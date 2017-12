SIMONA HALEP, ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL TUR LA GUANGZHOU

Constănţeanca Simona Halep, locul 96 WTA, a ratat, ieri, calificarea în turul doi al turneului de la Guangzhou (China), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Halep a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 7-6, 6-2, de Tamarine Tanasugarn (Thailanda, locul 111 WTA). Pentru participarea la turneul de la Guangzhou, Halep va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 1.725 de dolari. În schimb, Edina Gallovits, locul 100 WTA, s-a calificat în turul doi, după ce a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 6-7, 6-1, 6-3, pe So-Jung Kim (Coreea de Sud, locul 208 WTA), jucătoare venită din calificări. Românca va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Ayumi Morita (Japonia, locul 80 WTA), cap de serie numărul 4, care a trecut, cu scorul de 6-2, 6-2, de compatrioata sa Junri Namigata, locul 140 WTA. Pentru calificarea în turul doi la Guangzhou, Gallovits va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.950 de dolari.

MODERNIZAREA SĂLII DIN ZALĂU COSTĂ 107.000 LEI

Sala Sporturilor din Zalău este în curs de modernizare, printr-o investiţie în valoare de 107.000 de lei, astfel încât să poată găzdui meciurile de volei masculin pe care echipa locală Remat le va juca în Liga Campionilor. Potrivit lui Radu Căpâlnaşiu, primarul Zalăului, din valoarea totală suma de 70.000 de lei a fost folosită pentru refacerea tencuielii, pentru montarea de tâmplărie PVC, pentru înlocuirea instalaţiilor sanitare şi pentru executarea unor lucrări de igienizare. Diferenţa de 37.000 de lei a fost destinată reparării acoperişului, în special în zona centrală, unde apăruseră infiltraţii. Remat Zalău, actuala campioană, este prima echipă de volei masculin din România care va juca în Liga Campionilor. Sălăjenii vor debuta în competiţie pe teren propriu, pe 17 noiembrie, contra polonezilor de la PGE Skra Belchatow.

VASILE CÂTEA, SUSPENDAT DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE INTERIMAR AL FR BOX

Biroul Federal al Federaţiei Române de Box a decis să-l suspende pe preşedintele interimar, Vasile Câtea, din cauză că la ediţia din anul 2009 a Cupei României, unde acesta a fost delegat general, s-a boxat fără cască. Câtea a replicat că decizia Biroului Federal este ilegală şi că a fost influenţată de preşedintele suspendat Rudel Obreja. „Culmea e că Biroul Federal a fost de acord atunci cu acest lucru, dar acum aceiaşi oameni au votat diferit. Pe mine nu mă interesează această funcţie, ci doar supravieţuirea boxului, deoarece am ajuns să avem sportivi valoroşi mai puţini decât degetele de la o mână. Oricum, voi sesiza Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, sub tutela căruia funcţionează Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Sport, pentru că decizia luată de Biroul Federal este ilegală. Obreja nu mai reprezentă FRB de la începutul anului. Obreja va pleca din federaţie doar atunci când va distruge tot”, a spus Câtea.

CANOTOARELE TRICOLORE VISEAZĂ LA AURUL MONDIAL

Succesul delegaţiei tricolore în cadrul Campionatelor Europene de canotaj din Portugalia, unde a cucerit două medalii de aur, stimulează sportivele din România pentru a pregăti cu încredere şi Campionatul Mondial. „A ieşit aşa cum ne-am dorit, pentru că am luat aurul de două ori. Aceste medalii ne stimulează şi mai mult pentru Campionatele Mondiale. Oricum, acolo nu ne vom mai bate doar cu Germania, ci, în special, cu americancele”, a spus Camelia Lupaşcu, dublă medaliată cu aur. România a cucerit două medalii de aur la CE din Portugalia, la proba de dublu rame, prin echipajul format din Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu, precum şi la 8+1, avându-le ca protagoniste pe Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, constănţeanca Diana Bursuc, Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi cârmaciul Teodora Stoica. „Cele două medalii reprezintă exact ceea ce ne-am popus, mai ales că în acest an, europenele, fiind înainte de mondiale, au fost cu participare record, cu un nivel foarte bun. Echipa olimpică şi-a făcut încă o dată datoria şi a câştigat probele olimpice, lucru pe care nici Germania nu l-a realizat”, a declarat antrenorul lotului naţional feminin de canotaj, Mircea Roman. Campionatelor Mondiale se vor disputa în perioada 30 octombrie - 7 noiembrie, pe lacul Karapiro, din Noua Zeelandă.

DULGHERU, STAŢIONARE PE LOCUL 27 ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru se menţine pe locul 27, cu 2.160 puncte, în clasamentul WTA. În Top 100 WTA mai figurează româncele Monica Niculescu, locul 81 (în urcare 12 locuri - 801 puncte), Simona Halep, locul 96 (în staţionare - 693 puncte) şi Edina Gallovits, locul 100 (în urcare o poziţie - 677 puncte). La dublu, Monica Niculescu se menţine pe 31, cu 2.720 de puncte. În Top 100 mai figurează româncele Alexandra Dulgheru, locul 82 (în urcare 29 de poziţii - 935 puncte), Raluca Olaru, locul 91 (în urcare 12 locuri - 866 puncte), Edina Gallovits, locul 94 (în coborâre 4 trepte - 859 puncte), şi Sorana Cîrstea, locul 100 (în coborâre 19 poziţii, cu 832 puncte). Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu, dat publicităţii la 13 septembrie, sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) - 6.995 puncte; 2. Caroline Wozniacki (Danemarca) - 5.910; 3. Venus Williams (SUA) - 5.796.

RAFAEL NADAL A CÂŞTIGAT PENTRU PRIMA OARĂ LA US OPEN

Spaniolul Rafael Nadal, numărul 1 mondial, l-a învins pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie numărul 3, scor 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 , şi a câştigat US Open pentru prima oară în carieră, turneul american fiind singurul din cele patru de Grand Slam care îi lipsea din palmares. Nadal, care juca prima oară în finală la Flushing Meadows, şi-a adjudecat al nouălea turneu de Grand Slam şi al 42-lea titlu din întreaga sa carieră. La 24 de ani, ibericul a devenit al patrulea jucător din era Open (din 1968), şi cel mai tânăr, care câştigă cele patru turnee de Grand Slam, după Rod Laver, Andre Agassi şi Roger Federer. Din cei patru, doar australianul Laver a câştigat cele patru turnee în acelaşi an. De asemenea, Nadal este al patrulea jucător care câştigă trei turnee consecutive de Grand Slam în era Open, după Laver, Pete Sampras şi Federer. Nadal s-a mai impus în acest an a Roland Garros şi Wimbledon. Meciul cu Djokovici a fost programat iniţial duminică, dar s-a amânat din cauza ploii. Şi luni, partida a fost întreruptă timp de aproape două ore din cauza ploii. De-a lungul turneului din acest an, Nadal a pierdut un singur set, în finala cu Novak Djokovici.

ELVEŢIANUL ROGER FEDERER, ELOGIAT DE RAFAEL NADAL

„Titlurile arată că Roger Federer este mai bun decât mine, acesta este adevărul acum şi cred că mereu va fi aşa”, a declarat spaniolul Rafael Nadal, care a câştigat US Open în acest an. “Este fabulos. Este un turneu foarte greu pentru mine, locul unde îmi este cel mai greu să mă adaptez. Am 24 de ani şi mi-am împlinit un vis. Deşi am muncit mult, întreaga viaţă, nu mi-aş fi imaginat că voi ajunge să câştig cele patru turnee de Grand Slam. Nu cred că se pune problema să fiu mai bun decât Roger Federer. Sunt încă departe de el, pentru că Roger are mai multe titluri decât mine. Este stupid să te întrebi cine este mai bun, el are 16 titluri de Grand Slam, deci acest lucru arată că este mai bun decât mine. Acesta este adevărul acum şi cred că meereu va fi aşa. Roger a fost mereu un exemplu pentru mine, el a progresat mult şi am încercat copiez asta de la el”, a afirmat Nadal.

KING/ŞVEDOVA, CÂŞTIGĂTOARE LA DUBLU LA US OPEN

Perechea Vania King/Iaroslava Şvedova (SUA/Kazahstan), cap de serie numărul 6, a câştigat proba de dublu feminin de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Vania King şi Iaroslava Şvedova au învins în finală cuplul americano-rus Liezel Huber/Nadia Petrova (numărul 2), în trei seturi, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4). Meciul începutu duminică a fost întrerupt de ploaie la scorul de 6-2, 4-6, 5-4, 15-0 în favoarea cuplului Huber/Petrova.

CÎRSTEA/SAFAROVA, ELIMINATE ÎN PRIMUL TUR LA MONTREAL

Perechea Sorana Cîrstea/Lucie Safarova (România/Cehia) a fost eliminată, luni, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Sorana şi Lucie au fost învinse de cuplul american Carly Gullickson/Abigail Spears, scor 7-6 (7), 6-4.

U JOLIDON SE PREGĂTEŞTE PENTRU TURNEUL DE CALIFICARE ÎN LG

U Jolidon a plecat marţi spre Macedonia, unde vineri va debuta la turneul contând pentru turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul vicecampioanei la handbal feminin U Jolidon Cluj, Gheorghe Covaciu a declarat că şansele la calificare în faza grupelor trebuie jucate până la capăt. „Am obţinut informaţii despre adversare, le-am studiat împreună cu fetele, dar mai presus de toate acestea este încrederea în forţele noastre. Trebuie să luptăm până la capăt, din primul până în ultimul minut a fiecărui meci. Pentru echipa noastră este o onoare că am ajuns până aici, pe munca noastră”, a Covaciu. Grupa a 3-a de calificare este găzduită de echipa Metalurg Skopje, celelalte două adversare ale formaţiei ardelene fiind Byasen Trondheim (Norvegia) şi IK Savehof (Suedia). Conform regulamentului, prima opţiune pentru dreptul de organizare al turneului a revenit echipei Metalurg Skopje, care şi l-a exercitat şi urmează să suporte toate costurile, de la cazarea şi masa delegaţiilor şi arbitrilor, plus baremurile acestora şi ale observatorilor. Programul meciurilor din grupa a 3-a, contând pentru turul doi al Ligii Campionilor, este următorul: 17 septembrie: U Jolidon Cluj-Metalurg Skopje (18.00), Byasen Trondheim (Norvegia)-IK Savehof (20.30); 18 septembrie: IK Savehof -U Jolidon Cluj (17.30), Metalurg Skopje-Byasen (20.00); 19 septembrie: U Jolidon Cluj-Byasen (17.30), Metalurg Skopje-IK Savehof (20.00). Prima clasată din grupă va accede în grupa preliminară A, din care fac parte echipele Viborg HK (Danemarca), Dinamo Volgograd (Rusia) şi Buducnost Podgorica (Muntenegru).