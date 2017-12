Începe returul în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică este programată prima etapă din retur în Campionatul Judeţean de fotbal. Competiţia se va relua fără echipa Voinţa Siminoc, care a anunţat Asociaţia Judeţeană de Fotbal că se retrage din campionat. Ca urmare, formaţia din Siminoc va pierde cu 0-3 toate partidele pe care le-ar fi avut de disputat în retur. Sezonul de primăvară începe cu un meci foarte tare în Seria Est, Voinţa Valu lui Traian - Avîntul Comana, care opune principalele candidate la promovare! Iată programul etapei a 16-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 15-a în Seria Sud (toate meciurile încep la ora 12.00, cu excepţia celui de la Carvăn) - SERIA EST: CFR Constanţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor (teren CFR); Aurora II 23 August - Fulgerul Chirnogeni; Voinţa Valu lui Traian - Avîntul Comana; Unirea Topraisar - AS Bărăganu; Viitorul II Cobadin - Viitorul Cerchezu; AS Ciocîrlia - AS Independenţa; Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni; Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol (se joacă la Chirnogeni). Clasament: 1. Techirghiol II 36p; 2. Cobadin II 33p; 3. Valu lui Traian 32p; 4. Comana 31p; 5. Amzacea 29p; 6. CFR 26p; 7. 23 August II 26p; 8. Topraisar 25p; 9. Negru Vodă 25p; 10. Chirnogeni 23p; 11. Mereni 19p; 12. Independenţa 15p; 13. Ciocîrlia 14p; 14. Valea Dacilor 10p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p; SERIA NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Vulturu; Dunărea Ciobanu - CSS Medgidia; Ulmetum Pantelimon - Gloria Seimeni; Sport Club Horia - Dunaris Topalu; Sportul Tortomanu - Viitorul Tîrguşor; Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti; Ştef Serv Seimeni - Steaua Dorobanţu; Voinţa Siminoc - Dacia Mircea Vodă 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament: 1. Mircea Vodă 40p; 2. Ciobanu 37p; 3. Ştef Serv Seimeni 36p; 4. Siminoc 30p (14j); 5. Gîrliciu 26p; 6. Tortomanu 26p; 7. Pantelimon 23p (14j); 8. Fîntînele 22p; 9. Gloria Seimeni 20p (14j); 10. Topalu 19p; 11. Horia 18p (14j); 12. Ghindăreşti 17p; 13. CSS Medgidia 16p; 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 4p; 16. Dorobanţu 3p; SERIA SUD: Peştera Dobrogei Peştera - Sport Prim Oltina; Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Pietreni); Dunărea II Ostrov - Inter Ion Corvin (se joacă la Carvăn, de la ora 14.00); Progresul Dobromir - Sacidava Aliman (se joacă la Băneasa). Clasament: 1. Peştera 34p; 2. Ostrov II 30p; 3. Oltina 22p (13j); 4. Adamclisi 22p; 5. Ion Corvin 16p (13j); 6. Deleni 13p; 7. Aliman 12p; 8. Dobromir 7p.

Chivu nu a fost convocat în lotul lui Inter pentru partida cu Genoa

Căpitanul României, Cristian Chivu, nu a fost reţinut în lotul de 21 de jucători pe care tehnicianul lui Inter Milano, Jose Mourinho, i-a convocat pentru meciul cu Genoa, din etapa a 27-a a campionatului italian. Fundaşul tricolor, care se confruntă cu probleme medicale la muşchii aductori, a fost menajat pentru întîlnirile cu AS Roma, din campionat, şi cu Sampdoria, miercuri, în Cupa Italiei. Ultimul meci pe care Chivu l-a bifat în tricoul grupării milaneze a fost pe 24 februarie, cu Manchester United, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Inter, liderul la zi din Serie A, va juca, sîmbătă, în deplasare, cu Genoa, pentru ca patru zile mai tîrziu să întîlnească în pe Manchester United, pe “Old Trafford”, în returul optimilor Ligii Campionilor.

Remiză pentru Al Hilal în primul joc după demiterea lui Olăroiu

Fosta formaţie a lui Cosmin Olăroiu, Al Hilal, a remizat, joi seară, pe terenul lui Al Shabab, scor 1-1, într-un meci din etapa a 19-a din campionatul Arabiei Saudite. Gazdele au deschis scorul în min. 90, prin Muaath, iar formaţia vizitatoare, condusă de pe bancă de fostul secund al lui Olăroiu, Cătălin Necula, a egalat un minut mai tîrziu graţiei reuşitei atacantului Al-Qahtani. Al Hilal, la care Rădoi a jucat titular pînă în min. 89, cînd a primit al doilea cartonaş galben, a ratat un penalty, în min. 18, prin suedezul Wilhemsson. În urma acestui rezultat, fosta grupare a lui Cosmin Olăroiu a cedat primul loc în clasament rivalei Al-Ittihad, care a învins, cu 2-0, echipa pregătită de Ioan Andone, Al-Ittifaq.

Voronin l-a decorat pe Platini cu “Ordinul de Onoare”

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, l-a decorat cu “Ordinul de Onoare” pe preşedintele UEFA, Michel Platini, la întrevedere fiind prezent şi şeful federaţiei de la Chişinău, Pavel Ciobanu. Potrivit site-ului oficial al preşedintelui Republicii Moldova, Voronin a discutat cu Platini despre importanţa unor proiecte implementate de UEFA în această ţară, între care se numără şi cel ce vizează instalarea miniterenurilor de fotbal cu suprafaţă artificială. În condiţiile în care populaţia Republicii Moldova locuieşte preponderent la sate, Vladimir Voronin a ţinut să accentueze importanţa instalării miniterenurilor de fotbal în mai multe localităţi din mediul rural. Platini a vizitat Republica Moldova pentru prima dată în calitate de preşedinte al UEFA. Platini a vorbit şi despre oportunităţile oferite de implementarea programului de asistenţă al UEFA HatTrick, lansat cu scopul de a asista asociaţiile naţionale. El a mai menţionat, în context, construirea cu sprijinul UEFA a casei fotbalului moldovenesc şi a Centrului Tehnic de pregătire al selecţionatelor naţionale din Vadul-lui-Vodă, ultimul fiind refăcut în scurt timp după inundaţiile de anul trecut. Platini a mai afirmat că UEFA este dispusă să examineze propunerile Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, alături de cele ale altor asociaţii naţionale, privind implementarea unor noi programe de asistenţă.

Un consorţiu din Kuweit ar putea cumpăra Liverpool

Un consorţiu din Kuweit ar putea cumpăra clubul Liverpool, deşi consideră că preţul de 500 de milioane de lire sterline (aproximativ 560 de milioane de euro) anunţat de proprietarii grupării engleze este prea mare, informează The Independent. Jurnalul notează că este puţin probabil ca o astfel de tranzacţie să aibă loc înainte de luna iunie, cînd proprietarii Tom Hicks şi George Gillett vor trebui să plătească o datorie de 300 de milioane de lire sterline către bănci. “Analiştii cred că Hicks şi Gillett vor fi nevoiţi să reducă la 300 de milioane de lire sterline preţul clubului, pentru a-l putea vinde. Deşi Orientul Mijlociu a fost afectat de criza economică mondială, Kuweit, Qatar, Abu Dhabi şi Arabia Saudită rămîn posibile surse de investiţii”, se menţionează în cotidianul englez. Potrivit Daily Mail, Abdulla Al-Sager, reprezentant al consorţiului din Kuweit condus de familia Al-Kharafi, s-a declarat circumspect în privinţa cumpărării clubului Liverpool. “Negocierile merg prost, pentru că proprietarii clubului Liverpool cer prea mult. Nu cred că se va ajunge la o înţelegere dacă nu ni se va oferi un preţ mai mic”, a spus Al-Sager.

Noi violenţe provocate de suporteri în Argentina

Jocul dintre Godoy Cruz şi San Martin-Tucuman, contînd pentru etapa a 4-a din Clausura, a fost oprit, în min. 63, după ce poliţia a intervenit în forţă pentru a aplana incidentele care au avut loc între fanii celor două echipe. „Şeful forţelor de ordine mi-a spus că nu poate garanta desfăşurarea în siguranţă a partidei din cauza violenţelor iscate pe şi în afara stadionului”, a spus arbitrul întîlnirii, Diego Abal, care a oprit meciul în momentul în care poliţia a apelat la gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a restabili ordinea în tribune. Publicaţiile locale susţin că incidentele au fost provocate de susţinătorii echipei gazdă, care au încercat să invadeze zona destinată suporterilor formaţiei vizitatoare. În momentul în care meciul a fost întrerupt, Godoy Cruz şi San Martin-Tucuman se aflau la egalitate, scor 1-1.

Ashley Cole, amendat cu 180.000 de euro

Fundaşul lui Chelsea, Ashley Cole, care în noaptea de miercuri spre joi a petrecut cîteva ore în arest după ce s-a îmbătat şi a insultat un poliţist, a fost sancţionat de oficialii grupării londoneze cu o amendă de 180.000 de euro, echivalentul salariului său pe două săptămîni. Pe lîngă sancţiunea financiară luată împotriva sa, jucătorul în vîrstă de 29 de ani a fost exclus din lot pentru partida de sîmbătă, cu Coventry City, din semifinalele Cupei Angliei. A doua zi după incident, Cole şi-a prezentat public scuze poliţistului pe care l-a insultat, dar şi conducerii şi fanilor lui Chelsea. Fostul jucător al lui Arsenal a fost reţinut de forţele de ordine în noaptea de miercuri spre joi, după ce a avut un conflict cu un poliţist. Potrivit publicaţiilor britanice, Cole se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi a fost transportat la o secţie de poliţie, unde a stat aproximativ trei ore. După ce a plătit o amendă de 80 de lire sterline, i s-a permis să plece acasă.

Dinamo Zagreb şi-a înlocuit antrenorul în aceeaşi zi în care l-a instalat în funcţie!

Oficialii lui Dinamo Zagreb au anunţat, joi seară, că noul antrenor al echipei este Krunoslav Jurcici, deşi în cursul aceleiaşi zile fusese instalat pe banca tehnică Ilija Loncarevici! Anunţul a fost făcut public de către preşedintele Mirko Barisici, care a precizat că întreaga conducere a votat în unanimitate numirea lui Jurcici în funcţia de antrenor al echipei. Noul antrenor al lui Dinamo a pregătit ultima dată pe Slaven Koprivnica, formaţie alături de care în stagiunea 2007-2008 a terminat pe locul secund în campionat, realizînd cea mai bună performanţă din istoria clubului. Jurcici, în vîrstă de 39 de ani, este fost internaţional croat şi a participat alături de naţionala ţării sale la Campionatul Mondial din 1998. În plus, conducerea lui Dinamo Zagreb a decis să rezilieze contractele atacanţilor Bosko Balaban şi Tomislav Sokota, ambii foşti internaţionali croaţi.

Federaţia Internaţională de Gimnastică şi-a inaugurat noul sediu

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) şi-a inaugurat noul sediul de la Lausanne, în prezenţa preşedintelui Comitetului Internaţional Olimpic, Jacques Rogge. Fondată în data de 23 iulie 1881, la Liege, în Belgia, FIG este cea mai veche federaţie sportivă din lume. Forul are, din 1945, sediul în Elveţia. Sediul federaţiei s-a aflat, pe rînd, la Geneva, Lyss, Moutier şi, din iulie 2008, la Lausanne. Pe de altă parte, Comitetul Executiv al FIG, reunit la Lausanne, a stabilit că al 78-lea Congres şi Adunarea Generală vor avea loc, în perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2010, la Vysoke Tatry, în Slovacia.

Ultimele rezultate din Liga Campionilor la volei feminin

Joi seară s-au disputat ultimele două jocuri din manşa tur a turneului play-off de şase formaţii din Liga Campionilor la volei feminin, în ambele întîlniri victoria revenind echipelor oaspete: Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) - Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia) 1-3 (23-25, 26-24, 26-28, 20-25) şi Scavolini Pesaro (Italia) - Volley Bergamo (Italia) 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 23-25).