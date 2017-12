Gică Hagi, favoritul lui Mircea Sandu

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a stabilit lista posibililor succesori ai lui Victor Piţurcă pe banca tehnică a reprezentativei de fotbal a României. Principalul favorit este Gheorghe Hagi, urmat de Răzvan Lucescu, Ioan Andone şi Dan Petrescu. Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul formaţiei Gloria Bistriţa, s-ar fi aflat şi el printre candidaţi, dar a anunţat că va continua la formaţia din Liga I pînă în vară, cînd îi va expira contractul.

Aurel Şunda, consilier tehnic la Săgeata Stejaru

Aflată în lupta pentru promovarea în Liga a II-a la fotbal, Săgeata Stejaru a reuşit, ieri, să dea o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor. Conducerea clubului din Stejaru a ajuns la un acord cu tehnicianul Aurel Şunda, acesta preluînd funcţia de consilier tehnic. “Aurel Şunda este începînd de astăzi (n.r. - ieri) consilier tehnic la formaţia noastră. Profesionalismul dînsului ne-a făcut să pornim negocierile iar proiectul nostru l-a convins să accepte propunerea făcută. Vrem să promovăm în Liga a doua, acesta este obiectivul nostru. Contractul cu Aurel Şunda este valabil pînă în vară, iar dacă obiectivul va fi îndeplinit, atunci înţelegerea va fi prelungită“, a declarat Dumitru Pufleanu, vicepreşedintele clubului Săgeata Stejaru.

Dinamo - FC Timişoara, semifinala Cupei României, la Cluj-Napoca

Semifinala Cupei României la fotbal dintre Dinamo şi FC Timişoara, programată marţi, 28 aprilie, va avea loc la Cluj-Napoca, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”, deşi iniţial se stabilise ca loc de disputare oraşul Piatra Neamţ, informează site-ul oficial al bănăţenilor. Cealaltă semifinală, dintre CFR Cluj şi FC Vaslui, ar trebui să se dispute la Bucureşti, pe Stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu”, miercuri, 29 aprilie, dar FC Vaslui nu este de acord cu această variantă. Ambele meciuri vor începe la ora 20.45 şi vor fi transmise de Antena 1, conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Finala Cupei României - Timişoreana se va juca pe 13 iunie.

Diana Mocanu, Hagi şi Doroftei, excluşi din Adunarea Generală a COSR

Foştii sportivi Diana Mocanu, Gheorghe Hagi şi Leonard Doroftei au fost excluşi, ieri, din Adunarea Generală a COSR pentru “lipsa de implicare în viaţa Comitetului Olimpic şi Sportiv Român”, a anunţat, într-o conferinţă de presă, Octavian Morariu, preşedintele forului olimpic român. De asemenea, ziaristul Horia Alexandrescu a fost şi el exclus din Adunarea Generală a COSR. În locul celor trei foşti sportivi au fost aleşi în funcţiile de membri campioana olimpică la maraton Constantina Diţă, antrenorul acesteia, Valeriu Tomescu, şi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj, Ioan Dospinescu. Morariu a explicat că cel de-al patrulea loc de membru rămîne vacant: “Nu era obligatoriu să avem patru noi membri. Adunarea Generală are doar un număr maxim de membri şi nu eram obligaţi să-i înlocuim pe toţi cei excluşi”.

Rădoi a marcat din nou pentru Al-Hilal în Liga Campionilor Asiei

Internaţionalul român Mirel Rădoi a înscris, aseară, din penalty, al doilea gol al echipei Al-Hilal, în meciul cîştigat în deplasare cu Al-Ahli, scor 3-1, în etapa a 4-a a Ligii Campionilor Asiei. Fostul jucător al Stelei a transformat o lovitură de la 11 metri în min. 53, când tabela de marcaj indica scorul de 1-1. În urma acestei reuşite, Rădoi a ajuns la cota trei pentru Al-Hilal în Liga Campionilor Asiei, unde fosta formaţie a lui Cosmin Olăroiu se află pe locul 2 în Grupa A, cu 8 puncte, două mai puţin decît liderul Pakhtakor.

FC Liverpool s-a specializat în... 4-4

La doar o săptămînă după fabulosul 4-4 cu Chelsea, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, FC Liverpool a repetat rezultatul, de această dată pe teren propriu, în etapa a 33-a din campionatul Angliei. Adversara “cormoranilor” a fost Arsenal Londra, care a condus cu 1-0, 3-2 şi 4-3, dar s-a văzut egalată în al treilea minut de prelungiri! Golurile acestui meci de neuitat au fost reuşite de Torres (min. 49 şi 72) şi Benayoun (min. 56 şi 90+3), pentru gazde, respectiv Arşavin (min. 36, 67, 70 şi 90). În urma acestui rezultat, Liverpool a acumulat 71 de puncte şi a egalat pe Manchester United în fruntea clasamentului, dar a urcat pe prima treaptă a podiumului datorită golaverajului superior, în timp ce Arsenal se menţine pe locul 4, cu 62p.

Tottenham îl vrea pe Beckham

Cotidianul The Sun a scris, ieri, că oficialii clubului Tottenham Hotspur ar dori să-l achiziţioneze pe mijlocaşul David Beckham, împrumutat de Los Angeles Galaxy la AC Milan. Afacerea ar urma să fie încheiată în luna octombrie, atunci cînd sezonul din Liga nord-americană de fotbal (MLS) se va încheia. Beckham, în vîrstă de 34 de ani, este dorit de managerul clubului londonez, Harry Redknapp, care în vara acestui an va primi 45 de milioane de euro pentru întărirea echipei. The Sun mai scrie că Beckham, care este născut la Londra, şi-a dorit de cînd era copil să evolueze la Tottenham, pentru a-i călca pe urme idolului său, Glenn Hoddle. El a urmat şcoala de excelenţă la Tottenham, iar la 14 ani a plecat la Manchester United.

Echipa de Cupa Davis a Australiei nu vrea să joace în India

Federaţia Australiană de Tenis a anunţat că nu doreşte ca jucătorii săi să se deplaseze în India pentru meciul din turul trei al Cupei Davis, zona Asia/Oceania, deşi Federaţia Internaţională (ITF) a confirmat că oraşul Chennai va găzdui această întîlnire. Fostul tenisman australian Todd Woodbrige, în prezent oficial al Federaţiei Australiene, a acuzat ITF de iresponsabilitate: „În India sînt mari frămîntări din cauza alegerilor şi s-au înregistrat deja diverse episoade de violenţă şi terorism. Cum te poţi aştepta ca echipa noastră să meargă în India, cînd toţii străinii sînt consiliaţi să părăsească ţara în această perioadă?”, a declarat Woodbridge. Federaţia Australiană de Tenis a prezentat un recurs la decizia ITF, în care a cerut ca partida să se dispute într-o altă ţară.