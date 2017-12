FRF, PENALIZATĂ CU PESTE 100.000 DE FRANCI ELVEŢIENI

Comisia de Disciplină a FIFA a penalizat Federaţia Română de Fotbal (FRF) cu 90.000 de franci elveţieni după partida României cu Ungaria (scor 3-0), din 6 septembrie, şi cu 15.000 de franci pentru comportamentul neadecvat al suporterilor la meciul cu Turcia (scor 0-2), din 10 septembrie, acestor sume adăugându-li-se şi cheltuieli de judecată. Potrivit frf.ro, comisia FIFA a decis o penalitate financiară de 90.000 de franci elveţieni şi 3.000 de franci elveţieni cheltuieli de judecată, plus avertisment de dictare a unor sancţiuni mai aspre în cazul recidivei, din cauza încălcării articolului 65 al Codului Disciplinar al FIFA la meciul România - Ungaria. În ceea ce priveşte partida România - Turcia, FIFA a decis o penalitate financiară de 15.000 de franci elveţieni şi 2.000 de franci elveţieni cheltuieli de judecată, plus avertisment de dictare a unor sancţiuni mai aspre în cazul recidivei, din cauza comportamentului neadecvat al propriilor spectatori. Articolul 65 al Codului Disciplinar al FIFA face referire la responsabilităţile organizatorilor partidelor.

STANCIU ŞI IANCU NU AU FOST CONVOCAŢI LA TINERET

Selecţionerul Bogdan Stelea a declarat, ieri, că a decis să nu-i convoace pe steliştii Gabriel Iancu şi Nicolae Stanciu pentru meciurile cu Irlanda, din preliminariile CE de tineret, respingând varianta vehiculată în mass-media, că aceştia ar fi refuzat să mai vină la naţionala Under 21. Stelea a afirmat că are nevoie la lot de jucători motivaţi, iar când unii nu sunt, va renunţa la serviciile acestora. Echipa de tineret a României va întâlni vineri, de la ora 19.30, pe stadionul „Ceahlăul“ din Piatra Neamţ, reprezentativa Irlandei, returul fiind programat la 15 octombrie, de la ora 17.00, în deplasare.

STEAUA VA JUCA DOUĂ MECIURI AMICALE ÎN ANTALYA

Echipa Steaua Bucureşti a plecat, ieri, în Antalya, pentru un cantonament de o săptămână, în cadrul căruia va disputa două partide amicale, cu Şahtior Doneţk şi campioana Irakului, Al Shorta, informează site-ul oficial al grupării „roş-albastre“. Meciul cu echipa lui Mircea Lucescu va avea loc vineri, iar cel cu Al Shorta este programat duminică. Din lotul deplasat în Antalya nu fac parte Tătăruşanu, Latovlevici, Gardoş, Bourceanu, Cr. Tănase, Szukala, Georgievski şi V. Cojocaru, convocaţi la echipele naţionale.

JUDECAREA DOSARULUI TRANSFERURILOR DE JUCĂTORI, AMÂNATĂ PENTRU 14 OCTOMBRIE

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au amânat ieri, pentru 14 octombrie, judecarea dosarului transferurilor de jucători, în care opt oameni de fotbal sunt acuzaţi de înşelăciune de către procurorii anticorupţie. La termenul de ieri al procesului privind transferurile de jucători, aflat în rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti, s-au prezentat Ioan Becali, Victor Becali, George Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica şi Gheorghe Popescu, dintre oamenii de fotbal acuzaţi lipsind Jean Pădureanu şi Gheorghe Neţoiu. Potrivit avocatului lui Neţoiu, acesta nu a putut fi prezent la instanţă deoarece a fost reţinut la Comisia de Agricultură a Camerei Deputaţilor. Jean Pădureanu şi George Copos au depus o solicitare de acordare a unui nou termen, pentru că nu au putut fi reprezentaţi de apărători. În plus, George Copos şi Cristian Borcea nu au avut la ei acte de identitate. Procurorul a solicitat Curţii acordarea unor termene scurte pentru soluţionarea cât mai rapidă a cauzei. Judecătorii Curţii de Apel au apreciat că sunt neîntemeiate lipsa lui Pădureanu şi cererile de acordare a unui nou termen făcute de Copos şi Pădureanu, urmând să fie trimisă o adresă către Baroul Bucureşti pentru ca cei doi să primească apărători din oficiu. Instanţa a stabilit ca discuţiile în acest dosar să continue în 14 octombrie, de la ora 14.00.

PERCHEZIŢII LA SEDIUL CLUBULUI PANDURII TG. JIU ŞI LA LOCUINŢA LUI CONDESCU

Mai multe percheziţii s-au desfăşurat, ieri dimineaţă, la locuinţa preşedintelui Consiliului de Administraţie al clubului sportiv Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului şi la sediul din Capitală al Federaţiei Naţionale Mine Energie, Condescu fiind suspectat de spălare de bani şi fals. Descinderile sunt coordonate de Poliţia Gorj şi de Parchetul Tribunalului Gorj. Marin Condescu nu a fost găsit de anchetatori acasă, fiind plecat din Tg. Jiu, cu echipa de fotbal Pandurii, care duminică seară a disputat un meci la Constanţa, cu Săgeata Năvodari. Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile au loc într-un dosar în care Condescu este suspectat de spălare de bani, fals şi uz de fals, după ce ar fi împrumutat clubul cu 2,2 milioane de lei, bani pe care ulterior şi i-ar fi recuperat, fără însă a trece în contabilitate aceste operaţiuni. Condescu mai este cercetat într-un dosar penal care are legătură tot cu un împrumut acordat echipei de fotbal Pandurii, ancheta fiind începută iniţial în vară de Parchetul Judecătoriei Tg. Jiu, care şi-a declinat competenţa către Parchetul Tribunalului Gorj, iar de acolo, dosarul a ajuns la DNA.

OVIDIU HAŢEGAN VA ARBITRA PARTIDA SCOŢIA - CROAŢIA

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida Scoţia - Croaţia, din preliminariile CM 2014. El va fi ajutat de asistenţii Cristian Nica şi Octavian Şovre, arbitru de rezervă fiind desemnat Sebastian Colţescu. Meciul din ultima etapă a grupei A va avea loc pe 15 octombrie, de la ora 22.00, pe arena „Hampden Park“ din Glasgow.

AC MILAN VA JUCA UN MECI FĂRĂ SPECTATORI

Formaţia AC Milan va juca un meci pe teren propriu fără spectatori, ca urmare a scandărilor anti-Juventus ale fanilor milanezi, a anunţat, ieri, Liga Italiană de Fotbal. „O sută de suporteri ai AC Milan au intonat un cântec prin care exprimă discriminarea teritorială contra fanilor altei echipe”, se arată în comunicatul Ligii. AC Milan a mai jucat cu o tribună închisă pentru insultele la adresa napoletanilor, recidiva pentru ofense asemănătoare rasismului ducând la suspendarea totală a stadionului, astfel că meciul cu Udinese, din 19 octombrie, din etapa a 8-a din Serie A, se va juca fără spectatori.

ŞI DAVID VILLA VA RATA MECIURILE SPANIEI CU BELARUS ŞI GEORGIA

Fotbalistul echipei Atletico Madrid, David Villa, este indisponibil pentru meciurile cu Belarus şi Georgia, din preliminariile CM 2014, fiind accidentat la glezna stângă (are artrită). În locul lui Villa a fost convocat Michu (Swansea). Din lotul Spaniei lipseşte şi Raul Albiol, care are o problemă musculară la piciorul drept şi a fost înlocuit de Inigo Martinez, fundaşul lui Real Sociedad. Spania, aflată în fruntea grupei I de calificare la CM, va întâlni vineri naţionala Belarusului, iar patru zile mai târziu reprezentativa Georgiei.

REUS, SVEN ŞI LARS BENDER, INDISPONIBILI ÎN PRELIMINARIILE CM

Selecţionerul german Joachim Löw nu se va putea baza pe serviciile jucătorilor Sven Bender şi Marco Reus la ultimele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, cu Irlanda şi Suedia, a anunţat Federaţia Germană de Fotbal (DFB). Duminică, DFB anunţase şi absenţa lui Lars Bender, mijlocaşul lui Bayer Leverkusen fiind accidentat la coapsă. Sven Bender, component al echipei Borussia Dortmund, fratele geamăn al lui Lars, are probleme la aductori şi la nivelul vertebrelor lombare şi trebuie să facă o pauză de zece zile. Marco Reus are o ruptură la ligamentul intern de la piciorul stâng şi va fi indisponibil două săptămâni. Germania ocupă primul loc în Grupa C, cu cinci puncte avans faţă de Suedia şi îşi poate asigura prezenţa la turneul final al CM, dacă se impune, vineri, în meciul cu Irlanda de la Koln.

ANTRENORUL ECHIPEI VALENCIENNES, SUSPENDAT DIN FUNCŢIE

Antrenorul echipei Valenciennes, Daniel Sanchez, a fost suspendat din funcţie şi convocat pentru a discuta eventuala demitere, a anunţat, ieri, preşedintele clubului, Jean-Raymond Legrand. „Daniel Sanchez este suspendat şi este convocat, joi, la o discuţie prealabilă unei eventuale concedieri”, a explicat preşedintele VAFC, care a precizat că secundul Laurent Dufresne se va ocupa de pregătirea echipei. Venit la Valenciennes în vara anului 2011, Daniel Sanchez a reuşit să menţină echipa în prima ligă, iar la finalul anului trecut şi-a prelungit contractul până în iunie 2014. La echipa Valenciennes este legitimat şi Aurelian Chiţu.

JAVIER CLEMENTE, NOUL SELECŢIONER AL LIBIEI

Spaniolul Javier Clemente a anunţat că va prelua naţionala de fotbal a Libiei, în locul lui Abdelhafidh al-Rabich, care a demisionat după eşecul libienilor în calificările pentru Mondialul din 2014. „Am drept misiune să pun la punct structurile de lucru, în scopul de a crea cea mai bună echipă posibilă. Nu cunosc încă nivelul fotbalului libian, de aceea trebuie să mă duc acolo pentru a vedea şi a avea contacte directe”, a afirmat Clemente. Tehnicianul spaniol, fost selecţioner al Spaniei (1992-1998), al Serbiei şi al Camerunului, urma să ajungă ieri în Libia, pentru a-şi începe contractul de doi ani.

MECIUL DNEPR - METALIST VA FI RELUAT ÎNCEPÂND CU REPRIZA A DOUA

Meciul dintre Dnepr Dnepropetrovsk şi Metalist Harkov, suspendat duminică din cauza unei pene de curent, va fi reluat începând cu repriza a doua, la o dată ce urmează să fie stabilită, a decis Consiliul de Administraţie al Ligii Ucrainene de Fotbal. În momentul opririi meciului, care a contat pentru etapa a 12-a a campionatului Ucrainei, scorul era 2-1 pentru Dnepr.

PERU VA JUCA MECIUL CU BOLIVIA FĂRĂ SPECTATORI

Reprezentativa de fotbal a statului Peru va întâlni Bolivia la 15 octombrie, meciul urmând să se dispute cu porţile închise, după ce peruanii au renunţat să facă apel la sancţiunea Comisiei de Disciplină a FIFA, a anunţat, ieri, forul fotbalistic internaţional. Peru, eliminată din cursa pentru Cupa Mondială din 2014, a fost sancţionată, la 27 septembrie, cu disputarea unui meci fără spectatori, ca urmare a incidentelor de la partida cu Uruguay. Federaţia de Fotbal din Peru, care a primit şi o amendă de 20.000 de franci elveţieni, a decis, ieri, să renunţe la contestarea deciziei comisiei de disciplină a FIFA.