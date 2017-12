Încă 12 medalii pentru atleţii constănţeni la Grand Prix-ul de tineret şi seniori

După ce au urcat de 12 ori pe podiumul primei etape, atleţii constănţeni au repetat rezultatele şi la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd la Complexul “Lia Manoliu” din Bucureşti s-a desfăşurat cea de-a doua etapă a Campionatului Naţional Grand Prix pentru tineret şi seniori. Sportivii de la CS Farul Constanţa au dominat şi de acestă dată proba de triplusalt, la feminin impunîndu-se Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor Lenuţa Dragomir), cu o performanţă mult mai bună decît în etapa anterioară, 13,96 m faţă de 13,84 m. Pe a doua treaptă a podiumului la triplusalt a urcat Cristina Toma (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor Lenuţa Dragomir), care a înregistrat şi ea un progres faţă de etapa anterioară, 13,92 m faţă de 13,54 m. Pe locul 3 s-a situat Adelina Gavrilă (CSA Steaua - CS Farul), cu o săritură de 13,17 m. În schimb, Adrian Dăianu (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor Lenuţa Dragomir) nu a reuşit să obţină o nouă medalie de aur în proba masculină de triplusalt. Deşi a avut o săritură mai lungă cu 14 cm, Dăianu a urcat pe a doua poziţie a podiumului în urma reuşitei de 16,00 m. Alte două medalii de aur au fost cucerite de Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria - CS Farul), care s-a impus la 100 m (11,45 sec.) şi 200 m (24,26 sec.), în timp ce George Vulcu (CS Farul) a cîştigat medalia de argint la 100 m (10,91 sec.) şi pe cea de bronz la 200 m (21,75 sec.). Şi Alina Duman a înregistrat o evoluţie bună la 100 m feminin, obţinînd medalia de bronz după ce a oprit cronometrul la 11,99 sec. Sergiu Ursu (Dinamo Bucureşti - CS Farul Constanţa) şi Adrian Vasile (CS Farul - Rapid Bucureşti) au completat palmaresul delegaţiei constănţene cu alte două medalii de aur la aruncarea discului (58,92 m), respectiv lungime (7,60 m), iar Iulian Geambazu şi Constantin Tucă (ambii de la CS Farul) au contribuit cu un argint la 400 m (48,50 sec.), respectiv o medalie de bronz la 400 m garduri (53,23 sec.). Evoluţiile înregistrate la sfîrşitul săptămînii trecute sînt îmbucurătoare, mai ales că vineri, la Bucureşti, vor avea loc Campionatele Internaţionale de Atletism ale României, întrecere ajunsă la a 54-a ediţie.

Naţionala de handbal masculin a României pregăteşte meciul cu Suedia

Naţionala de handbal masculin a României va juca joi, la Lund, cu Suedia, cea de-a cincea partidă din cadrul Grupei I de calificare la turneul final al CE din 2010, lotul de 16 jucători suferind modificări mari faţă de precedentele partide ale preliminariilor. Naţionala s-a reunit pe 25 mai, antrenorii Aihan Omer şi Petru Ghervan avînd un lot lărgit la dispoziţie pentru pregătirea ultimelor patru partide din Grupa I. Faţă de primele patru meciuri din preliminarii, lotul de 14 jucători al României a suferit o întinerire masivă, fiind cooptaţi mai mulţi handbalişti de viitor. Componenţa lotului, în care se regăsesc şi patru jucători de la campioana en titre, HCM Constanţa, este următoarea: Ionuţ Rudi Stănescu şi Mihai Popescu (ambii de la HCM) - portari, Florin Ciubotariu, Alexandru Asoltanei, Gheorghe Irimescu, Paul Giotoiu, Valentin Ghionea, Andrei Mihalcea, Alin Şania, Alexandru Csepreghi (HCM), Mihai Rohozneanu, Cristian Fenici, Daniel Mureşan (HCM) şi Ioan Stan. “Nu s-a renunţat la stranieri sau jucătorii mai experimentaţi, ci s-a decis ca de această dată să mergem pe mîna jucătorilor mai tineri. Sînt jucători care au anunţat că au probleme de sănătate - Rareş Jurcă şi Adrian Petrea -, dar şi familiale, cazul lui Dan Savenco. Sperăm să facem o figură frumoasă în Suedia, chiar dacă aliniem un lot mai tînăr”, a declarat directorul tehnic Gheorghe Goran. Naţionala României va pleca spre Lund în cursul zilei de miercuri, urmînd ca joi să joace meciul cu Suedia, de la ora 20.15. Celelalte partide rămase de jucat pentru handbaliştii tricolori sînt cu Muntenegru (Bucureşti, 13 iunie), cu Turcia (Reşiţa, 17 iunie) şi cu Polonia (în deplasare, 20 iunie). Naţionala masculină a disputat deja patru partide în Grupa I, obţinînd două victorii şi două înfrîngeri, iar cu 4 puncte acumulate ocupă locul 3, după liderul Suedia (5 jocuri, 10 puncte) şi Polonia (5j, 6p). La turneul final al CE de handbal masculin din 2010 se va califica doar prima clasată din grupă.

Italianul Rino Zampilli a cîştigat etapa a doua a Turului Ciclist al României

Rutierul italian al echipei Hemus 1896 Troyan (Bulgaria), Rino Zampilli, a cîştigat, ieri, etapa a doua a Turului Ciclist al României, care s-a desfăşurat pe traseul Brăila - Tecuci - Adjud - Bacău (200,4 km). Zampilli a fost urmat Fabio Masotti (Cycling Team Friuli) şi Georgis Tzortzakis. Tricoul galben, al liderului clasamentului general, a rămas în posesia lui Ioannis Tamouridis (Tablewer-Gatsoulis Bikes, Grecia). Tricoul bleu, al celui mai bun ciclist român, a revenit lui Daniel Anghelache (Dinamo). Tricoul roşu, al celui mai bun sprinter, bulgarului Angelov Hristomir (Cycling Club Burgas), în timp ce tricoul verde, al căţărătorilor, este deţinut de Pavel Shumanov (Hemus 1896 Troyan, Bulgaria). Tricoul alb, cel al combativităţii, va fi purtat de Zampilli. Italianul Luca Tittonel (Cycling Team Friuli) a căzut, la kilometrul 42 al celei de-a doua etape, suferind o dislocare de claviculă precum şi o contuzie la cap. Tittonel a fost transportat imediat la Spitalul Municipal Galaţi, unde i s-a acordat ajutor medical. Alături de Tittonel, în incident a fost implicat şi un alt ciclist, Istvan Cziraki, însă acesta şi-a putut continua cursa. Etapa a doua s-a desfăşurat în condiţii de ploaie. Etapa a treia, programată azi, se va desfăşura pe traseul Bacău - Roman - Tg. Frumos - Botoşani (160,2 km).

Eduard Carol Novac a abandonat în Turului ciclist al României din cauza arbitrilor

Rutierul Eduard Carol Novac (Cycling Team Tuşnad), deţinătorul tricoului bleu, pentru cel mai bine clasat sportiv român al prologului de la Mamaia, din ediţia a 46-a a Turului ciclist al României, a declarat că a abandonat din cauza arbitrilor în prima etapă, desfăşurată duminică, între Constanţa şi Brăila (179 km): “Arbitrii nu sînt deloc pregătiţi, nu aşa se organizează un concurs. Sînt dezamăgit. Din cauza lor nu mai pot concura, deşi acum puteam să fiu pe locul 10. Nu am abandonat la kilometrul 150 că n-am rezistat, ci din cauza lor. Am avut două defecţiuni, mi s-a spart roata din spate. Regulamentar era ca maşina de asistenţă să mă ducă în pluton, însă arbitrii nu m-au lăsat. Am revenit şi apoi am fost nevoit, din cauza lor, să renunţ la kilometrul 150”. De asemenea, în etapa de duminică au mai abandonat încă patru rutieri: Shpati Karaj şi Sofaj Altin (ambii Delma Medgidia), Oleksi Şepilov (Mirage Ucraina) şi Traian Goga (Dinamo Bucureşti). Arbitrii au greşit şi la desemnarea tricoului galben al primei etape, schimbîndu-l pe deţinător chiar pe podium, la festivitatea de premiere de la Brăila.

Sorana Cîrstea, poziţia a 27-a în clasamentul WTA

Jucătoarea tenis Sorana Cîrstea, care a evoluat, săptămîna trecută, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros, a urcat 14 locuri şi se află acum pe poziţia 27, cu 1.796 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri. Aceasta este cea mai bună poziţie ocupată în carieră de Cîrstea. Următoarea sportivă română este Monica Niculescu care a coborît cinci locuri şi se află pe poziţia 63, cu 980p. În primele 100 de jucătoare ale lumii se mai află trei sportive din România, Alexandra Dulgheru, Edina Gallovits şi Raluca-Ioana Olaru. Dulgheru a coborît trei locuri şi se află pe poziţia a 86-a, cu 771p, Gallovits ocupă locul 89, după o coborîre de trei poziţii, cu 742p, în timp ce Olaru a coborât şi ea trei locuri şi se află pe poziţia 91, cu 729p.

Victor Hănescu, pe locul 31 în ierarhia mondială

Victor Hănescu a urcat pe locul 31 în ierarhia mondială după parcursul de la Roland Garros, iar aceasta este cea mai bună clasare din carieră a tenismanului român, a anunţat, ieri, site-ul ATP. Hănescu a urcat două locuri în clasamentul mondial şi are 1.651 de puncte. Precedentul său record în clasamentul mondial era o clasare pe locul 33, pe care s-a aflat în acest an. Hănescu a înregistrat această urcare în clasament după ce la turneul parizian de la Roland Garros a ajuns pînă în optimile de finală, acolo unde a fost eliminat de chilianul Fernando Gonzales. Victor Crivoi a înregistrat o urcare de 11 locuri în clasamentul mondial şi ocupă poziţia 88, cu 820p. La dublu, cel mai bine clasat sportiv român este Horia Tecău - locul 68, 1.657 de puncte, în coborîre o poziţie faţă de acum două săptămîni.

Hănescu, eliminat în primul tur la Halle

Victor Hănescu, a fost învins, ieri, în primul tur al turneului Gerry Weber Open de la Halle (Germania), competiţie dotată cu premii în valoare de 750.000 de euro, de germanul Benjamin Becker. Hănescu a pierdut partida cu Becker, deţinătorul unui wild-card, în două seturi, 4-6, 4-6. Pentru participarea la acest turneu, Hănescu va încasa un cec în valoare de 6.550 de euro. Românul se mai află în competiţie în proba de dublu a turneului, acolo unde face pereche cu americanul James Cerretani. Cei doi vor juca împotriva cuplului Tommy Haas / Michael Kohlmann.

Andrei Pavel, învins în primul tur la Queen’s

Tenismenul Andrei Pavel a pierdut, ieri, în primul tur al turneului de la Queen’s Club (Londra), unde a fost învins de francezul Paul-Henri Mathieu (locul 37 ATP). Mathieu l-a învins pe Pavel în două seturi, scor 6-4, 7-6. Pentru participarea în primul tur, Pavel a primit un cec în valoare de 3.515 euro, în timp ce învingătorul s-a ales cu 5.775 euro şi zece puncte ATP. Mathieu va juca în turul secund cu învingătorul din meciul Sebastien Grosjean - Juan Carlos Ferrero.