Romeo Duicu, pe locul 97 în etapa a treia din Raliul Dakar 2009

Pilotul român Romeo Duicu, pe o motocicletă KTM s-a clasat pe locul 97 în etapa a treia din Raliul Dakar 2009, disputată luni, între localităţile argentiniene Puerto Madryn şi Jacobacci, pe distanţa de 694 km. Duicu a sosit cu o întîrziere de o oră, 44 de minute şi 49 de secunde faţă de cîştigătorul etapei, spaniolul Marc Coma. În clasamentul general, Duicu ocupă locul 90, la trei ore, 55 de minute şi 49 de secunde de liderul Marc Coma. Locul secund este ocupat de francezul David Fretigne, la 39:11, iar al treilea este Pal Anders Ullevaseter, la 42:25.

Doi participanţi la Raliul Dakar, plasaţi în comă artificială

Doi britanici care participă la secţiunea auto de la Raliul Dakar au fost plasaţi în comă artificială, la Santa Rosa (Argentina), după un accident în prima etapă de sîmbătă, au anunţat organizatorii. Paul Green şi copilotul său Matthew Harrison aveau probleme pulmonare şi au fost spitalizaţi la Santa Rosa, fiind plasaţi în comă artificială pentru accelerarea recuperării lor. Potrivit organizatorilor raliului, medicii intenţionează să-i scoată din comă pînă joi. Acesta este primul accident serios la această a 30-a ediţie a Raliului Dakar, prima în afara Africii. Raliul Dakar a început, sîmbătă, la Buenos Aires şi se va încheia pe 17 ianuarie.

Suspendat pentru... un supliment alimentar

Jucătorul de baseball JC Romero, de la formaţia Philadelphia Phillies, în vîrstă de 33 de ani, a fost suspendat 50 de meciuri din sezonul 2009 pentru că folosit un supliment alimentar interzis. “Încă nu înţeleg unde am greşit. Nu am trişat. Am încercat să ţin cont de regulile impuse”, a declarat Romero. Jucătorul a explicat că a cumpărat acel supliment de la un magazin din Cherry Hill în luna iunie. Asociaţia jucătorilor din Major League Baseball i-a spus lui Romero că acel supliment este acceptat, dar ulterior şi-a schimbat decizia. Pentru că nu va juca în aceste 50 de meciuri, sportivul va pierde 1,25 de milioane de dolari.

Beckham a debutat pentru AC Milan

Internaţionalul englez David Beckham a evoluat în prima repriză a meciului de pregătire pe care echipa sa AC Milan l-a terminat la egalitate, scor 1-1, cu formaţia germană SV Hamburg, informează Gazzetta dello Sport. Golul grupării italiene a fost reuşit, în min. 62, de Ronaldinho, care a transformat o lovitură de la 11m, în timp ce pentru echipa pregătită de Martin Jol a punctat Benjamin, în min. 67. Pentru AC Milan, antrenorul Carlo Ancelotti a utilizat următorii jucători: Dida - Zambrotta, Maldini, Kaladze, Jankulovski - Beckham, Pirlo, Ambrosini - Ronaldinho - Pato, Şevcenko. Au mai jucat: Favalli, Flamini, Inzaghi, Senderos, Antonini, Cardacio. Amicalul cu SV Hamburg a fost singurul meci pe care AC Milan l-a susţinut în cantonamentul din Dubai, urmînd ca duminică să evolueze în campionat împotriva lui AS Roma.

Ribery, cel mai bun jucător din turul campionatului german

Internaţionalul francez al echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a fost ales cel mai bun jucător din turul campionatului german, conform unui sondaj efectuat în rîndul fotbaliştilor din Bundesliga şi publicat de Kicker. Ribery, care a fost ales şi sezonul precedent cel mai bun fotbalist din Bundesliga, a primit în acest sondaj 54,1% din sufragii în ciuda faptului că a ratat debutul anului competiţional 2008-2009. În această ierarhie, mijlocaşul francez l-a devansat pe golgeterul la zi din campionatul german, atacantul echipei Hoffenheim, Vedad Ibisevici (23,6%), şi pe jucătorul formaţiei Bayer Leverkusen, Renato Augusto (3,9%). Potrivit celor 234 de jucători profesionişti care au răspuns la sondajul revistei Kicker, cel mai bun portar din Bundesliga a fost declarat goal-keeperul naţionalei Germaniei, Rene Adler (61,6%). De asemenea, Ralf Rangnick, tehnicianul care a condus Hoffenheim spre titlul onorific de campioană de toamnă, a fost desemnat cel mai bun antrenor din prima parte a sezonului din Bundesliga cu 50,6% din voturi. Antrenorul formaţiei Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, nu a ocupat decît locul patru în această ierarhie, cu 6,4%.

Carlos Bianchi, manager general al campionei Boca Juniors

Argentinianul Carlos Bianchi va fi managerul genaral al formaţiei Boca Juniors, grupare pe care a şi antrenat-o în două rînduri, el urmînd să semneze un contract pe trei ani cu formaţia care a cîştigat ultima ediţie a campionatului din Argentina. Bianchi va încasa în baza acestui contract 1,28 milioane de euro. În înţelegerea sa există o clauză conform căreia nu va putea antrena clubul, chiar dacă actualul tehnician Carlos Ischia va fi demis sau va pleca de bună voie. Fostul atacant Carlos Bianchi, acum în vîrstă de 60 de ani, a antrenat Boca Juniors, formaţia care a cîştigat acum două săptămîni cel de-al 23-lea titlu din istorie, în două rînduri, între anii 1998-2001 şi 2003-2004. În cariera sa de antrenor, Bianchi a mai trecut pe la formaţiile Nice, Velez Sarsfield, AS Roma şi Atletico Madrid.

Stielike va antrena formaţia Al Arabi

Germanul Uli Stielike, fost selecţioner al Coastei de Fildeş, a semnat un contract pe 18 luni cu gruparea qatariotă Al Arabi, a anunţat, ieri, agenţia SID. “Am mers de mai multe ori la Doha, dar nu pot spune că acest fotbal îmi este cunoscut. De exemplu, nu cunosc niciun jucător”, a spus Stielike, care a fost contactat la finalul lunii decembrie. În vîrstă de 53 de ani, Stielike era liber de contract, după ce a fost demis de la FC Sion. Fostul internaţional german, campion european în 1980 şi vicecampion mondial în 1982, a evoluat în cariera de jucător la Borussia Menchenglabach şi Real Madrid. Stielike a calificat naţionala Coastei de Fildeş la Cupa Africii pe Naţiuni 2008, însă nu a putut conduce echipa în timpul turneului din cauza decesului fiului său.

Federaţia de Fotbal din Israel a suspendat, temporar, campionatul

Federaţia de Fotbal din Israel a decis să suspende, pentru moment, toate partidele din campionatul intern din cauza conflictului din Gaza şi a bombardamentelor ce au avut loc în sudul acestei ţări, informează site-ul oficial al forului isrelian. “Nu este oportun să continuăm să disputăm meciuri în timp ce oamenii din sudul ţării sînt sub ameninţarea bombelor şi trăiesc în adăposturi”, se precizează într-un comunicat postat pe site-ul oficial al federaţiei israeliene. Forul israelian a anunţat că momentan această suspendare este valabilă doar pentru partidele din etapa programată la finele acestei săptămîni. Israelul a lansat la 27 decembrie o ofensivă aeriană violentă împotriva Hamas, care controlează Fîşia Gaza, urmată de o operaţiune terestră, cu obiectivul declarat de a pune capăt tirurilor cu rachete palestiniene împotriva sudului Israelului. Cel puţin 555 de palestinieni au fost ucişi pînă în prezent în atacurile israeliene, potrivit serviciilor de urgenţă din Gaza.

Carlos Tevez vrea la Real Madrid

Atacantul lui Manchester United, Carlos Tevez, a afirmat pentru un post radio din Argentina că şi-ar dori ca pe viitor să evolueze la Real Madrid sau chiar la Manchester City, în cazul în care va pleca de la formaţia pregătită de Alex Ferguson. “Dacă un club îmi oferă un contract pe cinci ani înseamnă că trebuie să mă gîndesc foarte bine la viitorul meu şi al familiei mele. Mi-ar plăcea să rămîn la United, dar nu am mai primit din partea clubului nicio ofertă în ultimul an şi jumătate. Din acest motiv, atunci cînd aud cît de mult mă place Ferguson sînt surprins, pentru că nu am primit nicio propunere de la el. Mi se pare ciudat”, a explicat Tevez. Atacantul în vîrstă de 24 de ani a adăugat că nu i-a plăcut atunci cînd tehnicianul scoţian a spus că jucătorul a refuzat o ofertă. “Nici eu şi nici agentul meu nu am primit o propunere oficială. Nu ştiu nimic despre viitorul meu. United ştie ce trebuie să plătească în cazul în care vor să mă păstreze. Dacă nu voi pleca, atunci aşa să fie”, a adăugat jucătorul. Tevez a afirmat pentru presa spaniolă că şi-ar dori să evolueze la Real Madrid: “Cine nu şi-ar dori să joace acolo? E unul dintre cele mai puternice cluburi din lume, la fel ca United, dar ar fi o plăcere să joc pentru Real”. Argentinianul a jucat la United sub forma unui împrumut pentru 18 luni, iar oficialii formaţiei engleze au spus că-i vor oferi un contract pe mai mulţi ani şi că tranzacţia în valoare de 32 de milioane de lire sterline va fi finalizată.

Pennant va fi transferat gratis, în vară, la AC Milan

Cotidianul italian Corierre dello Sport a anunţat, ieri, că mijlocaşul englez Jermaine Lloyd Pennant, al cărui contract cu formaţia FC Liverpool expiră la finele acestui sezon, va fi transferat gratis de gruparea AC Milan. Trecerea fostului internaţionalul englez de tineret, în vîrstă de 25 de ani, la clubul milanez va fi oficializată în următoarele zile. AC Milan a profitat de un conflict care a apărut între Pennant şi oficialii clubului din Premiership, care nu intenţionează să-i prelungiească contractul ce îi expiră în vara anului 2009, deoarece jucătorul englez cu cetăţenie jamaicană nu mai intră în planurile tehnicianului Rafael Benitez. Jairmaine Pennat, care este legitimat la clubul din Liverpool din 2006, a mai trecut de-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist pe la formaţiile Notts County, Arsenal Londra, Watford, Leeds United şi Birmingham City.

Juninho vrea să ajungă la 100 de goluri marcate pentru Lyon

Mijlocaşul brazilian Juninho Pernanbucano, care evoluează la Olympique Lyon din 2001, a declarat că şi-a propus să mai marcheze „măcar” 6 goluri pentru septupla campioană a Franţei, deoarece este conştient că se apropie de finalul carierei sale sportive. „Ştiu că nu voi mai juca multă vreme pentru echipa mea de club şi încep să mă gîndesc mai mult la viitorul familiei mele. Trebuie să fiu pregătit mental, pentru că în curînd nu voi mai fi pe terenul de joc”, a afirmat fostul internaţional brazilian, în vîrstă de 34 de ani. Juninho a mai spus că şi-a propus să ajungă la 100 de reuşite în tricoul lui Lyon: „Cînd am văzut reacţia tribunei la cel de-al 100-lea gol marcat de Steven Gerrrd pentru Liverpool, mi-a zis că ar fi ceva foarte plăcut să ating şi eu o asemenea performanţă. În acest sezon eu am evoluat mai puţin, dar echipa a obţinut rezultate bune”. Mijlocaşul sud-american, care a marcat 94 de goluri, dintre care 40 din lovituri libere, pentru Olympique Lyon, mai are contract cu liderul la zi din Ligue 1 pînă în 2010.

Podolski speră să plece de la Bayern pînă la sfîrşitul acestei luni

Internaţionalul german Lukas Podolski, care a afirmat în mai multe rînduri că vrea să plece de la Bayern Munchen, a declarat că doreşte să îşi rezolve situaţia de la clubul bavarez pînă la finele lunii ianuarie. Atacantul în vîrstă de 23 de ani vrea să revină la fostul său club, FC Koln, gruparea la care s-a format ca fotbalist. Totuşi, Koln nu oferă decît 7,5 milioane de euro pentru achiziţionarea internaţionalului german, faţă de 10 milioane de euro cît solicită Bayern. De asemenea, Hamburger SV s-a arătat interesată de serviciile lui Podolski, la fel ca şi mai multe cluburi mari din Europa, dar atacantul german şi-a exprimat dorinţa de a rămîne în Bundesliga. Lukas Podolski nu a fost unul dintre preferaţii antrenorului Jurgen Klinsmann pentru compartimentul ofensiv al bavarezilor, fiind în acest sezon mai mereu rezerva cuplului Miroslav Klose - Luca Toni.

Adriano nu părăseşte Interul

Impresarul brazilianului Adriano, Gilmar Rinaldi, a afirmat că jucătorul va rămîne în continuare la Internazionale Milano pentru că vrea să-şi termine contractul, care expiră în vara lui 2010. „Adriano o să rămînă la Inter pentru încă un an şi jumătate, atît cît mai are înţelegere cu echipa. Nu cred că această decizie a fost pusă la îndoială, am fost deja în Italia şi am decis împreună acest lucru. Nu s-a schimbat nimic şi Adriano este fericit acum, se simte bine şi se antrenează normal. Singurul lucru care îl deranjează este frigul”, a explicat Rinaldi. Presa italiană a scris în ultimul timp că Inter încearcă să-l vîndă pe Adriano din cauza deselor sale acte de indisciplină, dar Mourinho a precizat că brazilianul trebuie doar să treacă peste anumite probleme. Adriano nu s-a prezentat la primul antrenament al anului, programat pe 2 ianuarie, şi a sosit cu o zi întîrziere, iar clubul a decis să-i dea o amendă de aproape 150.000 de euro.

Filmul Gomorra nu este favorabil Italiei

Căpitanul naţionalei Italiei, Fabio Cannavaro, născut la Napoli, şi-a exprimat regretul că filmul Gomorra, ecranizat după cartea jurnalistului Robero Saviano şi care prezintă mafia napoletană, nu contribuie la îmbunătăţirea imaginii Italiei în lume. “Sper să câştige Oscarul, pentru cinematografia italiană. Însă nu cred că imaginea Italiei în lume va avea de cîştigat de pe urma acestui film. Noi avem deja atîtea calificative negative”, a declarat Cannavaro, într-un interviu acordat revistei Chi, care va apărea miercuri. “Chiar azi un coechipier mi-a spus: Italian? Mafiot. Este uşor să transformi o problemă locală într-o chestiune generală”. Întrebat şi despre Spania, unde trăieşte din 2006, Cannavaro a asigurat că în această ţară “s-a investit în renovarea marilor oraşe”. “În ceea ce priveşte căsătoriile homosexuale, se spune, că în privinţa acestui subiect sînt fără îndoială mai mult italian”, a comentat jucătorul echipei Real Madrid.

Portarul Kameni a avut o altercaţie cu un suporter

Portarul camerunez al echipei Espanyol Barcelona, Idriss Carlos Kameni, a avut o altercaţie la antrenamentul formaţiei sale, de luni seară, cu un suporter, care i-a reproşat prestaţiile mai puţin bune din ultima perioadă. Potrivit cotidianelor iberice Marca şi As, la şedinţa de pregătire de luni seară a echipei din Barcelona, mai mulţi suporteri ai formaţiei Espanyol au cerut ca portarului camerunez să nu îi fie prelungit contractul la finele acestui sezon, moment în care Kameni s-a apropiat de unul dintre fani şi l-a prins de guler. Portarul african l-a ameninţat pe suporterul în cauză cu moartea şi i-a cerut acestuia să-i respecte munca pe care a depus-o pînă în prezent la clubul catalan. Grupul de suporteri ai grupării Espanyol, între care se afla şi fanul agresat, i-au reproşat internaţionalului camerunez şi prestaţia din cea mai recentă partidă din Primera Division, disputa de duminică cu Athletic Bilbao (scor 1-1). Pe site-ul oficial al clubului catalan, Kameni (24 de ani) a ţinut, ieri, să-şi ceară scuze pentru acest incident, dar a precizat că nu a încercat în niciun moment să-l agreseze pe respectivul fan, chiar dacă comentariile suporterilor la adresa sa au fost unele extrem de dure. Kameni se află la clubul din Barcelona din iulie 2004, iar pînă în prezent a evoluat în 122 de partide pentru formaţia catalană.