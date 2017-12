Alibec a marcat pentru Naţionala Under 19

Echipa naţională sub 19 ani a României a debutat, luni seară, cu o victorie în faţa Letoniei, scor 2-0, în Grupa a 5-a a Turului de Elită, ultimul de calificare, la turneul final al Campionatului European care se va desfăşura în Ucraina, în perioada 21 iulie - 2 august. În primul joc, disputat la Mondeville, echipa României, antrenată de Adrian Văsîi, s-a impus prin golurile reuşite de Cornel Rîpă şi de Denis Alibec, atacantul Farului. În celălalt meci al zilei, Norvegia a dispus de naţionala Franţei, cu 2-1. “Tricolorii mici” întîlni azi, de la ora 19.30, selecţionata Norvegiei, urmînd ca sîmbătă să evolueze, cu începere de la ora 20.00, în compania naţionalei Franţei. Cîştigătoarele celor şapte grupe ale Turului de Elită se vor califica la turneul final care se va desfăşura în Ucraina.

Piţurcă, antrenor la Lokomotiv Moscova?

Oficialii clubului Lokomotiv Moscova doresc să-l aducă pe banca tehnică a echipei pe fostul selecţioner al reprezentativei României, Victor Piţurcă, şi sînt dispuşi să-i ofere acestuia un salariu anual de 1,5 milioane de euro, informează site-ul tuttomercatoweb.com. Piţurcă ar urma să-l înlocuiască la Lokomotiv Moscova pe Vladimir Maminov, care nu a reuşit rezultate prea bune în acest campionat. În cazul în care va ajunge la formaţia rusă, Piţurcă îl va antrena pe internaţionalul român Răzvan Cociş. După nouă etape, Lokomotiv ocupă locul 8 în prima ligă rusă, cu 13 puncte, avînd şase puncte mai puţin decît liderul ŢSKA Moscova.

Patronul FC Argeş, Cornel Penescu, rămîne în arest

Omul de afaceri Cornel Penescu va fi menţinut în arest, după ce Curtea de Apel Piteşti a admis, ieri, recursul procurorilor la decizia Tribunalului Argeş privind punerea acestuia în libertate. Curtea de Apel Piteşti a judecat, recursul procurorilor la decizia de vineri a Tribunalului Argeş, care a admis eliberarea provizorie sub control judiciar a lui Cornel Penescu, finanţatorul echipei de fotbal FC Argeş, iar deliberările au durat trei ore şi jumătate. Finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, a afirmat, vineri, la Tribunalul Argeş, unde s-a judecat prima sa cerere de eliberare sub control judiciar, că solicită punerea în libertate şi pentru a-şi salva societatea, deoarece prin arestarea sa s-a creat panică în rîndul furnizorilor firmei piteştene PIC.

Costin Lazăr, inclus într-un clasament al celor mai amabili fotbalişti din Europa

Mijlocaşul rapidist Costin Lazăr a fost inclus într-un clasament al celor mai amabili fotbalişti, după ce acesta a refuzat un penalty în favoarea echipei sale. “Rapidistul Costin Lazăr l-a convins pe arbitru să nu mai acorde penalty pentru formaţia sa în meciul cu Oţelul Galaţi. Echipa din Bucureşti nici nu avea probleme, deoarece a cîştigat meciul cu 4-0”, scrie cotidianul britanic The Guardian, care aminteşte că Robbie Fowler a vrut să refuze un penalty în martie 1997, dar acesta a fost pînă la urmă executat. În clasament este menţionat şi Ferenc Puskas, care în 1967, deşi era retras din activitate, a participat la un meci caritabil la care au asistat 10.000 de spectatori, iar organizatorii au strîns 1.100 de lire sterline, ceea ce în prezent ar însemna de 20 de ori mai mult. Jucătorul lui Liverpool, Robbie Fowler, a fost amendat în 1997 cu 2.000 de franci elveţiei pentru că şi-a dat jos tricoul, după ce a marcat cu Brann Bergen, pentru a arăta un mesaj de susţinere faţă de cei 500 de docheri demişi din portul Liverpool. Steve McManaman purta un tricou identic, dar nu a avut ocazia să marcheze. Anul trecut, Athletic Bilbao a fost nevoită să accepte pentru prima dată să poarte un sponsor pe tricou, iar Joseba Etxeberria, care evolua la echipă din 1995, a acceptat să nu primească salariu timp de un sezon. Meciul de Cupa Ligii dintre Leicester şi Nottingham, din 2007, a fost oprit după ce mijlocaşul lui Forest, Clive Clark, a suferit un atac de cord. Echipa lui conducea cu 1-0, iar partida a fost reprogramată. În semn de respect, Leicester i-a permis portarului lui Forest, Paul Smith, să înscrie un gol, fără ca niciun jucător să i se opună. Leicester a câştigat cu 3-2. Di Canio a cîştigat în 2000 premiul FIFA pentru fair-play, după ce a blocat o minge, deoarece portarul lui Everton, Paul Gerrard, era accidentat. De curînd, antrenorul lui Aston Villa, Martin O’Neill, i-a scos la cină pe cei 295 de fani care au făcut deplasarea alături de echipă, după ce formaţia a fost eliminată din Cupa UEFA de ŢSKA Moscova.

Iniesta şi Henry vor fi apţi pentru finala Ligii Campionilor

Staff-ul medical al lui FC Barcelona a anunţat, ieri, că atît Andres Iniesta, cît şi Thierry Henry vor fi apţi de joc pentru partida cu Manchester United, din finala Ligii Campionilor, programată miercurea viitoare la Roma. „Vor fi refăcuţi pînă la ziua meciului. În cazul lui Henry s-ar putea ca recuperarea să decurgă puţin mai greu, deoarece problemele sale sînt la articulaţii. Cu toate acestea, Thierry va merge la Roma”, a spus o persoană din staff-ul medical al grupării catalane. Ambii jucători au început alergările uşoare, iar Iniesta va reintra încă de astăzi în programul normal de antrenamente. Nu vor juca în finala Ligii Campionilor Daniel Alves şi Eric Abidal, de la spanioli, respectiv Darren Fletcher, de la englezi, toţi fiind suspendaţi.

Supercupa Italiei se va disputa la Beijing

Supercupa Italiei la fotbal, în care se vor întîlni campioana Internazionale Milano şi cîştigătoarea Cupei, Lazio Roma, va avea loc pe 8 august pe Stadionul Olimpic din Beijing. Meciul va avea loc în încheierea unui turneu de fotbal de o săptămînă la care vor participa trei echipe engleze (Tottenham, West Ham şi Hull City) şi formaţia chineză Guoan. Data meciului din Supercupa Italiei a fost aleasă pentru a coincide cu împlinirea unui an de la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 2008. Partida va avea loc pe Stadionul “Cuib de Pasăre”, care a găzduit ceremoniile de deschidere şi de închidere, precum şi competiţia de atletism de la JO.

Cannavaro va juca la Juventus

Fundaşul echipei Real Madrid şi căpitanul naţionalei Italiei, Fabio Cannavaro, va reveni la finalul acestui sezon la Juventus Torino, cu care a semnat un contract valabil pentru un an, informează clubul torinez. Cannavaro se transferă din postură de jucător liber, după ce contractul său cu Real Madrid expiră la finalul acestui an competiţional. De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Cannavaro a mai evoluat la formaţiile SSC Napoli (1992-1995), AC Parma (1995-2002) şi Internazionale Milano (2002-2004). Cannavaro a acumulat şi 124 de selecţii la naţionala Italiei, fiind căpitanul echipei care a cîştigat CM 2006.

Şarapova a cîştigat primul său meci după nouă luni de pauză

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, fosta nr. 1 mondial, a cîştigat primul său meci după o pauză de nouă luni cauzată de o leziune la umărul drept, impunîndu-se în faţa Tathianei Garbin (Italia), scor 6-1, 6-7 (6/8), 6-3, în prima rundă a turneului de la Varşovia. “Jocul a durat mai mult decît mă aşteptam, mult mai mult decît ar fi trebuit. Totuşi, am avut multe faze frumoase şi am jucat foarte bine în primul set”, a spus Şarapova, care avea o pungă de gheaţă pe umărul drept, în timpul conferinţei de presă de după meci. Chiar dacă se părea că se poate impune destul de uşor în faţa lui Garbin, după ce a cîştigat primul set cu 6-1, Şarapova a evoluat mai slab în seturile doi şi trei, cîştigând în final după 2 ore şi 35 de minute. “Am fost extrem de nervoasă pe finalul celui de al doilea set. Cred totuşi că acest lucru este normal”, a punctat jucătoarea rusă. Sportiva în vîrstă de 22 de ani, a coborît de pe locul unu pînă pe 126 în clasamentul WTA pe perioada absenţei sale, ratînd participările la turneele de Mare Şlem de la Wimbledon şi US Open 2008, dar şi de la Openul Asutralian din acest an.

Un jurnalist a decedat în timpul Turului Italiei

Un jurnalist care urmărea de pe motocicletă Turului Italiei la ciclism a decedat într-un accident, marţi dimineaţă, au anunţat organizatorii competiţiei. Accidentul s-a produs în zona Bra, în timp ce jurnalistul se îndrepta spre Cuneo, locul startului etapei a 10-a. Fabio Saccani, care avea 69 de ani, participa la cel de-al 33-lea său tur ciclist al Italiei. Miercuri dimineaţă, la startul etapei a 11-a, se va ţine un minut de reculegere în memoria lui Saccani.

Play-off în NHL

După ce Detroit Red Wings a cîştigat primul meci din finala Conferinţei Vestice (5-2 cu Chicago Blackhawks), Penguins a imitat-o în finala Conferinţei Estice: Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 3-2. Meciul a fost dominat de gazde care au condus tot timpul, dar o contribuţie importantă la victoria “pinguinilor” a avut-o şi portarul Marc-Andre Fleury.