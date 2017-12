FC Farul, amical cu Cerno More Varna

După cinci zile de cantonament la Albena, în Bulgaria, FC Farul va disputa sîmbătă, o partidă amicală. Echipa pregătită de Ion Marin va da piept cu Cerno More Varna, locul 3 în prima ligă din Bulgaria, de la ora 11.00, la Varna. La acest joc, “Săpăligă” nu-i va putea folosi pe Chico şi Fatai, nerefăcuţi după accidentări mai vechi, dar nici pe Alexandru Măţel, convocat la naţionala de tineret a României. Cele două formaţii s-au mai întîlnit pe 4 februarie la Constanţa, într-un meci încheiat la egalitate, scor 4-4. După meci, constănţenii vor reveni la Albena, urmînd ca în cursul serii să ajungă la Constanţa, unde vor asista la meciul România - Serbia.

FC Farul a împărţit biletele pentru meciul România - Serbia sponsorilor

După ce Federaţia Română de Fotbal a anunţat că FC Farul a primit 900 de bilete pentru meciul România - Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pîra, a explicat de ce antrenorii de la Centrul de Copii şi Juniori nu au primit tichete de acces. “FC Farul a solicitat 1.700 de bilete pentru meciul dintre România şi Serbia, dar ni s-au acordat doar 900. Sponsorii clubului ne ceruseră 1.100 de bilete şi nu am putut onora nici măcar solicitarea lor. Astfel că unii ne-au şi spus să nu mai tăiem factură pentru sponsorizare luna viitoare”, a spus oficialul constănţean.

România a scăpat de austriacul Manuel Weber

Mijlocaşul lui Austria Karnten, Manuel Weber, care de cîteva zile se confruntă cu o răceală puternică, nu va putea evolua în partida de miercuri, 1 aprilie, de la Klagenfurt, cu România, din Grupa a 7-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2010, fiind scos din lot de selecţionerul Austriei, Dietmar Constantini. Jucătorul în vîrstă de 23 de ani nu s-a putut pregăti normal la ultimele antrenamente efectuate sub comanda lui Constantini, motiv pentru care acesta din urmă a fost nevoit, vineri, să renunţe la serviciile sale. Selecţionerul viitoarei adversare a reprezentativei României nu a convocat un alt fotbalist în locul lui Weber. Altfel, apărătorul lui Middlesbrough şi, totodată, căpitanul naţionalei Austriei, Emanuel Pogatetz, a anunţat că este complet refăcut în urma problemelor medicale cu care s-a confruntat la genunchi şi este apt pentru jocul de la Klagenfurt.

Tricolorii “mici” debutează sîmbătă în preliminariile CE 2011

Naţionala de tineret a României debutează sîmbătă în preliminariile Campionatului European ediţia 2009-2011, întîlnind la Arad, de la ora 18.00, modesta reprezentativă a Andorrei. Selecţionerul Enil Săndoi şi-a avertizat elevii să trateze cu seriozitate întîlnirea, chiar dacă adversarul este slab cotat. “Nu trebuie să cădem în eroarea de a considera că este un meci uşor, contează fiecare gol marcat, fiecare punct. Bineînţeles că îmi doresc o victorie, dar mă interesează şi evoluţia echipei. Trebuie să fim mult mai atenţi cu tinerii, pentru că foarte puţini joacă la echipele din ţară. Sînt îngrijorat că locurile unor români talentanţi sînt ocupate de unii străini cu o valoare îndoielnică”, a declarat Săndoi. La acest joc şi-ar putea face debutul în tricoul României şi Alexandru Măţel, fundaşul dreapta de la FC Farul.

Conflict Pele - Maradona

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, a declarat că Pele şi-a pierdut virginitatea cu un bărbat, răspunzînd astfel afirmaţiilor fostului fotbalist brazilian care afirmase că “El Pibe D\'Oro” nu este un exemplu bun pentru tineri, deoarece a consumat droguri, informează Marca. Întrebat ce părere are despre declaraţiile lui Pele, Maradona a răspuns: “Ce aţi vrea să spun? El şi-a pierdut virginitatea cu un bărbat!” Marca scrie că declaraţia lui Maradona a provocat stupoare în rîndul jurnaliştilor prezenţi la antrenamentul naţionalei Argentinei pentru meciul cu Venezuela. În 2000, Pele a dezminţit informaţiile publicate de presa engleză conform cărora prima experienţă sexuală a fostului jucător a fost, cînd avea 14 ani, cu un bărbat mai în vîrstă. Nu este prima oară cînd Maradona îl acuză pe Pele că a avut relaţii homosexuale, el declarînd acest lucru şi în perioada de recuperare din Cuba. Pele i-a acuzat, în presa braziliană, pe Ronaldo, Robinho şi Maradona că ar fi consumat droguri.

Cereri de peste un milion de bilete pentru CM 2010 din Africa de Sud

Cererile pentru biletele la turneul final din Africa de Sud din 2010 au trecut de un milion, cu cinci zile înainte de încheierea primei etape de vînzare a tichetelor, a anunţat, vineri, FIFA. În acest număr de cereri nu sînt incluse şi cele ale fanilor din Africa de Sud, suporteri din 160 de ţări exprimîndu-şi dorinţa de a cumpăra tichete. Prima fază a vînzării de bilete oferă 743.000 de tichete şi se va încheia marţi. FIFA spune că numărul cererilor este peste aşteptări, chiar dacă în 2006 la finala din Germania au fost peste şase milioane de cereri. O a doua etapă de vînzare a tichetelor pentru CM din 2010 va avea loc în perioada 4 mai - 16 noiembrie, iar faţă de prima fază, cînd biletele sînt vîndute prin tragere la sorţi, în cea de-a doua vor fi oferite după modelul “primul venit-primul servit”. În total vor fi aproximativ trei milioane de bilete puse la dispoziţia suporterilor pe CM 2010. Preţul tichetelor variază între 20 de dolari şi 900 de dolari, cu mult peste suma pe care fanii din Africa de Sud o plătesc pentru a vedea meciurile din competiţia internă, unde un tichet costă între 1,5 dolari şi 2,5 dolari.

Skrtel, cel mai bun fotbalist slovac al anului 2008

Fundaşul Martin Skrtel, care evoluează la FC Liverpool, a fost desemnat cel mai bun fotbalist slovac al anului 2008. În vîrstă de 24 de ani, Skrtel i-a devansat pe mijlocaşul formaţiei Napoli, Marek Hamsik, şi pe atacantul formaţiei VfL Bochum, Stanislav Sestak. Fundaşul slovac a venit la Liverpool în ianuarie 2008, după ce a petrecut patru sezoane la Zenit Sankt Petersburg.

Mama şi soacra atacantului John Terry au furat dintr-un magazin!

Mama şi soacra căpitanului naţionalei Angliei, John Terry, au fost prinse furând dintr-un magazin bunuri în valoare de 800 de lire sterline, ele fiind reţinute în momentul în care puneau marfa pe bancheta din spate a unei maşini. Potrivit The Sun, mama jucătorului, Sue Terry (50 de ani), şi soacra acestuia, Sue Poole (54 de ani), au fost reţinute de poliţie miercuri după-amiază, pentru că au furat îmbrăcăminte şi mîncare din magazinele Marks & Spencer şi Tesco. Ele au fost conduse la o secţie de poliţie, unde au plătit o cauţiune pentru a fi eliberate. Incidentul este jenant şi pentru că Supermarketul Tesco este sponsor al naţionalei Angliei, în timp ce M&S oferă echipament internaţionalilor englezi! Terry cîştigă 135.000 de lire sterline pe săptămînă la Chelsea, precum şi alte bonusuri de pe urma contractelor de sponsorizare. Graţie averii lui Terry, mama şi soacra acestuia se bucură de o viaţă de lux: deţin vile pe o stradă exclusivistă din Surrey, unde locuieşte şi John Terry împreună cu soţia şi cei doi copii. În plus, cele două femei au călătorit prin toată lumea pentru a-l vedea pe fotbalist jucînd.

Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin

Sîmbătă şi duminică, la Perugia (Italia), sînt programate partidele din turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin. Programul jocurilor - sîmbătă, ora 18.30: Colussi Sirio Perugia (Italia) - Volley Bergamo (Italia), ora 21.30: Dinamo Moscova (Rusia) - Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia); duminică, ora 16.00, finala mică; ora 19.00, finala mare.

Parcursul flăcării olimpice, limitat la ţările în care vor avea loc JO

Comitetul Executiv al CIO, reunit la Denver, a decis să se renunţe la parcursul internaţional al torţei olimpice, flacăra urmînd să fie purtată doar pe teritoriul ţărilor care vor găzdui Jocurile Olimpice, a anunţat directorul executiv al forului mondial, Gilbert Felli. “În 2004 (n.r. - an în care flacăra olimpică a avut pentru prima dată un parcurs şi în afara ţării ce a găzduit competiţia, Grecia), am înţeles deja că este mai bine ca torţa să rămînă în interiorul ţării. Avînd în vedere cum s-a desfăşurat parcursul de anul trecut, am decis să nu repetăm experienţa”, a explicat Felli. Înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing, parcursul torţei a fost perturbat de numeroase manifestări împotriva represiunii chineze din Tibet.

Evan Lysacek, campion mondial la patinaj artistic

Sportivul american Evan Lysacek a devenit, la Los Angeles, campion mondial la patinaj artistic, devansîndu-i pe podium pe canadianul Patrick Chan şi francezul Brian Joubert. “Nu mă gândeam la nicio medalie, nu mă aşteptam să cîştig. Doream doar să patinez bine în oraşul meu. Sînt mîndru că am reuşit”, a declarat Lysacek. Americanul, care a obţinut 242,23 puncte, a concurat în acordurile melodiei “Rhapsody in Blue” de George Gershwin.

Jenson Button renunţă la 15 milioane de lire sterline din salariu

Jenson Button, pilotul echipei Brawn GP, fostă Honda Racing, a acceptat o reducere cu 15 milioane de lire sterline a salariului său pe următorii trei ani, urmînd să primească doar trei milioane de lire sterline. În ciuda acestui sacrificiu, Button a declarat că nu-l interesează banii, ci doar să cîştige un titlu mondial: „Să poţi spune că eşti campion mondial valorează mult mai mult decît să ai bani în cont. Toţi cei care concurăm în acest sport urmărim să ne realizăm pe plan profesional. Poţi spune că preferi să ai bani mulţi, pentru că îşi asigură tot confortul; însă dacă ar fi să aleg între o maşină rapidă şi bani mai puţini, pe de o parte, şi mulţi bani şi o maşină necompetitivă, pe de altă parte, aş alege întotdeauna varianta cu maşina competitivă”. Şi piloţii echipei Renault au acceptat salarii mai mici, Alonso chiar cu 30 la sută, respectiv mai puţin cu cinci milioane de euro.