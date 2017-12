DANIEL NICULAE, CARACTERIZAT DE PROPRIUL ANTRENOR

Tehnicianul echipei AS Monaco, Guy Lacombe, a declarat că atacantul Daniel Niculae a avut un tempo foarte bun în primele etape ale campionatului Franţei, dar poate mai mult, mai ales în ceea ce priveşte posesia balonului. “Este un jucător care poate evolua ca al doilea atacant sau în spatele atacanţilor, pentru că este capabil să ofere pase bune, dar şi să înscrie. De aceea am fost foarte interesat să îl aduc la echipă. La începutul sezonului, a avut un tempo bun. Poate puţin mai mult, mai ales în ceea ce priveşte posesia balonului”, a spus Lacombe. Niculae, achiziţionat în această vară de AS Monaco de la AJ Auxerre, a înscris trei goluri în primele cinci meciuri ale sezonului din Ligue 1. El nu a jucat, sâmbătă, în partida cu Toulouse, din etapa a 6-a a campionatului francez, din cauza unei accidentări la aductori.

AJUTOR PE FACEBOOK PENTRU MARADONA

Grupul de pe Facebook „Să-l salvăm pe Maradona” a angajat un avocat pentru a-l ajuta pe fostul internaţional argentinian, care datorează Fiscului din Italia 37,2 milioane de euro, în ideea ca vedeta din Argentina să poată sărbători împlinirea a 50 de ani, la 30 octombrie, la Napoli. Avocatul a anunţat că un recurs este admisibil şi fondat, deoarece au existat erori procedurale. El a dat ca exemplu în acest sens faptul că Poliţia a confiscat, în 2006 şi în 2009, două ceasuri ale lui Diego Maradona şi o pereche de cercei, care au fost scoase la licitaţie. Cu ocazia zilei de naştere a lui Maradona, ar urma să fie organizat un meci amical la care au promis că vor participa foştii coechipieri ai argentinianului la Napoli, Bruno Giordano şi Careca. Curtea de Casaţie l-a condamnat, în 2005, pe fostul star al formaţiei Napoli să plătească 37,2 milioane de euro fiscului italian. Din această sumă, 23,5 milioane de euro reprezintă dobânzi moratorii (dobânzi socotite de la data acordării moratoriului până la achitarea datoriilor). În timpul ultimilor ani petrecuţi în Italia, Maradona nu şi-a achitat impozitele pe venituri.

INTER, ACUZATĂ DE INFLUENŢE ASUPRA ARBITRILOR

Maurizio Zamparini, preşedinte al clubului US Palermo, a declarat că Internazionale Milano este noua Juventus Torino şi controlează arbitrii, precizând că fotbalul italian s-a întors în vremurile “Calciopoli“. „Este foarte clar, Inter este noua Juventus. Toţi interiştii sunt fericiţi. Ne întoarcem în vremurile “Calciopoli“. În meciul de duminică arbitrul ne-a refuzat nu unul, ci patru penaltiuri“, a spus Zamparini. În schimb, tehnicianul Interului, Rafa Benitez, a afirmat că nu crede să fi fost penalty la faultul lui Cristian Chivu asupra lui Mattia Cassani. „Am revăzut intervenţia lui Chivu la Cassani şi faultul nu este clar. În aceste condiţii nu este penalti“, a comentat Benitez. Echipa Internazionale Milano, cu fundaşul român Cristian Chivu integralist, a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia US Palermo, într-un meci din etapa a III-a a campionatului Italiei.

CANALES, OUT DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul lui Real Madrid, Sergio Canales (19 ani), s-a accidentat, duminică, la gleznă, şi va lipsi trei săptămâni de pe teren. Canales va efectua însă mai multe controale amănunţite pentru a se determina gravitatea problemei sale. Canales ar putea rata meciul cu formaţia franceză AJ Auxerre, programat la 28 septembrie, în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor.

MESSI LIPSEŞTE MINIMUM ZECE ZILE

Lionel Messi a suferit o accidentare la glezna dreaptă pe finalul meciului cu Atletico Madrid şi a fost scos pe targă de pe teren. Atacantul argentinian al Barcelonei a fost faultat dur de fundaşul ceh Tomas Ujfalusi, care a primit cartonaşul roşu pentru această intervenţie. Messi a fost înlocuit cu Bojan Krkic, iar luni dimineaţă a fost supus unui control medical amănunţit, care a relevat întinderi ale ligamentelor laterale, intern şi extern, de la glezna dreaptă. Rezonanţa magnetică a stabilit că nu sunt leziuni osoase, astfel că Messi ar putea reveni în echipa lui Pep Guardiola miercurea viitoare, când FC Barcelona va juca în etapa doua din Liga Campionilor, în deplasare, contra lui Rubin Kazan. Argentinianul va rata însă următoarele două meciuri de campionat, cu Sporting Gijon şi Athletic Bilbao.

INCIDENTE LA DERBY-UL ORAŞULUI HAMBURG

Cincizeci de persoane au fost arestate iar şase poliţişti au suferit răni, fiind loviţi cu sticle, după derby-ul oraşului Hamburg, disputat duminică între formaţiile Sankt Pauli şi Hamburger SV, scor 1-1. În cursul după-amiezii dinaintea jocului, forţele de ordine au folosit în mod repetat tunuri cu apă, pentru a dispersa grupurile de suporteri ale celor două echipe. Înainte de meci, trei suporteri ai formaţiei oaspete au încercat sã pătrundă în sectorul rezervat fanilor HSV, fără a avea bilete valabile, moment în care Poliţia a fost nevoită să intervină utilizând forţa. Cel mai însemnat incident dintre fani a avut loc la scurt timp după finalul jocului. Aproximativ 50-70 de suporteri ai echipei HSV au intrat în conflict cu fani ai grupării St. Pauli, dar Poliţia a intervenit înainte ca situaţia să degenereze. O staţie de metrou a fost temporar închisă, iar după lăsarea întunericului poliţiştii au fost atacaţi cu sticle, în apropierea stadionului Millerntor. Meciul a fost urmărit de un număr important de suporteri în locuri amenajate special şi în baruri, însă acolo nu s-au înregistrat incidente.

KIESSLING, ACCIDENTAT LA GLEZNĂ

Atacantul Stefan Kiessling va lipsi mai multe săptămâni de pe teren, după ce s-a accidentat la gleznă, a anunţat clubul Bayer Leverkusen. Internaţionalul german a fost înlocuit după doar 12 minute de joc, la meciul cu FC Nurnberg, scor 0-0, după ce a fost faultat de Andreas Wolf. Al doilea în clasamentul golgeterilor sezonului trecut cu 21 de goluri, Kiessling nu va fi apt pentru meciurile din preliminariile EURO 2012 cu Turcia (8 octombrie) şi Kazahstan (12 octombrie).

VINCENZO NIBALI A CÂŞTIGAT TURUL SPANIEI

Ciclistul italian al echipei Liquigas, Vincenzo Nibali, a câştigat a 65-a ediţie a Turului Spaniei, fiind urmat de spaniolul Ezequiel Mosquera, la 41 de secunde, şi de slovacul Peter Velits, la trei minute şi două secunde. Nibali, în vârstă de 25 de ani, este primul italian care câştigă Turul Spaniei, după Marco Giovannetti în 1990. Rutierul italian, care a terminat pe locul trei în acest an în Turul Italiei, a reuşit să se impună în Vuelta, deşi nu a câştigat nicio etapă!