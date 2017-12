MINIVOLEI LA CONSTANŢA

Sâmbătă, la Constanţa, s-au desfăşurat meciurile din cadrul celui de-al doilea turneu al Campionatului Naţional de minivolei. În întrecerea feminină (jucătoare născute în 2001 şi mai mici), în Seria D, în sala Clubului Sportiv Şcolar nr. 1, s-au înregistrat următoarele rezultate: ACS Axiopolis Cernavodă - CSV 2004 Tomis Constanţa 2:3, CSŞ 1 Constanţa - ACS Axiopolis Cernavodă 3:1, CSŞ 1 Constanţa - CSV 2004 Tomis Constanţa 3:2. La masculin (jucători născuţi în 2001 şi mai mici), în Seria B, întâlnirile disputate în Sala „Tomis“ s-au încheiat cu următoarele rezultate: CVM Tomis Constanţa - CSŞ 1 Constanţa 3:0, CSŞ 1 Constanţa - CSŞ Buzău 0:3, CVM Tomis Constanţa - CSŞ Buzău 3:1.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: Dinamo Bucureşti - HC Odorhei 32-28, CS Caraş-Severin - Potaissa Turda 23-28, Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu 25-28, U. Bucovina Suceava - HCM Minaur Baia Mare 21-21. Partida CSM Bucureşti - HCM Constanţa va avea loc miercuri, de la ora 18.00, iar meciul Steaua Bucureşti - Ştiinţa Bacău se va disputa la 4 decembrie, de la ora 18.00. Clasament: 1. Potaissa Turda 29p (golaveraj: 310-266), 2. HCM CONSTANŢA 26p (331-247), 3. Dinamo Bucureşti 23p (297-292), 4. Ştiinţa Bacău 22p (267-227), 5. Pandurii Tg. Jiu 21p (284-286), 6. HC Odorhei 18p (326-315), 7. Poli Timişoara 12p (288-294), 8. Steaua Bucureşti 12p (290-304), 9. HCM Minaur Baia Mare 10p (258-285), 10. CS Caraş-Severin 7p (264-292), 11. U. Bucovina Suceava 4p (252-308), 12. CSM Bucureşti 3p (219-270).

HANDBALISTELE TRICOLORE, DOUĂ ÎNFRÂNGERI ÎN DANEMARCA

Naţionala de handbal feminin a României a disputat, sâmbătă şi duminică, la Sondenborg (Danemarca), două partide de verificare împotriva ţării gazdă. În partida de sâmbătă, Danemarca s-a impus cu 23-22, după ce tricolorele au condus la pauză cu 13-9, iar în disputa de duminică, disputată la Horsens, scorul a fost 26-21 (12-10) pentru Danemarca. Ambele reprezentative vor participa, în perioada 6-22 decembrie, la Campionatul Mondial din Serbia.

“STEJARII” AU PIERDUT CU FIJI

În ultimul meci-test din acest an, naţionala de rugby a României a fost învinsă, sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf”, scor 26-7 (16-7) de reprezentativa statului Fiji. Punctele României au venit graţie unui eseu de penalitate acordat în urma unor greşeli succesive ale fijienilor la cinci metri de propriul teren de ţintă, iar Vlaicu a reuşit transformarea. Aceasta a fost singura înfrângere a naţionalei de rugby a României în acest an. România a mai disputat două meciuri-test, săptămânile trecute, cu Tonga şi Canada, obţinând victorii în ambele jocuri, scor 19-18, respectiv 21-20.

STEAUA ŞI BAIA MARE VOR DISPUTA FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Finala Cupei României din acest an se va disputa tot între CSM Baia Mare şi Steaua Bucureşti. În semifinale, rugbyştii pregătiţi de Eugen Apjock au învins, scor 17-10 pe Universitatea Cluj, în timp ce formaţia antrenată de Marin Moţ a eliminat pe CSM Bucureşti, scor 29-10. Finala competiţiei va avea loc sâmbătă, la Bucureşti, pe stadionul Ghencea.

BRAZILIA A CÂŞTIGAT ŞI CUPA MARILOR CAMPIONI MONDIALI LA VOLEI MASCULIN

Ieri, la Tokyo, s-a încheiat Cupa Marilor Campioni Mondiali la volei masculin, competiţie care a reunit la start şase echipe. Pe lângă gazdele din Japonia, au mai participat campioanele continentale din Asia, Europa, America de Nord şi Centrală şi America de Sud, plus o formaţie invitată de FIVB. Africa nu a participat la competiţie pentru că la Jocurile Olimpice din 2012 a fost cea mai slabă confederaţie dintre cele cinci ale voleiului mondial. În clasamentul final, Brazilia a totalizat 12 puncte, fiind urmată de Rusia 11p, Italia 9p, Iran 7p, SUA 6p şi Japonia 0p (Italia a primit wild-card). Deşi a învins Brazilia cu 3:2, sâmbătă, revenind de la 0:2 la seturi, campioana europeană şi olimpică a plătit scump eşecul din prima zi în faţa Italiei (1:3). Brazilienii au mai cedat punct şi cu Italia, duminică, atunci când au învins cu 3:2. Surpriza turneului a fost naţionala Iranului, antrenată de celebrul Julio Velasco, care a învins Italia şi SUA, cu 3:2!

FLACĂRA OLIMPICĂ A COBORÂT ÎN APELE LACULUI BAIKAL

Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci 2014 a coborât sâmbătă în apele lacului Baikal din Siberia, cel mai adânc din lume, după două săptămâni de la ieşirea istorică în spaţiu. Evenimentul a avut loc la aproximativ 50 de metri de malurile lacului, pe o vedetă care transporta scafandri profesionişti şi însoţitori dotaţi cu torţe olimpice. Pe ambarcaţiune, un purtător al torţei a înmânat flacăra unuia dintre scafandrii aflaţi la suprafaţa apei, care apoi a dispărut sub apă cu torţa aprinsă, conform imaginilor difuzate de televiziunea rusă. De asemenea, trei scafandri purtând fiecare câte o torţă olimpică şi îmbrăcaţi în combinezoane speciale împotriva frigului au intrat sub apă, coborând până la o adâncime de 13 metri. Torţa a beneficiat de un dispozitiv pirotehnic special, legat de fiecare flacără care a ars sub apă. Scafandrii, echipaţi cu butelii de oxigen, au revenit apoi la suprafaţă, iar unul dintre ei a predat flacăra unui membru al ştafetei, care a zburat deasupra apei cu ajutorul unui dispozitiv reactiv. Aceasta a fost una dintre cele mai insolite etape ale ştafetei flăcării olimpice, cea mai lungă din istorie (65.000 km), începută pe 7 octombrie la Moscova.

MAGNUS CARLSEN ESTE NOUL CAMPION MONDIAL LA ŞAH

Norvegianul Magnus Carlsen este noul campion campion mondial la şah, după ce l-a detronat pe indianul Viswanathan Anand, în meciul pentru titlul suprem care a avut loc în oraşul indian Chennai. Norvegianul, numărul 1 mondial, a câştigat cu scorul general de 6,5 - 3,5. Carlsen a obţinut remiza decisivă la capătul unei a zecea partide foarte disputate, care a durat 4 ore şi 45 de minute, obţinând astfel jumătatea de punct necesară pentru a-şi adjudeca titlul mondial în dauna lui Anand, care-l deţinea din 2007. Tânărul norvegian, care va împlini 23 de ani pe 30 noiembrie, ratează de puţin titlul de cel mai tânăr campion mondial, record stabilit în 1985 de rusul Garry Kasparov, care i-a fost un timp antrenor. Indianul de 43 de ani a recunoscut că a comis o gafă în această ultimă partidă şi le-a cerut iertare fanilor săi, în conferinţa de presă ce a urmat meciului. Carlsen a devenit cel mai tânăr număr 1 mondial când avea 19 ani. Încă înainte ca soarta meciului pentru titlul suprem să fie cunoscută, el figura pe lista celor 100 de personalităţi ale anului 2013, întocmită de revista americană „Time“.

NOUA ZEELANDĂ ŞI AUSTRALIA VOR JUCA FINALA CM DE RUGBY ÎN XIII

Noua Zeelandă şi Australia se vor înfrunta, la sfârşitul acestei săptămâni, în finala Cupei Mondiale la rugby în XIII, găzduită de Anglia, într-o reeditare a ultimului act de la ediţia precedentă. În semifinale, Australia a surclasat selecţionata Fiji cu 64-0, înscriind nu mai puţin de 11 eseuri (3 pentru Jarryd Hayne). Cel mai bun marcator a fost Jonathan Thurston (24 puncte, cu 10 transformări). Campioana mondială en titre, Noua Zeelandă, a învins în cealaltă semifinală formaţia Angliei, cu 20-18.

PATRICK HICKEY A FOST REALES LA CONDUCEREA COMITETELOR OLIMPICE EUROPENE

Irlandezul Patrick Hickey a primit la Roma al treilea mandat de preşedinte al Comitetelor Olimpice Europene (EOC). Hickey, fost judoka, în vârstă de 68 de ani, nu a avut contracandidat pentru postul de preşedinte, pe care îl ocupă din 2006. El este preşedinte al Comitetului Olimpic Irlandez de aproape 25 de ani şi membru al Comitetului Executiv al CIO. Sebastian Coe, fost dublu campion olimpic la 1.500 m, care conduce în prezent Comitetul Olimpic Britanic, a fost ales printre cei 12 membri ai noului Comitet Executiv al EOC.

ANTRENORUL LUI KNICKS, AMENDAT PENTRU CĂ A CRITICAT ARBITRAJUL

Antrenorul echipei New York Knicks, Mike Woodson, a fost amendat cu 25.000 de dolari de către NBA pentru criticile sale publice la adresa arbitrajului. Woodson a afirmat, într-un interviu la postul New York ESPN, că jucătorul său Carmelo Anthony este tratat diferit faţă de superstaruri ca LeBron James şi Kevin Durant. „Nu mă voi abţine să spun că Melo a fost atacat mai mult ca niciodată“, a spus tehnicianul, făcând referire la meciul disputat de New York Knicks cu Indiana, miercuri, în care Anthony a fost, în opinia sa, victima mai multor intervenţii dure la care arbitrii nu au reacţionat. „Fac meseria asta de 30 de ani şi uneori mă întreb ce este un fault şi ce nu este”, a mai spus acesta.

MOTOCICLIST AUSTRALIAN SUSPENDAT PENTRU 18 LUNI DE TAS

Pilotul australian de moto2 Anthony West, depistat pozitiv cu un stimulent în mai 2012, la Grand Prix-ul Franţei, a fost suspendat retroactiv pentru 18 luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Federaţia Internaţională de Motociclism l-a suspendat anul trecut pentru o lună pe australianul în vârstă de 32 de ani, după ce acesta a fost găsit dopat cu metilhexaneamină. Agenţia Mondială Antidoping a considerat însă că australianul merita să fie suspendat doi ani şi a făcut apel la TAS, solicitare acceptată parţial de tribunal. „Având în vedere circumstanţele şi gradul de vină, însă şi faptul că metilhexaneamina este un stimulent cu efecte pe termen scurt, care nu sunt nesemnificative în competiţii, arbitrii au considerat că este potrivit să se impună o perioadă de ineligibilitate de 18 luni, minus luna de suspendare deja ispăşită”, se arată într-un comunicat al TAS, care a stabilit ca dată de start a suspendării 20 mai 2012. Toate rezultatele înregistrate de sportiv după această dată au fost anulate.