CARMEN-ROXANA MANU, FINALĂ ÎN BULGARIA

Tenismena constănțeană Carmen-Roxana Manu a jucat finala Cupei Devin 2014, turneu internațional de categoria a 3-a rezervat junioarelor sub 14 ani, care a avut loc săptămâna trecută, la Sofia (Bulgaria). Sportiva legitimată la LPS „Nicolae Rotaru” şi pregătită de Mircea Gallan a fost cap de serie nr. 2, motiv pentru care a intrat în competiție direct în turul secund. Constănțeanca le-a depășit apoi pe Tina Manolova (Bulgaria), retrasă la scorul de 6-0, 1-0 în favoarea Roxanei, pe Katrin Aleksandrova (Bulgaria), cu 7-5, 7-6, pe Jelena Jankulovska (Macedonia), cap de serie nr. 6, cu 6-3, 6-0, și pe Ekaterina Repina (Rusia), cu 6-3, 3-6, 6-2, dar a cedat în ultimul act în fața Irenei Garceran (Spania), cu 1-6, 5-7.

SUPERLIGA NAŢIONALĂ DE RUGBY

Astăzi, de la ora 10.00, sunt programate ultimele două meciuri din sezonul regulat al Superligii Naţionale de rugby: RCM Timișoara - Dinamo București și Steaua Bucureşti - CSM Olimpia Bucureşti (în direct la TVR 2). Partida CSM Baia Mare - Universitatea Cluj, scor 31-24, a avut loc aseară, iar RCJ Farul Constanța a stat. În clasament conduce Baia Mare, cu 51 de puncte din 12 jocuri, urmată de Timișoara 43p, RCJ Farul 35p (12j), CSM Olimpia 27p, Steaua 21p, Dinamo București 10p și Cluj 7p (12j). Startul în play-off este prevăzut pentru sfârșitul acestei săptămâni, iar RCJ Farul va evolua pe terenul campioanei en titre, RCM Timișoara.

ȘAHIȘTII ROMÂNI AU REUȘIT A TREIA VICTORIE LA OLIMPIADĂ

Echipa masculină a României a învins luni Slovacia, în runda a treia a Olimpiadei de șah care are loc la Tromso (Norvegia). Românii s-au impus cu 3-1, grație victoriilor obținute de Mircea Pîrligras și Vlad Jianu, precum și a remizelor înregistrate de Constantin Lupulescu și Levente Vajda. Aceasta a fost a treia victorie consecutivă obținută de șahiștii români la această competiție, după 3,5 - 0,5 cu Seychelles și 4-0 cu Malta. După trei runde, pe primul loc la masculin se află Franța, cu 6 puncte, în timp ce România ocupă poziția a 6-a, cu același număr de puncte. La feminin, România a pierdut cu 2,5 - 1,5 în fața Indoneziei (victorie Elena-Luminița Cosma, remiză Corina Peptan, înfrângeri Alina L'Ami și Cristina-Adela Foișor). Lider este echipa Iranului, cu 6 puncte, iar România este pe locul 28, cu 4 puncte.

PERCHEZIŢII LA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CICLISM

Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism, într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi lotului naţional la Campionatul Mondial din SUA. Anchetatorii au făcut trei percheziţii, dintre care una la sediul Federaţiei Române de Ciclism (FRC), în urma cărora şapte persoane au fost ridicate şi duse la audieri. Poliţiştii bănuiesc faptul că reprezentanţii FRC au cheltuit banii alocaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru deplasarea şi cazarea sportivilor pe achiziţionarea unor bunuri la suprapreţ, provocând astfel statului un prejudiciu estimat la 650.000 de lei. În acest context, poliţiştii Direcţiei pentru Investigarea Fraudelor suspectează că preşedintele şi secretarul Federaţiei Române de Ciclism (FRC) ar fi comis infracţiuni de abuz în serviciu, delapidare, fals sub semnătură privată şi uz de fals. Conducerea Federaţiei Române de Ciclism ar fi folosit fondurile alocate sportivilor români care ar fi trebuit să ajungă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, pentru a achiziţiona consumabile la preţuri supraevaluate. Concret, deşi niciun sportiv român nu a participat la competiţia din SUA, preşedintele şi secretarul FRC ar fi cheltuit peste 100.000 de euro, bani pe care i-au folosit ca să achiziţioneze la suprapreţ rechizite, hârtie igienică şi detergenţi, susţin anchetatorii. Aceste bunuri ar fi fost vândute de către 27 de societăţi comerciale, care nu ar fi înregistrat tranzacţiile în contabilitate, administratorii acestor firme fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală, au precizat sursele citate. Poliţia Română a anunţat, într-un comunicat de presă, că la sediul unei persoane juridice de drept privat din domeniul sportiv şi la alte 27 de societăţi comerciale au loc mai multe activități procedurale, în cadrul unui dosar penal de abuz în serviciu şi delapidare. Potrivit Poliţiei Române, din anchetă au rezultat indicii că reprezentanţii structurii sportive ar fi înregistrat în contabilitate numeroase facturi fiscale provenind de la firme de tip „fantomă”, pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii.

SORANA CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA ROGERS CUP

Tenismena Sorana Cîrstea, locul 36 WTA, finalistă la ediţia 2013, a fost învinsă cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi nouă minute, de sportiva cehă Lucie Safarova, locul 17 WTA şi cap de serie nr. 15, în primul tur al turneului de categorie Premier 5 Rogers Cup, de la Montreal, dotat cu premii în valoare totală de 2,4 milioane de dolari. Anul trecut, Cîrstea a ajuns în finala competiţiei care a avut loc atunci la Toronto, pierzând în ultimul act în faţa americancei Serena Williams, scor 2-6, 0-6. În acest fel, Cîrstea, fostă nr. 21 mondial, nu şi-a apărat decât un punct din cele 620 câştigate în 2013, astfel că ea va coborî multe locuri în ierarhia WTA, de la poziţia 36 către 80. Singura sportivă din România prezentă la turneul canadian va primi pentru prezența la Toronto un cec în valoare de 7.215 dolari.

ECCLESTONE A SCĂPAT DE PROCESUL PENTRU CORUPŢIE, DUPĂ CE A PLĂTIT 100 DE MILIOANE DE DOLARI

Tribunalul din Munchen a anunţat, ieri, că a pus capăt procesului de corupţie în care era judecat administratorul drepturilor comerciale ale F1, Bernie Ecclestone, în schimbul achitării sumei de o sută de milioane de dolari (74 milioane de euro) de către omul de afaceri britanic. „Procesul a fost oprit, în acord cu Parchetul şi cu inculpatul, conform articolului 153a din Codul de Procedură Penală, care prevede astfel de negocieri”, a declarat Peter Noll, preşedintele instanţei care a judecat acest caz. Reprezentantul Parchetului a justificat acceptul instituţiei sale prin „vârsta înaintată a acuzatului” şi prin „durata lungă a procesului”, care a început la 24 aprilie. Din cei 100 de milioane de dolari, 99 de milioane vor reveni landului Bavaria, iar un milion va intra în contul unei fundaţii pentru ajutorarea copiilor. Termenul de plată este de o săptămână. Ecclestone, în vârstă de 83 de ani, a scăpat astfel de o eventuală condamnare, rămânând cu cazierul nepătat. El risca până la zece ani de închisoare dacă era găsit vinovat că i-ar fi plătit 44 de milioane de dolari mită germanului Gerhard Gribkowsky, pentru ca acesta să convingă conducerea băncii de stat BayernLB, la care lucra, să vândă drepturile comerciale ale Formulei 1 fondului de investiţii CVC Capital Partners. Gribkowsky, fost angajat al BayernLB, a fost condamnat în iunie 2012 la opt ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie, abuz de încredere şi evaziune fiscală. După un an şi jumătate de detenţie preventivă şi opt luni de proces, Gribkowsky a recunoscut în faţa instanţei că a primit bani de la Ecclestone pentru a convinge banca de stat la care era angajat să accepte vânzarea către CVC Partners. BayernLB intrase în posesia acţiunilor după falimentul din 2002 al grupului media patronat de Leo Kirch, care deţinea drepturile comerciale ale Marelui Circ. Banca a încercat să vândă acţiunile la cel mai bun preţ pentru a recupera cât mai mult din suma cu care a creditat grupul Kirch. Valoarea tranzacţiei finalizate în noiembrie 2005 cu CVC a fost de 839 de milioane de dolari. Banca germană a calculat că pierderea suferită în urma acestei tranzacţii se ridică la suma de 400 de milioane de dolari, din cauza faptului că angajatul său a subevaluat acţiunile. În noiembrie 2011, Ecclestone a recunoscut că i-a dat bani lui Gribkowsky, dar nu ca mită, ci pentru că bancherul l-ar fi şantajat cu false dezvăluiri către Fiscul britanic privind neplata unor taxe. În total, CVC a plătit peste 1,7 miliarde de dolari pentru a deveni acționar majoritar în Formula One Group, acţiuni preluate de la Bernie Ecclestone şi de la BayernLB. După această tranzacţie, Bernie Eecclestone a fost păstrat ca administrator al drepturilor comerciale ale F1, în calitate de preşedinte şi CEO al Formula One Group. Averea lui Bernie Ecclestone este estimată la patru miliarde de euro.

ATP A ANULAT TURNEUL DE LA TEL AVIV

Asociaţia Tenismenilor Profesionişti (ATP) a anulat, ieri, turneul de la Tel Aviv, care urma să aibă loc în perioada 15-21 septembrie, din cauza conflictului armat din zonă. „Cu părere de rău vă anunţăm că turneul ATP Tour de la Tel Aviv nu va mai avea loc în acest an. Din păcate, situaţia din regiune nu permite organizarea unui astfel de eveniment. Asigurarea securităţii jucătorilor, spectatorilor şi a celor implicaţi în organizarea acestui turneu este prioritatea noastră numărul 1. Ne dorim ca problemele din regiune să se încheie şi să putem organiza acest turneu anul viitor”, a declarat Chris Kermode, preşedintele ATP. „Regretăm decizia luată de ATP. Noi am făcut tot ce era posibil pentru a asigura reuşita acestui turneu în Israel. Au fost soluţionate toate problemele de organizare şi finanţare”, a spus Asaf Tochmeir, preşedintele Federaţiei Israeliene de Tenis. Competiţia de la Tel Aviv, care înlocuise în calendar întrecerea de la Sankt Petersburg, urma să devină primul turneu ATP organizat în Israel din 1996 încoace. În războiul dintre Israel şi Hamas, început la 8 iulie, au decedat peste 1.850 de palestinieni, 64 de soldaţi şi trei civili israelieni.

ATLETA UNGARĂ ANGELA NEMETH A DECEDAT LA VÂRSTA DE 68 DE ANI

Atleta ungară Angela Nemeth, campioană olimpică la aruncarea suliţei, a decedat la vârsta de 68 de ani, după o lungă suferință cauzată de o maladie gravă, a anunţat ieri familia sa. Nemeth a câştigat titlul olimpic în 1968, la 22 de ani, la Ciudad de Mexico, cu o aruncare de 60,36 m. În 1969, sportiva din Ungaria a cucerit titlul european la Atena, cu o performanţă de 59,76 m. Ca junioară, Angela Nemeth a practicat baschetul şi a făcut parte din reprezentativele de tineret ale Ungariei.

BASCHETBALISTUL TONY PARKER S-A CĂSĂTORIT PENTRU A DOUA OARĂ

Baschetbalistul francez Tony Parker (San Antonio Spurs), fost soţ al actriţei Eva Longoria, s-a căsătorit sâmbătă, la San Antonio, cu jurnalista Axelle Francine, informează publicaţia „People“. La eveniment au participat doar câţiva prieteni şi membri ai familiilor celor doi. Parker (32 de ani) şi Francine (33 de ani) formează un cuplu din 2011. Baschetbalistul şi jurnalista au un băieţel, Josh, născut anul acesta, în ziua de 29 aprilie. Tony Parker a fost căsătorit anterior cu Eva Longoria, între 2007 și 2010. Francezul joacă la San Antonio Spurs din 2001. Săptămâna trecută, el şi-a prelungit contractul cu clubul texan, urmând să primească 45 de milioane de dolari pentru trei sezoane. Parker a câştigat titlul în NBA în 2003, 2005, 2007 şi 2014. De asemenea, el a câştigat titlul european cu echipa Franţei, în 2013.

RUTIERUL OLANDEZ BAUKE MOLLEMA VA CONCURA PENTRU ECHIPA TREK

Echipa americană Trek a anunţat, ieri, achiziţionarea pentru următorii doi ani a ciclistului olandez al formaţiei Belkin, Bauke Mollema, clasat în primii zece în ultimele două ediţii ale Turului Franţei. „Mollema şi-a dovedit calităţile de rutier în cursele pe etape, în cele de o săptămână şi în marile tururi. Dar el are un mare potenţial şi în cursele de o zi. A dovedit asta la sfârşitul săptămânii trecute, când a terminat pe locul secund în Clasica San Sebastian”, a declarat Luca Guarcilena, managerul echipei Trek. În vârstă de 27 de ani, Bauke Mollema s-a clasat pe locul 6 în Turul Franţei din 2013, iar în acest an a încheiat Marea Buclă pe poziţia a zecea. Câştigător în Tour de l'Avenir în 2007, rutierul olandez a devenit profesionist în anul următor, semnând un contract cu formaţia Rabobank, care ulterior a devenit Blanco şi apoi Belkin. Bauke Mollema este al doilea ciclist al formaţiei Belkin care va pleca la finalul anului, după ce olandezul Lars Boom a anunţat că va concura pentru Astana. Pe de altă parte, echipa BMC a anunţat transferul ciclistului italian al formaţiei Cannondale, Damiano Caruso, în vârstă de 26 de ani, dar nu a dezvăluit durata contractului.