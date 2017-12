CS Tomis, învingătoarea la Buzău

După a disputat, miercuri şi joi, două jocuri de verificare, la Constanţa, cu Dunărea Brăila, echipa feminină de handbal CS Tomis a continuat seria partidelor amicale, jucînd vineri, la Buzău. Formaţia pregătită de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu a întîlnit echipa gazdă, HCM, în faţa căreia s-au impus cu 29-25 (15-10). Partida a fost condusă în permanenţă de oaspete, deşi tehnicienii echipei constănţene au preferat să trimită în teren handbalistele care au evoluat mai puţin pînă acum. „Au fost menajate Avădănii, Pîrîianu şi Pătru, iar Tîlvîc, Iovănescu şi Mateescu au evoluat doar pentru cîteva minute”, a spus directorul sportiv al Tomisului, Paul Alexe. Marcatoarele Tomisului au fost: Dincu 7g, Luca 6g, Pătuleanu 5g, Iovănescu, Zamfir, Hamciuc, Mateescu şi Cristea - cîte 2g şi Tîlvîc 1g. Au mai jucat Szabo şi Grigore, în timp ce în poartă au evoluat Raluca Borodi şi Diana Petrescu. Nu au făcut deplasarea la Buzău Mihaela Blaga, Ionela Topa, Diana Druţu şi Doina Avram. Sîmbătă, de la ora 10.30, este programată cea de-a doua întîlnire amicală dintre cele două echipe.

Etapa a 9-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, au loc meciurile etapei a 9-a. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Murfatlar, Dorobanţu, Horia, Ghindăreşti, Cochirleni, Lanurile, Chirnogeni şi Techirghiol - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Gloria Seimeni (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00); Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Fîntînele (se joacă la Dorobanţu, de la ora 12.00); Sport Club Horia - Viitorul Tîrguşor (ora 14.00); Dunaris Topalu - Sportul Tortomanu; Ulmetum Pantelimon - Voinţa Valu lui Traian; Pescarul Ghindăreşti - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu (ora 12.00); Ştef Serv Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu; SC Val Poarta Albă - Viitorul Vulturu (se joacă la Ciocîrlia). SERIA SUD: Inter Ion Corvin - CSS Medgidia; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sacidava Aliman (stadion Municipal); Trophaeum Adamclisi - AS Ciocîrlia; Marmura Deleni - ELIF Fîntîna Mare (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Viitorul Cobadin; AS Independenţa - Progresul Dobromir; Danubius Rasova - AS Carvăn (se joacă la Cochirleni, de la ora 13.00). SERIA EST: Avîntul Comana - CFR Constanţa; CS II Eforie - Unirea Topraisar; AS Bărăganu - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Lanurile, de la ora 13.00); Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.00); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni; CS Agigea - Viitorul Mereni (se joacă la Techirghiol, de la ora 14.00); Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Cerchezu.

Cristina-Mădălina Stancu, eliminată în sferturi la Dubrovnik

Perechea formată din sportiva constănţeană Cristina-Mădălina Stancu şi Aleksandra Krunic (Serbia) a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Dubrovnik (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Stancu şi Krunic au cedat, în sferturile de finală, cu 2-6, 2-6, în duelul cu Dominika Kanakova / Lucie Kriegsmannova (Cehia, cap de serie nr. 2). Raluca Ioana Olaru a pierdut, vineri, în faţa italiencei Flavia Pennetta în sferturile de finală ale turneului de la Linz, dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Olaru a cedat în faţa principalei favorite a întrecerii din Austria în două seturi, scor 5-7, 2-6. Pentru parcursul său, jucătoarea română va fi recompensată cu 5.340 de dolari şi 70 de puncte WTA. La dublu, perechea formată din Raluca Olaru şi Sara Errani (Italia) a fost învinsă, în sferturi, de cuplul polonez Klaudia Jans / Alicja Rosolska, cap de serie nr. 2, scor 6-3, 6-7 (1), 10-5. Olaru şi Errani vor primi pentru performanţa lor 1.650 de dolari şi 70 de puncte WTA. Joi seară, Alexandra Dulgheru a ratat calificarea în sferturi la Linz, fiind învinsă, în turul secund, de favorita nr. 3 a turneului, Yanina Wickmayer (Belgia), scor 2-6, 6-3, 6-1. Pentru performanţa sa, Dulgheru va primi un cec în valoare de 2.950 de dolari şi 30 de puncte WTA.

Elveţia - România, în preliminariile CE de handbal feminin din 2010

După ce au făcut instrucţie cu Portugalia, scor 37-23, reprezentativa de handbal feminin a României înfruntă sîmbătă, de la ora 16.45, la Zurich, Elveţia în Grupa 1 de calificare la Campionatul European din 2010. Învinse cu 33-20 de Ucraina, în prima partidă a grupei, elveţiencele se anunţă a fi victime sigure pentru handbalistele antrenate de Radu Voina. Primele două clasate în grupă vor obţine biletele pentru turneul final găzduit de Danemarca şi Norvegia.

Virgil Stănescu s-a transferat în prima ligă italiană, la Banca Tercas Teramo

Pivotul echipei Steaua Bucureşti, Virgil Stănescu, a ajuns la un acord cu formaţia italiană Banca Tercas Teramo pentru restul sezonului 2009-2010. Transferul a fost parafat joi, baschetbalistul în vîrstă de 32 de ani anunţînd clubul despre intenţiile sale înaintea meciului de miercuri, din Liga Balcanică, cu Mornar Bar. El va începe în aceste zile pregătirea cu noua sa echipă, care în sezonul trecut s-a clasat pe locul 3 în liga italiană. Virgil Stănescu, care a evoluat de-a lungul carierei la echipe din România, Belgia, Turcia, Germania, Rusia şi Kuwait, a jucat în acest început de sezon pentru Steaua în trei meciuri de Divizia A, două de Cupa României şi cel de debut al formaţiei militare în Liga Balcanică. Virgil Stănescu este al treilea jucător român care va evolua în Italia, după Ştefan Ciosici şi Cătălin Burlacu.

Porgras - locul 7, Tămîrjan - locul 9, în finala de la individual compus la CM de gimnastică

Vineri seară, la Londra, în finala de la individual compus din cadrul Campionatelor Mondiale individuale de gimnastică de la Londra, Ana Pogras şi Anamaria Tămîrjan nu au reuşit să urce pe podium, proba fiind cîştigată de Bridget Sloan (57,825 puncte, SUA). Podiumul a fost completat de gimnastele Rebecca Bross (57.775p, SUA) şi Koko Tsurumi (57,175p, Japonia). Anamaria Tămîrjan s-a clasat pe locul 9, cu 55,625p, iar Ana Porgras pe locul 7, cu 56,500p. Notele obţinute de sportivele noastre au fost următoarele - Ana Porgras: Rotaţia I, sărituri -13,675 (locul 13); Rotaţia a II-a, paralele - 14,675 (locul 5); Rotaţia a III-a, bîrnă - 14,125 (locul 5); Rotaţia a IV-a, sol - 14,025 (locul 7); Anamaria Tămîrjan: Rotaţia I, bîrnă - 14,125 (locul 8); Rotaţia a II-a, sol - 13,600 (locul 11); Rotaţia a III-a, sărituri - 14,275 (locul 8); Rotaţia a IV-a, paralele - 13,625 (locul 9). În întreaga sa istorie, gimnastica feminină românească a avut doar două reprezentante cîştigătoare ale probei de individual compus: Aurelia Dobre (la CM din 1988) şi Maria Olaru (la CM din 1999). Ultima medalie a probei pentru România a fost cîştigată de Steliana Nistor, argint la ediţia din 2007. Concursul similar masculin, în care România nu a avut vreun reprezentant, a fost cîştigat, joi seară, de japonezul Kohei Uchimura, cu un total de 91,500p. Sîmbătă şi duminică vor avea loc finalele pe aparate, România avînd-o calificată la feminin, pe Ana Porgras, la bîrnă, sol şi paralele, iar la masculin, pe Marian Drăgulescu (la sol şi sărituri), pe Flavius Koczi (la sărituri şi cal cu mînere) şi pe George Stănescu (la inele).