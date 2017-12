Săptămîna viitoare se joacă în Cupa României la fotbal

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, că primul tur al Cupei României, ediţia 2009-2010, faza naţională, este programat pe data de 15 iulie, de la ora 17.30. Echipele dobrogene au fost împerecheate după cum urmează: CS Năvodari - Viitorul Însurăţei (meciul nu se dispută, pentru că echipa din Năvodari nu mai există); Municipal Constanţa - Portul Constanţa; CSM Medgidia - Callatis Mangalia; CS Eforie - FC Farul II Constanţa; Arrubium Măcin - Săgeata Stejaru.

Elpis Constanţa, la un pas de turneul final al CN rezervat juniorilor A

La Constanţa, pe terenul “Voinţa” din Complexul “Badea Cîrţan”, se va încheia astăzi turneul semifinal din cadrul Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor A (jucători născuţi în 1990 şi mai tineri). La turneu au participat patru formaţii, Elpis Constanţa, Viitorul Dragomireşti (judeţul Ilfov), Abatorul Slobozia şi CS II Brăila, care au jucat fiecare cu fiecare. În primele două etape s-au înregistrat următoarele rezultate: Slobozia -Brăila 3-1; Elpis - Dragomireşti 4-2 (pentru constănţeni au înscris Cârstocea, de trei ori, şi Asaftei); Slobozia - Dragomireşti 6-3; Elpis - Brăila 7-2 (Cârstocea 3, Caragheorghe 2, Asaftei şi Baroncea). Prima clasată, care va obţine calificarea la turneul final, va fi desemnată în urma jocului dintre Elpis şi Slobozia, programat astăzi, de la ora 11.00, după întîlnirea Brăila - Dragomireşti, care va începe la ora 9.00. Cum Elpis are golaveraj mai bun, jucătorilor antrenaţi de Izmir Abdulgani le ajunge un egal pentru a se califica la turneul final, programat la Mogoşoaia pe 11 şi 12 iulie.

CFR Cluj - Unirea Urziceni şi U. Craiova - Dinamo, în prima etapă a Ligii I la fotbal

Campioana României, Unirea Urziceni, va întîlni echipa CFR Cluj, iar formaţia Dinamo va juca împotriva Universităţii Craiova, în prima etapă a ediţiei 2009-2010 a Ligii I, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, ieri, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Programul primei etape a Ligii I, programată pe 1 august, este următorul: Internaţional Curtea de Argeş - Oţelul Galaţi; Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua; CFR Cluj - Unirea Urziceni; Rapid - Poli Iaşi; Unirea Alba Iulia - FC Braşov; FC Timişoara - Gloria Bistriţa; FC Ploieşti - Pandurii Tg. Jiu; FC Vaslui - FC Argeş; U. Craiova - Dinamo. Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, că viitoarea ediţie de campionat a Ligii I va fi amînată pentru că “finanţele şi ANAF fac abuzuri” şi intenţionează să crească taxele datorate de către cluburi “de la 16 la sută la 68 la sută”.

Nicoliţă va primi un premiu special la Cupa Mondială Antirasism 2009

Mijlocaşul echipei Steaua, Bănel Nicoliţă, va fi unul dintre cei trei fotbalişti care vor primi premii speciale în cadrul Cupei Mondiale Antirasism 2009, ce va avea loc în perioada 8-12 iulie, în Casalecchio Di Reno (Bologna). Presa din Italia anunţă că Nicoliţă, Mario Balotelli şi Matthew Booth vor fi cei trei jucători care vor recompensaţi, pentru lupta lor împotriva rasismului, cu premiul denumit “Campioni împotriva intoleranţei”, la începutul competiţiei. Dacă Nicoliţă este ambasador ONU împotriva rasismului, Mario Balotelli, atacant la Inter, a fost în sezonul trecut victima intoleranţei fanilor, din cauza culorii pielii sale. Balotelli a fost victima injuriilor rasiste din partea suporterilor echipei Juventus în timpul meciului cu Inter, din returul campionatului trecut, incident ce a dus la suspendarea cu o etapă a terenului propriu pentru formaţia torineză. Fundaşul Matthew Booth, care a făcut parte din selecţionata Africii de Sud ce a participat la Cupa Confederaţiilor 2009, este singurul jucător alb din această naţională şi a fost întotdeauna angajat în lupta împotriva apartheid-ului din ţara sa. La acest turneu vor lua parte 204 formaţii. Competiţia are ca scop creşterea gradului de conştientizare privind problema rasismului şi a lipsei de toleranţă din sport.

Ogăraru, prezent la reunirea echipei a doua a lui Ajax

Fundaşul român George Ogăraru s-a prezentat, ieri, la reunirea echipei a doua a grupării olandeze Ajax Amsterdam, jucătorul revenind la formaţia batavă după ce sezonul trecut a fost împrumutat la Steaua. Ogăraru a participat la antrenamentul echipei secunde, sub conducerea tehnicianului Pieter Huistra şi va continua pregătirea cu tineretul formaţiei olandeze pînă se va lua o decizie în privinţa sa. De asemenea, la echipa secundă s-au prezentat şi fotbaliştii Christian Supusepa şi Javier Martina, care au fost testaţi la formaţia de seniori de tehnicianul Martin Jol, dar acesta a decis să nu îi păstreze în lot. George Ogăraru a fost împrumutat sezonul trecut la Steaua, iar acum a revenit la Ajax, formaţie care l-a cumpărat tot de la roş-albaştri. Din câîte se pare fotbalistul român nu va rămîne în lotul olandezilor nici în acest sezon şi ar putea pleca tot sub formă de împrumut, una dintre formaţiile interesate de serviciile sale fiind AEK Atena.

Meci în Liga Campionilor

În această seară, de la ora 20.00, este programată manşa retur a întîlnirii dintre formaţiile UE Sant Julia (Andorra) şi SP Tre Fiori (San Marino), din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2009-2010. În tur, scorul a fost egal, 1-1. Miercuri seară, de la ora 21.30, va avea loc şi celălalt meci din această fază a competiţiei: FK Mogren Budva (Muntenegru) - FC Hibernian (Malta) - în tur: 2-0.

Jirkov a semnat pe patru ani cu Chelsea

Chelsea Londra a finalizat transferul internaţionalului rus Iuri Jirkov, de la ŢSKA Moscova, care a semnat o înţelegere pe patru sezoane cu noua sa echipă. Potrivit BBC, gruparea londoneză va plăti aproximativ 18 milioane de lire sterline pentru jucătorul în vîrstă de 25 de ani, care duminică a trecut vizita medicală la Londra. Rusul este al treilea transfer al clubului Chelsea din această vară, după portarul Ross Turnbull şi atacantul Daniel Sturridge. De-a lungul carierei sale, Jirkov a evoluat la formaţiile Spartak Tambov (2001-2003) şi ŢSKA Moscova (2004-2009), avînd în palmares 31 de selecţii în echipa naţională, cu care a participat la EURO 2008.

Arsenal vrea 40 de milioane de lire sterline pentru Fabregas

Conducerea clubului Arsenal Londra a stabilit un preţ de 40 de milioane de lire sterline pentru internaţionalul spaniol Cesc Fabregas, care este dorit de Real Madrid şi FC Barcelona. „Nimeni de la Arsenal nu doreşte să-l vadă pe Fabregas plecînd, dar vine un moment cînd oferta este prea bună pentru a fi refuzată. Dacă Arsenal va primi o ofertă în jurul a 40 de milioane de lire sterline, va fi o mare presiune să-l vindem”, a declarat o sursă din cadrul clubului londonez. Fabregas a declarat săptămîna trecută că nu se simte bine la Arsenal pentru că lipsesc trofeele, iar el îşi doreşte performanţă. „Absenţa trofeelor la Arsenal este ceea ce mă deranjează cel mai mult. Cristiano Ronaldo a declarat că pleacă de la Manchester United pentru că nu mai avea nimic de cîştigat. Pentru mine acum este exact opusul, eu resimt această neputinţă”, a spus spaniolul. Fabregas joacă la Arsenal din anul 2003, fiind nominalizat pentru titlul de cel mai bun jucător din Premier League în sezonul 2006-2007.

Meciul Terek Groznîi - Krilia Sovietov Samara, retransmis de un post TV naţional

Partida dintre Terek Groznîi şi Krilia Sovietov Samara, scor 3-2, în care Daniel Pancu a marcat două goluri pentru gazde, disputată în etapa a 13-a din campionatul Rusiei, a fost retransmisă, ieri, de canalul de televiziune cu acoperire naţională Sport, după ce Federaţia a deschis o anchetă privind un posibil aranjament între cele două echipe. Acest eveniment, unul fără precedent în Rusia, a oferit publicului şansa de a se pronunţa asupra problemei. Iniţial, meciul în care este implicată formaţia la care evoluează şi jucătorii români Daniel Pancu, Andrei Mărgăritescu şi Florentin Petre, a fost difuzat luna trecută de o televiziune cu arie restrînsă de acoperire. De asemenea, mai multe case de pariuri au raportat nereguli în privinţa jocului, pentru ca apoi partida să fie suspendată de la pariuri. Reprezentanţii postului Sport se aşteptau la o audienţă de cîteva milioane de telespectatori, comparabilă cu cea înregistrată la semifinala dintre Rusia şi Spania, de la EURO 2008.

70.000 de muncitori care lucrează la stadioanele CM din 2010 vor intra de miercuri în grevă

Munca la toate stadioanele în construcţie pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2010 va fi întreruptă de miercuri, după ce justiţia sud-africană a autorizat greva pe termen nelimitat a muncitorilor. Reprezentanţii celui mai mare sindicat din ţară, din care fac parte mulţi muncitori din construcţii, au obţinut aprobarea justiţiei pentru a intra în grevă. “Mai mult de 70.000 de lucrători vor înceta munca începînd de miercuri”, a anunţat purtătorul de cuvînt al sindicatului, Lesiba Seshoka. Muncitorii doresc o creştere salarială de 13 procente, iar reprezentanţii lor au precizat că vor încheia protestul doar cînd le vor fi satisfăcute cererile. Lucrările la Stadionul “Moses Mabhida”, din Durban, erau oprite de două săptămîni, iar din cauza unui conflict au fost suspendate şi cele de la Stadionul “Green Point”. Aproximativ 450.000 de turişti sînt aşteptaţi să ajungă în Africa de Sud cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal din 2010.

Smertin şi-a anunţat retragerea din activitate la vîrsta de 34 de ani

Fostul căpitan al reprezentativei Rusiei, Alexei Smertin, care din septembrie 2008 nu are angajament, a declarat, ieri, că va abandona fotbalul şi a precizat că se va dedica în continuare carierei sale de politician. “Am decis să mă retrag din activitate. De data aceasta, chiar este oficial”, a spus fostul mijlocaş. Smertin a debutat în fotbalul profesionist la Dinamo Barnaul, echipă din oraşul natal, iar apoi a mai trecut pe la formaţii precum Lokomotiv Moscova, Bordeaux, Chelsea, Portsmouth sau Dinamo Moscova. La sfîârşitul lunii august a anului trecut, Smertin şi-a reziliat contractul cu Fulham şi s-a întors în Rusia, însă nu a mai evoluat în niciun meci oficial pînă în prezent. Alexei Smertin (34 de ani şi 55 de selecţii în echipa naţională) face parte, din martie 2009, din Parlamentul regiunii Altai.

Presa britanică îl elogiază pe Federer

Jucătorul Roger Federer, care a cîştigat, duminică, turneul de la Wimblendon, ajungînd astfel la un record de 15 succese în competiţiile de Grand Slam, a fost elogiat de presa britanică, aceasta considerîndu-l pe elveţian cel mai bun tenisman din toate timpurile. Sportivul elveţian a cîştigat pentru a şasea oară turneul de la Wimbledon, după victoria de duminică în faţa americanului Andy Roddick, scor 5-7, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), 3-6, 16-14. „Ce ne puteam dori mai mult de la o finală?”, se întreabă jurnaliştii de la The Times. „Multe recorduri au fost doborîte, o competiţie fără agresivitate şi cu respect reciproc de ambele părţi ale fileului, o după-amiază luminoasă spre deosebire de anul trecut, atunci cînd finala a fost întreruptă de ploaie”, specifică sursa citată. Un comentator britanic menţionează chiar că „Federer trebuie considerat, în prezent, ca fiind cel mai mare jucător din toate timpurile”. De asemenea, presa engleză l-a lăudat pe adversarul lui Federer din finală, Andy Roddick, care a arătat o mare tenacitate. „Ce meci! Ce adversar! Ce campion!”, a exclamat tabloidul The Sun. Ziarul The Daily Mail menţionează că acest meci poate fi considerat cel mai bun al anului pentru Roddick, chiar dacă a fost învins: „A fost vîrful sezonului pentru Roddick, poate chiar şi din întreaga sa carieră”. Ziariştii de la The Guardian au remarcat că în finala din acest an de la Wimbledon, Federer a demonstrat o extraordinară putere fizică şi o forţă mentală de a cîştiga. „Să-l numeşti pe Federer cel mai bun jucător din toate timpurile este statistic o evidenţă, dar şi o obligaţie morală”, scrie cotidianul englez. Roger Federer a redevenit, începînd de luni, nr. 1 mondial, datorită victoriei sale la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Elveţianul pierduse locul 1 pe 18 august 2008 în favoarea lui Rafael Nadal, după 237 de săptămîni în fruntea clasamentului ATP, un record în istoria tenisului.