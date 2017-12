GIMNASTA ŞTEFANIA STĂNILĂ, CEA MAI TÂNĂRĂ SPORTIVĂ LA CM

Gimnasta Ştefania Alina Stănilă a debutat, ieri, la Campionatele Mondiale de la Antwerp (Belgia), la 15 ani fiind cea mai tânără gimnastă din competiţia la care România le mai are reprezentante pe Larisa Iordache şi Sandra Izbaşa. Stănilă a evoluat la sol şi bârnă, în subdiviziunea I. Mezina lotului României, dar şi a competiţiei, a fost notată cu 12.700 la sol şi 12.266 la bârnă, note cu care este puţin probabil să se califice în finalele pe aparate, având în vedere că mai trebuie să evolueze gimnaste în patru subdiviziuni ale calificărilor. „La debutanta Ştefania Stănilă nu poate fi vorba de medalie. Ea merge pentru a lua contact cu gimnastica mare”, declara antrenorul Octavian Belu înaintea plecării la CM din Belgia. Ştefania Alina Stănilă, care o înlocuieşte în lotul României pe Diana Bulimar, accidentată, va împlini 16 ani în 27 decembrie. Gimnasta, legitimată la CNS Cetate Deva şi care face parte din lotul olimpic de la începutul acestui an, este cea mai tânără participantă la CM de la Antwerp, potrivit anunţului forului internaţional de profil (FIG). La nivel de reprezentare cu lotul naţional, Ştefania Stănilă a obţinut medalia de argint la CE de junioare din 2012, Mondialul de senioare de la Antwerp fiind primul din cariera sa. Lotul României pentru CM din Belgia le mai include pe Larisa Iordache şi Sandra Izbaşa, care vor evolua astăzi în calificări, Iordache - la toate cele patru aparate, iar Izbaşa - doar la sol. FIG a mai anunţat că cea mai vârstnică gimnastă participantă la CM din Belgia este uzbeka Oksana Şusovitina (38 de ani), iar cel mai vârstnic gimnast este slovenul Mitja Petkovsek (36 de ani). De asemenea, cel mai tânăr gimnast înscris în competiţie este niponul Kenzo Shirai (17 ani). La CM de la Antwerp participă 410 gimnaşti (269 băieţi şi 141 fete), urmând să se acorde medalii în finalele pe aparate şi cele la individual-compus.

576 DE BOXERI VOR PARTICIPA LA CM DE SENIORI

Federaţia Internaţională de Box Amator (AIBA) a anunţat un record de participare la Campionatele Mondiale de seniori, ediţia 2013, care vor avea loc la Almatîi (Kazahstan) în perioada 11-27 octombrie. Şi-au anunţat participarea 576 de boxeri din 113 ţări (nou record; în 2011, la Baku, au participat 570 de sportivi), România urmând să facă deplasarea cu cinci pugilişti: Ovidiu Berceanu (CSM Reşiţa, categoria 49 kg), Răzvan Andreiana (Dinamo Bucureşti, 56 kg), Cătălin Gheorghe (CSM Ploieşti, 60 kg), Mihai Nistor (SCM Bacău, +91 kg) şi învingătorul dintre Bogdan Juratoni, medaliat cu bronz la ultimele Mondiale, în 2011, şi Cătălin Paraschiveanu (SCM Bacău), care vor susţine mâine un meci de selecţie pentru titularizarea la categoria 75 kg. De notat că la recentul turneu internaţional „Centura de Aur - Nicolae Linca”, de la Constanţa, Paraschiveanu l-a învins pe Juratoni în semifinală. Mondialele 2013 vor fi găzduite de Palatul Culturii şi Sporturilor „Baluan Şolak” din Almatîi, unde va fi aplicat noul sistem de punctaj şi se va boxa fără căşti de protecţie. Europa este continentul cu cele mai multe ţări înscrise (39), urmat de Asia (26), America de Nord şi Sud (25), Africa (22) şi Oceania (4).

ÎNCEPE LN DE BASCHET MASCULIN

Astăzi începe o nouă ediţie a Ligii Naţionale de baschet masculin, una în care s-a decis ca la finalul sezonului să nu retrogradeze nicio formaţie! Iată programul meciurilor - astăzi, ora 19.00: CSM Oradea - U. Cluj (Digi Sport 3); mâine, ora 17.30: Concordia Chiajna - Energia Rovinari (Digi Sport 3); vineri, ora 16.00: BC FARUL CONSTANŢA - CSU Atlassib Sibiu, ora 19.00: BCM Piteşti - BC Timişoara (Digi Sport 3); sâmbătă, ora 19.00: SCM Craiova - BC Mureş Tg. Mureş şi Steaua CSM Bucureşti - Timba Timişoara; duminică, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - CSU Ploieşti (Digi Sport 3).

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND LA CHINA OPEN

Jucătoarea Monica Niculescu, locul 44 WTA, a fost învinsă ieri, cu 6-3, 6-1, de sportiva daneză Caroline Wozniacki, locul 8 WTA şi cap de serie nr. 6, după un meci care a durat 75 de minute, în turul secund al turneului din categoria Premier Mandatory de la Beijing. Românca, semifinalistă la ediţia din 2011 a China Open, turneu dotat cu premii în valoare de 5,18 milioane de dolari, va primi un cec de 23.500 de dolari şi 80 puncte WTA. Monica Niculescu era ultima reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu, după ce Simona Halep şi Sorana Cîrstea au părăsit competiţia în prima manşă.

HĂNESCU A PIERDUT ÎN PRIMUL TUR LA TOKYO

Tenismenul Victor Hănescu, locul 74 ATP, a fost învins ieri, cu 6-7 (6/8), 6-1, 6-4, de jucătorul sârb Janko Tipsarevic, locul 23 ATP şi cap de serie nr. 8, în primul tur al turneului de 500 de puncte de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 1,437 milioane de dolari. Meciul a durat două ore şi jumătate. Pentru prezenţa pe tabloul principal la Tokyo, Hănescu va primi 9.020 de dolari, dar niciun punct ATP.

USAIN BOLT, NOMINALIZAT LA TITLUL „ATLETUL ANULUI 2013“

Jamaicanul Usain Bolt, campion mondial în probele de 100 m, 200 m şi 4x100 m, a fost nominalizat, ieri, la titlul de cel mai bun atlet al anului 2013, a anunţat Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) pe site-ul oficial. Ceilalţi nouă atleţi nominalizaţi sunt Mohammed Aman (Etiopia) - cel mai tânăr campion mondial la 800 m, la vârsta de 19 ani, Bohdan Bondarenko (Ucraina) - campion mondial la săritura în înălţime, cu a treia performanţă din toate timpurile, Ashton Eaton (SUA) - al doilea decatlonist din istorie care a depăşit 9.000 de puncte într-un concurs, Mohamed Farah (Marea Britanie) - campion mondial la 5.000 m şi 10.000 m, Robert Harting (Germania) - campion mondial la aruncarea ciocanului, Wilson Kipsang (Kenya) - deţinătorul recordului mondial la maraton, Aleksandr Menkov (Rusia) - campion mondial la săritura în lungime, LaShawn Merritt (SUA) - campion mondial la 400 m şi 4x400 m şi Teddy Tamgho (Franţa) - campion mondial la triplusalt. Cele zece sportive nominalizate la titlul „Atleta Anului 2013“ sunt Valerie Adams (Noua Zeelandă) - de patru ori consecutiv campioană mondială la aruncarea greutăţii, Abeba Aregawi (Suedia) - campioană mondială şi europeană în sală la 1.500 m, Meseret Defar (Etiopia) - campioană mondială la 5.000 m, Tirunesh Dibaba (Etiopia) - deţinătoarea recordului mondial la 5.000 m, Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) - campioană mondială în probele de 100 m, 200 m şi 4x100 m, Zuzana Hejnova (Cehia) - campioană mondială la 400 m garduri, Caterine Ibarguen (Columbia) - campioană mondială la triplusalt, Sandra Perkovic (Croaţia) - campioană mondială, europeană şi olimpică la aruncarea discului, Brianna Rollins (SUA) - campioană mondială la 100 m garduri şi Svetlana Şkolina (Rusia) - campioană mondială la săritura în înălţime. Atleţii anului 2013 pot fi votaţi până la 27 octombrie, iar primii trei sportivi din fiecare categorie se vor califica în finală. Comitetul IAAF va desemna câştigătorii dintre cei trei finalişti ai fiecărei categorii într-o gală care va avea loc la 16 noiembrie.

ARMATA RUSĂ VA ASIGURA SECURITATEA JO DE LA SOCI

Armata rusă va participa la operaţiunile de securitate pentru pregătirile şi derularea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci, din februarie 2014, a anunţat comandantul-şef al forţelor terestre ruse. Generalul Vladimir Cirkin nu a făcut precizări despre misiunile armatei sau numărul de militari mobilizaţi pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice (7-23 februarie 2014) şi Paralimpice (7-16 martie 2014) de la Soci, staţiune balneară situată între malul Mării Negre şi munţii Caucaz. Liderul rebeliunii islamiste din Caucazul rus, Doku Umarov, a făcut apel în iulie la „împiedicarea prin toate mijloacele” a organizării JO la Soci, un eveniment drag preşedintelui rus Vladimir Putin. Alături de forţele armate, aproximativ 37.000 de poliţişti vor fi mobilizaţi pentru a asigura securitatea JO, a declarat în iulie ministrul rus de Interne, Vladimir Kolokolţev. De asemenea, serviciul de securitate de la Kremlin a restricţionat accesul publicului în Piaţa Roşie din Moscova, săptămâna aceasta, pentru a se pregăti primirea flăcării olimpice şi ceremoniile prevăzute cu această ocazie. Aprinsă duminică în Grecia, ţara de origine a Jocurilor Olimpice, flacăra olimpică şi-a început călătoria ritualică de-a lungul acestei ţări şi este aşteptată în Rusia pe 7 octombrie. Un parcurs de 123 de zile este apoi prevăzut în întreaga ţară până la ceremonia de deschidere a JO la Soci, la 7 februarie 2014.

MUNCHEN VREA SĂ ORGANIZEZE JO DIN 2022

Comitetul Olimpic German (DOSB) a votat în favoarea candidaturii oraşului Munchen pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022. Oraşul bavarez a pierdut organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018, în defavoarea localităţii sud-coreene Pyeongchang. Candidatele pentru JO 2022 trebuie să-şi depună dosarul până pe 14 noiembrie. Candidatura oraşului Munchen va trebui supusă unui referendum pe 10 noiembrie, la care participă populaţia locală, plus cetăţenii oraşelor din apropiere care vor găzdui întreceri în 2022, Garmisch-Partenkirchen, Ruhpolding şi Berchtesgaden. Pentru JO de iarnă din 2022 vor mai candida Oslo (Norvegia), Alma Ata (Kazahstan), Cracovia (Polonia), Lvov (Ucraina) şi Ostersund (Suedia). Gazda va fi desemnată în cadrul celei de-a 127-a sesiuni a CIO, pe 31 iulie 2015, la Kuala Lumpur.

PREMIERĂ PENTRU „ALL STAR GAME“: ÎN 2016 VA AVEA LOC LA TORONTO

Ediţia 2016 a meciului vedetelor din NBA, „All Star Game“, se va desfăşura pentru prima dată în istorie în afara Statelor Unite, organizarea fiind atribuită oraşului canadian Toronto. „După ce a găzduit primul meci din NBA, Toronto este locul ideal pentru această sărbătoare mondială a baschetului”, a declarat comisarul-adjunct al NBA, Adam Silver. Pe 1 noiembrie 1946, la Toronto a avut loc primul meci din cadrul Basketball Association of America (BAA), care a devenit National Basketball Association (NBA) în 1949. Atunci, Toronto Huskies a pierdut la limită, scor 66-68, partida cu New York Knickerbockers. Meciul care anual reuneşte cei mai buni jucători din baschetul profesionist nord-american va avea loc pe 14 februarie 2016, la „Air Canada Centre“, arenă unde îşi dispută meciurile de pe teren propriu echipele Toronto Raptors (baschet) şi Toronto Maple Leafs (hochei pe gheaţă). În sezonul 2015-2016, Toronto Raptors va împlini 20 de ani de existenţă.

KOPECKY ŞI-A ASIGURAT TITLUL DE CAMPION EUROPEAN DE RALIURI

Cehul Jan Kopecky a câştigat Raliul Croaţiei, a zecea etapă a Campionatului European de raliuri (ERC), şi şi-a asigurat titlul continental după ce a obţinut a şasea victorie de etapă în actualul sezon. La Raliul Croaţiei, podiumul a fost completat de belgienii Pieter Tsjoen şi Bernd Casier. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Kopecky conduce în clasamentul general, cu 287 de puncte, urmat de francezul Bryan Bouffier (129p) şi de irlandezul Craig Breen (121p).

JULIO CESAR CHAVEZ A REVENIT DUPĂ O SUSPENDARE DE 9 LUNI

Boxerul mexican Julio Cesar Chavez, revenit în ring după o suspendare de nouă luni primită pentru consumul de marijuana, a obţinut o victorie controversată, la puncte, împotriva americanului Brian Vera, într-o gală desfăşurată la „Stubhub Center“ din California. La finalul celor zece reprize ale meciului de categorie supermijlocie, arbitrii i-au atribuit în unanimitate victoria lui Chavez, fapt ce a fost contestat de o parte dintre spectatori, care şi-au manifestat zgomotos nemulţumirea. Pugilistul mexican a afişat greutatea de 78,199 kg la cântarul oficial, dar, conform opiniei publice, el a intrat în ring cu cel puţin 5 kg în plus, oferta celor de la HBO a-l recântări în vestiar înainte de startul meciului fiind refuzată. „Nu ştiu ce părere au fanii, însă am dominat lupta şi am câştigat cel puţin şapte sau opt reprize. În plus, am fost de trei ori aproape de a-l face KO”, a declarat Chavez. Antrenorul lui Vera, Ronnie Shields, susţine că „Brian a câştigat cel puţin şapte runde. Cred că aţi putut vedea că opt runde au fost ale lui, dar hai să zicem şapte. Brian a făcut un meci complet împotriva unui luptător de categoria grea. Uitaţi-vă ce mare a fost acest tip, iar el a reuşit un meci bun”. La cei 27 de ani ai săi, Julio a fost suspendat timp de nouă luni şi a primit o amendă de 900.000 dolari în urma unui control antidoping la care a fost depistat pozitiv, în septembrie 2012. Atunci, Chavez a cedat centura de campion mondial la categoria mjlocie, versiunea WBC, după un meci cu argentinianul Sergio „Maravilla” Martinez.