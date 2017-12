PANTILIMON NU VA PRIMI MEDALIE DE CAMPION AL ANGLIEI

Costel Pantilimon se va număra printre puţinii jucători de la Manchester City care nu se vor putea bucura cu adevărat dacă gruparea de pe „Etihad“ se impune în această ediţie din Premier League. La fel ca şi în 2012, la ultimul titlu al „Cetăţenilor”, portarul român nu a prins numărul minim de meciuri între buturile formaţiei din Manchester. În Anglia, un jucător primeşte medalia de campion doar dacă evoluează în cel puţin zece meciuri, iar în actualul sezon, antrenorul Pellegrini l-a trimis pe român între buturi doar în şapte partide. Cu două etape înainte de finalul campionatului, City pare scăpată în campioană, după ce FC Liverpool a pierdut acasă cu Chelsea Londra, scor 0-2. Echipa lui Pantilimon mai are de jucat acasă cu Aston Villa şi West Ham United, meciuri lejere, pe care le poate câştiga, caz în care FC Liverpool nu poate încheia decât la egalitate de puncte cu actualul lider. În Anglia, la egalitate de puncte între două sau mai multe formaţii, departajarea se face la golaveraj, iar „Cormoranii” ar trebui să recupereze un deficit de 11 goluri în cazul unor victorii la limită ale „Cetăţenilor” în ultimele două meciuri.

NICOLIŢĂ A DAT O PASĂ DE GOL ÎN CAMPIONATUL FRANŢEI

Mijlocaşul Bănel Nicoliţă a dat o pasă de gol în partida pe care echipa sa, FC Nantes, a terminat-o la egalitate în deplasare, scor 1-1, cu Toulouse, în etapa a 36-a a campionatului Franţei. Nicoliţă, care a jucat până în minutul 63, a dat pasa decisivă la golul marcat de Vizcarrondo, în minutul 9. Gazdele au reuşit egalarea prin Ben Yedder, în minutul 67. La Toulouse, mijlocaşul Mihai Roman a intrat pe teren în minutul 79.

LOTUL LĂRGIT AL BOSNIEI PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei de fotbal din Bosnia & Herţegovina, Safet Susic, a anunţat, ieri, lotul lărgit pentru turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, care se va desfăşura în perioada 12 iunie - 13 iulie. Susic a convocat 24 de jucători, deoarece mijlocaşul echipei SC Freiburg, Mensur Mujdza, este accidentat din luna martie şi nu se ştie dacă va fi refăcut până la începerea turneului final. Data-limită fixată de FIFA pentru stabilirea lotului de 23 de jucători este 2 iunie. Jucătorii convocaţi de Susic se vor reuni la 15 mai, la Sarajevo, iar în 27 mai vor pleca într-un stagiu de pregătire în SUA, unde vor disputa două meciuri amicale cu reprezentativele Coastei de Fildeş (30 mai) şi Mexicului (3 iunie). Cei 24 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Asmir Begovic (Stoke City), Jasmin Fejzic (VfR Aalen), Asmir Avdukic (Borac Banja Luka); fundaşi: Emir Spahic (Bayer Leverkusen), Toni Sunjic (Zoria Lugansk), Sead Kolasinac (Schalke 04 Gelsenkirchen), Ognjen Vranjes (Elazigspor), Ervin Zukanovic (KAA Gent), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Muhamed Besic (Ferencvaros Budapesta); mijlocaşi: Miralem Pjanic (AS Roma), Izet Hajrovic (Galatasaray Istanbul), Mensur Mujdza (SC Freiburg), Haris Medunjanin (Gaziantepspor), Senad Lulic (Lazio Roma), Anel Hadzic (Sturm Graz), Tino Susic (Hajduk Split), Sejad Salihovic (TSG Hoffenheim), Zvjezdan Misimovic (Guizhou Renhe), Senijad Ibricic (Erciyesspor), Avdija Vrsajevic (Hajduk Split); atacanţi: Vedad Ibisevic (VfB Stuttgart), Edin Dzeko (Manchester City), Edin Visca (Istanbul BB). Bosnia & Herţegovina, debutantă la Cupa Mondială, va evolua în Grupa F la turneul final al CM din Brazilia şi va înfrunta Argentina (15 iunie), Nigeria (21 iunie) şi Iranul (25 iunie).

LUIS SUAREZ, JUCĂTORUL SEZONULUI ÎN PREMIER LEAGUE

Luis Suarez, atacantul echipei FC Liverpool, a fost ales, ieri, cel mai bun jucător al sezonului în Premier League de către Asociaţia Jurnaliştilor Sportivi din Anglia. Internaţionalul uruguayan în vârstă de 27 de ani i-a devansat pe Steven Gerrard (FC Liverpool) şi pe ivorianul Yaya Toure (Manchester City). Luis Suarez, care a marcat 30 de goluri în acest sezon al campionatului englez, câştigase anterior şi premiul pentru cel mai bun jucător din Premier League oferit de Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti din Anglia. Cu două etape înainte de finalul sezonului, FC Liverpool luptă pentru titlu cu Manchester City.

AC MILAN A CÂŞTIGAT „DERBY DE LA MADONNINA”

AC Milan a învins-o, cu 1-0, pe Internazionale Milano în „Derby de la Madonnina”, cum este supranumit tradiţionalul duel dintre cele două rivale milaneze, disputat duminică seară, în cadrul etapei a 36-a a campionatului Italiei. Unicul gol al întâlnirii de pe „San Siro“ a fost marcat în minutul 66 de olandezul Nigel De Jorg, care a fructificat o pasă a lui Mario Balotelli. Graţie acestui succes, „rossonerii“ au revenit pe locul 8 în Serie A, la trei puncte distanţă de Inter, aflată pe locul 5.

NANI, PRIMA ACHIZIŢIE A LUI JUVENTUS PENTRU SEZONUL VIITOR

Juventus Torino a câştigat al treilea titlu consecutiv în Serie A, însă a dezamăgit pe plan european în acest sezon. Eliminată din faza grupelor în Champions League, „Bătrâna Doamnă” a ratat finala UEFA Europa League, programată chiar pe propriul teren, după ce pierdut în semifinale în faţa Benficăi Lisabona. Pentru sezonul următor, când are planuri mari în Ligă, Juve a bătut palma cu Nani, de la Manchester United. Ajuns rezervă la United în ultima perioadă, portughezul va fi achiziţionat de italieni pentru circa 7 milioane de euro. Conform „Tuttosport“, salariul lui Nani la campioana Italiei va fi de aproximativ 4 milioane de euro. În vârstă de 27 de ani, portughezul mai are contract până în 2018 cu Manchester United, echipă la care a venit acum şase ani de la Sporting Lisabona.

PAS GREŞIT ŞI PENTRU REAL MADRID

Formaţia Real Madrid a terminat la egalitate, scor 2-2 (Sergio Ramos 59, Cristiano Ronaldo 90+2 / Jeremy Mathieu 44, Dani Parejo 65), partida disputată duminică seară, pe teren propriu, cu FC Valencia, în etapa a 36-a a campionatului spaniol de fotbal. Astfel, Real Madrid nu a profitat de pasul greşit făcut de rivala Atletico, învinsă, tot duminică, de Levante, cu 2-0 (Filipe Luis 7-autogol, Barral 69), şi nici de remiza Barcelonei, 2-2 (Messi 23, Alexis Sanchez 67 / Lafita 37, 90+2), pe teren propriu, cu echipa antrenată de Cosmin Contra, Getafe. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Atletico Madrid se menţine în fruntea clasamentului, cu 88 de puncte, urmată de FC Barcelona, cu 85 de puncte. Real Madrid este pe locul 3, cu 83 de puncte, dar are un meci mai puţin disputat.

PAPE DIOP A DANSAT ÎN FAŢA FANILOR LUI ATLETICO

Pape Diop, mijlocaşul senegalez al echipei Levante, a declarat, duminică, că fanii echipei Atletico Madrid au imitat strigătele maimuţelor la adresa sa şi din această cauză a dansat în faţa lor la finalul meciului câştigat cu scorul de 2-0. Gestul lui Pape Diop a inflamat spiritele pe teren la finalul meciului, jucătorii de la Atletico considerând gestul său ca fiind provocator. „M-a afectat foarte mult această întâmplare. M-am dus să execut un corner, iar suporterii lui Atletico au început să imite strigătele maimuţelor. Pentru a dezamorsa situaţia, am început să dansez. Nu am vrut să insult pe nimeni. Nu am nimic cu suporterii lui Atletico. Mi s-a părut un gest lipsit de respect, un gest provocator. Nu ştiu dacă este un gest rasist, dar aceste strigăte ar trebui să dispară din stadion”, a spus Pape Diop. Acest incident vine la o săptămână după ce fundaşul Barcelonei, Dani Alves, a mâncat o banană aruncată în teren, în direcţia lui, în momentul în care se pregătea să execute un corner la meciul cu Villarreal, din campionatul Spaniei. După ce a mâncat banana, Dani Alves a executat lovitura de la colţ.

SPARTA PRAGA A CÂŞTIGAT TITLUL DE CAMPIOANĂ A CEHIEI

Echipa Sparta Praga a câştigat pentru a 36-a oară în istorie titlul de campioană a Cehiei, după ce formaţia Viktoria Plzen a terminat la egalitate, duminică, în deplasare, scor 2-2, cu FK Jablonec, în etapa a 27-a. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Sparta Praga are nouă puncte avans faţă de Viktoria Plzen şi nu mai poate pierde primul loc în clasament, deoarece are avantaj şi în meciurile directe. Sparta Praga va evolua în sezonul viitor în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Formaţiile Sparta Praga şi Viktoria Plzen se vor întâlni, la 17 mai, în finala Cupei Cehiei.

MACCABI TEL AVIV, CAMPIOANĂ ÎN ISRAEL

Maccabi Tel Aviv a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană a Israelului, graţie victoriei cu 2-1 obţinute în weekend în faţa lui Hapoel Beersheba. Cu trei etape rămase de disputat, Maccabi Tel Aviv are 77 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de ocupanta poziţiei secunde, Hapoel Beersheba, de care o despart 13 puncte. Este al 20-lea titlu de campioană pentru gruparea din Tel Aviv, care va juca în turul 2 preliminar al viitoarei ediţii din Champions League.

RUMMENIGGE ŞI BECKENBAUER SUNT DE ACORD CU REVENIREA LUI HOENESS LA PREŞEDINŢIA CLUBULUI BAYERN

Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, şi fostul internaţional Franz Beckenbauer au declarat că ar fi de acord cu revenirea lui Uli Hoeness în fruntea grupării germane după ispăşirea pedepsei pentru fraudă fiscală. Beckenbauer, fost jucător, antrenor şi preşedinte la Bayern, a spus că gruparea germană are nevoie de campionul mondial din 1974. „Uli Hoeness are nevoie de Bayern şi Bayern are nevoie de el. Am avut o relaţie perfectă cu Hoeness de la venirea lui la Bayern, ca jucător, în 1970. El va folosi timpul din închisoare pentru a reflecta asupra vieţii sale şi sper că va reveni la Bayern”, a spus Beckenbauer. Şi Rummenigge speră ca Uli Hoennes să revină în funcţia de preşedinte al clubului Bayern. Karl Hopfner a fost votat în funcţia de preşedinte al clubului Bayern Munchen, vineri, la Adunarea Generală Extraordinară a grupării, el succedându-i lui Uli Hoeness, care a demisionat după ce a fost condamnat pentru fraudă fiscală. În vârstă de 62 de ani, Hoeness a lăsat să se înţeleagă că va reveni la Bayern Munchen după ce îşi va ispăşi pedeapsa de trei ani şi jumătate de închisoare. El încă nu a fost plasat în detenţie. „Am făcut o greşeală mare şi mi-o asum. Iar atunci când voi ieşi din închisoare, nu mă voi retrage”, a spus Hoeness, fostul preşedinte fiind condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro. Acest caz a apărut anul trecut, când presa germană a scris că Hoeness a ascuns importante sume de bani în Elveţia. El s-a autodenunţat Fiscului german.