Cupa Consiliului Judeţean va începe mai devreme

Cea mai populară întrecere sportivă dedicată elevilor din învăţământul gimnazial va debuta în acest an cu cinci luni mai devreme. Cel de-al patrulea sezon al Cupei Consiliului Judeţean va lua startul pe 19 octombrie, şi nu în luna aprilie, aşa cum s-a întîmplat la ultimele ediţii. Organizatorii au mutat data desfăşurării competiţiei pentru ca aceasta să nu se mai suprapună cu alte două întreceri dedicate elevilor, Olimpiada Sportului Şcolar şi Cupa “Academicus”. “Sîntem şi vom fi mereu alături de sportul constănţean. Sperăm ca acţiunea din acest an să se desfăşoare la fel de bine ca şi anul trecut pentru că ne dorim ca împreună să facem tot posibilul să aducem copiii să practice din nou sportul”, a declarat Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. De altfel, cea de-a patra ediţie a competiţiei se bucură deja de un record de participare, la şedinţa tehnică a competiţiei, desfăşurată ieri, la Restaurantul “Sport”, prezentîndu-se nu mai puţin de 82 de unităţi şcolare din 42 de localităţi ale judeţului Constanţa. În plus, întrecerea din acest an aduce şi o noutate, spre deosebire de anul trecut elevii urmînd a nu se mai întrece în competiţia de şah, aceasta fiind înlocuită cu cea de atletism. Celelalte discipline sportive sînt baschet, handbal, fotbal, volei, rugby în şapte şi oină. Competiţia este organizată de Direcţia pentru Sport a Judeţului, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Constanţa.

ANS a premiat cei cinci sportivi români participanţi la Jocurile Paralimpice de la Beijing

Sportivii Csaba Butu, Lehel Ruzsa, Corina Custură, Crina Ţugui şi Eduard Carol Novak au fost premiaţi, ieri, de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Bellu, pentru prestaţiile lor la Jocurile Paralimpice de la Beijing. Eduard Carol Novak, singurul medaliat la această competiţie, care a obţinut argintul în proba individuală de contratimp la ciclism, clasa LC2, a primit o recompensă de 60.000 de lei, ca şi antrenorul Karoly Novak. Bellu a lăudat prestaţia delegaţiei române la Jocurile Paralimpice. „Este pentru prima dată cînd delegaţia română se întoarce cu o medalie olimpică, adusă de un multiplu campion mondial. Este unul dintre puţinii sportivi care concurează şi la competiţiile cicliste ale sportivilor fără handicap. Vom face în continuare eforturi să sprijinim aceşti sportivi. Ei şi-au învins propriile limite. Felicitări şi sper să ne întîlnim în astfel de ocazii şi în viitor”, a spus Bellu. Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), crede că succesul delegaţiei paralimpice române de la Beijing poate fi considerat mai mare decât cel al tricolorilor de la Jocurile Olimpice. „Felicit delegaţia paralimpică de la Beijing. În ochii mei meritul lor poate este mai mare decît al medaliaţilor olimpici, pentru că dincolo de tenacitate, dorinţă, sînt oameni cu o misiune care ne transmit că se poate reuşi în orice condiţii. Aceşti sportivi au toată admiraţia mea”, a spus Morariu. COSR îi va dărui sportivului Eduard Carol Novak cea mai bună bicicletă pentru competiţii.