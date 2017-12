RCJ Farul, locul 4 la Turneul Campioanelor la rugby în 7

Campioana României la rugby în 7, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, s-a clasat pe locul 4 la Turneul Campioanelor, competiţie care s-a desfăşurat, sîmbătă şi duminică, la Moscova (Rusia). Formaţia pregătită de Bruce Hodder a disputat s-a clasat pe locul secund în Grupa A, cu patru victorii şi o înfrîngere: 5-26 cu VVA Podmoscovie (Rusia), 36-17 cu Miesnieki (Letonia), 56-0 cu RC Berna (Elveţia), 22-7 cu Obolon (Ucraina) şi 56-0 cu NAC Sofia (Bulgaria). În semifinale, rugbyştii constănţeni au întîlnit una dintre cele mai mai puternice echipe ale turneului, Yug-Krasnodar (Rusia), în faţa căreia fariştii au cedat cu 5-33. A urmat partida pentru locurile 3-4, în care cei de la RCJ Farul i-au avut ca adversari pe polonezii de la AZC-AVF, victoria revenindu-le acestora, cu 23-14. “Sînt mai mult decît mulţumit pentru că am avut jucători specializaţi la rugby în 15, nu în 7. La început am fost sceptic în privinţa oportuniţăţii de a participa. La ce echipe au fost, mi-era frică să nu ne clasăm pe locul 10. Au participat echipe specializate la rugby în 7. Polonezii pe care i-am întîlnit în finala mică sînt de fapt echipa naţională a Poloniei, iar cîştigătoare turneului este echipa naţională a Rusiei. Cei de la Krasnodar, în faţa cărora am piedut semifinala, joacă doar rugby în 7 şi doar în acest an au participat pînă cum la cinci turnee... În Rusia se investeşte foarte mult în rugby-ul în 7 şi trebuie să fim mulţumiţi de comportarea pe care am avut-o. Îi felicit pe băieţi pentru spiritul de grup de care au dat dovadă, s-au autodepăşit în multe situaţii“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al celor de la RCJ Farul. Turneul Campioanelor a fost cîştigat de VVA Podmoscovie, 24-17 în finală cu Yug-Krasnodar. Delegaţia Farului va reveni la Constanţa marţi dimineaţă.

Monica Niculescu, în turul 3 la dublu la Wimbledon

Perechea Monica Niculescu / Alla Kudriavţeva (România / Rusia) s-a calificat, sîmbătă, în turul 3 al probei feminine de dublu de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Niculescu şi Kudriavţeva au învins în turul 2, cu 6-2, 6-3, cuplul Chia-Jung Chuang /S ania Mirza (Taiwan / India), cap de serie nr. 15. În turul 3, Niculescu şi Kudriavţeva vor întîlni, astăzi, perechea spaniolă Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual, favorita nr. 2. Niculescu şi Kudriavţeva şi-au asigurat astfel un cec în valoare de 16.000 de lire sterline. Din păcate, perechea Sorana Cîrstea / Caroline Wozniacki (România / Danemarca) a foste eliminată, tot sîmbătă, în turul 2. Cîrstea şi Wozniacki au cedat, cu 6-4, 6-7 (8/10), 4-6, în faţa cuplului Maria Koriţeva / Tatiana Puşek (Ucraina / Belarus). După ce au cîştigat primul set, Cîrstea şi Wozniacki au condus cu 5-1 în actul secund, însă s-au văzut egalate şi apoi au cedat în tie-break. Pentru parcursul de la Wimbledon, Cîrstea şi Wozniacki vor fi recompesate cu un cec în valoare de 9.000 de lire sterline. La simplu feminin, Svetlana Kuzneţova (Rusia, fav. nr. 5) şi Jelena Jankovici (Serbia, fav. nr. 6) au fost eliminate, sîmbătă, în turul 3. Kuzneţova a fost învinsă, cu 6-2, 7-5, de sportiva germană Sabine Lisicki, iar Jankovici a pierdut, scor 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, în faţa jucătoarei americane Melanie Oudin.

Hănescu, eliminat în turul 3 la Wimbledon

Victor Hănescu a fost eliminat, sîmbătă, în turul 3 la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Hănescu a fost învins de francezul Gilles Simon (fav. nr. 8), cu 6-2, 7-5, 6-2. Pentru parcursul de la Wimbledon, Hănescu va primi 29.250 de lire sterline şi 90 de puncte ATP. Astăzi vom avea emoţii pentru constănţeanul Andrei Pavel, care va evolua la dublu mixt, împreună cu Monica Niculescu, cei doi urmînd să înfrunte cuplul Rennae Stubbs (Australia) / Robert Lindstedt (Suedia), fav. nr. 7. La dublu masculin, constănţenii Andrei Pavel şi Horia Tecău îşi vor afla azi adversarii din turul 3, la finalul partidei dintre Igor Andreev / Evgeny Korolev (ambii Rusia) şi Wesley Moodie (Africa de Sud) / Dick Norman (Belgia), fav. nr. 9. Azi începe la Wimledon şi întrecerea rezervată junioarelor, două românce fiind prezente pe tabloul principal. Ana Bogdan, favorita nr. 3 a turneului o va înfrunta pe Magda Linette (Polonia), iar Ilinca Stoian o va întîlni pe Chantal Skamlova (Slovacia).

Nicio medalie pentru România la CE de kaiac canoe

Deşi prezentă în patru finale la Campionatele Europene de kaiac-canoe de seniori, desfăşurate la sfîrşitul săptămînii trecute la Brandenburg (Germania), România nu a urcat pe podium în niciuna dintre probe. Echipajul de kaiac dublu feminin al României, format din sportivele de la CS Farul, Elena Rentea şi Anişoara Cătrună, s-a clasat pe ultimul loc în finala la 1.000 m. Rentea şi Cătrună au fost cronometrate cu timpul de 3min., 51sec. şi 231 de sutimi, cursa fiind cîştigată de Josefin Nordlow şi Sofia Paldanius (Suedia), cu timpul de 3:35.848. Tot la kaiac-canoe, însă la dublu masculin 1.000 m, Ionuţ Anghel şi Vasile Ştefan au terminat întrecerea pe locul 6, în timp ce la canoe dublu, Liviu Dumitrescu şi Cătălin Costache s-au clasat pe locul 5. De altfel, Dumitrescu şi Costache au obţinut cea mai bună clasare din delegaţia României prezentă la Brandenburg, în timp ce Florin Mironcic s-a clasat, duminică, în ultima zi a întrecerii, pe locul 6 în cursa de 500 m individual, trecînd linia de sosire după un minut, 53sec. şi 179 de sutimi. La la 1.000 m, echipajele României de kaiac patru masculin (Iustin Porcăraşu, Ionuţ Mitrea, Dan Costea, Petruş Gavrilă) şi canoe patru masculin (Iosif Chirilă, Victor Mihalachi, Loredan Popa, Andrei Cuculici) s-au clasat pe locul 8, respectiv 7.

România a cîştigat Turneul Internaţional de polo de la Bucureşti

Echipa de polo a României s-a impus în Turneul Internaţional Cupa României, disputat în bazinul din cadrul Complexului Sportiv Dinamo, după ce a obţinut, ieri, a treia victorie în trei meciuri jucate, 8-7 (0-0, 3-2, 2-3, 3-2) cu Germania. Golurile echipei noastre, antrenată de ungurul Istvan Kovacs, au fost marcate de Iosep, Ghiban şi Kadar, cîte două, Diaconu şi C. Radu, cîte unul. În primele două meciuri, România a dispus, cu 9-4, de Rusia şi cu 6-5 de tripla campioană olimpică, Ungaria. În clasament, tricolorii au fost urmaţi de Ungaria, Rusia şi Germania. Naţionala de polo a României se pregăteşte pentru participarea la CM din iulie, de la Roma.