echipele de la Cupa Mondială, unele formaţii fiind clasate iniţial pe locuri necalificabile. Astfel, locul ieşenilor va fi luat de Makpetrol Skopje, ocupanta locului 9 la Cupa Mondială, după SKV Rot-Weis Zerbst. Locul echipei din Cluj va fi luat de ocupanta locului 10, Racing Club Strasbourg.