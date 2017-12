Sferturile de finală din cupele europene

Tragerea la sorţi a sferturilor de finală ale cupelor europene a adus cîteva dispute de calibru. Cel mai echilibrat meci este cel dintre Liverpool şi Chelsea, cele două echipe întîlnindu-se pentru a patra oară în ultimii 5 ani! Iar învingătoarea va da piept cu cîştigătoarea disputei Barcelona – Bayern. Pe partea cealaltă de tablou, Manchester United este mare favorită, celelalte trei echipe fiind mult sub nivelul campioanei Europei. În Cuoe UEFA derby-ul rundei este meciul dintre HSV şi Manchester City, principalele favorite la cucerirea trofeului,

Programul sferturilor de finală din Liga Campionilor (turul 07/08.04, returul 14/15.04): Manchester United – FC Porto; Villarreal – Atsenal; FC Barceloma – Bayern Munchen; Liverpool – Chelsea. Programul sferturilor de finală din Cupa UEFA (turul 09.04, returul 16.04): Werder Bremen – Udinese; Hamburger SV – Manchester City; PSG – Dynamo Kiev; Şahtior Doneţk – Olympique Marseille

Maximilian Nicu a devenit cetăţean român

Mijlocaşul echipei Hertha Berlin, Maximilian Nicu, a depus, vineri, jurămîntul de credinţă faţă de România la Consulatul românesc de la Berlin. Jucătorul a primit cetăţenia română la 17 martie şi va putea fi folosit de antrenorul echipei României, Victor Piţurcă, în meciurile cu reprezentativele Serbiei şi Austriei din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2010. Maximilian Nicu s-a născut în data de 25 noiembrie 1982, în Germania (Prien am Chiemsee - Bavaria), ambii săi părinţi fiind români. A debutat, ca fotbalist senior, la SpVgg Unterhaching, jucînd apoi la FC Rot-Weiss Erfurt, SV Wehen Wiesbaden şi Wacker Burghausen. Nicu are 23 de jocuri în prima ligă a Germaniei (fiind de 19 ori integralist), patru în Cupa UEFA şi două în Cupa Germaniei. În cele 29 de partide oficiale disputate în tricoul Herthei BSC Berlin, Nicu a marcat de trei ori şi a oferit şapte pase de gol.

Rapid cere LPF modificarea datei de disputare a derby-ului cu Dinamo

Clubul Rapid a anunţat că solicită Ligii Profesioniste de Fotbal să schimbe data de disputare a derby-ului cu Dinamo, din cauza faptului că meciul ar trebui să se joace la mai puţin de 48 de ore faţă de disputarea partidelor din calendarul FIFA. “Clubul Rapid consideră total inoportună programarea meciului cu Dinamo la data de 3 aprilie, de la ora 20.45, pentru că pe 1 aprilie se vor juca partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, prevăzute în calendarul FIFA. Conducerea FC Rapid solicită ca meciul cu Dinamo să fie mutat măcar pe 4 aprilie sau, dacă este posibil, pe 5 aprilie, pentru ca ambele echipe să se poată exprima la posibilităţile lor reale şi să poată realiza un spectacol fotbalistic adevărat”, se arată într-un comunicat al clubul din Grant. Rapid mai precizează că Vladimir Bozovic şi Radomir Djalovic au fost convocaţi la reunirea reprezentativei Muntengrului, care va juca pe 1 aprilie, iar întoarcerea lor în Bucureşti va fi o zi mai tîrziu, adică la nici 24 de ore de partida cu Dinamo. De asemenea, clubul alb-vişiniu nu exclude posibilitatea ca unul sau mai mulţi jucători din echipa antrenată de Marian Rada să fie chemaţi la naţionala României pentru jocul cu Austria, lucru care poate fi adus în discuţie şi de Dinamo. Partida dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a 22-a a Ligii I, a fost programată de LPF pentru vineri, 3 aprilie, de la ora 20.45. Cu doar două zile înainte, la data de 1 aprilie, de la ora 21.30, naţionala României va juca, în deplasare, cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010.

În luptă directă pentru Six Nations

Ultima etapă din Turneul celor 6 Naţiuni la rugby programează un meci direct pentru victoria finală, cel dintre galezi şi irlandezi, pe Millennium Stadium. Deţinătoarea trofeului are prima şansă, evoluînd pe teren propriu, dar are o misiune dificilă, doar o victorie la 13p diferenţă aducîndu-le trofeul galezilor. De partea cealaltă Irlanda - care a avut o prestaţie de excepţie în acest debut de an, fiind singura echipă neînvinsă – îşi poate permite şi o înfrîngere. Dar “verzii” vor victoria pentru a cîştiga şi Marele Şlem, performanţa pe care n-au mai realizat-o din 1948! Programul partidelor de azi: Italia – Franţa (ora 15.15); Anglia – Scoţia (ora 17.30); Wales – Irlanda (ora 19.30)

Acuzaţiile de agresiune împotriva lui Steven Gerrard au fost retrase de procurori

Procurorii englezi au renunţat vineri la acuzaţiile de agresiune formulate împotriva lui Steven Gerrard, dar jucătorul va primi totuşi o pedeapsă pentru că a fost implicat într-un scandal care a avut loc într-un bar din Southport. Incidentul s-a petrecut într-un bar din Southport, iar şase persoane, printre care şi jucătorul lui Liverpool, au fost reţinute de poliţie şi eliberate ulterior. Un bărbat în vîrstă de 34 de ani din Southport, care era DJ-ul barului în care s-a petrecut scandalul, a fost transportat la spital cu mai multe răni pe faţă, dar s-a refăcut pentru că leziunile nu au fost foarte grave. El a avut nevoie de patru copci pentru rănile pe care le-a avut. Un martor prezent în bar a povestit că bărbatul agresat a făcut un comentariu la adresa lui Steven Gerrard, iar lucrurile au degenerat şi a izbucnit scandalul care a dus la arestarea fotbalistului. Mijlocaşul englez Steven Gerrard a pledat nevinovat în faţa unui tribunal în procesul care i s-a intentat, el fiind sprijinit şi de clubul său, care prin vocea antrenorul Rafael Benitez a spus că fotbalistul va fi susţinut în toate demersurile sale.

Toja, convocat la naţionala Columbiei

Mijlocaşul echipei Steaua Bucureşti, Juan Carlos Toja, a fost convocat la naţionala Columbiei pentru partidele cu Bolivia şi Venezuela, din preliminariile CM 2010, zona America de Sud. Selecţionerul Columbiei, Eduardo Lara, a menţionat că jucătorii se vor pregăti la Cali în vederea meciului cu Bolivia, din 28 martie, de la Bogota. După meciul cu Bolivia, jucătorii columbieni vor pleca la Puerto Ordaz pentru partida cu Venezuela.

Raliul Dakar 2009 a generat un profit de 78 de milioane de dolari

Ediţia din 2009 a Raliului Dakar, care s-a desfăşurat în Argentina şi Chile, a produs un profit de 78 de milioane de dolari pentru ţările organizatoare, conform estimărilor Serviciul Naţional de Turism din Chile. „Au existat beneficii atît pentru Chile, cît şi pentru Argentina, dar mai ales pentru regiunile prin care a trecut Raliul Dakar în 2009”, a declarat Oscar Santelices, preşedintele Serviciul Naţional de Turism din Chile, care a adăugat că şi ediţia din 2010, care va avea loc tot în cele două ţări, va aduce un profit semnificativ, poate chiar mai mare decît anul acesta. Este stabilit deja că ediţia din 2010 va avea loc tot în America de Sud, iar una dintre cele mai grele încercări va fi traversarea deşertului Atacama din Chile.

Hiddink ar vrea să rămînă la Chelsea

Olandezul Guus Hiddink a declarat că ar putea antrena în continuare pe Chelsea în cazul în care nu reuşeşte să califice naţionala Rusiei la Campionatul Mondial din 2010. „După acest proiect mă voi concentra mai mult pe naţionala Rusiei, dar lumea mă îndeamnă să mă gîndesc mai bine şi să rămîn în Anglia. Îmi place să lucrez cu ruşii, dar am o clauză care spune că pot pleca de la naţională în cazul în care aceasta nu se califică la turneul final din Africa de Sud. Federaţia rusă poate alege un alt antrenor, iar eu aş fi liber de contract în acest caz”, a declarat Hiddink. Tehnicianul batav a preluat Chelsea luna trecută, dar pentru o perioadă scurtă, pînă la finalul acestui sezon, păstrîndu-şi totuşi funcţia de selecţioner al naţionalei Rusiei. Hiddink a avut o serie de 7 meciuri consecutive fără înfrîngere la Chelsea şi s-a apropiat în campionat de liderul Manchester United, la doar 4 puncte. De asemenea, echipa sa a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor şi va juca în semifinalele Cupei Angliei împotriva celor de la Arsenal.

A fost lansat DVD-ul cu Nicolae Dobrin

Ieri, la Amfiteatrul Muzeului Judeţean Argeş, acolo unde există un loc special amenajat cu lucruri ce i-au aparţinut lui Nicolae Dobrin, a avut loc evenimentul lansării DVD-ului cu cele mai bune momente fotbalistice din cariera fostului jucător al Argeşului şi al echipei naţionale. DVD-ul care conţine peste 200 de faze de joc în care protagonist a fost Dobrin va fi lansat oficial pe 7 aprilie. “Sînt mulţumită că s-a reuşit scoaterea acestui DVD, mai ales că în timpul vieţii şi Nicolae şi-a dorit să apară imagini legate de cariera lui, dar atunci nu s-a putut. Acest DVD conţine momente unice care fac parte din viaţa mea“, a spus Gica Dobrin, soţia fostului jucător piteştean. Nicolae Dobrin a încetat din viaţă la 26 octombrie 2007, la vârsta de 60 de ani.

Henin nu va apărea într-un episod din serialul “Plus belle la vie”

Postul de televiziune France 3 a dezminţit, joi, informaţiile din presa belgiană, conform cărora fosta sportivă Justine Henin va apărea într-un episod al serialului “Plus belle la vie” (Viaţa mai frumoasă). “Am vorbit, dar cele două părţi şi-au dat seama că nu este posibil. Producătorii nu adaptează scenariul pentru venirea unei personalităţi”, a declarat Fatima Boudaoud, ataşat de presă la postul France 3. Echipa de producţie a serialului, care se bucură de un succes fenomenal în Franţa, s-a aflat la Buxelles în urmă cu cîteva zile pentru a primi premiul decernat celui “mai bun serial francofon”. Potrivit canalului belgian RTBF, care difuzează serialul în Belgia, Justine îşi va juca propriul rol într-un episod ce va fi filmat, în curînd, la Marsilia. Justine Henin, fost număr unu mondial la tenis, a obţinut pînă la finalul carierei 41 de titluri la simplu. Ea s-a retras din activitate în mai 2008.