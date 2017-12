Naţionala de fotbal pe plajă a României, debut cu dreptul în turneul de calificare la Mondiale

Echipa naţională de fotbal pe plajă a României a început cu o victorie turneul european de calificare la Campionatul Mondial, programat la Castellon (Spania). Ieri, în prima partidă a competiţiei, tricolorii au surclasat Cehia cu scorul de 7-2, prin golurile marcate de Ionuţ Florea, Marian Posteucă şi Marian Măciucă, fiecare cîte două, şi Liviu Croitoru. Aseară, în grupa României, Spania a cîştigat în faţa Letoniei cu 3-0. Formaţia pregătită de Stelică Dămăşaru va mai juca în grupă cu Spania (astăzi, ora 20.00) şi Letonia (mîine, ora 13.45).

Hagi, dorit de Trabzonspor

Fostul selecţioner al României, Gheorghe Hagi, este dorit la conducerea tehnică a echipei Trabzonspor, care a terminat campionatul Turciei pe locul 3, informează fotospor.com. Potrivit sursei citate, Hagi este principala variantă vizată de conducerea clubului turc, iar dacă nu va fi de acord, a doua opţiune a oficialilor turci este Vahid Halilhodzic. “Avem cîţiva antrenori străini pe listă şi doi sînt mai importaţi. În cel mai scurt timp vom lua legătura cu aceştia”, a declarat vicepreşedintele grupării, Hayrettin Hacisalihoglu. Fotospor.com menţionează că Hagi a anunţat, zilele trecute, conducerea clubului Trabzonspor că ar fi interesat de o colaborare.

“Tricolorii mici” au învins Insulele Feroe, în preliminariile CE din 2011

Naţionala de fotbal tineret a României a trecut, sîmbătă, de reprezentativa similară a Insulelor Feroe, cu 4-0, în deplasare, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 2011, şi a urcat pe primul loc în clasamentul grupei. Golurile “tricolorilor mici”, pentru care Alexandru Măţel, fundaşul Farului, a evoluat 90 de minute, au fost marcate de Rusescu (min. 10 şi 55), Gîngioveanu (min. 35) şi Torje (min. 66). Gazdele au evoluat în inferioritate numerică din min. 63. Selecţionerul Emil Săndoi a declarat după meci că este foarte mulţumit de jocul prestat de elevii săi. Pentru România au evoluat: S. Lung jr. - Măţel, Găman, Cordoş (46 Pîrvulescu), S. Ilie - Torje, Bicfalvi, Gîngioveanu, Rusescu (80 Răduţă) - M. Costea (46 Sburlea), L. Gane. Într-un alt meci din Grupa 1, disputat tot sîmbătă, Letonia a trecut, cu 4-0, de Andorra. Pînă acum, în această grupă s-au mai disputat partidele Rusia - Andorra 4-0 şi România - Andorra 2-0. Clasament: 1. România 6p (2j); 2. Rusia 3p (1j); 3. Letonia 3p (1j); 4. Moldova 0p (0j); 5. Insulele Feroe 0p (1j); 6. Andorra 0p (3j).

CSM FC Ploieşti şi Internaţional Curtea de Argeş au promovat în Liga I la fotbal

Cu o etapă înainte de finalul campionatului Ligii a II-a la fotbal, se cunosc numele formaţiilor care din august vor activa pe prima scenă. După echipele din Piatra Neamţ şi Alba Iulia, şi-au asigurat un loc în prima ligă CSM FC Ploieşti şi Internaţional Curtea de Argeş, care sînt promovate matematic. Iată rezultatele din etapa a 33-a - Seria I: Dunărea Galaţi - Dinamo II Bucureşti 7-0; FC Botoşani - FC Snagov 3-0 (oaspeţii nu s-au prezentat); Petrolul Ploieşti - Dunărea Giurgiu 3-2; Delta Tulcea - FC Buftea 5-0; FCM Bacău - Sportul Studenţesc 4-3; Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Ploieşti 0-2. Meciul Progresul Bucureşti - Lotus Băile Felix nu s-a jucat, pentru că gazdele au fost excluse pentru două neprogramări, în timp ce oaspeţii s-au retras din campionat. Cetatea Suceava şi Concordia Chiajna au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 66p (promovată); 2. CSM Ploieşti 64p (promovată); 3. Delta 58p. Seria a II-a: FCM Tg. Mureş - CFR Timişoara 6-1; UTA - Dacia Mioveni 0-0; Mureşul Deva - U. Cluj 3-0; FC Bihor - Liberty Oradea 0-2; Jiul Petroşani - Internaţional Curtea de Argeş 1-1; Arieşul Turda - ACU Arad 2-1; FCM Tîrgovişte - Unirea Alba Iulia 2-4; Minerul Lupeni - CSM Rm. Vîlcea 3-1; Mechel Cîmpia Turzii - FC Drobeta Tr Severin 3-1. Clasament: 1. Alba Iulia 66p (promovată); 2. Curtea de Argeş 61p (promovată); 3. Tg. Mureş 57p.

Button nu face concesii în F1

Încă o victorie pentru Button, a şasea a sezonului şi soarta titlului mondial din Formula 1 pare decisă! Englezul aleargă perfect, are la dispoziţie o maşină perfectă, iar opoziţia celorlalţi piloţi este modestă. Singurul care-i mai poate pune probleme este Vettel, dar germanul mai face greşeli datorită lipsei de experienţă. Aşa a fost şi în Turcia, unde Vettel a reuşit să obţină pole-position, a plecat bine în cursă, dar a greşit nepermis la finalul primului tur şi Button a trecut în frunte. Apoi englezul şi-a făcut cursa obişnuită încheiată cu o nouă victorie. L-au urmat Webber şi Vettel, în timp ce Barrichello a abandonat după ce a ratat startul şi a riscat prea mult ca să recupereze terenul pierdut. Clasamentul de la Istanbul: 1. J. Button (Brawn GP) în 1h 26.24:848; 2. M. Webber (Red Bull); 3. S. Vettel (Red Bull); 4. J. Trulli (Toyota); 5. N. Rosberg (Williams); 6. F. Massa (Ferrari); 7. R. Kubica (BMW-Sauber); 8. T. Glock (Toyota). Clasament piloţi: 1. Button (Anglia) 61p; 2. Barrichello (Brazilia) 35p; 3. Vettel (Germania) 29p.

Kuzneţova a cîştigat turneul feminin de la Roland Garros

Jucătoarea rusă de tenis Svetlana Kuzneţova a cîştigat, sîmbătă, pentru prima oară în carieră, finala feminină de la Roland Garros. Kuzneţova a învins-o în două seturi, scor 6-4, 6-2, pe compatrioata sa, Dinara Safina. Este al doilea titlu de Grand Slam cîştigat de Kuzneţova, în vîrstă de 24 de ani, după US Open în 2004. Kuzneţova a mai pierdut două finale, la Roland Garros (în 2006) şi la US Open (în 2007), de fiecare dată în faţa belgiencei Justine Henin. Jucătoarea din Sankt-Petersburg este a doua rusoaică ce se impune la Paris, după Anastasia Mîşkina, în 2004. Safina, în ciuda eşecului, îşi va păstra primul loc în clasamentul WTA. Spre deosebire de Maria Şarapova, Kuzneţova nu ocupă prima pagină a revistelor de modă, dar este cunoscută în circuit pentru simţul umorului. Ea are relaţii amicale cu adversara de sîmbătă, pe care o cunoaşte de mulţi ani.

Premieră pentru Federer la Roland Garros

Tenismenul elveţian Roger Federer a cîştigat, duminică, în premieră, turneul masculin de la Roland Garros şi a devenit al şaselea tenismen din istorie care îşi trece în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam. Federer (favorit 2) l-a învins pe suedezul Robin Soderling (favorit 23), cu 6-1, 7-6 (7-1), 6-4, egalînd recordul de victorii în turneele de Grand Slam deţinut de Pete Sampras, cu 14 trofee. Aceasta a fost a patra finală consecutivă la Paris pentru Roger Federer, nr. 2 mondial. În precedentele trei finale, Federer a fost învins, de fiecare dată, de Rafel Nadal. Totodată, Federer a devenit al şaselea tenismen din istorie care câştigă toate cele patru turnee de grand şlem, după Roy Emerson, Rod Laver, Fred Perry, Don Budge şi Andre Agassi. De partea celaltă, Soderling, care l-a eliminat în turul 3 pe Rafel Nadal, a jucat prima finală într-un turneu de Grand Slam din carieră.

Perechea Dlouhy / Paes s-a impus la dublu masculin la Roland Garros

Perechea formată din cehul Lukas Dlouhy şi indianul Leander Paes a cîştigat, sîmbătă, proba de dublu a turneului de Roland Garros, după ce a trecut de dublul Wesley Moodie (SUA) / Dick Norman(Belgia). Dlouhy şi Paes, favoriţii nr. 3, s-au impus în trei seturi, 3-6, 6-3, 6-2, într-un joc care a durat o oră şi 40 de minute. Dacă Paes, n vîrstă de 36 de ani, a mai cîştigat de două ori în carieră, în 1999 şi 2001, proba de dublu a celui de-al doilea turneu de Grand Slam al sezonului, în schimb Dlouhy reuşeşte pentru prima oară această performanţă. Pentru acest succes, cei doi vor împărţi un cec în valoare de 312.000 de euro, în timp ce finaliştii vor primi 156.000 de euro.

Detroit, aproape de cîştigarea Cupei “Stanley”

Detroit Red Wings a învins, sîmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (0-1, 0-4, 0-0), formaţia Pittsburgh Penguins, în meciul cinci al Cupei “Stanley”, finala Ligii Nord-Americane de Hochei pe Gheaţă (NHL), care se dispută după sistemul “cel mai bun din şapte partide”. Golurile au fost înscrise de Cleary, Filppula, Kronwall, Rafalski şi Zettenberg. În urma acestei victorii, Detroit conduce, la general, cu scorul de 3-2.

Perpignan, campioana Franţei la rugby

Formaţia Perpignan, la care evoluează şi rugbyştii români Marius Tincu şi Ovidiu Toniţa, a cîştigat, sîmbătă, campionatul Franţei, după ce a învins în finala Top 14, formaţia Clermont, cu 22-13 (6-10). Tincu a fost titular, în timp ce Toniţa nu a fost inclus în lot pentru această întîlnire. Deşi cei din Clermont porneau cu prima şansă în această finală, Perpignan a cîştigat titlul naţional în Hexagon după 54 de ani, principalele echipe “abonate” la trofeu în această perioadă fiind Toulouse, Stade-Francais şi Biarritz.

Japonia, Australia şi Coreea de Sud s-au calificat la CM 2010

Naţionala Japoniei a devenit prima naţiune care a reuşit calificarea la turneul final al CM 2010, din Africa de Sud, după ce a învins sîmbătă, scor 1-0, formaţia Uzbekistanului. Tot din grupa A a zonei asiatice a mai obţinut calificarea şi Australia, care a terminat la egalitate, 0-0, meciul jucat în Qatar. Japonezii se califică pentru a patra oară consecutiv la CM, în timp ce Australia va participa pentru a treia oară la un turneu final, după 1974 şi 2006. Din grupa B a zonei asiatice a obţinut calificarea Coreea de Sud, după victoria în deplasare, scor 2-0, cu Emiratele Arabe Unite. În urma acestui rezultat, coreenii vor participa pentru a şaptea oară consecutiv la Mondiale! Tot în grupa A, Coreea de Nord şi Iran au terminat 0-0, scor care favorizează a cincea echipă a grupei, Arabia Saudită. Formaţia pregătită de Peseiro mai are două meciuri de jucat, iar o victorie în ultima etapă, cînd primeşte vizita nord-coreenilor, îi garantează Arabiei Saudite un loc la turneul final.

Paraguay pierde acasă, în preliminariile CM 2010, Zona Sud-Americană

Mare surpriză în etapa a 13-a a preliminariilor CM 2010, zona Amsud. Paraguay, lideră cu trei puncte avans, a cedat cu 0-2 partida jucată pe teren propriu cu Chile! Iată rezultatele înregistrate sîmbătă: Uruguay - Brazilia 0-4 (Dani Alves 12, Juan 36, Luis Fabiano 52, Kaka 75-pen); Bolivia - Venezuela 0-1 (Rivero 32-autogol); Argentina - Columbia 1-0 (Diaz 55); Paraguay - Chile 0-2 (Fernandez 12, Suazo 50). Meciul Peru - Ecuador a avut loc aseară. Clasament: 1. Brazilia 24p; 2. Paraguay 24p; 3. Chile 23p; 4. Argentina 22p; 5. Uruguay 17p; 6. Venezuela 16p; 7. Ecuador 14p (12j); 8. Columbia 14p; 9. Bolivia 12p; 10. Peru 7p (12j).