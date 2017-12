ÎNCEPE CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal a decis ca săptămâna aceasta să aibă loc primul tur al Cupei României ediţia 2010-2011, faza pe judeţ. La competiţie vor participa aproape toate formaţiile implicate în fotbalul judeţean constănţean: 23 din Liga a IV-a, 28 din Campionatul Judeţean (pentru acest eşalon, participarea nu a fost obligatorie) plus echipa de amatori Municipal Constanţa, care a şi câştigat faza pe judeţ în ultimele ediţii. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.00 - marţi, 11 mai: Ulmetum Pantelimon - Aripile Mihail Kogălniceanu; Pescarul Ghindăreşti - Dacia Mircea Vodă; Sport Club Horia - Carsium Hîrşova; Inter Ion Corvin - Gloria Băneasa; AS Independenţa - Viitorul Pecineaga; AS Ciocîrlia - CS Peştera; Unirea Topraisar - Victoria Cumpăna; Vulturii Cazino Constanţa - Aurora 23 August (teren “Farul II”); Viitorul Cerchezu - Gloria Albeşti; CFR Constanţa - Elpis Constanţa (teren “CFR”); Recolta Nicolae Bălcescu - CSO Ovidiu (se joacă la Dorobanţu); miercuri, 12 mai: Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sparta Techirghiol (se joacă la Cogealac); Viitorul Mereni - Portul Constanţa (se joacă la Osmancea); Perla Murfatlar - Voinţa Siminoc; Dunaris Topalu - Dunărea Ciobanu; Sportul Tortoman - Viitorul Nisipari; Pescăruşul Gîrliciu - Axiopolis Sport Cernavodă; Sacidava Aliman - Dunărea Ostrov-Rasova (se joacă la Dunăreni); Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina; Marmura Deleni - Danubius Rasova-Ostrov (se joacă la Pietreni); Fulgerul Chirnogeni - GSIB Mangalia; Avîntul Comana - Farul Tuzla; AS Bărăganu - CS Agigea (se joacă la Lanurile); Progresul Dobromir - AS Carvăn (se joacă la Lespezi); Ştiinţa Poarta Albă - Voinţa Valu lui Traian; joi, 13 mai: Municipal Constanţa - Cariocas Constanţa (teren “ITC”).

PENESCU, REŢINUT PENTRU 24 DE ORE

Finanţatorul FC Argeş Cornel Penescu a fost reţinut, ieri după-amiază, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de dare de mită. Potrivit unor surse judicare, măsura reţinerii lui Penescu, decisă de către procurorii anticorupţie, are legătură cu dosarul în care sunt implicaţi fostul arbitru Ionică Serea şi arbitrul Marius Martiş, în prezent arestaţi preventiv. Penescu a fost chemat, ieri, la sediul Serviciului Teritorial Piteşti al DNA din Piteşti, unde a fost audiat câteva ore de către procurori. Pe 30 aprilie, Martiş şi Serea au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, apoi arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, de judecătorii Tribunalului Argeş. Serea a fost arestat preventiv pentru luare de mită, în timp Martiş a fost arestat preventiv pentru complicitate la dare şi luare de mită. Martiş rămâne în arest după ce magistraţii Tribunalului Argeş au respins, ieri, ca neîntemeiată, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar depusă de acesta la sfârşitul săptămânii trecute.

CHIVU, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN CUPA ITALIEI

Fundaşul român al formaţiei Internazionale Miano, Cristian Chivu, a fost suspendat pentru un meci în Cupa Italiei, la fel ca şi coechipierul său, Mario Balotelli, după partida cu AS Roma, din finala competiţiei, în urma căreia Francesco Totti, căpitanul romanilor, va sta patru etape. Judecătorul Sportiv Gianpaolo Tosel a decis suspendarea lui Chivu şi Balotelli pentru proteste, conform presei italiene, cei doi primind câte un cartonaş galben pe parcursul meciului. În schimb, Totti a fost suspendat pentru un fault asupra lui Balotelli, pentru care, în finala de miercurea trecută, a fost eliminat. AS Roma a fost amendată cu 40.000 de euro pentru insultele rasiste ale fanilor şi pentru aruncarea de petarde şi sticle pe teren, în timp ce clubul Inter a primit o amendă de 2.500 de euro. Internazionale Milano, cu românul Cristian Chivu integralist, a câştigat Cupa Italiei, după ce a învins, pe 5 mai, cu 1-0, pe AS Roma, în finala disputată pe stadionul Olimpic din Roma.

FIORENTINA ANUNŢĂ DESPĂRŢIREA DE MUTU

Conducerea clubului Fiorentina a anunţat că nu se va baza pe Adrian Mutu în sezonul următor, deoarece acesta va fi vândut. „Mutu e un jucător care a fost important pentru Fiorentina, dar acum mergem pe mâna lui Jovetic”, a declarat directorul sportiv Pantaleo Corvino în presa italiană. Deocamdată nu este cunoscut modul în care Mutu va pleca de la Fiorentina. Toscanii doresc să obţină 6 milioane de euro în schimbul său, însă impresarii săi încearcă să îl scoată liber de contract, pentru a obţine un salariu cât mai mare pentru jucător, la viitoarea echipă.

COCIŞ PLEACĂ LA AL-NASR

Presa din Arabia Saudită a anunţat că internaţionalul român a semnat prin fax cu echipa antrenată de Walter Zenga, Al-Nasr, urmînd să se prezinte din toamnă la Riad. Răzvan Cociş a semnat în iarnă cu Poli Timişoara pe doar şase luni, fără opţiune de prelungire, şi a debutat abia în luna aprilie, din cauza unei accidentări. În cele şase meciuri disputate sub tricoul Timişoarei, Cociş, care la Al-Nasr va câştiga 1 milion de dolari, a înscris de două ori, cu Steaua şi Dinamo. Ieri, Walter Zenga a fost prezentat oficial la noua sa formaţie, Al Nasr. Italianul va câştiga aproximativ două milioane de euro pentru fiecare sezon petrecut în Arabia Saudită. Al Nasr a fost pregătită în trecut şi de Ilie Balaci şi Mircea Rednic.

COSTLY RATEAZĂ CAMPIONATUL MONDIAL

Atacantul din Honduras al echipei FC Vaslui, Carlo Costly, nu va evolua la turneul final al Campionatului Mondial, deoarece a suferit o fractură la al cincilea metatarsian de la piciorul drept, avînd nevoie de aproximativ şase săptămâni pentru a reveni pe teren, informează presa din Honduras. „Procesul de recuperare pentru acest tip de leziuni este de şase săptămâni. Astfel, el va pierde turneul final”, a declarat medicul naţionalei honduriene, Raul Perez. „După ce am făcut mai multe radiografii, am constatat că el are o fractură completă la al cincilea metatarsian. Mergem la un campionat mondial şi toţi jucătorii trebuie să fie apţi sută la sută. Am discutat cu staff-ul tehnic şi cu Costly şi nu putem să-i dăm jucătorului speranţe false şi să-i spunem că se va recupera la timp”, a declarat Perez. El a precizat ca atacantul poate fi operat, dar se aşteaptă acordul lui FC Vaslui în acest sens. Costly era un jucător de bază al reprezentativei din Honduras în perspectiva CM din Africa de Sud.

BAYERN MUNCHEN A SĂRBĂTORIT TITLUL ALĂTURI DE 130.000 DE SUPORTERI

Jucătorii şi oficialii echipei Bayern Munchen au sărbătorit câştigarea celui de-al 22-lea titlu naţional din istorie, duminică, alături de 130.000 de suporteri reuniţi în centrul oraşului Munchen. Echipa antrenată de Louis van Gaal a defilat mai întâi pe străzile din Munchen, deplasându-se de la baza de pregătire până în centrul oraşului în vehicule decapotabile. Aproximativ 100.000 de persoane au asistat la paradă, iar 25.000 de fani s-au strâns în faţa primăriei, potrivit estimărilor poliţiei. Jucătorii şi conducătorii, care au sărbătorit titlul până dimineaţa, într-o discotecă din Munchen, au fost salutaţi cu încântare de numeroşii suporteri, atunci când şi-au făcut apariţia la balconul primăriei. În frunte cu căpitanul Mark van Bommel, fotbaliştii au ridicat rând pe rând trofeul câştigat sâmbătă. Bayern a câştigat pentru a 22-a oară în istorie campionatul Germaniei şi se mai află în cursa pentru două trofee. Formaţia bavareză va juca pe 15 mai finala Cupei Germaniei, cu Werder Bremen, iar pe 22 mai finala Ligii Campionilor, cu Internazionale Milano.

PHOENIX SUNS, ÎN FINALA CONFERINŢEI DE VEST

Prima echipă calificată într-o finală de conferinţă în play-off-ul NBA este Phoenix Suns care a trecut cu un sec 4-0 de San Antonio Spurs! Suns răzbună astfel patru eliminări consecutive în play-off în faţa texanilor, din 2003 încoace! Meciul al patrulea, disputat tot în Texas, a fost dominat de gazde, dar finalul a aparţinut oaspeţilor, cu Nash reuşind 10 din cele 20 de puncte ale sale în ultimul sfert. Stoudemire a fost cel mai bun jucător de pe teren cu 29p şi 5 recuperări, în timp ce la gazde a strălucit doar francezul Tony Parker - rezervă în acest meci - autor a 22p, 5 pase decisive şi 5 recuperări. Celtics a egalat scorul în disputa cu Cavaliers graţie unui Rajon Rondo aflat în zi de excepţie - a reuşit o triple-triple, cu 29p, 18 recuperări, 13 pase decisive! Rezultate de duminică noaptea: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 97-87 (2-2 la general) şi San Antonio Spurs - Phoenix Suns 101-107 (0-4 la general).

CANUCKS RĂMÂNE ÎN JOC

Canucks s-a impus la Chicago, în faţa celor de la Blackhawks şi supravieţuieşte în lupta pentru calificarea în finala Western Conference a play-off-ului NHL. Dacă Blackhawks s-a impus lejer în ambele partide jucate în Canada, situaţia a fost la fel şi acum, cu oaspeţii câştigând fără probleme, doar că partida a avut loc în SUA! Echipa canadiană continuă să spere, dar trebuie să-şi valorifice avantajul terenului propriu în meciul al şaselea, ceea ce nu a reuşit până acum, în precedentele două partide din Vancouver. Scor final: Chicago Blackhawks . Vancouver Canucks 1-4 (3-2 la general).