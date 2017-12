CAMPIONAT NAȚIONAL DE NAVOMODELE, LA MEDGIDIA

Primăria Municipiului Medgidia, în parteneriat cu Clubul Copiilor Medgidia, organizează, la sfârșitul acestei săptămâni, Campionatul Naţional de navomodele viteză şi evoluţie şi Proiectul Naţional „Toate Pânzele Sus!” Machetele sunt expuse la Clubul Copiilor Medgidia, de vineri și până duminică, iar probele de navigaţie se desfăşoară pe canalul vechi, la o pescărie privată. Primăria Municipiului Medgidia susţine această competiție, la care participă cei mai buni juniori şi seniori navomodelişti din toată ţara. În concurs s-au înscris 50 de navomodelişti din Timişoara, Cluj, Suceava, Arad, Ploieşti, Petroşani, Bucureşti, Rm. Vâlcea, Mizil, Buzău, Slobozia, Constanţa şi Medgidia. Toţi participanţii sunt cazaţi în Constanţa, la Palatul Copiilor, iar organizatorii le oferă posibilitatea de a vizita portul şi de a merge la plajă. Campionatul se desfăşoară pe parcursul a trei zile, iar festivitatea de premiere este programată duminică, de la ora 10.00.

ROMÂNIA VA ÎNTÂLNI FRANŢA LA CE DE POLO

Naţionala de polo a României va juca astăzi în compania Franţei, în primul meci din turneul locurilor 7-10 al Campionatului European de la Budapesta. Miercuri, Franţa a învins Georgia cu scorul de 10-6 într-un meci de calificare pentru acest turneu 7-10. Tot miercuri, în meciul care a stabilit adversara Spaniei în prima partidă pentru locurile 7-10, Rusia (locul 5 în Grupa A) a fost învinsă de Germania (locul 6 în Grupa B), scor 9-8. Câştigătoarele din partidele România - Franţa și Germania - Spania vor juca sâmbătă pentru clasarea pe locurile 7-8, iar învinsele se vor întâlni pentru locurile 9-10. Primele clasate din Grupele A şi B, adică Muntenegru şi Ungaria, s-au calificat direct în semifinale, iar echipele de pe locurile 2-3, Italia și Grecia, respectiv Serbia şi Croaţia, joacă pentru al doilea loc din semifinale. Finalele pentru medalii sunt programate duminică. Primele opt clasate la Budapesta obţin automat şi calificarea la ediţia următoare a competiţiei continentale.

“STEJARII” ȘI-AU STABILIT TREI MECIURI AMICALE ÎN LUNA NOIEMBRIE

Reprezentativa de rugby a României va întâlni echipele Canadei, Japoniei şi Statelor Unite ale Americii în luna noiembrie, în meciuri-test, conform programului anunţat de International Rugby Board (IRB). “Stejarii” au programată prima partidă-test cu SUA, la 8 noiembrie, apoi cu Japonia, la 15 noiembrie, iar la 22 noiembrie se va juca împtriva Canadei. Toate cele trei meciuri vor avea loc pe stadionul “Arcul de Triumf” din București. Japonia ocupă în prezent locul 10 în ierarhia IRB, în timp ce Canada şi Statele Unite ale Americii se află pe poziţia a 17-a, respectiv a 18-a, imediat după România (locul 16). Toate cele trei adversare ale României sunt calificate la Cupa Mondială din 2015. Mai mult, Canada este adversara României în Grupa D, partida urmând să se dispute la 6 octombrie 2015, la Leicester.

ROMÂNIA A OBȚINUT ARGINTUL LA CE DE ȘAH PE ECHIPE

Echipa de fete a României a obținut medalia de argint la Campionatul European de șah pentru juniori sub 18 ani, care a avut loc la Iași. Echipa țării noastre a fost alcătuită din Ioana-Daria Vișănescu, Andreea-Mărioara Cosman și Diana-Elena Cusmuliuc. În competiția băieților, România (Bogdan-Daniel Deac, Ștefan Tomici, Mihai-Eugen Bidă, Andrei-Theodor Dolana, Robert-Paul Năstase) s-a clasat pe locul 5, ratând în meciul cu Polonia, din ultima rundă, o victorie care i-ar fi asigurat medalia de argint. Echipele noastre au fost conduse de antrenorii Alin Berescu și Cătălin Ardelean. La fete a câștigat Slovenia, urmată de România și Polonia, iar la băieți s-a impus Turcia, urmată de Polonia și Moldova.

ȘAHISTA CRISTINA FOIȘOR S-A CALIFICAT LA CUPA MONDIALĂ DIN 2015

Marea maestră Cristina Foișor a reușit să se califice la Cupa Mondială de șah, ediția 2015. Ea a obținut această performanță după ce s-a clasat pe locul 10 la Campionatul European individual de șah, care a avut loc la Plovdiv (Bulgaria). Jucătoarea din România a obținut 7,5 puncte din 11 posibile, la fel ca jucătoarea de pe locul 5. Noua campioană europeană este Valentina Gunina din Rusia, care a realizat 9 puncte din 11 posibile.

ROMÂNIA PARTICIPĂ CU 8 BĂRCI ȘI 26 DE SPORTIVI LA MONDIALELE DE CANOTAJ UNDER 23

România a deplasat opt ambarcațiuni și 26 de sportivi la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret (sportivi sub 23 de ani) de la Varese (Italia), care au debutat miercuri. Cele patru echipaje românești care au evoluat în prima zi vor participa la recalificări sau semifinale. Echipajul feminin de patru rame fără cârmaci (Maria-Evelina Cogianu, Mihaela-Dumitrița Vultur, Mihaela-Teodora Berindei, Ana Orhei) a ocupat locul 4 în prima serie și va concura în recalificări. Barca masculină de patru rame fără cârmaci (Vlad-Dragoș Aicoboae, Toader-Andrei Gontaru, Marius-Vasile Cozmiuc, Adrian Damii) s-a clasat pe locul secund în seria a treia și s-a calificat în semifinale. La dublu rame feminin, Elena-Lavinia Țîrlea și Mădălina Bereș s-au clasat pe locul al treilea în seria a doua, urmând să evolueze în recalificări. La patru vâsle feminin, echipajul format din Gianina-Elena Beleagă, Ana-Maria Simion, Maricela-Dorina Otea și Iuliana Buhuș a terminat pe locul al treilea în seria întâi și va evolua în recalificări. Ieri au concurat în serii și celelalte patru ambarcațiuni românești: dublu rame masculin (Dănuț-Viorel Rusu, Cristian Ivașcu), dublu vâsle feminin (Viviana-Iuliana Bejinariu, Ioana Vrînceanu), dublu vâsle feminin categorie ușoară (Andreea Asoltanei, Ionela-Livia Lehaci) și patru vâsle masculin (Adrian Cionca, Ioan Prundeanu, Cristi-Ilie Pîrghie, Vasile Agafiței). Delegația României are și două rezerve, Marian-Florian Enache și Ștefan Nica.

CINCI PUGILISTE ROMÂNE AU RATAT PODIUMUL LA CE DE BOX PENTRU TINERET

Toate cele cinci românce care au urcat în ring, miercuri, la secțiunea tineret din cadrul Campionatelor Europene de box pentru junioare și tineret, desfășurate în orașul italian Assisi, au pierdut meciurile susținute în sferturile de finală și au ocupat locul 5 în clasamentul final. Damaris Emanuela Muntean (categoria 46-48 kg) a fost învinsă la puncte de poloneza Wiktoria Sadej (decizie 3-0), Cristina Paula Cosma (54 kg) a cedat în fața italiencei Irma Testa (0-3), Emilia Lenuța Moldovan (69 kg) a fost întrecută prin KO tehnic în repriza a doua de Valmire Mahmuti (Germania), Angela Iordache (57 kg) a pierdut în fața franțuzoaicei Angelina Panza, fiind descalificată în repriza a treia, în timp ce Paraschiva Pascu (64 kg) a fost învinsă la puncte de poloneza Justiyna Walas (0-3).

OLARU, ÎN SEMIFINALE LA BAKU

Perechea Raluca Olaru / Shahar Peer (Israel), cap de serie nr. 3, s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Baku (Azerbaidjan), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Olaru şi Peer au trecut în sferturile de finală de cuplul francez Amandine Hesse/Pauline Parmentier, scor 6-1, 6-1. Meciul a durat 53 de minute. În penultimul act, Olaru şi Shahar Peer vor întâlni perechea Francesca Schiavone (Italia) / Stefanie Voegele (Elveţia). Premiul pentru participarea în semifinale este de 3.435 de euro şi 110 puncte WTA.

CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND LA BAKU

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 29 WTA şi cap de serie nr. 1, a fost eliminată, ieri, în turul al doilea la turneul de la Baku (Azerbaidjan), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, cu scorul de 6-1, 6-1, după aproape 50 de minute de joc, de sportiva elveţiană Stefanie Voegele, locul 72 WTA. Pentru participarea în turul secund la Baku, Cîrstea va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.400 de dolari.

VICTORII ROMÂNEȘTI LA CE DE TENIS DE CÂMP PENTRU JUNIOARE ȘI JUNIORI

Perechea Ioana Loredana Roşca / Ioana Ducu, favorită nr. 1, s-a calificat, miercuri seară, în optimile de finală ale probei de dublu de la Campionatele Europene de tenis de câmp rezervate junioarelor, care se dispută la Klosters-Serneus, în regiunea Davos (Elveţia). Roşca şi Ducu au trecut în turul al treilea de perechea cipriotă Atlanta Patsali / Maria Siopacha, scor 6-3, 6-0. În optimi, ele vor juca în compania norvegiencelor Alexandra Borg / Melanie Stokke, favorite nr. 16. În turneul de simplu, Ioana Loredana Roşca, cap de serie nr. 6, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală, după ce a învins-o în optimi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Bianca Turati (Italia), a 11-a favorită a competiţiei. În sferturi, Roşca o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Sara Sorribes Tormo (Spania) şi Irina Şimanovici (Belarus), cap de serie numărul 4. În proba masculină, Nicolae Frunză, cap de serie nr. 14, a fost învins în optimi, cu scorul de 7-6 (7/3), 6-0, de francezul Quentin Halys, al doilea favorit al competiţiei. În proba de dublu masculin, perechea Bogdan Ionuţ Apostol / Nicolae Frunză, cap de serie nr. 4, a învins în turul al doilea, cu scorul de 6-4, 4-6, 10-4, cuplul finlandez Joel Popov / Panu Virtanen şi va juca, în optimi, cu perechea portugheză Nuno Borges / Felipe Cunha Silva.

POTAISSA POATE DISPUTA PE TEREN PROPRIU PARTIDELE DIN TURURILE PRELIMINARE ALE CUPEI EHF

Aflată în premieră la startul Cupelor Europene la handbal masculin, Potaissa Turda a primit acceptul Federației Europene de Handbal de a evolua pe teren propriu în partidele din tururile preliminare ale Cupei EHF. Formația pregătită de Horațiu Gal va întâlni în primul tur echipa israeliană Maccabi Tel Aviv, prima manșă urmând să aibă loc la 6 sau 7 septembrie. Din cauza situației din Israel, este posibil ca meciul să se dispute într-o altă țară. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, în sala “Gheorghe Barițiu“ din Turda. În cazul în care va obține calificarea în turul al doilea, Potaissa Turda ar urma să întâlnească echipa de pe locul 4 din grupa a doua a preliminariilor Ligii Campionilor (din grupă fac parte HC Motor Zaporozhye, Junior Fassano, FC Porto și Alpla Hard). Dacă se va califica în grupele Cupei EHF, Potaissa Turda va trebui să evolueze într-un oraș cu o sală care să întrunească alte condiții, conducerea clubului optând pentru Cluj.

BOLT, NEMULȚUMIT CĂ GAY A PRIMIT UN SINGUR AN DE SUSPENDARE

Atletul jamaican Usain Bolt, marea vedetă a sprintului din acest deceniu, este nemulțumit că americanul Tyson Gay a primit un singur an de suspendare după ce a fost depistat pozitiv cu un steroid anabolizant. Bolt, deținător a șase medalii olimpice de aur, consideră că autoritățile antidoping au trimis „un mesaj prost” lumii sportului suspendându-l un singur an pe Gay. Sprinterul american a fost autorizat în această vară să revină în competiții. Gay, controlat pozitiv de trei ori la un steroid anabolizant, a fost sancționat de Agenția Americană Antidoping (USADA) cu o suspendare de un an, până pe 23 iunie 2014. Gay, triplu campion mondial în 2007, risca o suspendare de până la doi ani, însă a colaborat cu USADA în acest dosar.

MO FARAH S-A RETRAS DE LA JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI

Atletul britanic Mo Farah, dublu campion olimpic la Londra, în 2012, s-a retras, din cauza unor probleme de sănătate, de la Jocurile Commonwealth-ului, competiţie care a avut deschiderea miercuri seară, la Glasgow. „Am luat dificila decizie de a mă retrage de la Jocurile Commonwealth-ului”, a declarat Farah, într-un comunicat dat publicităţii de echipa Angliei. Mo Farah, care la Jocurile Olimpice de la Londra a câştigat medalia de aur în probele de 5.000 de metri şi 10.000 de metri, a avut în ultima perioadă dureri abdominale care l-au determinat să lipsească de la reuniunea de la Glasgow, de la jumătatea lunii iulie, contând pentru Liga de Diamant. Farah dorea să participe la Jocurile Commonwealth-ului pentru a reveni la cel mai bun nivel înaintea Campionatelor Europene de la Zurich, din luna august.

VINCENZO NIBALI A CÂŞTIGAT ETAPA A 18-A A TURULUI FRANŢEI

Ciclistul italian al echipei Astana, Vincenzo Nibali, a câştigat, ieri, etapa a 18-a a Turului Franţei, disputată pe distanţa a 145,5 kilometri, între localităţile Pau şi Hautacam. Purtătorul tricoului galben, de lider în clasamentul general, a reuşit a patra sa victorie în acest Tur al Franţei, după ce s-a mai impus la Sheffield (etapa a 2-a), la Planche des Belles Filles (etapa a 10-a) şi la Chamrousse (etapa a 13-a). În vârstă de 29 de ani, Nibali a atacat pe ultima căţărare a zilei cu opt kilometri înainte de final şi s-a impus în această etapă încheiată la o altitudine de 1.520 de metri. „Rechinul” a fost urmat de francezul Thibaut Pinot (FDJ.fr), la un minut şi zece secunde, şi de polonezul Rafal Majka (Tinkoff-Saxo), la un minut şi 12 secunde. În clasamentul general, Vincenzo Nibali este urmat de Thibaut Pinot, la şapte minute şi zece secunde, de francezul Jean-Christophe Peraud (Ag2r-La Mondiale), la şapte minute şi 23 de secunde, de spaniolul Alejandro Valverde (Movistar), la şapte minute şi 25 de secunde, şi de francezul Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), la nouă minute şi 27 de secunde.