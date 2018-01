Tinerii fotbalişti de la Metalul luptă pentru calificarea în finala Campionatului Naţional

Ieri a început la Constanţa, pe terenul “Metalul” din Complexul Sportiv Badea Cîrţan, turneul semifinal al Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor D (copii născuţi după 1 ianuarie 1994). Cele şase echipe calificate au fost împărţite în două grupe, urmînd să joace fiecare cu fiecare, iar primele clasate să-şi dispute finala duminică dimineaţă, de la ora 10.00. Metalul Constanţa (antrenor Gheorghe Ciurea) a fost repartizată în Grupa A şi va juca astăzi cu Oţelul Galaţi, de la ora 17.00, iar sîmbătă cu CSS Vaslui, de la aceeaşi oră. Din cealaltă grupă fac parte formaţiile Rapid Bucureşti, FC Argeş Piteşti şi Ceahlăul Piatra Neamţ.

Litoralul găzduieşte a treia etapă a Campionatului Naţional de Scrabble

Sîmbătă şi duminică, la Complexul “Orizont” din Eforie Sud va avea loc etapa a treia a Campionatului Naţional Individual de Scrabble, Seniori - Divizia A şi Old-Boys. Organizată de Scrabble Club Farul Constanţa, etapa este importantă pentru sportivii constănţeni, Nicolae Burducea, Corneliu Faur şi Carmen Palamariu luptînd cu şanse reale pentru un loc pe podium. Clasamentul general final se alcătuieşte cu cele mai bune 4 performanţe din cele 6 turnee programate în fiecare an, etapa constănţeană fiind una cu o participare foarte numeroasă.

FIFA ameninţă FRF în cazul Poli Timişoara

FIFA a atras atenţia FRF să aplice decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, legată de palmaresul Politehnicii Timişoara, pînă cel tîrziu la 15 iunie. Şmecheria prin care FRF a sancţionat clubul de copii şi juniori FCU Politehnica Timişoara nu a ţinut la forul mondial, care s-a exprimat elegant: “decizia nu a fost corect implementată”. În acest fel, FCU Politehnica Timişoara & Invest SA (clubul lui Marian Iancu), trebuie să achite în jur de 90.000 euro compensaţie către SC FC Politehnica Timişoara SA (clubul lui Claudio Zambon) pentru folosirea ilegală a numelui, istoriei, logoului şi imnului echipei în perioada iunie 2006 - decembrie 2006. Dacă pînă pe 15 iunie nu se va pune în aplicare decizia TAS, România riscă să fie exclusă din toate competiţiile organizate de FIFA.

Roma a ridicat la 20 de milioane de euro preţul pentru Chivu

Cotidianul “Gazzetta dello Sport”, citat de agenţia Calciomercato, a anunţat, joi, că oficialii clubului AS Roma au ridicat la 20 de milioane de euro preţul de transfer al fundaşului Cristian Chivu. Sursa citată notează că directorul sportiv Daniele Prade a făcut acest gest fiind iritat de faptul că impresarul Victor Becali a refuzat, marţi, oferta de prelungire a contractului internaţionalului român, care expiră în vara anului 2008. Pe de altă parte, Internazionale Milano, clubul care are cele mai mari şanse de a-l achiziţiona pe Chivu, are acceptul românului şi jumătate din drepturile federative al chilianului David Pizarro, pe care Roma doreşte să le aibă în totalitate.

Tamaş, dorit de cluburile Olympique Marseille şi AJ Auxerre

Fundaşul echipei Celta Vigo, Gabriel Tamaş, se află în vederile cluburilor Olympique Marseille şi AJ Auxerre, care ar dori să îl achiziţioneze în această vară, informează site-ul football.fr. Potrivit sursei citate, Tamaş ar putea fi la Auxerre, echipă la care evoluează şi Daniel Niculae, un posibil succesor în defensivă pentru Younes Kaboul. Football.fr menţionează că Tamaş vrea să plece de la Celta Vigo, echipă aflată foarte aproape de retrogradare, şi că, potrivit presei spaniole, valoarea fundaşului ar fi de patru milioane de euro. Tamaş a jucat în acest sezon în 30 de meciuri la Celta Vigo.

Hizo a semnat cu Ceahlăul...

Viorel Hizo a semnat, ieri, un contract pe trei sezoane cu gruparea Ceahlăul Piatra Neamţ, el fiind primit la sediul clubului de preşedintele de onoare al nemţenilor, Gheorghe Ştefan. Hizo revine la Piatra Neamţ după trei ani, iar acesta este al treilea său mandat la Ceahlăul. El a înregistrat cea mai bună perfomanţă cu formaţia nemţeană în 1999, cînd echipa s-a clasat pe locul patru.

… Rapidul tratează cu Bergodi

Antrenorul italian Cristiano Bergodi, care a condus formaţia CFR Cluj în sezonul recent încheiat, a sosit, ieri, în Bucureşti pentru a trata cu principalul acţionar George Copos preluarea funcţiei de antrenor al echipei Rapid. Sosit miercuri în ţară din SUA, Copos trebuia să se întîlnească joi cu Ladislau Boloni, însă acţionarul majoritar al FC Rapid nu a reuşit să-l contacteze telefonic pe fostul selecţioner.