Lăcătuş, dorit de Al Hilal

Antrenorul echipei Steaua, Marius Lăcătuş, este dorit de gruparea saudită Al Hilal pentru a prelua conducerea tehnică, după ce Cosmin Olăroiu a fost demis, informează, joi, site-ul alhilalclub.com. „Surse apropiate clubului au declarat că antrenorul român al echipei Steaua Bucureşti, Marius Lăcătuş, este aproape de a prelua conducerea tehnică a grupării Al Hilal în perioada următoare, ca urmare a demiterii lui Cosmin Olăroiu”, a anunţat alhilalclub.com Lăcătuş se află pe o listă alături de alţi 22 de antrenori, printre care Frank Rijkaard, dar şi alţi tehnicieni din Europa de Est şi Brazilia. Lăcătuş a confirmat pentru site-ul stelişti.ro că a fost contactat de către un impresar pentru a prelua conducerea tehnică a echipei Al Hilal.

Arlauskis, convocat la naţionala Lituaniei

Portarul Unirii Urziceni, Giedrius Arlauskis, a fost convocat la echipa naţională a Lituaniei pentru dubla cu Franţa, din Grupa a 7-a de calificare pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud. Partidele Lituaniei contra echipei conduse de Raymond Domenech vor avea loc pe 28 martie, pe teren propriu, şi 1 aprilie, în deplasare. Tînărul goalkeeper de 20 de ani se află la cea de-a treia convocare la echipa naţională de seniori a ţării sale, după ce în toamna anului trecut a participat la un triunghiular organizat în Republica Moldova, iar la sfîrşitul lunii ianuarie a mai fost convocat pentru un turneu de pregătire în SUA.

Van der Sar a primit gol după 1.311 minute de invincibilitate

Portarul echipei Manchester United, Edwin van der Sar, a primit, miercuri seară, la Newcastle, în etapa a 28-a a campionatului Angliei, primul gol după 1.311 minute de invincibilitate, adică aproape 22 de ore, ceea ce reprezintă un record absolut. Van der Sar a primit gol în min. 9 al partidei cu Newcastle United, mingea fiind trimisă în poartă de danezul Peter Lovenkrands. Goalkeeper-ul olandez fusese învins înainte de începerea perioadei sale de invincibilitate, de Samir Nasri, de la Arsenal, care a înscris de două ori în poarta echipei Manchester United, pe 8 noiembrie 2008. Ulterior, Van der Sar a disputat 16 meciuri fără să primească gol, dintre care 14 în campionatul Angliei. Pe 27 ianuarie, Edwin van der Sar a depăşit recordul de invincibilitate în Premier League, deţinut pînă atunci de Petr Cech (Chelsea). Recordul european de invincibilitate este deţinut de belgianul Danny Verlinden, care în 1990, pe cînd evolua la FC Bruges, a fost neînvins timp de 1.390 de minute. Recordul absolut de invincibilitate îi aparţine brazilianului Geraldo de Matos Filho “Mazaropi”, care în sezonul 1977-1978 nu a primit gol timp de 1.816 minute.

Rogerio Ceni, cel mai bun marcator dintre portari în ultimii 20 de ani

Goalkeeper-ul brazilian al echipei Sao Paulo, Rogerio Ceni, este portarul cu cele mai multe goluri marcate din ultimii 20 de ani, conform unui clasament dat publicităţii, joi, de site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Ceni, care a înscris 83 de goluri, este urmat de paraguayanul Jose Luis Chilavert, cu 62 de reuşite, şi de columbianul Rene Higuita, cu 41 de goluri. Primele zece locuri în această ierarhie sînt ocupate de următorii portari: 1. Rogerio Ceni (Sao Paulo / Brazilia) 83 goluri; 2. Jose Luis Chilavert (Penarol Montevideo / Paraguay) 62g; 3. Rene Higuita (CS Deportiva de Pereira / Columbia) 41g; 4. Jorge Campos (Puebla FC / Mexic) 40g; 5. Johnny Martin Vegas (Sport Ancash Huaraz / Peru) 36g; 6. Dimitar Ivankov (Bursaspor / Bulgaria) 33g; 7. Alvaro Misael Alfaro (CD Atletico Balboa / El Salvador) 31g; 8. Hans-Jorg Butt (Bayern Munchen / Germania) 28g; 9. Marco Antonio Cornez (Deportes Iquique / Chile) 24g; 10. Dragan Pantelici (FK Radnicki Nis / Iugoslavia) 22.

Inter Milano, locul 4 într-un clasament din Serie A fără erori de arbitraj

Echipa Internazionale Milano, unde este legitimat fundaşul Cristian Chivu, ar ocupa locul patru în clasamentul campionatului din Italia dacă nu ar fi existat erori de arbitraj, informează cotidianul Corriere della Sera. Conform sursei citate, formaţia antrenată de portughezul Jose Mourinho ar fi trebuit să aibă în acest moment 49 de puncte, cu 11 mai puţine decît are în realitate. O altă echipă care a beneficiat de erorile de arbitraj este Juventus Torino. Elevii tehnicianului Claudio Ranieri au 53 de puncte în clasamentul real din Serie A, cu trei mai multe decît ar fi avut în cazul în care arbitrii nu ar fi greşit. Cea mai dezavantajată formaţie este Udinese, care ar fi trebuit să aibă cu şase puncte mai mult, urmată de echipele AC Milan, AC Fiorentina şi Reggina, toate avînd cu cinci puncte mai puţin decît dacă nu existau greşeli de arbitraj. Clasamentul din Serie A, fără erori de arbitraj ar fi fost următorul: 1. AC Milan 53 puncte (+5), 2. AC Fiorentina 51p (+5), 3. Juventus Torino 50p (-3), 4. Internazionale Milano 49p (-11) 5. Genoa 46p (+1), 6. AS Roma 45p (+1), 7. Cagliari 40p (+2), 8. Udinese 40p (+6), 9. US Palermo 39p (+3), 10. SSC Napoli 39p (+4), 11. Lazio Roma 39p (+1), 12. Sampdoria Genova 36p (+4), 13. Atalanta Bergamo 35p (-1), 14. Catania 33p (0), 15. AC Siena 31p (+3), 16. AC Torino 24p (0), 17. Bologna 23p (0) 18. Reggina 23p (+5) 19. US Lecce 18p (-4), 20. Chievo Verona 17p (-6). Conform sursei citate, în cele 260 de partide disputate pînă în acest moment în Serie A au existat 163 de erori de arbitraj şi au fost prejudiciate 171 de puncte, o medie de 6,6 puncte pe etapă.

Ronaldo a revenit pe teren după un an şi 20 de zile

Fotbalistul brazilian Ronaldo a revenit pe teren, evoluînd pentru Corinthians la un an şi 20 de zile de la accidentarea suferită în perioada cînd era legitimat la AC Milan. Ronaldo a jucat 27 de minute la debutul său la Corinthians, în meciul cu Itumbiara, scor 2-0, din primul tur al Cupei Braziliei. Ronaldo a intrat pe teren în min. 67 şi a fost ovaţionat de public cînd a intrat în joc, fiind aplaudat de fiecare dată cînd mingea a ajuns la el. Potrivit Marca, Ronaldo a fost înconjurat de reprezentanţii mass-media la finalul meciului, iar un reporter l-a lovit din greşeală cu microfonul în ochi. Ronaldo evoluase ultima dată pe 13 februarie 2008, într-un meci AC Milan - Livorno, în care s-a accidentat grav la genunchiul stîng. Ronaldo este legitimat la Corinthians Sao Paulo din decembrie 2008.

Adebayor ratează şi returul cu AS Roma din Liga Campionilor

Managerul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, a anunţat că atacantul togolez Emmanuel Adebayor nu va fi refăcut pentru partida de miercuri cu AS Roma, din manşa secundă a optimilor Ligii Campionilor, dar speră că Walcott, Eduardo, Gallas şi Toure să fie apţi de joc. Internaţionalul togolez, în vîrstă de 24 de ani, a ratat şi întîlnirea din tur, ca urmare a unor probleme musculare. În partida tur, de pe “Emirates Stadium”, formaţia antrenată de Arsene Wenger s-a impus în faţa Romei, cu 1-0.

Thuram, ambasador pentru candidatura Franţei la organizarea EURO 2016

Fostul internaţional Lilian Thuram va fi primul ambasador pentru candidatura Franţei la organizarea Campionatului European din anul 2016, a anunţat Jean-Pierre Escalettes, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal. „Lilian Thuram este ales în Consiliul Federal ca reprezentant al sportivilor de elită. Ne dorim ca el să fie un deschizător de drum şi pentru alţi sportivi importanţi, care ştiu să cîştige şi care vor să ne ajute în această candidatură. Cei care au dus fotbalul francez la cel mai înalt nivel, cei care ne pot face să visăm trebuie să fie primii susţinători ai acestui proiect şi să adune toată Franţa lîngă ei”, a spus Escalettes. La rîndul său, Thuram a declarat că va lua legătura cu foşti internaţionali, cîştigători la EURO 1984, şi cu foştii săi coechipieri, campioni mondiali în 1998 şi europeni în 2000. Autorităţile franceze sînt dispuse să investească peste 100 de milioane de euro în modernizarea stadioanelor pentru a putea candida la organizarea EURO 2016, a declarat Bernard Laporte, reprezentantul Ministerului Sportului. Franţa a mai găzduit Campionatul European din 1984 şi Campionatul Mondial din 1998, reuşind să cîştige ambele turnee. Pentru organizarea EURO 2016 şi-au mai depus candidatura Italia şi Suedia alături de Norvegia. Ţara Galilor şi Scoţia au renunţat la candidatura comună, pentru că le-ar fi costat prea mult organizarea unui turneu cu 24 de echipe.

Ashley Cole, arestat în stare de ebrietate

Fundaşul stînga al echipei Chelsea Londra, Ashley Cole, a fost arestat în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla în stare de ebrietate, el fiind acuzat de tulburarea ordinii publice. Internaţionalul englez de 28 de ani a fost plasat în detenţie timp de trei ore, după o altercaţie cu cîţiva poliţişti. Conform publicaţiei Daily Mail, fotbalistul i-a înjurat de mai multe ori pe poliţişti, la ieşirea dintr-un bar de noapte londonez din cartierul South Kensington. După ce a refuzat să-şi revizuiască limbajul, Cole a fost condus la un post de poliţie. După trei ore petrecute într-o celulă, Cole a plătit o cauţiune în valoare de 90 de euro şi a fost pus în libertate.

Dinamo Zagreb are un nou antrenor

Noul antrenor al formaţiei Dianmo Zagreb, este Ilija Loncarevic (64 ani), acesta fiind la cel de-al patrulea mandat la această echipă. Fostul antrenor, Marijan Vlak, a fost demis după ce echipa a pierdut primul loc în clasament în favoarea rivalei Hajduk Split. Loncarevic (64 de ani), succesorul lui Marijan Vlak, a mai avut patru mandate pe banca echipei din Zagreb, ultimul în sezonul 2004-2005. După 20 de etape disputate în campionatul croat, Dinamo se află pe poziţia secundă, la două puncte în spatele lui Hajduk.

Baschetbalist sîrb, reţinut după ce a fost confundat cu un prizonier evadat la Atena

Baschetbalistul sîrb Savo Djikanovici (2,12 m) a fost arestat din greşeală de Poliţia din Grecia, fiind confundat cu un prizonier evadat dintr-o închisoare din Atena, săptămîna trecută. Deşi diferenţa de înălţime dintre pivotul sîrb şi evadatul Vassilis Paleokostas este de aproape 50 cm, poliţia elenă l-a oprit în trafic pe baschetbalistul de 2,12 m şi 108 kg şi l-a arestat zilele trecute cînd acesta se întorcea la Trikalla de la Atena. Djikanovici, care joacă la AS Trikalla 2000, a fost reţinut timp de o oră pînă s-au făcut verificările de rigoare, după care a fost eliberat, poliţiştii realizînd gafa făcută. Autorităţile din Grecia sînt încă în stare de alertă, după ce în urmă cu zece zile, Vassilis Paleokostas a evadat pentru a doua oară, din închisoarea de maximă siguranţă din Atena, reuşind să dispară cu un elicopter chiar din curtea în care se aflau deţinuţii.

Rezultate din Liga Campionilor la volei

Rezultatele înregistrate în Liga Campionilor la volei în partidele jucate în ultima fază înaintea turneelor Final Four - feminin, turneul play-off de şase formaţii, manşa tur - miercuri: Turk Telekom Ankara (Turcia) - Dinamo Moscova (Rusia) 2-3 (25-20, 18-25, 25-23, 23-25, 13-15). Aseară, după închiderea ediţiei, s-au disputat întîlnirile Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) - Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia) şi Scavolini Pesaro (Italia) - Volley Bergamo (Italia); masculin, sferturi de finală, manşa tur - marţi: PGE Skra Belchatow (Polonia) - Iskra Odinţovo (Rusia) 3-2 (25-27, 25-15, 25-23, 23-25, 17-15); miercuri: Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia) - Trentino Volley (Italia) 1-3 (25-22, 21-25, 17-25, 18-25), VfB Friedrichshafen (Germania) - Iraklis Salonic (Grecia) 0-3 (21-25, 25-27, 18-25), Lube Banca Marche Macerata (Italia) - Zenit Kazan (Rusia) 3-0 (26-24, 25-18, 25-20). Echipa italiană Lube Banca Marche Macerata a produs marea surpriză, învingînd, în număr minim de seturi, deţinătoarea trofeului, Zenit Kazan.