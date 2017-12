RCJ FARUL, LOCUL 3 LA MEMORIALUL “EROII REVOLUŢIEI“

Duminică, în finala pentru locurile 3-4 a Memorialului “Eroii Revoluţiei“, Rugby Club Judeţean Farul a învins cu 19-8 (7-5) pe Politehnica Iaşi, punctele victoriei fiind reuşite de Apostol, Lazăr şi Badiu - câte un eseu şi C. Nicolae - 2 transformări. În acest meci, pentru RCJ Farul, echipă condusă de pe bancă de Adrian Tinca, au evoluat următorii jucători: Tudosa, Bejan, Paşol, Ageacai, Gargalîc, Strutinsky, Carpo, Tavarkiladze, Samhkaradze, C. Nicolae, Gheară, M. Dumitru, Apostol, Vlad, Filip; au mai intrat: Sasu, Graur, Mototolea şi Badiu. „Ţinând cont de perioada de pregătire pe care am avut-o, sunt mulţumit de modul cum s-au prezentat băieţii. Am pus accentul şi pe folosirea mai multor jucători foarte tineri, iar acest lucru s-a observat. În meciul cu Iaşi s-au jucat două reprize de câte 30 de minute“, a spus antrenorul Adrian Tinca. Turneul a fost câştigat de Steaua, 21-0 în finală cu Enysei Krasnoyarsk (vicecampioana Rusiei), formaţie pregătită de românul George Sava.

OLTCHIM, ÎN SEMIFINALELE LC LA HANDBAL FEMININ

Oltchim Rm. Vîlcea, campioana României la handbal feminin, s-a calificat, sâmbătă, în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a remizat în deplasare, cu Dinamo Volgograd, scor 32-32 (15-15), în cel de-al patrulea meci din Grupa a II-a a principală. În celălalt joc din grupă, Hypo Viena a învins, tot sâmbătă, pe teren propriu, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, Viborg HK, scor 35-31 (15-13). Clasament: 1. Oltchim 7p, 2. Viborg 4p, 3. Dinamo 3p, 4. Hypo 2p. În următoarea etapă, Oltchim va juca duminică, 14 martie, pe teren propriu, cu Hypo, iar Viborg va primi vizita rusoaicelor de la Dinamo Volgograd.

ETAPA A 19-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate sâmbătă şi duminică în etapa a 19-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: HC Odorhei - Ştiinţa Bacău 25-26, Dinamo Bucureşti - Poli Timişoara 36-24, Rom Cri Braşov - Bucovina Suceava 26-36. Partidele CSM Satu Mare - U. Cluj 34-33 şi Steaua - UCM Reşiţa 24-26 s-au disputat în devans. Meciul HCM Constanţa - Pandurii Tg. Jiu va avea loc pe 11 martie, de la ora 18.00. Clasament: 1. HCM Constanţa 32p; 2. Reşiţa 28p; 3. Steaua 25p (golaveraj: 504-428); 4. Bacău 25p (570-523); 5. Tg. Jiu 21p; 6. Suceava 18p; 7. Odorhei 16p; 8. Cluj 13p (454-480); 9. Satu Mare 13p (525-562); 10. Minaur 11p (437-449); 11. Timişoara 11p (430-502); 12. Dinamo 10p; 13. Braşov 3p (* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat).

DOUĂ TITLURI NAŢIONALE PENTRU LPS FARUL LA TENIS DE MASĂ

Sportiva Daniela Dodean a câştigat finalele de dublu mixt, dublu feminin şi simplu feminin din cadrul Campionatului Naţional individual de tenis de masă care s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din Arad. Jucătoarea legitimată la CSMunicipal Arad s-a impus, vineri, împreună cu fratele său Adrian Dodean, în proba de dublu mixt, scor 3-0 în faţa perechii Elizabeta Samara / Andrei Filimon (ambii de la LPS Farul Constanţa). Sâmbătă, în proba de dublu feminin, perechea Daniela Dodean (CSM Arad) / Elizabeta Samara (LPS Farul Constanţa) a învins, cu 4-0, cuplul Andreea Dodean (Tehnopres Iaşi) / Dana Groza (CSM Bistriţa). Tot sâmbătă, la dublu masculin, perechea Adrian Crişan (CSM Bistriţa) / Andrei Filimon (LPS Farul Constanţa) a învins, cu 4-1, cuplul Adrian Dodean (CSM Arad) / Dragoş Olteanu (ACTT Bucureşti). Duminică, în finala masculină, Adrian Crişan (CSM Bistriţa) l-a învins, cu 4-1, pe Adrian Dodean (CSM Arad). Finala la simplu feminin a fost câştigată, cu 4-1, de Daniela Dodean în faţa colegei sale de la echipa naţională, Elizabeta Samara.

UCRAINA - ROMÂNIA, ÎN TURUL DOI AL ZONEI EURO-AFRICANE

Echipa Ucrainei a învins reprezentativa Letoniei, la Dnepropetrovsk, în primul tur al Grupei I din Zona Euro-africană a Cupei Davis şi va întâlni România în faza următoare a competiţiei, programată în perioada 7-9 mai. România si Ucraina nu s-au întâlnit niciodată în Cupa Davis, iar dacă vor câştiga partida din cadrul Grupei I a Zonei Euro-africane, Victor Hănescu şi colegii săi vor juca, în septembrie, în barajul pentru promovarea în Grupa Mondială. În caz contrar, ei vor juca pentru rămânerea în Grupa I. Echipa de Cupa Davis a României a ratat menţinerea în Grupa Mondială, fiind învinsă, cu scorul general de 3-2, de Suedia, în întâlnirea de baraj de la Helsingborg. România a evoluat ultima dată în prima grupă euro-africană în anul 2002, când a reuşit să se califice în barajul de promovare în grupa mondială. La baraj a învins Slovacia, în deplasare, scor 4-1.

ÎNFRÂNGERI PENTRU ROMÂNCE ÎN FINALELE DE TENIS

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu, venită din calificări, a pierdut, duminică, finala turneului challenger de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Cadanţu a fost învinsă, în ultima fază a competiţiei, cu 6-1, 6-4, de Elisa Balsamo (Italia). Sâmbătă, perechea Diana Marcu / Simona Iulia Matei a fost învinsă, cu 6-1, 6-1, de cuplul slovac Michaela Pochabova / Romana Tabakova, în finala probei de dublu din cadrul turneului challenger din Antalya, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Tot în Antalya, Liana-Gabriela Ungur, cap de serie nr. 7, a ratat calificarea în finala de simplu, fiind învinsă, în semifinale, cu 6-7 (3/7), 6-2, 6-1, de sportiva italiană Evelyn Mayr, a cincea favorită. Perechea Elena Bogdan / Stephanie Vongsouthi (România / Franţa) a pierdut, sâmbătă, finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Lyon, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Elena Bogdan şi Stephanie Vongsouthi au fost învinse, în ultimul act, cu 5-7, 6-4, 10-6, de perechea poloneză Olga Brozda / Magdalena Kiszczynska, cap de serie nr. 1.