Misiuni facile pentru lidere în Liga a IV-a de Fotbal

Sîmbătă sînt programate partidele etapei a 10-a din sezonul regulat al Ligii a IV-a de fotbal. Liderele celor două serii, Oil Terminal (Est) şi Dunărea Ostrov (Vest), susţin meciuri pe teren propriu şi sînt mari şanse să-şi păstreze poziţiile fruntaşe şi după încheierea rundei. Oil Terminal întîlneşte “lanterna roşie” Viitorul Pecineaga, iar Dunărea primeşte vizita Înfrăţirii Cogealac. Iată programul complet al etapei - SERIA EST: GSIB Mangalia - CSO II Ovidiu (ora 10.00 juniorii, ora 12.00 seniorii); Sparta Techirghiol - Aurora 23 August (10.00, 12.00); Oil Terminal Constanţa - Viitorul Pecineaga (11.00, 13.00); Victoria Cumpăna - Portul II Constanţa (12.00, 14.00); Farul Tuzla - Elpis Constanţa (14.00 - Tuzla, 16.00 - Eforie Sud); Gloria Albeşti - Cariocas Constanţa (14.00, 16.00). Clasament: 1. Oil Terminal 20p (8j); 2. Techirghiol 17p (8j); 3. Cumpăna 15p (8j); 4. Tuzla 14p; 5. Albeşti 13p (7j); 6. 23 August 13p; 7. Portul II 11p; 8. Elpis 10p (6j); 9. CSO II Ovidiu 10p (7j); 10. Cariocas 7p (8j); 11. GSIB 7p; 12. Pecineaga 3p. SERIA VEST: Axiopolis Sport Cernavodă - Viitorul Cobadin (10.00, 12.00, teren “Trust”); Ştiinţa Poarta Albă - Gloria Băneasa (11.00, 13.00); Voinţa Săcele - Carsium Hîrşova (12.00, 14.00); Dunărea Ostrov - Înfrăţirea Cogealac (12.00, 14.00); Perla Murfatlar - Viitorul Nisipari (12.00, 14.00). Aripile Mihail Kogălniceanu stă, deoarece Steaua Speranţei Siliştea s-a retras din campionat. Clasament: 1. Ostrov 21p (8j); 2. Murfatlar 21p (7j); 3. Kogălniceanu 15p; 4. Nisipari 13p (8j); 5. Axiopolis 12p (8j); 6. Hîrşova 12p (8j); 7. Poarta Albă 10p; 8. Cogealac 9p (8j); 9. Băneasa 8p (7j); 10. Săcele 7p (8j); 11. Cobadin 0p (8j).

Dinamo, amendată cu 20.000 de franci elveţieni

Comisia de Disciplină a UEFA a decis, joi, să amendeze clubul Dinamo cu 20.000 de franci elveţieni (13.000 de euro), din cauza incidentelor provocate de fanii dinamovişti la meciul cu NEC Nijmegen, după cum a declarat directorul executiv al lui Dinamo, Petre Buduru. Comisia de Disciplină a UEFA a analizat, joi, cazul incidentelor provocate de suporterii lui Dinamo la meciul cu olandezii, iar “alb-roşii” au primit doar o amendă din partea forului european, pentru că incidentele au fost foarte grave, iar meciul nu a fost întrerupt. În cazul unei recidive, “alb-roşii” ar putea evolua fără spectatori, ar putea avea terenul suspendat sau, în cel mai rău caz, ar fi excluşi din cupele europene. Fanii dinamovişti au aprins o torţă în finalul meciului cu NEC Nijmegen, din turul I al Cupei UEFA, scor 0-1, pe care au aruncat-o în teren, destul de aproape de portarul olandezilor, Babos. Goalkeeper-ul celor de la NEC a fost cel care a aruncat torţa în afara terenului, iar acolo a fost stinsă. După aceea, fanii români au aruncat mai multe torţe şi spre fanii olandezi, însă nici aceştia nu au rămas mai prejos şi le-au aruncat înapoi spre dinamovişti. Spiritele nu s-au calmat, iar fanii celor două echipe s-au luat la bătaie, fără ca forţele de ordine să intervină. În cele din urmă, poliţia olandeză şi-a făcut apariţia în tribunele Stadionului “De Goffert” şi a reuşit să calmeze spiritele. Dinamo a pierdut meciul tur cu NEC Nijmegen, din turul I al Cupei UEFA, scor 0-1, iar manşa retur se va disputa, pe 1 octombrie, pe Stadionul “Dinamo” din Bucureşti.

Cîştigătoarea Cupei României la fotbal va încasa 158.500 de euro

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, că echipa cîştigătoare a ediţiei 2008-2009 a Cupei României “Timişoreana” va încasa suma de 158.500 de euro, valoarea totală a premiilor oferite în această competiţie ridicîndu-se la 450.000 de euro, informează site-ul FRF. Repartizarea premiilor oferite de FRF este următoarea: 16-imi de finală - echipa învingătoare 4.000 de euro, echipa învinsă: 2.000 euro; optimi de finală - echipa învingătoare 6.500 euro, echipa învinsă 3.500 euro; sferturi de finală - echipa învingătoare 10.000 euro, echipă învinsă 5.500 euro; semifinale - echipa învingătoare 13.000 euro, echipa învinsă 7.000 euro; finală - echipa învingătoare în total 158.500 Euro (din care, numai pentru finală, 125.000 euro) şi echipa învinsă în total 78.5000 euro (din care, numai pentru finală 45.000 euro). Sumele se vor vira în contul cluburilor în termen de maximum 30 de zile de la disputarea partidelor. Tragerea la sorţi a 16-imilor de finală este programată astăzi, de la ora 13.00, la Casa Fotbalului. Conform Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), în faza 16-milor de finală participă cele 18 echipe din Liga I şi 14 echipe calificate în urma desfăşurării fazelor anterioare. Echipele participante au fost repartizate în trei urne valorice. Urna A - echipele din Liga I clasate pe locurile 1-6 în campionatul ediţiei precedente: CFR Cluj, Steaua, Rapid, Dinamo, Unirea Urziceni şi FC Timişoara; Urna B - celelalte 12 echipe din Liga I, participante în campionatul ediţiei în curs: FC Vaslui, Oţelul Galaţi, U. Craiova, Gloria Bistriţa, Poli Iaşi, Pandurii Tg. Jiu, FC Farul Constanţa, Gloria Buzău, FC Braşov, CS Otopeni, FC Argeş şi Gaz Metan Mediaş; Urna C - cele 14 echipe din categorii inferioare, calificate în urma fazelor precedente: Cetatea Suceava, FCM Bacău, Dunărea Galaţi, CSM Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Sportul Stundenţesc, Internaţional Piteşti, FCM Rm. Vîlcea, Minerul Lupeni, CFR Timişoara, FCM Tg. Mureş, U. Cluj, Tricolorul Breaza şi CFR Cluj II. Conform regulamentului se împerechează echipe din urna A cu echipe din urna C (6 jocuri) şi, în continuare, echipe din urna B cu echipe din urna C (8 jocuri), echipele de categorie inferioară fiind organizatoarele jocurilor. Cele 4 echipe rămase în urna B se împerechează între ele, echipele organizatoare fiind stabilite prin tragere la sorţi. Jocurile 16-imi vor avea loc pe 15 şi 16 octombrie 2008, cu începere de la ora 14.30, cu excepţia jocurilor televizate.

Piţurcă s-a prezentat la DNA în dosarul “valiza”

Selecţionerul Victor Piţurcă s-a prezentat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), fiind citat în dosarul “valiza” în care este cercetat Gigi Becali. Piţurcă nu a făcut declaraţii. În acest dosar, pe 7 mai, în ziua etapei a 34-a, ultima a Ligii I, sezonul 2007-2008, la Cluj-Napoca, au fost reţinute cinci persoane care aveau asupra lor 1,7 milioane de euro, bani proveniţi de la Gigi Becali şi care se presupune că urmau să ajungă la jucătorii Universităţii Cluj, dacă aceştia ar fi obţinut cel puţin un scor egal în meciul cu echipa clujeană CFR, iar Steaua ar fi devenit astfel campioană. Gigi Becali a prezentat, într-o conferinţă de presă, un act de vînzare-cumpărare încheiat pentru un teren din Cluj, datat 15 aprilie, adică cu 20 de zile înaintea meciului U. Cluj - CFR Cluj, precizînd că printre martori a semnat şi selecţionerul Victor Piţurcă. El a dorit, astfel, să arate că banii confiscaţi de DNA nu erau destinaţi fotbaliştilor de la U. Cluj.

Comisia Europeană nu vrea ca FIFA să introducă regula “6+5”

Comisarul european pentru sport, Jan Figel, a afirmat joi că autorităţile europene se opun limitării numărului de jucători străini la echipe, modificare pe care o susţine preşedintele FIFA, Sepp Blatter. Oficialul european i-a spus lui Blatter la începutul acestui an că limitarea numărului de străini în echipe încalcă legile din Uniunea Europeană, pentru că fiecare persoană are dreptul de a munci liber oriunde vrea, indiferent de ţară. Reprezentanţii FIFA s-au întîlnit cu mai mulţi politicieni europeni şi membri ai Parlamentului European în ultimele luni pentru a le prezenta regula “6+5”. Blatter a opinat că sportul nu poate să fie tratat la fel ca industria, iar UE trebuie să recunoască specificitatea fotbalului. Figel a mai spus că regula creşterii de jucători este una concretă în comparaţie cu regula “6+5”, dar FIFA se opune propunerii UEFA pe motiv că încurajează transferarea jucătorilor de foarte tineri.

Ribery, ovaţionat la revenirea pe teren după trei luni

Internaţionalul francez al echipei Bayern Munchen, Frank Ribery, a fost ovaţionat de 65.000 de spectatori, miercuri seară, la revenirea după o accidentare ce l-a ţinut departe de teren timp de trei luni. Mijlocaşul de 25 de ani a intrat pe teren în min. 65 al meciului cu FC Nurnberg, din Cupa Germaniei, scor 2-0, în locul germanului Miroslav Klose. “M-a bucurat nespus să-l văd jucînd. Evident că după trei luni de accidentare, el are nevoie de timp”, a declarat Hoeness. “Echipa este extrem de bucuroasă de revenirea farsorului ei”, a glumit antrenorul Jurgen Klinsmannm, francezul fiind reputat pentru farsele şi glumele pe care le face coechipierilor săi. “Avem nevoie de Frank pentru a ne pune în valoare potenţialul. Un jucător ca el poate decide rezultatul unui meci”, a afirmat mijlocaşul Bastian Schweinsteiger. Franck Ribery, ales jucătorul anului în Germania, trebuie iniţial să revină pe teren la meciul cu Werder Bremen (2-5) de sîmbăta trecută, dar a fost nevoit să renunţe din cauza unei contracturi la coapsa dreaptă. Ribery s-a accidentat în min. 8 al meciului Franţa - Italia, scor 0-2, de la EURO 2008, în urma unui duel cu fundaşul italian Gianluca Zambrotta. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale, petrecîndu-şi vara în cîrje. Ribery va reveni şi în campionat, sîmbătă, cu Hanovra, iar marţea viitoare va evolua în partida cu Olympique Lyon, din Grupa F a Ligii Campionilor, din care face parte şi Steaua.

Un fotbalist brazilian a murit în spital la şase zile după ce a fost torturat

Un fotbalist brazilian, Thiago Jotta da Silva, a încetat din viaţă, într-un spital din Rio de Janeiro, la şase zile după ce a fost torturat la presupusul ordin al fostei sale iubite, a anunţat poliţia locală. Înainte de a muri din cauza rănilor, fundaşul de la un club din a doua ligă braziliană Estacio de Sa a povestit poliţiei că a căzut într-o cursă, joia trecută, după ce a discutat cu iubita lui, Alyne Padula, despre finalul relaţiei lor. Fostul jucător de la Vasco de Gama, în vîrstă de 25 de ani, a fost condus şi i s-au pus cătuşe pe un teren de fotbal, unde a fost torturat de trei bărbaţi, între care un membru al poliţiei militare, prieten al mătuşii iubitei sale şi a fost împuşcat de trei ori în momentul în care a încercat să fugă. Fosta iubită a jucătorului şi mătuşa acesteia, Marcia Padula, bănuite de organizarea agresiunii, au fost arestate duminică. Ambele neagă acuzaţiile aduse.

Polonia, pregătită să găzduiască EURO 2012 doar în domeniul toaletelor

Potrivit unei anchete publicată joi, la Varşovia, Polonia nu este încă pusă la punct pentru organizarea turneului final al Campionatului European de Fotbal din 2012 în domeniul construcţiilor de şosele şi în infrastructura transportului, dar este deja pregătită în domeniul toaletelor publice. Numai puţin de 87 la sută din grupurile sanitare ale hotelurilor, gărilor, centrelor comerciale şi restaurantelor răspund normelor igienice necesare, conform unui studiu realizat de Institul TNS OBOP în 260 de toalete din localităţile Varşovia, Poznan, Gdansk şi Wroclaw. Aceste patru oraşe poloneze au fost alese să găzduiască meciuri la EURO 2012, turneu care va fi organizat de Ucraina şi Polonia. Singurele probleme în domeniul toaletelor din Polonia se înregistrează la grupurile sanitare din autogări şi gările feroviare. În schimb, 96 la sută din toaletele din hoteluri îndeplinesc stadardele necesare. Totuşi, 88 de procente din persoanele intervievate de institutul TNS OBOP consideră că nivelul toaletelor mai trebuie ameliorat în vederea EURO 2012.

FIFA a amendat Croaţia din cauza manifestărilor rasiste ale fanilor

Federaţia Internaţională de Fotbal a anunţat, joi, pe site-ul oficial, că Federaţia Croată de Fotbal a fost amendată cu suma de 30.000 de franci elveţieni din cauza sloganurilor rasiste ale fanilor în meciul contra Angliei, disputat pe 10 septembrie, în preliminariile CM 2010. “Federaţia croată a fost găsită vinovată că a încălcat articolul 58, paragraful 2 din Codul Disciplinar al FIFA, şi a primit un avertisment potrivit reglementărilor din articolul 13. Alte încălcări ale articolului 58 vor duce la sancţiuni mai severe ale Comitetului Disciplinar al FIFA”, se arată în comunicatul forului mondial de fotbal. FIFA menţionează că unul dintre cele mai importante mesaje pe care le transmite este că “rasismul nu are loc în fotbal” şi va continua să lupte împotriva oricăror forme de discriminare.