Alexandre Vinokourov a cîştigat a 15-a etapă din Turul Franţei

Rutierul Alexandre Vinokourov, de la echipa Astana, a trecut luni primul linia de sosire în etapa a 15-a din Turul Franţei, după ce a parcurs cei 196 km dintre localităţile Foix şi Loudenvielle-Le Louron în 5h34min.28sec. Vinokourov i-a devansat pe luxemburghezul Kim Kirchen - de la T-Mobile şi pe spaniolul Haimar Zubeldia - de la Euskaltel-Euskadi. În clasamentul general, pe primul loc se află danezul Michael Rasmussen - de la echipa Rabobank, urmat de Alberto Contador - de la Discovery Channel şi de Cadel Evans - de la Predictor-Lotto. Marţi este programată a doua zi de odihnă pentru rutierii din Marea Buclă. Următoarea etapă din Turul Franţei este programată, miercuri, între localităţile Orthez şi Gourette-Col D’aubisque, pe o distanţă de 218,5 km.

Începe returul în Cupa RATC la fotbal

În această după amiază, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, sînt programate meciurile din prima etapă a returului ediţiei a 31-a a Cupei RATC la fotbal. Programul jocurilor - ora 16.30: Autobaza Tramvaie - Şcoala de Şoferi (în tur: 2-1); ora 17.45: Autobaza Auto 2 - Autobaza Auto 1 (1-6); ora 19.00: Administrativ - Reţele (5-2). În ultima etapă a turului s-au înregistrat următoarele rezultate: Reţele - Autobaza Auto 2 3-4, Autobaza Tramvaie - Administrativ 13-0 şi Autobaza Auto 1 - Şcoala de Şoferi 4-0. Clasament: 1. Autobaza Auto 1 15p; 2. Autobaza Tramvaie 12p; 3. Şcoala de Şoferi 9p; 4. Autobaza Auto 2 6p; 5. Administrativ 3p; 6. Reţele 0p.

Argentina a câştigat CM de fotbal Under 20

Reprezentativa de fotbal a Argentinei a cîştigat Campionatul Mondial rezervat jucătorilor sub 20 de ani, învingînd în finală, cu scorul de 2-1 (Aguero 62, Zarate 86 - Fenin 60) selecţionata Cehiei, duminică seară, la Toronto (Canada). Medaliile de bronz au revenit fotbaliştilor din Chile, care au învins cu 1-0 (Hans Martinez 45) echipa Austriei, în meciul pentru locul 3.

Incidente la un meci din Liga Campionilor Africii la fotbal

O serie de jucători ai echipei marocane de fotbal FAR Rabat, precum şi trei jurnalişti au fost agresaţi de către conducătorii şi jucătorii clubului libian Al Ittihad, în timpul unui meci din Grupa A a Ligii Campionilor Africii la fotbal. Partida din ziua a 3-a a fazei grupelor competiţiei a fost cîştigată, cu 1-0, de FAR Rabat, în urma unui gol marcat de atacantul Jaouad Ouaddouch, în ultimul minut de joc. “Ziariştii (un cameraman, un realizator TV şi un fotograf), precum şi jucători de la FAR Rabat au fost agresaţi de conducători şi fotbalişti de la Al Ittihad imediat după ce Jaouad Ouaddouch a înscris golul”, a informat compania naţională de televiziune din Maroc.

Grand Prix-ul Australiei nu se va disputa pe timpul nopţii

Grand Prix-ul Australiei de Formula 1 nu se va disputa pe timpul nopţii, ci va începe mai tîrziu în cursul după-amiezii, pentru a corespunde mai bine orelor europene, au anunţat, luni, organizatorii. Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, a avertizat în luna mai că Australia ar putea pierde dreptul de a organiza Marele Premiu, dacă acesta nu se va disputa noaptea, lucru ce ar duce la creşterea audienţelor televiziunilor. Guvernul statului Victoria, care susţine din punct de vedere financiar Marele Premiu de la Melbourne, al cărui contract cu Federaţia Internaţională de Automoblism (FIA) este valabil pînă în 2010, şi-a dat acordul pentru organizarea unei curse pe timpul nopţii, la fel ca în Malaysia şi Singapore, din 2008. Însă directorul de organizare al Grand Prix-ului Australiei, Ron Walker, a respins luni posibilitatea ca monoposturile să meargă pe circuitul Albert Park în timpul nopţii. “Studiile noastre arată că în prezent există mai multe incoveniente decât avantaje”, se menţionează într-un comunicat. Walker a acceptat totuşi plecarea în cursa de duminică la ora 15.30, în loc de 14.00. “Faptul că se va pleca puţin mai tîrziu va fi în favoarea spectatorilor prezenţi pe Albert Park, care vor avea un spectacol mai lung, dar vor profita şi telespectatorii din întreaga lume, în special europenii, care se vor putea trezi mai tîrziu”, a spus Walker. Următorul Grand Prix al Australiei ar urma să aibă loc între 13-16 martie 2008, sub rezerva aprobării de către FIA, urmînd să fie a doua etapă din calendar.

Un antrenor de baseball a decedat fiind lovit de o minge

Antrenorul unei echipei americane de baseball, care evoluează într-o ligă inferioară a campionatului SUA, a încetat din viaţă după ce a fost lovit în cap de o minge. Mike Coolbaugh, antrenorul echipei Tulsa Drillers, a decedat duminică, în timpul meciului cu Arkansas Travelers, din liga statului Texas, după ce mingea, lovită puternic cu bîta de unul dintre jucători, la una dintre fazele de joc, l-a lovit în partea dreaptă a capului, a anunţat poliţia americană. Antrenorul a fost transportat imediat la un spital local, însă medicii nu i-au mai putut salva viaţa. În vîrstă de 35 de ani, Mike Coolbaugh a evoluat, ca jucător, în campionatul profesionist nord-american de baseball (MLB), la formaţiile Milwaukee Brewers şi St.Louis Cardinals, fiind cooptat în staff-ul tehnic al echipei din Tulsa cu doar 20 de zile în urmă.