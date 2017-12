Amical între Callatis Mangalia şi Gloria Albeşti

Callatis Mangalia, echipa pregătită de Mugurel Cornăţeanu, va întîlni astăzi, de la ora 18.00, în deplasare, formaţia Gloria Albeşti, formaţie ce activează în Liga a IV-a. “Momentan efectivul nostru este cam redus. Mai avem nevoie de jucători şi pînă la începutul săptămînii viitoare aceştia ar trebui să ajungă. Va rămîne puţin timp pînă la începerea campioantului, însă important va fi să îi avem în lot“, a declarat Cornăţeanu.

Constantin Gache, printre cîştigătorii trofeului Fair-Play

La categoria antrenori, Constantin Gache, de la Delta Tulcea, şi Ştefan Stoica, de la Internaţional Curtea de Argeş, au cîştigat trofeul Fair Play pentru Liga a II-a, trofeu acordat de Federaţia Română de Fotbal. Antrenorul Cristian Pustai (Gaz Metan Mediaş), jucătorul Costin Lazăr (Rapid Bucureşti) şi campioana României, Unirea Urziceni, au fost desemnaţi cîştigători ai trofeului Fair Play, acordat de Federaţia Română de Fotbal, pentru fiecare categorie în parte. De asemenea, la categoria echipe, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Unirea Alba Iulia au terminat pe primele locuri în Liga a II-a, iar CSM Focşani, FC Steaua II Bucureşti, CS Victoria Bod, FC Argeş II, Fortuna Covaci şi FC Baia Mare au cîştigat trofeul destinat formaţiilor din Liga a III-a.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Cristi Tănase

Finanţatorul clubului Steaua, Gigi Becali, a declarat, ieri, că a perfectat transferul jucătorului Cristian Tănase de la FC Argeş la Steaua. „Da, am reuşit pînă la urmă să-l transferăm pe Tănase. Nu pot spune mai multe acum”, a spus Gigi Becali. Fostul impresar Ioan Becali a declarat, ieri, în presa germană, că mijlocaşul Cristian Tănase va semna un contract valabil pe cinci ani cu Steaua, după ce şi gruparea FC Koln şi-a manifestat interesul pentru internaţionalul român. Cristian Tănase a spus că este bucuros că a semnat cu formaţia Steaua şi că nu şi-ar fi dorit un transfer în străinătate.

Dorin Goian va juca la Palermo

Fostul impresar Ioan Becali a declarat, ieri, că fundaşul Stelei, Dorin Goian, a semnat prin fax un contract pe patru ani cu italienii de la Palermo, Steaua urmînd să încaseze pentru două milioane de euro în rate de cîte 500.000. Dorin Goian pleacă azi la Palermo, pentru a efectua vizita medicală. Fostul tehnician al Stelei, Walter Zenga, actualul antrenor al formaţiei italiene, a cerut conducerii clubului să transfere un fundaş central, iar în urmă cu cîteva zile s-a negociat pentru transferul lui Ştefan Radu, de la Lazio Roma, însă mutarea a eşuat. Pe vremea cînd antrena Catania, Zenga l-a transferat pe Nicolae Dică, tot de la Steaua, dar a decis să renunţe la serviciile lui după numai cîteva luni.

Jucătorii vor fi amendaţi dacă nu-şi vor aplauda adversarii la sfîrşitul meciurilor din România

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, ieri, la propunerea preşedintelui Mircea Sandu, ca jucătorii care nu-şi vor aplauda adversarii la sfîrşitul meciurilor contînd pentru competiţiile FRF sau LPF să fie amendaţi cu sume cuprinse între 5.000 şi 50.000 de lei.. Noul articol 3 din Regulamentul Disciplinar are următorul text: „În vederea încurajării respectării principiilor de conduită prevăzute de art.3 din prezentul Regulament, în cadrul jocurilor oficiale desfăşurate în competiţiile organizate de FRF/LPF, jucătorii echipei gazdă sînt obligaţi ca, la sfîrşitul jocului, după fluierul final al arbitrului, să se aşeze pe două linii lîngă intrarea în tunelul de acces la vestiare (în dreapta şi în stînga acesteia) şi să aplaude prestaţia adversarului. Respectarea acestor reguli va fi verificată de arbitrul jocului, acesta urmînd să facă menţiuni despre neîndeplinirea obligaţiilor amintite mai sus în raportul de arbitraj. Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu penalitate sportivă între 5.000 şi 50.000 lei”.

Aquilani, spre Liverpool

FC Liverpool a anunţat pe site-ul oficial că a ajuns la un acord cu gruparea AS Roma în privinţa transferului internaţionalului italian Alberto Aquilani. Mijlocaşul în vîrstă de 25 de ani va efectua vizita medicală, iar apoi va semna un contract pe patru ani cu gruparea engleză. Potrivit presei britanice, valoarea transferului lui Aquilani ar fi de aproximativ 23 de milioane de euro. „Alberto este un fotbalist foarte bun şi mă bucur că am ajuns la un acord cu Roma pentru transferul său. El va sosi în această săptămînă pentru a face vizita medicală. Alberto are o mentalitate de învingător şi o mare experienţă în Serie A şi în Liga Campionilor”, a declarat tehnicianul Rafa Benitez.

Portarul echipei ADO Den Haag a fost arestat

Portarul echipei ADO Den Haag, Gino Coutinho, a fost arestat, după ce pe un teren al său din Ens s-a descoperit o plantaţie de canabis. Olandezul Gino Coutinho, în vîrstă de 27 de ani, a fost arestat împreună cu un presupus complice, după ce poliţia a găsit plantaţia într-un hambar. Cei doi bărbaţi au fost plasaţi în arest preventiv. Coutinho a cumpărat în 2008 terenul pe care se află plantaţia de canabis, iar ulterior l-a închiriat. „Considerăm că în aceste circumstanţe este preferabil să nu îl selecţionăm pe Coutinho pentru următoarele meciuri”, a anunţat conducerea clubului olandez. Coutinho şi-a început cariera de fotbalist profesionist, în 2000, la PSV Eindhoven.

Vitali Klitschko îşi va apăra centura WBC

Campionul mondial WBC la categoria grea, ucraineanul Vitali Klitschko, îşi va apăra centura WBC pe 26 septembrie, la Los Angeles, în faţa americanului invincibil Cristobal Arreola. Confirmarea oficială ar urma să vină săptămîna viitoare, cu ocazia unei conferinţe de presă organizată la “Staples Center”, în Los Angeles, unde ucraineanul l-a învins pe britanicul Lennox Lewis în 2003. Klitschko, 37 de victorii şi două înfrîngeri, ar fi dorit să lupte, mai întîi, cu britanicul David Haye, însă acesta va boxa cu rusul Nicolai Valuev, campionul WBA, pe care îl va întîlni în noiembrie, în Germania. Arreola are 28 de ani şi 27 de victorii, dintre care 24 prin KO. Ultima oară, americanul l-a învins, în aprilie, pe compatriotul său, Jameel McCline, în patru runde, în timp ce Vitali Klitschko, 38 de ani, a cîştigat ultimul său meci în luna martie, în faţa cubanezului Juan Carlos Gomez, în repriza a noua.

Cotidianul german Tageszeitung boicotează CM de atletism

Cotidianul german Tageszeitung a anunţat că va boicota Campionatul Mondial de atletism, care va avea loc la Berlin, în perioada 15-23 august, în semn de protest faţă de procedura de acreditare a jurnaliştilor, pe care o consideră împotriva libertăţii presei. „Jurnaliştii care doresc să participe la Campionatul Mondial sînt supravegheaţi şi controlaţi asemenea marilor criminali”, consideră publicaţia respectivă. „Pentru a primi o acreditare, ziariştii trebuie să accepte a fi verificaţi fără limite. Niciun eveniment nu poate fi atît de important, încît să justifice trădarea principiilor fundamentale ale libertăţii presei”, a explicat redactorul şef Ines Pohl. Acreditările, acordate de către comitetul de organizare al CM, permit, ca la orice competiţie sportivă, accesul jurnaliştilor în stadion şi în sălile amenajate special pentru reprezentanţii mass-media.