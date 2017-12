CFR Cluj, locul 87 în clasamentul IFFHS

Campioana CFR Cluj este prima echipă din România în clasamentul pe luna noiembrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Clujenii au alunecat o poziţie şi ocupă locul 88, cu 127 puncte. Următoarea reprezentantă a României în acest clasament este Unirea Urziceni (105,5p), care a urcat pe locul 125 de pe 141. Unirea este la egalitate cu formaţiile Pakhtakor Taşkent (Uzbekistan) şi Spartak Moscova (Rusia). Vicecampioana României, Steaua Bucureşti (103p), a coborît de pe locul 97 pe poziţia 134. În schimb, FC Vaslui (98p) a urcat de pe 181 pe 143, fiind la egalitatate cu Cernomoreţ Varna (Bulgaria), St. Patrick’s Athletic (Irlanda), SE Palmeiras Sao Paulo (Brazilia), Hapoel Tel-Aviv (Israel) şi OSC Lille (Franţa). Dinamo (89,5p) Bucureşti a urcat de pe locul 217 pe poziţia 177. Şi Rapid Bucureşti (82p) a urcat în clasament, aflîndu-se pe locul 205 (urcare de pe 258), fiind la egalitate cu Grasshopper Zurich (Elveţia), AC Siena (Italia), Tauro FC (Panama), CA Independiente Avellaneda (Argentina), Al-Qadisiyah (Kuwait), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Goias Esporte Clube Goiania (Brazilia). FC Timişoara (74p) a urcat de pe locul 316 pe 255, la egalitate cu Urawa FC Red Diamonds (Japonia), Athletic Bilbao (Spania), Real Valladolid (Spania), CA Banfield (Argentina), Colon de Santa Fe (Argentina) şi Platinum Stars (Africa de Sud). Ultima formaţie românească din clasament este Pandurii Tg. Jiu (63p), care se află pe locul 341.

Nicoliţă, în atenţia lui Zenit Sankt Petersburg

Echipa Zenit Sankt Petersburg, locul 5 în ultima ediţie a campionatului Rusiei şi deţinătoare a Cupei UEFA, este interesată de mijlocaşul stelist Bănel Nicoliţă, informează cotidianul moscovit Sport. Conform sursei citate, Nicoliţă ar costa aproximativ cinci milioane de euro. Nicoliţă a fost urmărit de reprezentanţi ai clubului Zenit la meciurile Stelei din Liga Campionilor.

Dusan Uhrin jr. va pleca de la FC Timişoara

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Timişoara, Marian Iancu, a declarat că tehnicianul ceh Dusan Uhrin jr. va părăsi funcţia de antrenor principal al formaţiei bănăţene. Iancu a adăugat că despărţirea de Uhrin nu se va face cu scandal şi a precizat că nu este necesară plata unor compensaţii financiare de către club în cazul rezilierii contractului tehnicianului ceh. În replică, antrenorul Dusan Uhrin jr. a declarat, ieri dimineaţă, că ar vrea să continue la FC Timişoara, deşi preşedintele Consiliului de Administraţie al grupării, Marian Iancu, a afirmat că tehnicianul ceh nu va mai pregăti echipa bănăţeană. Întrebat dacă are oferte de la CFR Cluj sau Steaua, tehnicianul ceh a răspuns: “Nu. Am unele contacte în Cehia, dar este imposibil să vorbesc despre viitorul meu. Poate vorbesc doar de viitorul meu apropiat la Timişoara”. FC Timişoara ocupă, după disputarea turului Ligii I, locul 3, cu 29p. Echipa a fost penalizată cu şase puncte la solicitatarea FIFA în scandalul palmaresului clubului Poli Timişoara. În cazul în care ar fi avut şi cele şase puncte, FC Timişoara ar fi fost la egalitate cu liderul campionatului, Dinamo, care a acumulat 35 de puncte. De partea lui Uhrin jr. sînt şi suporterii lui FC Timişoara. Unul dintre liderii galeriei, Cristian Brîncovan, a declarat că preşedintele Consiliului de Administraţie, Marian Iancu, ar trebui să părăsească gruparea timişoreană şi nu antrenorul Dusan Uhrin jr. Patronul echipei FC Timişoara, Marian Iancu, a declarat, ieri, că noul tehnician al grupării de pe Bega va fi prezentat pe 7 ianuarie, odată cu reunirea formaţiei timişorene. Aseară, impresarul lui Duşan Uhrin, Daniel Stanciu, a declarat că tehnicianul ceh îşi va rezilia în următoarea perioadă contractul cu FC Timişoara, nu înainte de a avea o ultimă întîlnire cu patronul Marian Iancu.

AS Roma vrea să-l transfere pe Dubarbier, dorit şi de Juventus şi Atletico

Presa italiană de ieri scrie că AS Roma este interesată de transferul jucătorului argentinian Sebastian Dubarbier, de la CFR Cluj, fotbalist aflat însă şi în atenţia cluburilor Juventus Torino şi Atletico Madrid. „Pentru sezonul următor, oficialii de la AS Roma îl au în vedere pe argentinianul cu paşaport francez Sebastian Dubarbier. Pe jucătorul de 22 de ani au pus deja ochii Juventus sau Atletico Madrid, aşa că pentru Roma nu va fi uşor să-l transfere”, a scris site-ul sportmediaset.it.

Jose Peseiro, suspendat o etapă

Antrenorul portughez al echipei Rapid Bucureşti, Jose Peseiro, a fost suspendat pentru o etapă de către Comisia de Disciplină a FRF, după ce a fost trimis în tribună la partida cu Politehnica Iaşi, din etapa a 17-a, ultima a turului Ligii I. Peseiro, care a fost eliminat în urma depăşirii repetate a suprafeţei tehnice, a primit şi o amendă de 300 de lei, el aflîndu-se la a treia suspendare din acest sezon.

Cernat vrea să rămînă la Dinamo Kiev

Mijlocaşul român Florin Cernat a declarat că intenţionează să rămînă în continuare la Dinamo Kiev, deşi a trecut prin situaţii neplăcute, cînd nu mai era inclus în lot, informează presa ucraineană. „Nu ştiu de unde au apărut informaţii legate de plecarea mea la Dinamo Bucureşti şi nu ştiu cine are de profitat, dar sînt sigur că nu este nimic adevărat. Mai am contract cu Dinamo Kiev pînă în vară şi cu siguranţă nu vreau să plec de aici. Cînd am venit la club mi-a fost foarte greu, nu ştiam limba, totul mi se părea ciudat în Ucraina. Antrenamentele conduse de Valeri Lobanovski erau foarte dificile”, a afirmat Florin Cernat. El a adăugat că nu consideră un pas înapoi faptul că a fost împrumutat la Hajduk Split, deşi echipa este mai mică în comparaţie cu formaţia ucraineană. Cernat joacă din 2001 la Dinamo Kiev, după ce a evoluat în România la Oţelul Galaţi (1998-2000) şi Dinamo Bucureşti (2000-2001).