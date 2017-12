BOGDAN STANCU RATEAZĂ TURNEUL DIN ELVEŢIA AL ECHIPEI NAŢIONALE

Atacantul Bogdan Stancu s-a accidentat, săptămâna trecută, la un antrenament al echipei Genclerbirligi, el urmând să rateze turneul primei reprezentative din Elveţia, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Medicul echipei naţionale, Pompiliu Popescu, a declarat că Stancu are probleme la genunchiul drept, însă acesta nu se va opera. „Bogdan Stancu are probleme medicale la genunchiul drept. Are afectate ligamentele colaterale. Deocamdată nu se mai antrenează. Zilele următoare începe tratamentul în Turcia. În mod sigur, nu va fi alături de noi în cele două amicale din Elveţia. Va fi indisponibil toată luna mai. Tot sigur vă pot anunţa, în schimb, că accidentarea lui Stancu nu necesită o intervenţie chirurgicală. Scapă de operaţie”, a spus Popescu. România va disputa două partide amicale în turneul din Elveţia: la 31 mai, cu Albania, iar la 4 iunie, cu Algeria, echipă calificată la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia.

MARIUS CONSTANTIN, SUSPENDAT TREI ETAPE

Fundaşul echipei FC Braşov Marius Constantin a fost suspendat pentru trei etape şi sancţionat cu 3.000 de lei de către Comisia de Disciplină a FRF, ca urmare a eliminării după gesturile obscene făcute la adresa fanilor formaţiei Steaua, care l-au înjurat în timpul partidei directe. Fotbalistul braşovean a fost eliminat, luni seară, la meciul cu Steaua, deoarece a făcut gesturi obscene către suporterii formaţiei gazdă, iar aceştia au reacţionat aruncând cu diverse obiecte pe teren, între care pietre, şuruburi de la scaune, o brichetă şi un băţ de steag. Marius Constantin a fost eliminat în min. 84 al partidei care s-a terminat cu scorul de 3-0 în favoarea actualei campioane a României. Jocul era oprit, fotbalistul stelist Adi Popa fiind accidentat, în momentul în care fanii Stelei de la Tribuna 1 au început să îl înjure pe Constantin. Fotbalistul a arătat semne obscene suporterilor. Arbitrul George Găman a observat şi i-a acordat cartonaşul roşu lui Marius Constantin. În timp ce acesta se îndrepta spre tunelul ce duce la vestiare, fanii Stelei de la tribuna a II-a au început să arunce spre el cu diverse obiecte, între care o piatră, şuruburi de la scaune, o brichetă, şi un băţ de steag. Constantin a refuzat iniţial să iasă şi s-a întors pe teren, arbitrul Găman fiind nevoit să cheme doi stewarzi pentru a-l escorta pe jucător. Găman a ridicat obiectele aruncate de fanii stelişti pe teren şi le-a înmânat observatorului Romulus Chihaia. Marius Constantin a fost înjurat de fanii Stelei şi pe parcursul primei reprize, şi la începutul celei de-a doua. Suporterii au adresat injurii şi echipei Rapid. Arbitrul George Găman i-a cerut atunci observatorului ca de la staţia de amplificare să se anunţe că, în cazul în care scandările rasiste nu vor înceta, partida va fi întreruptă.

STEAUA, DOUĂ ETAPE FĂRĂ SPECTATORI DUPĂ INCIDENTELE DE LA MECIUL CU FC BRAŞOV

Comisia de Disciplină a FRF a decis să sancţioneze clubul Steaua Bucureşti cu disputarea a două etape fără spectatori şi cu o penalitate de 60.000 de lei, ca urmare a incidentelor de la partida cu FC Braşov, contând pentru etapa a 29-a a Ligii I. Meciurile pe care Steaua le va disputa fără spectatori sunt contra formaţiilor Corona Braşov (etapa a 30-a) şi Pandurii Tg. Jiu (etapa a 32-a). Ultimul meci de pe teren propriu al campioanei, când, cel mai probabil, va sărbători cel de-al 25-lea titlu, va avea loc în etapa a 34-a, contra Oţelului Galaţi, însă, până atunci, sancţiunea va expira.

RECORD DE FINALE PENTRU ANCELOTTI

Calificat cu Real Madrid în finala Ligii Campionilor, după ce a eliminat deţinătoarea trofeului, Bayern München, antrenorul italian Carlo Ancelotti a egalat recordul de finale ale competiţiei pentru un antrenor. El a ajuns acum la a patra, la fel ca spaniolul Miguel Munoz, italianul Marcelo Lippi şi englezul Alex Ferguson. La cele precedente o pregătea pe AC Milan, iar dintre acestea a câştigat două, în 2003 şi 2007, şi a pierdut în 2005. Ferguson a jucat finalele cu Manchester United (1999, 2008, 2009 şi 2011), Marcello Lippi cu Juventus Torino (1996, 1997, 1998 şi 2003), iar Miguel Munoz cu Real Madrid (1960, 1962, 1964 şi 1966).

TITO VILANOVA VA FI OMAGIAT PE „CAMP NOU“, LA MECIUL FC BARCELONA - GETAFE

Fostul tehnician al echipei FC Barcelona, Tito Vilanova, care a încetat din viaţă săptămâna trecută, va fi omagiat, sâmbătă, pe stadionul „Camp Nou“, la meciul pe care catalanii îl vor disputa cu formaţia lui Cosmin Contra şi Ciprian Marica, Getafe, informează fcbarcelona.com. Jucătorii echipei catalane vor purta tricouri comemorative. Pe tabelele electronice de la stadion va fi prezentat un filmuleţ cu imagini din viaţa lui Tito Vilanova, pe o parte a arenei va fi desfăşurat un banner uriaş, iar înainte de startul jocului se va ţine un minut de reculegere. Tito Vilanova a încetat din viaţă săptămâna trecută, la doar 45 de ani, după o luptă de doi ani şi jumătate cu cancerul.

SUPORTERUL CARE A ARUNCAT CU O BANANĂ ÎN DIRECŢIA LUI DANI ALVES A FOST ARESTAT

Poliţia spaniolă a anunţat că l-a arestat pe suporterul echipei Villarreal care a aruncat cu o banană în direcţia fundaşului brazilian al formaţiei FC Barcelona, Dani Alves, informează AFP. „Persoana a fost arestată”, a declarat, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al Poliţiei, fără a oferi mai multe detalii. „El Mundo Deportivo“ a notat că fanului i s-a interzis pe viaţă accesul pe stadioane şi i-a fost retras carnetul de “socio” al echipei Villarreal. Dani Alves, în vârstă de 30 de ani, a mâncat o banană aruncată în teren, în direcţia lui, în momentul în care se pregătea să execute un corner, duminică, la meciul cu Villarreal, din campionatul Spaniei. După ce a mâncat banana, el a executat lovitura de la colţ. „De 11 ani sunt în Spania şi de 11 ani este la fel. Mai bine râdem de aceşti retardaţi. Nu vom reuşi să schimbăm lucrurile, aşa că mai bine ne distrăm”, a declarat jucătorul. Gestul lui Dani Alves a generat numeroase reacţii de susţinere pe reţelele de socializare. Dani Alves a fost în mod regulat victima injuriilor rasiste de la debutul său la FC Sevilla, în sezonul 2002-2003.

PRANDELLI ÎL VA CONVOCA PE BALOTELLI PENTRU CM

Selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, a asigurat că-l va convoca pe atacantul Mario Balotelli la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, în ciuda faptului că jucătorul este extrem de criticat după un sezon mai puţin bun la AC Milan. „Mario are uneori evoluţii mai slabe, dar nu-l voi lăsa acasă. El a marcat de 14 ori pentru Italia, nu pot ignora acest lucru”, a declarat Cesare Prandelli, într-un interviu pentru „Corriere della Sera“. Prezenţa lui Balotelli a fost pusă sub semnul întrebării de presa italiană după un sezon dezamăgitor la AC Milan şi având în vedere evoluţiile bune ale lui Ciro Immobile (AC Torino) şi Mattia Destro (AS Roma).

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU JERMAINE JENAS

Mijlocaşul echipei Queens Park Rangers, Jermaine Jenas, ar putea lipsi de pe gazon până la nouă luni, după ce s-a accidentat în timpul unei şedinţe de pregătire. Fostul internaţional, de 31 de ani, se recupera la sala de forţă după o întindere la gambă, când a suferit o accidentare la ligamentul încrucişat. Jenas, care a evoluat în 28 de partide pentru QPR în acest sezon, marcând de două ori, va avea nevoie de o intervenţie chirurgicală şi ar putea fi indisponibil până la finalul anului. „Jermaine are complet rupt ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul drept. Îl vom duce la un specialist cât mai curând pentru a decide care sunt paşii de urmat. În acest moment, se pare că va avea nevoie de o reconstrucţie totală, care îl va ţine departe de gazon de la şase până la nouă luni”, a declarat medicul clubului, Peter Florida.

CAMPIONATUL ARGENTINEI VA AVEA 30 DE ECHIPE DIN 2015

Prima ligă a campionatului argentinian va trece de la 20 la 30 de echipe din anul 2015, o măsură care îi va permite clubului Argentinos Juniors, formaţie unde a debutat Diego Armando Maradona, să nu retrogradeze. Decizia Federaţiei Argentiniene de Fotbal, anunţată marţi seară, va ajuta cluburile de prestigiu să nu retrogradeze în liga a doua. Independiente Buenos Aires, una dintre cele cinci mari echipe din Argentina, retrogradată în liga a doua în urmă cu şase luni, va reveni astfel în prima divizie. Noua organigramă a campionatului Argentinei va cuprinde 29 de etape, toate formaţiile urmând să se întâlnească între ele câte o dată.

ZOKORA ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU TRABZONSPOR

Mijlocaşul ivorian Didier Zokora şi clubul turc Trabzonspor, la care este legitimat şi Alexandru Bourceanu, au decis să rezilieze contractul de comun acord. „A fost o experienţă minunată pentru mine, dar acum a venit momentul să merg mai departe”, a declarat Zokora pentru site-ul oficial al grupării turce. Internaţionalul ivorian a fost achiziţionat de Trabzonspor de la FC Sevilla, în mai 2011, şi a jucat 24 de meciuri în acest sezon în campionatul Turciei. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a mai evoluat în cariera sa la formaţiile ASEC Mimosas, Racing Genk şi AS Saint-Etienne.