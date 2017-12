SCUBA, PERFORMERA SFERTURILOR DE FINALĂ LA CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Ediţia a şasea a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă şi-a stabilit formaţiile calificate în penultimul act al competiţiei, performera sferturilor de finală fiind formaţia Scuba, care a eliminat echipa Green Team, pentru care au evoluat mai mulţi componenţi ai naţionalei de fotbal pe plajă a României. Rezultate - sâmbătă: Green Team - Scuba 4-5 şi Boca Juniors - Galacticii Costineşti 5-6; duminică: CS Eforie - Hiba 6-3 şi Total Fitness - Melody 4-5 (4-4, 3-3) - după prelungiri şi lovituri de departajare. Programul partidelor din semifinale, care se vor disputa la sfârşitul acestei săptămâni, este următorul: Galacticii Costineşti - Scuba şi CS Eforie - Melody.

HAGI A REVENIT PE TEREN

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a marcat două goluri într-un meci amical câştigat, sâmbătă, la Buzău, de o echipă formată din foste glorii ale fotbalului în faţa naţionalei artiştilor, scor 3-2. Partida a fost organizată de Galactic Club, patronat de fostul jucător al echipelor Gloria Buzău, Oţelul Galaţi, Steaua şi VfL Bochum, Viorel Ion. Alături de Hagi, din echipa fostelor glorii au mai făcut parte, între alţii, Miodrag Belodedici, Ştefan Nanu, Cătălin Tofan, Tudorel Pelin şi Mihai Barbu. Printre artiştii care au jucat în meciul de la Buzău s-au numărat Aurelian Temişan, Ghedi Kamara, Andrei Ştefănescu, Dani Oţil şi Victor Yila.

TAMAŞ, INTEGRALIST LA WBA

Fundaşul Gabriel Tamaş a fost integralist la West Bromwich Albion în meciul pierdut, în deplasare, în faţa formaţiei Chelsea Londra, scor 0-6 (Malouda 6, 90, Drogba 45, 55, 68, Lampard 63), în prima etapă a sezonului 2010-2011 din campionatulul Angliei. În urma acestui rezultat, Chelsea este primul lider din acest sezon.

GUIZA AR PUTEA FI COLEG CU PULHAC

Atacantul spaniol al formaţiei turce Fenerbahce Istanbul, Daniel Guiza, ar putea reveni în Spania, la nou-promovata Hercules Alicante, la care este legitimat şi Cristian Pulhac, informează cotidianul As. Guiza, în vârstă de 29 de ani, campion european cu naţionala Spaniei, joacă la Fenerbahce din 2008. Dacă acest transfer se materializează, Guiza ar fi al şaselea jucător transferat în această vară la Hercules, după Cristian Pulhac (Dinamo Bucureşti), David Cortes (Getafe), Abel Aguilar (Udinese), Fritzler (Anus) şi Olivier Thomert (Rennes).

WENGER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ARSENAL

Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, şi-a prelungit cu trei ani contractul, noul său acord fiind valabil până în iunie 2014, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. Wenger este antrenorul formaţiei Arsenal din septembrie 1996. „Inima mea aparţine clubului Arsenal şi dorinţa mea este să văd această echipă câştigând trofee. Implicarea şi ambiţia mea sunt puternice. Semnarea noului contract înseamnă că pot vedea acest grupa talentat de fotbalişti atingându-şi potenţialul. Credeţi-mă, sunt gata să o facă”, a declarat Wenger, care se află la al 15-lea sezon la conducerea tehnică a echipei londoneze.

IBRAHIMOVIC A REFUZAT OFERTA LUI MANCHESTER CITY

Zlatan Ibrahimovic, atacantul suedez al formaţiei FC Barcelona, a respins o ofertă “năucitoare” de la Manchester City, prin care ar fi devenit cel mai bine plătit jucător din lume. „Zlatan Ibrahimovic a decis să rămână la FC Barcelona şi să lupte pentru un loc de titular în echipa lui Pep Guardiola”, a anunţat cotidianul catalan Sport. Tot presa spaniolă a notat însă, citând publicaţia italiană Tuttosport, că Ibrahimovic ar putea fi cedat la AC Milan, iar operaţiunea ar putea include venirea la catalani a lui Andrea Pirlo.

CAPELLO, DORIT DE MANCHESTER CITY

Proprietarii clubului Manchester City îi vor face o ofertă selecţionerul italian al Angliei, Fabio Capello, în cazul în care tehnicianul Roberto Mancini nu va obţine rezultate satisfăcătoare cu echipa engleză, adversara FC Timişoara în play-off-ul Ligii Europa, informează News of the World. „Mancini începe sezonul sub o presiune imensă, după ce clubul a cheltuit 106 milioane de lire sterline în această vară. Iar italianul ştie că trebuie ca echipa să se afle în top încă de la început. Dacă nu, proprietarii din Abu Dhabi nu vor ezita să acţioneze şi asta ar deschide uşa pentru Capello să revină la conducerea tehnică a unei echipe de club”, notează publicaţia engleză. News of the World menţionează că oficialii de la Manchester City îl admiră pe Capello şi i-ar oferi cu uşurinţă un salariu de 6 milioane de lire sterline şi compensaţiile pe care le-ar cere federaţia engleză. Formaţia Manchester City a remizat, sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu Tottenham Hotspur, în prima etapă a campionatului Angliei.

INTER MILANO A CÂŞTIGAT A ZECEA EDIŢIE A TIM CUP

Echipa Internazionale Milano a câştigat, vineri seară, a zecea ediţie a Tim Cup, trofeu disputat la Bari, la care au mai participat formaţiile Juventus Torino şi AC Milan, meciurile disputându-se pe parcursul a câte 45 de minute. Rezultate: Inter - Juventus Torino scor 1-0 (Snejder 26), AC Milan - Juventus 1-1 (Ronaldinho 21 / Diego 30), Inter - AC Milan 0-0 (3-2 la loviturile de departajare; au marcat Milito, Coutinho, Obi / Oddo, Huntelaar, au ratat: Mancini, Stankovic / Flamini, Inzaghi, Ronaldinho). Cristian Chivu a fost în teren la meciul cu Juventus, în timp ce la partida cu AC Milan a fost rezervă.

DREAM TEAM ‘92, PIPPEN ŞI MALONE, ÎN HALL OF FAME

Dream Team ‘92, echipa de baschet a SUA care a câştigat titlul olimpic la Barcelona în 1992, precum şi alţi doi membri ai săi, Scottie Pippen şi Karl Malone, cu titlu individual, au fost incluşi în Hall of Fame (Panteonul Gloriei) din NBA. În prezenţa legendelor Michael Jordan, Magic Johnson şi Larry Bird, în cadrul ceremoniei s-a adus un omagiu celor din Dream Team ‘92. „Intrarea în aceste Panteon, atât ca jucător cât şi ca membru al unei echipe, este un lucru incredibil”, a declarat Malone, având lacrimi în ochi. În vârstă de 46 de ani, Malone a evoluat la Utah Jazz, a fost dublu campion olimpic cu SUA, făcând parte şi din Dream Team II, la JO de la Atlanta, în 1996. Desemnat în acelaşi an drept unul dintre cei mai mari 50 de jucători din istoria NBA, el a fost de două ori MVP în 1997 şi 1999. Spre deosebire de Malone, Scottie Pippen (44 de ani) nu a fost ales niciodată MVP, însă a fost campion NBA în anii ‘90, alături de Michael Jordan, cu echipa Chicago Bulls. De altfel, Pippen i-a adus un omagiu lui Michael Jordan: „MJ, ai marcat multe vieţi, însă în special ai schimbat-o pe a mea. Cine ar fi spus că acest număul 23 va fi alături de mine la această ceremonie, după 23 de ani?”, a declarat Pippen, venit la Chicago Bulls în 1987.

RODDICK ARE... BOALA SĂRUTULUI

Tenismanul american Andy Roddick, care s-a retras, marţi, de la turneul de la Toronto, a anunţat că suferă de mononucleoză, dar acest lucru nu ar trebui să îl împiedice să participe la US Open. „Mă bucur că am aflat care era cauza. Nu este ceva ce mă va afecta, nimic foarte serios. Mă întrebam doar dacă nu sunt în formă sau ce se întâmplă cu mine, de ce apăruse acea letargie”, a declarat Roddick. Americanul a precizat că i s-au făcut analize ale sângelui pentru a se descoperi cauza letargiei, iar medicii i-au spus că au constatat că are mononucleoză (boala sărutului) şi că probabil suferă de această boală de două luni. „Este vorba de o formă uşoară de mononucleoză. Doctorii cred că eu sunt bine acum. Sunt aproape vindecat, dacă nu chiar de tot”, a explicat Roddick. Turneul US Open va începe pe 30 august.