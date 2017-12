Tribunalul Argeş a admis cererea lui Marcel Lică de eliberare pe cauţiune

Tribunalul Argeş a admis, ieri, cererea vicepreşedintelui autosuspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Marcel Lică, de eliberare pe cauţiune, 10.000 de lei, însă decizia a fost atacată cu recurs de către procurorii DNA Piteşti. Magistraţii Tribunalului Argeş au judecat, ieri, cererea de eliberare pe cauţiune a fostului preşedinte al FC Farul, Marcel Lică, arestat în dosarul corupţiei din arbitraj, iar în cursul după-amiezei au admis solicitarea acestuia, însă decizia nu este definitivă. Decizia a fost atacată deja de către procurorii DNA, iar recursul acestora va fi judecat azi, la Curtea de Apel Piteşti. Tot ieri, magistraţii Tribunalului Argeş au respins ca inadmisibilă cererea procurorilor DNA de prelungire a mandatelor de arestare preventivă pentru finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, fostul director al OPC Argeş, Cristian Libertatu, directorul societăţii Pic, Liviu Făcăleaţă, fostul preşedinte al CCA, Gheorghe Constantin, şi vicepreşedintele CCA, Marcel Lică, toţi implicaţi în scandalul de corupţie care a zguduit fotbalul românesc. Decizia Tribunalului Argeş nu este definitivă şi a fost deja atacată de către procurorii DNA Piteşti, urmînd ca recursul să fie judecat tot azi, la Curtea de Apel Piteşti. În ceea ce îl priveşte pe arbitrul Aurelian Bogaciu, magistraţii au amînat tot pentru azi judecarea cererii DNA de prelungire a mandatului de arestare. După decizia instanţei, Penescu, Libertatu, Făcăleaţă, Constantin, Lică şi Bogaciu, care au fost audiaţi timp de cîteva ore la Tribunalul Argeş, s-au întors în arestul Poliţiei Judeţene Argeş. Mandatele de arestare pentru Penescu, Constantin, Făcăleaţă şi Libertatu expiră pe 12 mai, iar în cazul lui Bogaciu şi Lică mandatele expiră pe 21 mai. Tot ieri, Curtea de Apel Piteşti a decis ca arbitrul Aurelian Bogaciu să rămînă în arest, respingîndu-i recursul făcut la decizia Tribunalului Argeş, care nu îi acceptase cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. În acelaşi caz, vineri, arbitrii Sorin Corpodean şi Marcel Savaniu au fost puşi în libertate sub control judiciar, în baza unei decizii a Curţii de Apel Piteşti. Decizia, care este definitivă, cuprinde cîteva măsuri restrictive, şi anume ca inculpaţii să nu se deplaseze la competiţiile sportive, să nu se apropie de co-inculpaţi şi de familiile acestora, de martori şi de experţi şi să nu execute profesia sau meseria avută la data arestării.

Norvegia, Danemarca şi Scoţia, încă o echipă în Europa League datorită clasamentului Fair-Play

Norvegia, Danemarca şi Scoţia au cîştigat încă un loc în primul tur de calificare pentru Europa League, sezonul 2009-2010, datorită clasamentului Fair-Play întocmit de UEFA, a anunţat site-ul oficial al forului european. Norvegia a încheiat pe primul loc în clasamentul Fair-Play al UEFA, cu 8.372 de puncte, fiind urmată de Danemarca, 8.189p, şi Scoţia, 8.169p. România a terminat pe poziţia a 36-a a clasamentului Fair-Play cu 7.768p. Echipele de club care au terminat pe primul loc în clasamentul Fair-Play din Norvegia, Danemarca şi Scoţia vor participa în primul tur de calificare pentru Europa League, ediţia 2009-2010. Clasamentul Fair-Play al UEFA a fost întocmit în perioada 1 mai 2008 - 30 aprilie 2009 şi a ţinut cont de jocul pozitiv, respectul faţă de adversar, respectul faţă de arbitru, comportamentul publicului şi al oficialilor clubului, dar şi de avertismente şi eliminări.

Săpunaru, campion în Portugalia cu FC Porto

Formaţia FC Porto, la care evoluează Cristian Săpunaru, a cîştigat pentru a patra oară consecutiv campionatul Portugaliei, în urma victoriei cu 1-0 din meciul de pe teren propriu cu Nacional Madeira, din etapa a 28-a. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bruno Alves, în minutul 48. La echipa campioană, Săpunaru a intrat pe teren în minutul 73, în locul lui Fucile. Acesta este al 24-lea titlu de campioană al formaţiei FC Porto, care, cu două etape înainte de finalul sezonului, are 66 de puncte, cu şase mai multe decît Sporting Lisabona, echipă faţă de care are avantajul unui golaveraj mai bun. Echipa lui Săpunaru a înregistrat duminică al 21-lea rezultat pozitiv şi a 8-a victorie consecutivă. Jesualdo Ferreira a devenit, de asemenea, primul antrenor portughez care a obţinut titlul pentru a treia oară consecutiv. FC Porto ar putea reuşi eventul în acest an, în cazul în care, pe 31 mai, se va impune în finala Cupei Portugaliei, cu Pacos Ferreira.

UEFA a respins apelurile pentru Fletcher, Abidal şi Alves

UEFA a confirmat, ieri, suspendările fundaşilor de la FC Barcelona, Eric Abidal şi Daniel Alves, precum şi cea a mijlocaşului echipei Manchester United, Darren Fletcher, pentru finala Ligii Campionilor, de pe 27 mai, de la Roma. Într-un comunicat, UEFA a anunţat că a respins apelurile celor două cluburui împotriva suspendărilor jucătorilor lor. “Cei trei jucători vor fi în consecinţă suspendaţi pentru un meci european şi vor ispăşi această pedeapsă în finala Ligii Campionilor, din 27 mai, de la Roma”, a precizat UEFA. Abidal a fost eliminat în a doua repriză a meciului din returul semifinalelor cu Chelsea, scor 1-1, în timp ce Alves a primit un nou cartonaş galben, care a dus la suspendarea pentru următorul meci. Darren Fletcher a primit un cartonaş roşu în cealaltă semifinală, cu Arsenal. Cele două cluburi au la dispoziţie trei zile pentru a face apel.

Iniesta va fi apt pentru finala Ligii Campionilor

Mijlocaşul echipei spaniole FC Barcelona, Andres Iniesta, accidentat la sfîrşitul săptămînii trecute, la coapsă, a anunţat că nu va rata finala Ligii Campionilor, cu Manchester United, programată pe 27 mai la Roma. „Voi fi la Roma. Am doar o mică ruptură musculară. Nu este ceva grav, cred că s-a întîmplat din cauza stresului din finalul sezonului. Dorinţa de a juca în finala Ligii Campionilor mă va ajuta să trec peste această problemă”, a declarat internaţionalul spaniol, la ieşirea din spitalul în care a efectuat testele medicale. Iniesta, autorul golului calificării formaţiei sale în returul semifinalei cu Chelsea, s-a accidentat la coapsa dreaptă în partida jucată duminică pe teren propriu cu Villarreal, scor 3-3. El va rata finala Cupei Spaniei, programată miercuri, la Valencia, împotriva echipei Athletic Bilbao, la fel ca şi atacantul francez Thierry Henry, care poate fi şi el recuperat pînă pe 27 mai.

Del Piero a ajuns la 600 de jocuri pentru Juventus în toate competiţiile

Căpitanul lui Juventus Torino şi, totodată, golgeterul all-time al clubului, Alessandro Del Piero, a bifat în partida de duminică seară cu AC Milan a 600-a prezenţă pentru gruparea bianconero în toate competiţiile. Internaţionalul italian, în vîrstă de 34 de ani, a început partida de pe San Siro din postura de rezervă, iar în minutul 74 l-a înlocuit pe brazilianul Amauri. Del Piero evoluează pentru Juventus din 1993, an în care a fost cumpărat de la Padova. În cele aproape 16 sezoane pe care le-a petrecut în tricoul formaţiei torineze, atacantul italian a marcat 260 de goluri, record absolut al clubului, şi a strîns 600 de meciuri în toate competiţiile. Cel supranumit „Pinturicchio” se află la 49 de prezenţe de recordul de apariţii în Serie A, deţinut de Giampiero Boniperti, care a strîns 478 de jocuri numai în campionat în tricoul „Bătrînei Doamne”.

Ambrosini a devenit tată

Jucătorul echipei AC Milan, Massimo Ambrosini, a devenit tată pentru prima oară, după ce soţia sa, Paola, a născut un băieţel, informează site-ul oficial al grupării italiene. “În această dimineaţă (n.r. - ieri), la ora 01.57, s-a născut Federico Ambrosini într-o clinică milaneză. Federico a cîntărit la naştere 2,7 kg. Felicitări Paulei şi lui Massimo din partea tuturor fanilor echipei AC Milan şi a iubitorilor fotbalului”, a scris sursa citată. Ambrosini s-a căsătorit la Veneţia cu Paola, în luna aprilie. Ambrosini, vicecăpitan al formaţiei AC Milan, va împlini 32 de ani pe 29 mai. Pînă în prezent, el a cîştigat toate titlurile posibile la nivel de club cu echipa lombardă.

Rusia a cîştigat pentru a treia oară titlul mondial la hochei pe gheaţă

Reprezentativa Rusiei s-a încoronat pentru a treia oară campioană mondială la hochei pe gheaţă, după ce a învins duminică, la Berna, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-0, 0-0), echipa Canadei, în finala competiţiei. Rusia a marcat prin Saprikin (12:59) şi Radulov (34:30), în timp ce pentru Canada a înscris Spezza (5:37). Naţionala rusă a mai cîştigat titlul mondial în 1993 şi 2008, în palmaresul său neintrînd însă titlurile cucerite de fosta URSS. Canada, deţinătoare a recordului de victorii (24), a jucat patru din ultimele cinci finale ale CM, dar a cîştigat una singură, în 2007.

FIA va analiza un incident cu caracter rasist de la GP-ul Spaniei

Federaţia Internaţională de Automobilism va analiza un incident cu caracter rasist de la Marele Premiu al Spaniei, unde un spectator cu faţa şi braţele colorate pentru a semăna cu pilotul britanic Lewis Hamilton a fost surprins de camerele de luat vederi ale postului BBC. Potrivit The Times, bărbatul respectiv, filmat în mijlocul unui grup de suporteri, se pare spanioli, a fost lăsat să circule liber de către organizatori în zona destinată publicului, deşi autorităţile locale au anunţat că nu vor tolera astfel de manifestări. Spectatorul era alb şi purta un tricou al echipei McLaren, ţinînd în mîini un volan de monopost pe care se era scris numele Vodafone, sponsorul echipei McLaren-Mercedes. Anul trecut, Hamilton a fost ţinta manifestărilor rasiste ale spectatorilor spanioli în luna februarie, în timpul unor teste efectuate tot la Barcelona.

Gasquet, suspendat de Federaţia Internaţională de Tenis

Tenismanul francez Richard Gasquet a fost suspendat provizoriu, ieri, de Federaţia Internaţională de Tenis, după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină la turneul de la Miami, din luna martie. Această sancţiune este valabilă pînă la audierile sportivului în faţa comisiei antidoping, la o dată ce va fi stabilită ulterior. Jucătorul în vârstă de 22 de ani riscă o pedeapsă de pînă la doi ani de suspendare. Tenismanul Richard Gasquet a confirmat într-un comunicat, că a fost depistat pozitiv cu cocaină, informaţie apărută iniţial în presa franceză, şi a precizat că rezultatul primei analize a fost confirmat de contraexpertiză. Gasquet a menţionat, însă, că a cerut ca un laborator independent să facă o analiză toxicologică a părului său, în urma căreia nu s-a descoperit nicio urmă de cocaină.