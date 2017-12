Chiar şi cu Mutu şi Chivu, o echipă românească nu s-ar bate la cîştigarea Ligii Campionilor

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că o echipă românească nu s-ar putea bate pentru cîştigarea Ligii Campionilor nici dacă i-ar avea în lot pe Bogdan Lobonţ, Adrian Mutu, Cosmin Contra şi Cristian Chivu. “Noi plecăm mereu cu şansa a patra în grupele Ligii Campionilor. Cînd aduci jucători de 500.000, 1.000.000 sau maxim 2.000.000 de euro sigur că eşti outsider. Sînt alte echipe care plătesc salariul unui jucător cît întreg bugetul unui club de la noi pe doi sau trei ani, iar în aceste condiţii este foarte greu să te baţi cu astfel de adversari. Dacă ar fi o echipă de la noi cu Lobonţ, Contra, Mutu şi Chivu atunci ar fi puternică. Dar oricum nu s-ar putea bate pentru cîştigarea Ligii Campionilor, e clar asta. Pentru asta ar trebui să aibă şi cîţiva străini foarte valoroşi. Dar echipa respectivă s-ar bate cu şanse egale în Liga Campionilor”, a spus selecţionerul. Antrenorul primei reprezentative nu a dorit să spună care este în opinia sa jucătorul român al anului 2008, dar a menţionat că cel mai bun antrenor poate fi Dan Petrescu. Piţurcă susţine că suprizele turului sînt echipele Unirea Urziceni, Universitatea Craiova şi FC Argeş. Selecţionerul a precizat că marele său regret din acest an este legat de faptul că echipa naţională nu a învins Italia la turneul final al EURO 2008.

Mutu, pe locul 18 în clasamentul celor mai populari fotbalişti din lume

Atacantul român al echipei Fiorentina, Adrian Mutu, ocupă locul 18 în clasamentul intermediar al celor mai populari fotbalişti din lume, în care se afla pe poziţia 72, la sfîrşitul lunii octombrie, a anunţat, ieri, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Mutu, care a primit pînă în prezent 3.595 de voturi, devansează jucători ca argentinianul Lionel Messi (locul 19), portughezul Cristiano Ronaldo (20) şi brazilianul Kaka (23). La sondajul de opinie lansat de IFFHS participă 100 de fotbalişti din 58 de ţări. Sondajul continuă pînă la 3 ianuarie 2009. În prezent, cei mai populari zece fotbalişti din lume sînt următorii: 1. Oscar David Suazo (Honduras) - 196.079 voturi; 2. Mohamed Aboutreika (Egipt) - 159.955; 3. Marcos (Brazilia) - 86.954; 4. Rogerio Ceni (Brazilia) - 84.141; 5. Faisal Agab Sido (Sudan) - 72.509; 6. Alireza Nikbakht Vahedi (Iran) - 69.916; 7. Dario Srna (Croaţia) - 18.649; 8. Yasser Al-Qahtani (Arabia Saudită) - 10.173; 9. Vladimir Bystrov (Rusia) - 9.003; 10. Alessandro Del Piero (Italia) - 8.063.

Frey i-a cedat banderola de căpitan lui Mutu

Internaţionalul român Adrian Mutu i-a mulţumit portarului francez Sebastien Frey pentru că i-a oferit banderola de căpitan al Fiorentinei în partida de duminică, cu AS Roma, deşi acesta din urmă fusese desemnat iniţial de Cesare Prandelli să îndeplinească rolul respectiv, informează Violanews. “Gestul pe care l-a făcut Frey mi-a făcut o foarte mare plăcere, la fel şi faptul că antrenorul Prandelli a fost de acord în această privinţă. Să fiu căpitanul Fiorentinei este o mare onoare pentru mine”, a spus internaţionalul român. Mutu a adăugat că evoluţia sa în partida cu AS Roma nu a fost “suficient de bună”, dar a precizat că Fiorentina nu merita să piardă. Fiorentina, adversara Stelei din Grupa F a Ligii Campionilor, a cedat, duminică, în deplasare, 0-1 cu AS Roma, adversara lui CFR Cluj din Grupa A a Ligii Campionilor, într-un meci contînd pentru etapa a 14-a din campionatul italian. Singurul gol al întîlnirii a fost reuşit de căpitanul gazdelor, Francesco Totti, în min. 59.

Momit de Malaga să nu-şi apere corect şansele?

Un fotbalist care evolua la Tenerife, în liga a doua spaniolă, în sezonul 2007-2008, a declarat că a primit bani de la adversara din ultima etapă, Malaga, pentru a nu-şi apăra corect şansele, astfel încît această formaţie să învingă şi să promoveze în primul eşalon, informează El Mundo. Jesús Antonio Mora Nieto “Jesuli” a recunoscut, în timpul unei discuţii cu preşedintele unui alt club, Real Sociedad, că a acceptat aproximativ 6.000 de euro pentru ca Tenerife să piardă meciul din ultima etapă în sezonul trecut şi Malaga să promoveze. Partida a fost cîştigată de Malaga, cu scorul de 2-1. Jurnalul El Mundo citează dintr-o convorbire telefonică între Jesuli şi Inaki Badiola, înregistrată în urmă cu două săptămîni. Clubul Real Sociedad, pe care îl conduce Badiola, este interesat în mod direct de acest caz, deoarece a ratat promovarea în primul eşalon din cauza victoriei echipei Malaga. Jesuli nu a evoluat în partida cu Malaga, disputată la 15 iunie, din cauza unei accidentări. “Cît costă? Cît ai primit pentru a pierde acest meci? Cît a costat ca noi să nu promovăm?”, l-a întrebat Badiola pe Jesuli. “Nu-mi amintesc, dar era puţin pentru că eu nu am jucat”, a răspuns fotbalistul, după care oficialul spaniol a insistat: “5.000 de euro, 7.000 de euro?” “Nu au fost 7.000. Au fost 6.000 de euro”, a răspuns jucătorul. Potrivit El Mundo, în urma acestor dezvăluri, Malaga, ocupanta locului 9 în campionatul Spaniei, va face obiectul unei anchete a Federaţiei Spaniole de Fotbal.

Atletico Madrid - FC Barcelona, în optimile Cupei Spaniei

Formaţia Atletico Madrid va întîlni echipa FC Barcelona în optimile de finală ale Cupei Spaniei, în luna ianuarie, conform tragerii la sorţi ce a avut loc, luni, la sediul Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF). În această fază a competiţiei au rămas doar două echipe din eşaloanele inferioare: Polideportivo Ejido şi Real Union (ambele din Liga a treia). Echipa Racing Santander, la care evoluează jucătorul român Laszlo Sepsi, va juca împotriva formaţiei Valencia.Celelalte meciuri din optimile de finală ale Cupei Spaniei: Polideportivo Ejido - Espanyol Barcelona; Sporting Gijon - Real Valladolid; Real Union - Betis Sevilla; FC Sevilla - Deportivo La Coruna; Osasuna Pamplona - Athletic Bilbao; Real Mallorca - Almeria. Partidele tur vor avea loc pe 7 ianuarie, returul fiind programat pe 14 ianuarie.

Sezon încheiat pentru Yakubu

Fotbalistul nigerian al echipei Everton, Ayegbeni Yakubu, a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, duminică, în timpul meciului cu Tottenham, scor 1-0, din etapa a 15-a a campionatului Angliei, şi va fi indisponibil pînă în iunie 2009. “Yakubu a suferit o ruptură şi este indisponibil restul sezonului”, a declarat tehnicianul David Moyes. Jucătorul nigerian s-a accidentat în min. 11 al partidei Tottenham - Everton, la un duel cu fundaşul Ledley King.

Bartolome Marquez, demis de la Espanyol Barcelona

Antrenorul Bartolome Marquez a fost demis, duminică seară, de la conducerea tehnică a echipei Espanyol Barcelona, aflată în prezent pe locul 17 în clasamentul campionatului Spaniei. Conducerea grupării catalane a luat decizia de a renunţa la serviciile lui Marquez ca urmare a înfrîngerii, cu scorul de 1-0, înregistrată în meciul cu Sporting Gijon, duminică, în etapa a 13-a. În vîrstă de 46 de ani, Bartolome Marquez este al treilea antrenor demis în acest sezon în campionatul spaniol, după Manolo Zambrano (Recreativo Huelva, înlocuit cu Lucas Alvarez) şi Jose Ziganda (Osasuna Pamplona, înlocuit cu Jose Camacho).

Arsenal a învins Chelsea cu un gol din ofsaid

Managerul lui Chelsea Londra, Luiz Felipe Scolari, este de părere că arbitrul Mike Deane a influenţat rezultatul din derby-ul cu Arsenal, scor 1-2, şi vrea ca acesta să-şi ceară scuze pentru că a validat eronat golul egalizator al echipei vizitatoare. „Vreau ca, după ce revede acea fază la televizor, Deane să-şi recunoască vina. După acel gol marcat neregulamentar jucătorii mei şi-a pierdut concentrarea, fapt care dus în cele din urmă la înfrîngere. Este uman să mai greşeşti, dar echipa mea a fost omorîtă de acel ofsaid”, a afirmat antrenorul brazilian. Scolari nu crede însă că brigada de arbitri a comis intenţionat erorile şi a admis că echipa sa a făcut un joc mai slab împotriva lui Arsenal: „Doresc ca Deane şi tuşierul responsabil pentru golul egalizator să-şi ceară scuze. Asta este tot ce vreau, pentru că formaţia mea nu a evoluat deloc bine şi a făcut multe greşeli”. Reluările TV au demonstrat că Mike Deane a validat eronat, în min. 59, reuşita lui Robin van Persie, care se afla în poziţie de ofsaid cînd a primit pasa de la Denilson.

Timoşciuk, dorit de Bayern Munchen

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, se află pe punctul de a-l transfera pe mijlocaşul ucrainean Anatoli Timoşciuk, aflat sub contract cu formaţia rusă Zenit Sankt Petersburg pînă în anul 2011. Suma tranzacţiei, care ar urma să se efectueze în această iarnă, se ridică la 15 milioane de euro. Presa germană mai susţine că jucătorul se află deja la Munchen, unde efectuează controlul medical. Timoşciuk este dorit de campioana Germaniei pentru a întări compartimentul median, zonă unde evoluează Mark van Bommel şi Ze Roberto, jucători care mai au contract cu Bayern pînă la finalul actualei ediţii de campionat.

Ciclistul italian Emanuele Sella a fost prins dopat

Tribunalul naţional antidoping al Comitetului Olimpic Italian (CONI) l-a suspendat un an pe ciclistul Emanuele Sella, după ce sportivul a fost depistat pozitiv cu CERA, un tip de eritropoetină cu efect întîrziat. Fostul component al echipei CSF Gruppo Navigare a reprezentat obiectul unui control inopinat efectuat de Uniunea Internaţională a Ciclismului (UCI) pe 23 iulie, în timp ce echipa sa nu participa la Turul Franţei. Sella, 27 de ani, a fost suspendat doar un an, deoarece a mărturisit faptul că s-a dopat şi a cooperat cu parchetul antidoping, în timpul audierilor efectuate în luna august. Ciclistul a ieşit în evidenţă pe parcursul ultimei ediţii a Turului Italiei, cînd a cîştigat trei etape montane. Sella a fost cel mai bun căţărător al competiţiei şi a terminat întrecerea pe poziţia a şasea în clasamentul general.

Fiul fostului pilot de F1, Alain Prost, vrea să conducă un monopost Ferrari

Pilotul francez Nicolas Prost, fiul cvadruplului campion mondial al Formulei 1, Alain Prost, a declarat că visează să conducă în viitor un monopost al scuderiei Ferrari, a anunţat cotidianul Gazzeta dello Sport. “Toate maşinile pe care le-a condus tatăl meu în Formula 1 mi-au rămas aproape de inimă. Îl cunosc pe Frank Williams (n.r. - patronul echipei Williams), are într-adevăr o echipă foarte bună. De asemenea, şi McLaren este o echipă pentru care tatăl meu a concurat. Totuşi, ca orice pilot, visul meu este să conduc un Ferrari. Nu vreau să pilotez această maşină pentru că mă cheamă Prost, ci pentru că merit să fac acest lucru”, a precizat pilotul francez în vîrstă de 27 de ani. Nicolas Prost a fost încoronat campionul Europei al Formulei 3000, duminică, după ultima cursă a sezonului.