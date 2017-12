GOLUL LUI STAVROSITU A URCAT PE PODIUM

Golul înscris de Marius Stavrositu în semifinalele Cupei României la handbal masculin, ediția 2013-2014, în meciul HCM Constanța - HC Vaslui, când sportivul constănțean a executat cu efect o aruncare de la 7 m, a urcat pe locul al treilea în clasamentul întocmit de site-ul de specialitate handball-planet.com, pe baza voturilor iubitorilor handbalului. Cele mai frumoase opt goluri care au intrat în acest top mai pot fi votate până la 25 august la adresa http://www.handball-planet.com/vote-for-the-handball-goal-of-the-season-20132014/. Clasamentul până la închiderea ediției era următorul: 1. Timur Dibirov - 1.533 voturi, 2. Anita Gorbitz - 1.418 voturi, 3. MARIUS STAVROSITU - 1.010 voturi, 4. Mikkel Hansen - 750 voturi, 5. Gasper Marguc - 450 voturi, 6. Espen Smelpass - 432 voturi, 7. Maria Adler - 373 voturi, 8. Uwe Gensheimer - 200 voturi.

ÎNSCRIERI LA CUPA „FRIENDS”, EDIŢIA A VI-A

La 13 septembrie se vor disputa primele meciuri din cadrul ediţiei 2014-2015 a Cupei „Friends” la minifotbal. Ajunsă la ediţia a VI-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa „Friends” este inclusă în Liga „Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Echipele participante au obligaţia de a se prezenta la meciuri cu tricouri de joc având numerele inscripţionate. Înscrierile se vor încheia la 1 septembrie. Numărul maxim de formații este 40. Taxa de participare este de 250 lei / echipă. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0722.887.981.

HALTEROFILA FLORINA HULPAN, PE LOCUL 5 LA JO PENTRU TINERET

Sportiva Florina Sorina Hulpan a ocupat, ieri, locul 5 la haltere, la categoria 73 de kilograme, la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT) de la Nanjing, care se desfășoară în perioada 16-28 august. Florina Hulpan a ridicat 85 kg la smuls, ocupând locul 5, după care a reuşit 105 kg la aruncat, cu care a ocupat tot locul 5, poziţie pe care a păstrat-o şi la total (190 kg). Medalia de aur a revenit sportivei Sara Ahmed (Egipt, 228 kg), urmată de podium de Ana Duran (Mexic, 210 kg) şi de Sofia Zencenko (Ucraina, 208 kg). Tot ieri, la săritura în lungime, Gabriel Bitan s-a clasat pe locul 3 în calificări, cu 7,22 m, obținând calificarea în finală. Prima medalie pentru delegaţia României a fost cucerită de judoka Ştefania Dobre, argint, la 63 kg, după care au urmat alte două medalii de aur, obținute de echipajele României de dublu rame fără cârmaci, feminin şi masculin.

ROMÂNUL SERGHEI TVETCOV, PE LOCUL 3 ÎN ETAPA A 3-A A TURULUI COLORADO

Serghei Tvetcov, ciclist român născut în Republica Moldova, s-a clasat pe locul 3 în etapa a treia a Turului Colorado, încheiată după 154,9 kilometri, în staţiunea montană Monarch Mountain. În vârstă de 25 de ani, Tvetcov a venit cu o întârziere de 20 de secunde faţă de câştigătorul etapei, americanul Tejay van Garderen (campionul absolut din 2013). Pe locul secund, în acelaşi timp cu Van Garderen, a sosit polonezul Rafal Majka, câştigătorul clasamentului căţărătorilor în Turul Franţei din acest an. Component al formației americane continentale Jelly Belly-Maxxis, moldoveanul naturalizat român în 2013 a reușit astfel cel mai bun rezultat al ciclismului românesc în ultimele decenii! „Acesta este Superbowl-ul ciclismului, Serghei a concurat absolut perfect și sunt realmente entuziasmat", l-a lăudat pe Tvetcov și Danny van Haute, managerul echipei Jelly Belly-Maxxis. Printre participanți s-au mai aflat și alte nume grele din elita mondială a ciclismului, precum cehul Leopold Konig (locul 7 în Turul Frantei 2014) și luxemburghezul Frank Schleck (dublu câștigător de etapă în Turul Franței). În clasamentul general, Tvetcov se află pe locul 5, la 37 de secunde în urma liderului Tejay van Garderen. Americanul este urmat de Rafal Majka, la 20 de secunde, belgianul Ben Hermans, la 23 de secunde, şi americanul Thomas Danielson, la 34 de secunde. Ajuns pentru prima oară în România în 2008, la echipa Team Olimpic Autoconstruct, Tvetcov a concurat apoi doi ani pentru Tușnad Cycling Team, singura echipă continentală din țara noastră. Peste doar o lună, Tvetcov va reprezenta România la Campionatul Mondial de la Ponferrada (Spania).

MERGEA, ÎN SEMIFINALE LA WINSTON-SALEM

Perechea formată din Florin Mergea și Joao Sousa (Portugalia) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Winston-Salem (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 683.705 dolari. Mergea și Sousa au învins în sferturile de finală, cu scorul de 6-2, 1-6, 12-10, după 56 de minute, cuplul american format din Nicholas Monroe și Donald Young. În semifinale, Mergea şi Joao Sousa vor întâlni perechea columbiană Juan Sebastian Cabal și Robert Farah, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul alcătuit Robin Haase (Olanda) și Nicolas Mahut (Franţa). Pentru calificarea în semifinalele probei de dublu de la Winston-Salem, Mergea şi Sousa vor primi 90 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 9.380 de dolari.

CRISTINA MITU, ELIMINATĂ ÎN CALIFICĂRI LA US OPEN

Tenismena Cristina-Andreea Mitu, locul 167 WTA, a ratat accederea în turul al doilea al calificărilor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Mitu a fost învinsă în primul tur al calificărilor, cu scorul de 6-1, 6-1, după 46 de minute, de Francoise Abanda (Canada), o jucătoare în vârstă de 17 ani, aflată pe poziţia 205 în ierarhia mondială. România nu mai are niciun sportiv în calificările de la US Open, după ce marţi a fost eliminat şi Marius Copil.

ROMÂNIA, A TREIA VICTORIE ÎN PRELIMINARIILE CE LA BASCHET MASCULIN

Echipa naţională de baschet masculin a României a învins miercuri seară, la Sibiu, reprezentativa Slovaciei, cu scorul de 90-86 (38-43), în al patrulea meci din grupa preliminară F a Campionatului European din 2015. În primele trei partide din grupă, România a învins Slovacia, cu 81-69 (31-41), și Suedia, scor 77-72 (28-25), şi a pierdut cu Letonia, scor 65-88 (35-36). După patru meciuri în Grupa F, baschetbaliștii tricolori au acumulat 7 puncte. România va mai întâlni Suedia (în deplasare, la 24 august) şi Letonia (la Sibiu, la 27 august). Conform regulamentului, la turneul final al CE din 2015 se vor califica echipele de pe primul loc în fiecare din cele şapte grupe de calificare, plus încă şase formaţii de pe locul 2 cu cea mai bună linie de clasament.

BOUCHARD ŞI WOZNIACKI, ELIMINATE ÎN TURUL SECUND LA NEW HAVEN

Jucătoarele de tenis Eugenie Bouchard (Canada), cap de serie nr. 3, şi Caroline Wozniacki (Danemarca), a patra favorită a competiţiei, au fost eliminate în turul al doilea al turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Bouchard, locul 8 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-2, de Samantha Stosur (Australia). Canadianca se află în regres după finala jucată la Wimbledon, pierzând în turul secund în turneele de la Montreal, Cincinnati şi New Haven. Wozniacki, locul 11 WTA, a fost întrecută, cu scorul de 6-4, 6-2, de Camila Giorgi (Italia). Jucătoarea daneză a câştigat de patru ori turneul de la New Haven (în 2008, 2009, 2010 și 2011) şi de alte două ori a ajuns în semifinale (în 2012 și 2013).

ARBITRUL DE BASCHET DICK BAVETTA S-A RETRAS DIN ACTIVITATE LA 74 DE ANI

Arbitrul de baschet Dick Bavetta s-a retras din activitate la vârsta de 74 de ani, după ce a condus 2.635 de meciuri, un record în NBA, a anunţat Liga Profesionistă Nord-Americană. „Ataşamentul lui Dick Bavetta pentru baschet este o sursă de inspiraţie pentru toţi arbitrii din NBA. Îi mulţumim pentru tot ce a făcut şi îi urăm toate cel bune în viitor", se arată într-un comunicat al NBA. Bavetta a debutat ca arbitru în NBA în 1975, la vârsta de 39 de ani, şi este persoana cu cele mai multe meciuri conduse în istoria Ligii Profesioniste Nord-Americane de baschet. Supranumit ”Ironman Dick”, Bavetta a arbitrat 2.635 de meciuri în NBA, dintre care 270 în play-off şi 27 în finalele NBA. De asemenea, Bavetta a condus partide la Jocurile Olimpice din 1992 şi a arbitrat în trei ediţii ale All-Star Game. NBA nu are o limită de vârstă pentru arbitri, dar îi supune pe aceştia anual la un test fizic şi psihic.

UN PREZENTATOR AL CE DE NATAŢIE A SUGERAT CĂ POLONEZII SUNT HOŢI DE MAŞINI

Un prezentator german al Campionatului European de Nataţie (CEN) de la Berlin, competiție care se desfăşoară în perioada 18-24 august, a făcut o glumă în care i-a acuzat pe polonezi că sunt hoţi de maşini, un stereotip în Germania, provocând proteste din partea unor diplomaţi polonezi şi asociaţii de înot, relatează postul Radio Polonia în pagina electronică. „Să urăm bun venit echipei numeroase a Poloniei, care a venit să ne dea maşinile înapoi", a spus prezentatorul în glumă, la parada de la ceremonia de deschidere, într-o ţară în care stereotipul potrivit căruia polonezii sunt hoţi de maşini este încă prezent. „Am fost surprinşi. Nu ne-a venit să credem ce am auzit", a declarat Andrzej Kowalski, preşedintele Federaţiei Poloneze de Nataţie, pentru cotidianul „Przeglad Sportowy“. „Considerăm că este extrem de neplăcut (şi) am protestat imediat pe lângă organizatori, cerând clarificări”, a adăugat Kowalski. Ambasada Poloniei la Berlin a trimis, de asemenea, o scrisoare de protest organizatorilor. Aceștia au declarat că prezentatorul este un comediant angajat special pentru ceremonia de deschidere, şi nu cel care prezidează întrecerile. La rândul său, prezentatorul Dirk Froberg şi-a cerut scuze pentru această glumă. Până în prezent, Polonia nu a obţinut nicio medalie.

ECHIPELE DE CICLISM CANNONDALE ŞI GARMIN VOR FUZIONA DIN 2015

Echipele de ciclism Cannondale şi Garmin, care fac parte din World Tour, vor fuziona din 2015, au anunţat cele două formaţii. „Cannondale va deveni partener şi furnizor de biciclete pentru echipă, după ce a achiziţionat un pachet de acţiuni la Slipstream. Garmin, al cărui contract va expira în 2015, va rămâne un sponsor important al echipei”, se arată în comunicatul publicat de cele două formaţii. Conform site-ului cyclingnews.com, Cannondale a semnat un contract pe trei ani cu Slipstream, organizaţia care asigura managementul echipei Garmin, cu opţiune de prelungire pentru încă trei sezoane. Opt rutieri ai echipei Cannondale, ale căror contracte expiră în 2015, se vor afla în lotul noii formaţii, printre aceştia aflându-se italianul Moreno Moser şi slovenul Metej Mohoric, campionul mondial de tineret din 2013. În urma fuzionării celor două echipe, va rămâne un loc disponibil în World Tour pentru o altă formaţie.