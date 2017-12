START ÎN PRIMUL TURNEU DE RUGBY PE PLAJĂ “OVAL 5“

Prima competiţie de rugby pe plajă “Oval 5“, rezervată categoriilor de vârstă Under 14 şi Under 12 şi care va avea loc pe terenul de fotbal pe plajă de la “Melody“, din staţiunea “Mamaia“, debutează astăzi. Iată programul primei zile - ora 9.30, Under 14, Grupa A: RC Pantelimon - Şcoala Generală Valu lui Traian, CSM 1 Bucureşti - CS Ovidiu; Grupa B: RC Flamingo Bucureşti - Şcoala Generală Nicolae Bălcescu (Constanţa), CSM 2 Bucureşti - Selecţionata Constanţa; Under 12: RC Flamingo Bucureşti - Gala Galaction (Mangalia), Şcoala Generală 2 Mai (Mangalia) - CS Cleopatra, CSM Bucureşti - RC Pantelimon, Şcoala Generală Limanu (Mangalia) - Gala Galaction.

DRAGOŞ AGACHE VA PARTICIPA LA CE DE NATAŢIE

În perioada 4-15 august, la Budapesta vor avea loc Campionatele Europene de nataţie, la care România va participa cu nouă sportivi, având ca obiectiv cucerirea unei medalii. La înot vor evolua şase sportivi (4 la masculin şi 2 la feminin), iar 3 sportivi la sărituri (1 la masculin şi 2 la feminin). Printre ei se numără şi un constănţean, Dragoş Agache, de la CS Farul, multiplu campion naţional în probele de bras. În capitala Ungariei el va înota în cursele de 50 m şi 100 m bras. Ceilalţi înotători sunt Camelia Potec (va participa la 400 m, 800 m şi 1.500 m liber), Ionela Cozma (50, 100, 1.500 m liber), Alin Alexandru Artimon (200, 400, 800 m liber), Alexandru Coci (100, 200 m fluture) şi Norbert Trandafir (50 m fluture, 50 m şi 100 m liber). La sărituri vor participa Corina Popovici (platformă, sincron platformă), Mara Elena Aiacoboae (platformă, sincron platformă) şi Constantin Popovici (platformă).

FINAL FĂRĂ SURPRIZE LA CE DE ATLETISM

Duminică seară, la Barcelona, s-au încheiat Campionatele Europene de atletism. În finala probei de aruncare a discului, Sergiu Ursu (Dinamo Bucureşti - CS Farul Constanţa) s-a clasat pe poziţia a opta. Sportivul român a debutat în finală cu o aruncare de 60,73 m, îmbunătăţită la a doua încercare, 61,36 m. A treia oară, Ursu a lansat mult mai bine discul, la 63,11 m, urcând două locuri, până pe poziţia a opta, şi a intrat în finala de opt. A patra încercare a fost ratată, iar următoarele două au măsurat 61,90 m, respectiv 62,11 m. Medalia de aur i-a revenit polonezului Piotr Malachowski, care, cu o performanţă de 68,87 m, a doborât şi recordul CE. Roxana Bârcă a încheiat pe ultimul loc, al 17-lea, în finala probei de 5.000 m, cu 16:06.10 minute, un timp mult mai slab decât cea mai bună performanţă personală din acest an, 15:33.12 minute. Medalia de aur a revenit turcoaicei Alemitu Bekele, care a încheiat cursa cu timpul de 14:52.20 minute, nou record al competiţiei. Nici ştafetă feminină de 4x400 m a României, formată din Angela Moroşanu, Anamaria Ioniţă, Bianca Răzor şi Mirela Lavric, nu a reuşit să se apropie de podium, încheind proba pe locul 8, cu timpul de 3:29.75 minute. Medalia de aur a probei a revenit ştafetei Rusiei, cu timpul de 3:21.26 minute.

HĂNESCU, PE LOCUL 53 ÎN CLASAMENTUL ATP

Victor Hănescu a rămas cel mai bine poziţionat român în clasamentul ATP, chiar dacă a coborît un loc faţă de săptămîna trecută. Eliminat încă din primul tur al turneului de la Gstaad, Hănescu se află pe poziţia 53, cu 870 de puncte, fiind singurul tenismen român prezent în Top 100. Adrian Ungur a urcat un loc, pînă pe 123, cu 426p, în timp ce Victor Crivoi a ieşit din primii 200 de jucători ai lumii, după o coborîre de 33 de locuri , fiind acum pe 229, cu 199p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău este cel mai bine clasat român, fiind pe locul 25, cu 3.019p, în coborâre un loc, iar în clasamentul perechilor, Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt se menţin pe poziţia a şaptea, cu 2.130p, păstrând şase de calificare la Turneul Campionilor, programat la finalul acestui an, la Londra.

DULGHERU, PE POZIŢIA 29 ÎN IERARHIA WTA

Alexandra Dulgheru a coborât o poziţie şi ocupă locul 29, cu 2.005 puncte, în clasamentul WTA, fiind cel mai bine situată sportivă din România în această ierarhie. Sorana Cîrstea a urcat şase poziţii şi ocupă locul 63, cu 1.028p. Constănţeanca Simona Halep se menţine pe locul 95, cu 714p, în timp ce Edina Gallovits se menţine pe locul 99, cu 688p. Monica Niculescu a coborât două poziţii, ajungând pe 102, cu 656p. Raluca-Ioana Olaru a căzut trei poziţii, până pe 158, cu 388p, iar Liana-Gabriela Ungur a urcat trei poziţii, până pe 192, cu 282p. La dublu, în Top 100 figurează trei jucătoare din România. Niculescu a coborât două poziţii şi se află pe locul 32, Gallovits este pe 80, în coborâre două locuri, iar Cîrstea, a coborât 14 poziţii, până pe 83.

SERBIA A CÂŞTIGAT CUPA MONDIALĂ DE POLO

Echipa naţională de polo a Serbiei a câştigat finala mare a Cupei Mondiale de la Oradea, în faţa Croaţiei, scor 13-7, după ce în acest an a câştigat şi Liga Mondială, iar în 2009 a devenit campioană mondială. În finala mică, Spania a dispus de SUA cu 12-8. Naţionala României s-a calificat pentru Campionatul Mondial din 2011, programat la Shanghai, după ce a încheiat pe locul 5 la Oradea. Pentru tricolori urmează Campionatul European de la Zagreb, care debutează pe 29 august.