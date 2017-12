CSU NEPTUN ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE

Echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanța și-a reluat, ieri, pregătirile în vederea noului sezon competițional, prima etapă fiind programată la 31 august. Sub comanda antrenorilor Ion Crăciun și Florin Cazan s-a aflat un număr restrâns de jucătoare, dar lotul urmează să fie completat în zilele următoare cu mai multe handbaliste, inclusiv unele cu o bogată experiență în primul eșalon. De la prima ședință de pregătire nu a lipsit nici primul transfer realizat de conducerea clubului, brăileanca Andreea Bărbos. În vârstă de 22 de ani, extrema dreaptă va avea șansa să evolueze mult mai mult la CSU Neptun, concurența la HC Dunărea Brăila, echipă calificată în Cupele Europene, fiind acerbă.

ROMÂNIA, AL TREILEA SUCCES LA CM DE HANDBAL FEMININ JUNIOARE

Naţionala de handbal feminin Under 18 a României a învins ieri, la Strumica, în Grupa C, reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 37-23 (17-12), în a treia partidă de la Campionatul Mondial. În primele două meciuri din Grupa C, România a învins Argentina, cu scorul de 34-20 (16-9), respectiv Uzbekistan, cu 42-22 (19-10), şi are șase puncte în clasament. Handbalistele tricolore vor mai juca în grupă cu Germania (vineri) şi cu Danemarca (sâmbătă). Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe se vor califica în optimile de finală, meciurile fiind programate la Ohrid şi Strumica, la 28 iulie. Sferturile de finală ale CM sunt programate două zile mai târziu la Ohrid, iar semifinalele vor avea loc la 1 august, pentru ca finalele pentru medalii să se dispute la 3 august, în acelaşi oraş. La ediţia din 2012, medalia de aur a fost câştigată de Danemarca, urmată pe podium de Rusia şi Norvegia. Echipa României s-a clasat în 2012 pe locul 4, după ce a pierdut finala mică.

ROMÂNIA ȘI-A MAI ASIGURAT PATRU MEDALII LA CE DE BOX PENTRU TINERET ŞI JUNIORI

Delegaţia României prezentă la Campionatele Europene feminine de box pentru tineret şi juniori, care se desfăşoară la Assisi (Italia), şi-a asigurat patru medalii și în probele rezervate junioarelor. La categoria 48 kg, Elena Timofte şi-a asigurat medalia de bronz şi va boxa astăzi, în semifinale, împotriva britanicei Melissa Hall. Dana Georgiana Iorga (50 kg) o va întâlni în semifinale pe poloneza Agata Kawecka, în timp ce Denisa Ionela Ungureanu (63 kg) o va înfrunta pe Melissa Freitag (Germania). Patricia Gabriela Martinconi (categoria +80 kg) are medalia de bronz asigurată, ea fiind calificată direct în semifinalele competiţiei. La această categorie s-au înscris doar cinci sportive, Martinconi urmând să o întâlnească în semifinale pe turcoaica Melike Cakar, care a trecut prin KO tehnic în prima repriză de unguroaica Szimonetta Pallas. Lotul pregătit de Adrian Lăcătuş şi Constantin Gălbenuşe mai are cinci sportive şi în probele de tineret, care vor evolua în sferturile de finală.

PREȘEDINTELE FR RUGBY VA FI ALES LA 26 AUGUST

La sediul Federației Române de Rugby a avut loc, ieri, Adunarea Generală Extraordinară a forului național rugbystic, din cele 72 de structuri sportive afiliate la FR Rugby fiind prezente 59. Lucrările au fost prezidate de vicepreședintele FR Rugby, cu prerogative de președinte, George Boroi, iar ca invitat, în sală s-a aflat și fostul președinte al federației, actualul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alin Petrache. Singurul punct pe ordinea de zi a fost stabilirea datei la care să se întrunească Adunarea Generală pentru alegerea președintelui FR Rugby, acest lucru urmând să aibă loc la 26 august.

DOAR LOCUL 5 LA CM PENTRU ECHIPA FEMININĂ DE SPADĂ A ROMÂNIEI

Echipa feminină de spadă a României, formată din Ana Maria Brînză, Simona Gherman, Simona Pop şi rezerva Ana Maria Constantin, a terminat pe locul 5 la Campionatul Mondial de scrimă de la Kazan. În primul meci de clasament, România a învins China cu scorul de 43-42, iar în disputa decisivă pentru locul 5 a trecut de Statele Unite ale Americii, scor 45-40. România a fost învinsă în sferturile de finală, scor 41-32, de reprezentativa Italiei, după ce în optimi trecuse de Germania cu 25-16.

RAFAL MAJKA A CÂŞTIGAT ETAPA A 17-A A TURULUI FRANŢEI

Rutierul polonez Rafal Majka (Tinkoff) a câştigat etapa a 17-a Turului Franţei, miercuri, la Pla d'Adet. Majka a fost urmat de italienii Giovanni Visconti şi Vincenzo Nibali. Cel din urmă (Astana) şi-a păstrat tricoul galben al liderului clasamentului general. Majka a înregistrat al doilea succes la această ediţie a Turului Franţei, la patru zile după ce s-a impus la Risoul.

CONTADOR NU VA PARTICIPA ÎN TURUL SPANIEI

Ciclistul spaniol al echipei Tinkoff-Saxo, Alberto Contador, a anunţat ieri că nu va participa în Turul Spaniei, după ce a suferit o fractură la tibia dreaptă în Turul Franţei. „Este o zi tristă, recuperarea este complicată. Nu ştim o dată exactă când voi fi apt să revin în competiţii. Nu voi participa în Turul Spaniei”, a scris Contador pe contul său de Twitter. El a abandonat în Turul Franţei, la începutul săptămânii trecute, după ce a căzut în etapa a 10-a, Mulhouse - La Planche des Belles Filles, şi s-a accidentat la piciorul drept. Turul Spaniei se va disputa în perioada 23 august - 14 septembrie.

MEXICUL VA GĂZDUI UN MARE PREMIU DE FORMULA 1 DIN 2015

Oraşul Ciudad de Mexico va găzdui o etapă din Campionatul Mondial de Formula 1 în 2015, la 23 de ani distanţă de la ultimul Grand Prix disputat în Mexic. Conform publicaţiei „Reforma“, Bernie Ecclestone, administratorul drepturilor comerciale ale F1, a semnat un contract pe cinci ani, cu drept de prelungire pe încă cinci sezoane, cu oficialităţile mexicane. Sursa citată notează că etapa mexicană de F1 va avea loc în octombrie sau noiembrie, pe circuitul „Hermanos Rodriguez“ din Ciudad de Mexico, care a găzduit şi ultimul Mare Premiu desfăşurat în Mexic, în 1992. Capitala Mexicului s-a aflat în calendarul iniţial al FIA pentru CM de Formula 1 din 2014, dar a fost exclusă în cele din urmă.

BIATLONISTĂ LITUANIANĂ, SUSPENDATĂ DOI ANI PENTRU DOPAJ

Biatlonista lituaniană Karolis Zlatkauskas, depistată pozitiv cu eritropoietină în decembrie 2013, a fost suspendată pentru doi ani, a anunţat Federaţia Internaţională de Biatlon (IBU). Suspendarea a intrat în vigoare pe data de 19 decembrie 2013, atunci când Zlautkauskas a fost suspendată provizoriu. Sportiva lituaniană, care a ratat participarea la Jocurile Olimpice de la Soci, a fost depistată pozitiv cu EPO la un control în afara concursurilor.