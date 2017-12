HALEP A AJUNS PE TABLOUL PRINCIPAL LA SEUL

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat, luni, pe tabloul principal al turneului de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Halep a învins-o, în ultimul tur al calificărilor, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Sophie Ferguson (Australia). Pentru accederea pe tabloul principal de la Seul, Simona Halep va primi 17 puncte WTA şi un cec în valoare de 1.725 de dolari.

HĂNESCU A URCAT DOUĂ POZIŢII ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu a urcat două poziţii şi se află pe locul 52, cu 905 puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii luni. Între primii 200 de jucători din lume se află încă doi români, Adrian Ungur, care a coborât 12 poziţii, pe locul 142 (cu 365 de puncte), şi Victor Crivoi, care a căzut un loc, până pe locul 184 (cu 272 puncte). La dublu, Horia Tecău se menţine pe locul 18, cu 3.340 puncte. Primele trei poziţii în clasamentul ATP la simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.025p; 2. Novak Djokovici (Serbia) 7.145p; 3. Roger Federer (Elveţia) 6.735p.

COSR, PARTENERIAT PENTRU JO DE LA LONDRA

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi compania Gaz de France Suez au semnat, luni, la Izvorani, un parteneriat, în urma căruia grupul francez a devenit sponsor al COSR până la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. „Ne unim aspiraţiile şi idealurile cu un grup care a susţinut întotdeauna sportul, fie că a fost în Franţa sau în alte părţi ale lumii. Partea financiară şi durata contractului sunt mai puţin importante decât simbolul acestui parteneriat. Este foarte important că GdF Suez ni se alătură în acest context economic dificil, având în vedere că în România nu se încurajează finanţările”, a declarat preşedintele COSR, Octavian Morariu. Structura parteneriatului are la bază susţinerea financiară a sportivilor de performanţă incluşi în programul Pol România şi evenimente dedicate atât sportivilor de performanţă, cât şi publicului larg.

JACQUES ROGGE VIZITEAZĂ ROMÂNIA ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

Secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu, a declarat că preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Jacques Rogge, care va întreprinde în această săptămână o vizită în România, va fi mulţumit de investiţiile făcute în sportul olimpic. „Când a fost în România şi a vizitat Complexul Olimpic de la Izvorani, Jacques Rogge a fost mulţumit de ce a văzut. Acum, că va vizita Casa Olimpică, va fi şi mai mulţumit”, a spus Dobrescu. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Jacques Rogge, se va întâlni, marţi, de la ora 21.00, la un dineu ce va avea loc la hotel Pullmann, cu preşedintele Traian Băsescu, cu premierul Emil Boc, cu ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu şi cu ministrul Turismului şi Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, în care va discuta despre organizarea, în România, în 2013, a Festivalului Olimpic al Tineretului European. De asemenea, Rogge va vizita, miercuri, cu începere de la ora 10.30 şantierul Casei Olimpice din Bucureşti. Preşedintele CIO va primi, marţi, titlul de Doctor Honoris Causa, oferit de Universitatea Oradea.

KOVACS CREDE CĂ GRUPA OLTCHIMULUI ESTE MAI DIFICILĂ

Antrenorul campioanei României la handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, Kovacs Peter, a declarat că grupa C a Ligii Campionilor este foarte puternică, după calificarea danezelor de la Randers HK. Oltchim şi-a aflat, duminică, ultima adversară din grupa C a Ligii Campionilor, după încheierea partidelor din turul doi al competiţiei. Randers HK (Danemarca) a câştigat grupa 1, urmând a evolua alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea, Larvik HK şi Toulon. „Avem o grupă foarte grea, iar după calificarea echipei Randers, a devenit şi mai dificilă. Larvik s-a întărit semnificativ, are 5-6 jucătoare noi, de valoare, Toulon este şi ea o echipă puternică, iar Randers vine din şcoala nordică, fiind de asemenea valoroasă. Grupa noastră a devenit şi mai dificilă”, a spus antrenorul Kovacs Peter, care se află pentru câteva zile acasă, în Ungaria. Tehnicianul campioanei Oltchim Râmnicu Vâlcea aşteaptă cu nerăbdare debutul în grupa C, programat în 9 sau 10 octombrie, în deplasare, cu Randers HK. „Am urmărit meciurile Oltchimului, am văzut atmosfera extraordinară creată de suporteri şi îmi doresc să fie la fel şi în acest sezon, să fie alături de noi”, a afirmat Kovacs. El a făcut referiri şi la starea de sănătate a extremei dreapta Ramona Maier. „S-a accidentat la gleznă, a făcut investigaţii, tot ce pot să spun este că nu e bine. Nu a mers nici cu naţionala la Cupa Mondială, sperăm să o recuperăm cât mai repede”, a precizat Kovacs.

ROMÂNIA VA DEBUTA CU NORVEGIA LA CUPA MONDIALĂ

Echipa naţională de handbal feminin a României va întâlni, astăzi, de la ora 19.00, la Aarhus, în grupa A a Cupei Mondiale, campioana europeană şi olimpică en-titre, Norvegia. Selecţionata antrenată de Radu Voina mai are programate, în grupa A, meciuri cu Rusia (miercuri, ora 15.00) şi Suedia (joi, ora 15.00). Primele două clasate din fiecare din cele două grupe se vor califica în semifinale, programate sâmbătă, pentru ca finala mică şi cea mare să aibă loc duminică, în ultima zi a competiţiei din Danemarca. Cu lotul României deplasat la Aarhus va face joncţiunea şi interul Carmen Amariei, handbalista, componentă a formaţiei Viborg HK, urmând să susţină un singur antrenament cu naţionala înaintea debutului de astăzi. În grupa B a Cupei Mondiale vor juca Germania, Ungaria, Franţa şi Danemarca.

TRICOLORII DEBUTEAZĂ ÎMPOTRIVA MACEDONIEI LA TROFEUL CARPAŢI

Federaţia Română de Handbal a anunţat, ieri, programul meciurilor de la Trofeul Carpaţi la handbal masculin, competiţie care va avea loc la Oradea, între 21 şi 23 octombrie, la care vor participa patru reprezentative, România, Tunisia, Belarus şi Macedonia. Programul complet al jocurilor: 21 octombrie: ora 17:00 Tunisia - Belarus; ora 19:00 România - Macedonia; 22 octombrie: ora 17:00 Macedonia - Tunisia; ora 19:00 România – Belarus; 23 octombrie: ora 11:00 Belarus - Macedonia, ora 13:00 România – Tunisia. Naţionala se va reuni la Oradea, în 18 octombrie, iar după disputare meciurilor de la Trofeul Carpaţi, tricolorii susţine prima partidă de calificare la CE din 2012, în deplasare cu Croaţia (27-28 octombrie), apoi cu Spania (la Oradea, în 31 octombrie).

DULGHERU ÎŞI PĂSTREAZĂ LOCUL 27 ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru se menţine pe locul 27, cu 2.080 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni. În Top 100 WTA mai figurează româncele Edina Gallovits, locul 80 (în urcare 20 de poziţie - 806 puncte), Monica Niculescu, locul 81 (în staţionare - 801 puncte) şi Simona Halep, locul 100 (în coborâre patru poziţii - 693 puncte). Din păcate, Sorana Cîrstea a părăsit topul primelor 100 de jucătoarea, aceasta aflându-se pe locul 104, cu 665 de puncte. La dublu, Monica Niculescu se menţine pe 31, cu 2.720 de puncte. În Top 100 mai figurează româncele Edina Gallovits, locul 71 (în urcare 23 de poziţii - 1.115 puncte), Alexandra Dulgheru, locul 87 (în coborâre cinci poziţii - 935 de puncte), Raluca-Ioana Olaru, locul 94 (în coborâre trei poziţii - 866 de puncte) şi Sorana Cîrstea, locul 99 (în urcare o poziţie, cu 832 de puncte). Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) - 6.995 puncte; 2. Caroline Wozniacki (Danemarca) - 5.910 p; 3. Venus Williams (SUA) 5.796 p.

DULGHERU, FAVORITĂ LA TAŞKENT

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru este favorita numărul 1 la turneul WTA de la Taşkent (Uzbekistan), care a început, ieri, şi este dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Dulgheru va juca în primul tur cu japoneza Kurumi Nara. Tot la Taşkent va evolua şi Monica Niculescu, cap de serie numărul 5, ea urmând să joace în primul tur cu o jucătoare venită din calificări. Atât Dulgheru cât şi Niculescu sunt angrenate şi la dublu. Alexandra Dulgheru face pereche cu Magdalena Rybarikova (Slovacia), calificându-se, ieri, în sferturile de finală ale probei. Dulgheru şi Rybarikova au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 7-5, 7-6 (15/13), cuplul Akgul Amanmuradova/Daria Kustova (Uzbekistan/Belarus), cap de serie numărul 3. Monica Niculescu face pereche la dublu cu Jill Craybas (SUA), fiind cap de serie numărul 1.