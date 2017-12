În Cupa României la box, doi constănţeni continuă cursa pentru medalii

Cupa României pentru tineret, competiţie pugilistică desfăşurată săptămîna aceasta la Mangalia, reuneşte la start 104 boxeri din toată ţara, cu vîrsta de 17-18 ani, însă doar patru sînt legitimaţi la cluburi constănţene! Din păcate, valoarea boxului românesc este în cădere liberă, iar boxul constănţean nu face notă discordantă. În condiţiile în care Cupa României are loc în judeţul nostru, iar cheltuielile de transport, cazare şi masă ar fi fost minime, înscrierea unui număr atît de mic de sportivi nu poate avea decît o singură explicaţie: lipsa boxerilor de valoare! Iar primele meciuri nu contrazic această concluzie, pentru că doi dintre cei patru “muşchetari” au părăsit deja turneul, încă din primul tur: la categoria 60 kg, Ionuţ Vizitiu (CS Năvodari) a pierdut la puncte în faţa lui Alin Grigore (Dacia Mioveni), iar la 54 kg Mihai Oprea (Farul Constanţa) a cedat tot la puncte în faţa lui Antonio Gheorghe (Conpet Ploieşti). Au debutat cu victorii cei doi constănţeni care luptă la categoria 64 kg: Irinel Orăscu (BC Adan Constanţa) a cîştigat prin abandon în prima repriză meciul cu Constantin Stancu (Slatina), iar Sebastian Duman (CS Năvodari) s-a impus la puncte în faţa lui Iulian Tudose (Buzău). Orăscu, membru al lotului naţional de tineret, este marea speranţă a constănţenilor pentru o medalie de aur la Cupa României. Astăzi, de la ora 16.00, sînt programate sferturile de finală, vineri au loc semifinalele, iar finalele sînt programate sîmbătă, de la ora 11.00.

Cupa României la handbal feminin nu se va disputa în sezonul 2008-2009

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, a declarat, ieri, că în sezonul 2008-2009 se va organiza doar Cupa României la masculin. Competiţia feminină nu a avut loc nici în sezonul trecut, Cristian Gaţu explicînd motivul: “Membrii Comisiei Tehnice din cadrul federaţiei au votat ca în Cupa Cupelor să aibă drept de joc echipa clasată pe locul secund în Liga Naţională, nu cîştigătoarea Cupei României, cum era pînă acum. Aşa că nu se mai dispută competiţia nici în acest sezon şi se merge pe acelaşi sistem de calificare în cupele europene”. La masculin, Cupa României va avea loc între 13 şi 16 mai, cu participarea echipelor de pe locurile 1-8 în Liga Naţională. În faza sferturilor se va juca în conformitate cu Tabela Berger (locul 1 cu locul 8, locul 2 cu locul 7, locul 3 cu locul 6 şi locul 4 cu locul 5), echipele învingătoare urmînd a disputa semifinalele, pe 14 mai. Finala Cupei României este programată pe 16 mai.

Crivoi, în sferturi la Rabat

Tenismanul Victor Crivoi, cap de serie nr. 4, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Rabat, dotat cu premii în valoare de 42.500 de euro, după ce l-a învins, ieri, pe spaniolul Inigo Cervantes-Huegun, jucător venit din calificări, cu 6-1, 6-2. În sferturi, românul va juca tot cu un spaniol, Ruben Ramirez-Hidalgo, favoritul nr. 5. Pentru această performanţă, Crivoi va primi 1.245 de euro şi 15 puncte ATP.

Laura-Ioana Andrei, în turul doi la Dijon

Jucătoarea de tenis Laura-Ioana Andrei s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Dijon (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-1, pe Morgane Pons (Franţa), jucătoare venită din calificări, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Florence Haring (Franţa), cap de serie nr. 2, care a trecut, cu 6-4, 6-4, de Danielle Harmsen (Olanda). În cadrul turneului din Franţa, Alexandra Damaschin, venită din calificări, a fost învinsă, în primul tur, cu 6-4, 6-3, de Zuzana Ondraskova (Cehia), principala favorită a competiţiei. Perechea Liana-Gabriela Ungur / Martina Gledaceva (România / Bulgaria) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Ungur şi Gledaceva au învins, în runda inaugurală, cu 3-6, 6-2, 10-7, cuplul Stefania Chieppa / Marina Şamaiko (Italia / Rusia), cap de serie nr. 3, şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea italiană Claudia Giovine / Valentina Sulpizio, care a trecut, cu 6-2, 6-0, de alt cuplu italian, Federica Grazioso / Anastasia Grimalska. Perechea Simona-Iulia Matei / Evelyn Mayr (România / Italia) a fost învinsă, în primul tur, cu 6-0, 6-4, de cuplul Simona Dobra / Karolina Kosinska (Cehia / Polonia), cap de serie nr. 2. Perechea Adrian Cruciat / Boris Pashanski (România / Serbia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Rabat (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Cruciat şi Pashanski au fost învinşi, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-4, de cuplul spaniol Ruben Ramirez Hidalgo / Santiago Ventura, cap de serie nr. 2.

România va fi reprezentată de 16 sportivi la Cupa Europei la Aruncări

Delegaţia României care va participa la Cupa Europei la Aruncări, competiţie ce se va desfăşura în Tenerife, în perioada 14-15 martie, va cuprinde 16 sportivi, se arată într-un comunicat al Federaţiei Române de Atletism. Componenţa lotului, în care se regăseşte şi Anca Heltne, proaspăta medaliată cu bronz la CE de sală la aruncarea greutăţii, este următoarea - seniori: Laurenţiu Popa (greutate), Sergiu Ursu (disc), Levente Bartha (suliţă), Cosmin Sorescu (ciocan), Anca Heltne (greutate), Nicoleta Grasu, Ileana Sorescu (disc), Monica Stoian, Maria Negoiţă (suliţă), Bianca Perie, Mihaela Melinte (ciocan); tineret: Mihai Grasu (greutate, disc), Alexandru Crăiescu (suliţă), Adrian Pop (ciocan), Ionela Vartolomei (greutate, disc) şi Ramona Angheluş (suliţă). Delegaţia României va pleca, astăzi, la ora 15.00, cu avionul spre Spania, de unde se va deplasa spre localitatea Los Realejos (Insula Tenerife), acolo urmînd să se desfăşoare Cupa Europei la Aruncări. Obiectivul propus de către FR Atletism este obţinerea a două-trei medalii şi calificarea în finală a trei-patru sportivi.

Ilie Năstase a primit titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare din partea Franţei

Ambasadorul Franţei în România, Henri Paul, i-a acordat fostului jucător de tenis Ilie Năstase titlul de Cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare, în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, la Ambasada Franţei. „Domnule Năstase, Republica Franceză doreşte astfel să recunoască francofilul care sînteţi, 30 de luni după întîlnirea la vîrf a Francofoniei care a avut loc la Bucureşti în septembrie 2006. Pentru toate aceste motive, Ilie Năstase, în numele Preşedintelui Republicii şi în virtutea puterilor care ne sînt conferite, vă desemnăm Cavaler al Legiunii de Onoare”, a declarat ambasadorul Henri Paul. „Sînt foarte ataşat de această ţară şi am primit această distincţie din partea unei ţări care îmi este foarte dragă”, a răspuns Ilie Năstase. La ceremonie au participat aproximativ 50 de persoane, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Octavian Bellu, Mariana Bitang, Ion Ţiriac, George Copos, Ion Iliescu şi Mircea Geoană.

Luptătorul de K1 Cătălin Moroşanu a asistat la antrenamentul formaţiei Poli Iaşi

Luptătorul ieşean de K1 Cătălin Moroşanu a asistat, ieri, la antrenamentul efectuat de echipa de fotbal Poli Iaşi, în vederea meciului cu Steaua, din etapa a 20-a a Ligii I. Moroşanu, care a stat puţin în poartă la antrenament, a declarat că “îi va rupe picioarele” jucătorului sîrb Milos Pavlovic, de la FC Vaslui, care i-a accidentat pe portarii formaţiei ieşene, Cristian Brăneţ şi Răzvan Pleşca, în meciul dintre cele două echipe. “Am auzit că un sîrb i-a băgat în spital pe Brăneţ şi Pleşca şi că preşedintele clubului Poli Iaşi, Sorin Boca, a spus că are nevoie de mine. Am venit să apăr poarta Iaşului! Pavlovic m-a supărat rău şi am să-i rup picioarele! Să aibă grijă că nu glumesc! Dacă mă ia Poli Iaşi, sezonul viitor voi fi portar şi-i voi da un low-kick sîrbului de n-o să mai joace două sezoane!”, a declarat Moroşanu. Pe de altă parte, antrenorul Politehnicii, Cristiano Bergodi, a spus, în glumă, că ar avea nevoie de serviciile lui Moroşanu, care a intrat în poartă la antrenament şi a apărat cîteva mingi. “Nu ştiam că Moroşanu este din Iaşi. L-am mai văzut la televizor. Se mişcă foarte bine. Ar putea fi o soluţie pentru noi, acum după ce doi dintre cei trei portari au fost accidentaţi la Vaslui. Glumesc. Mi-a făcut plăcere să-l cunosc personal pe Cătălin”, a spus Bergodi. Preşedintele grupării ieşene, Sorin Boca, declarase ironic luni că se gîndeşte să-l legitimeze pe Cătălin Moroşanu.