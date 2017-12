MECIURI AMICALE PENTRU CSU NEPTUN

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa va disputa, la finele acestei săptămâni, primele partide de verificare de la reluarea pregătirilor. Constănţencele vor întâlni pe Danubius Galaţi, echipă ce a retrogradat la finele sezonului trecut în Divizia A, prima partidă urmând să aibă loc vineri, de la ora 18.00, iar cea de-a doua sâmbătă, de la ora 10.00. Ambele confruntări se vor disputa la Sala Sporturilor.

TREI FOŞTI JUCĂTORI AI CAMPIOANEI HCM VOR JUCA LA DINAMO

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti s-a reunit cu mari ambiţii înaintea noului sezon, în care îşi doreşte o clasare pe locurile 1-6 şi disputarea cel puţin a semifinalei Cupei României. Antrenorul Sebastian Bota are la dispoziţie 16 jucători, printre care se vor afla şi trei foşti componenţi ai echipei HCM Constanţa: Florin Nicolae, Alexandru Dimache şi Marius Mocanu. Lotul lui Dinamo pentru noul sezon - portari: Florin Dragomir, Darius Makaria, Bogdan Fuică; extreme dreapta: Mihai Cojocea, Liviu Mironescu, Laurenţiu Niţu; extreme stânga: Dorin Purcărea, Marian Răpciugă, Adrian Băluţ; inter dreapta: Costel Manea; interi stânga: Florin Nicolae, Răzvan Răpciugă, Ciprian Şandru, Adrian Chiruţ; centri: Alexandru Dimache, Cosmin Capotă; pivoţi: Marius Mocanu, Dan Savenco.

CÎRSTEA, ÎN TURUL SECUND LA TORONTO

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, nr. 27 WTA, a acces în turul al doilea al turneului de la Toronto, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Cîrstea a trecut în runda inaugurală, scor 6-2, 6-3, de sportiva ucraineană Olga Savciuk, venită din calificări şi nr. 179 mondial, după o oră şi 17 minute de joc. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe daneza Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 9 şi locul 10 WTA, care nu a jucat în runda inaugurală. Pentru accederea în turul secund, Cîrstea va primi un cec de 12.200 de dolari şi 70 de puncte WTA.

UNGUR, ÎN OPTIMI LA SAN MARINO

Tenismanul Adrian Ungur, nr. 93 ATP, s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger de la San Marino, dotat cu premii în valoare totală de 64.000 euro. Ungur, favorit nr. 2, a trecut ieri, în primul tur, cu 1-6, 6-3, 6-1, după o oră şi 42 de minute, de Ivan Sergeyev (Ucraina, nr. 178 ATP). În turul secund, Ungur îl va înfrunta pe Alessio Di Mauro (Italia, nr. 258 ATP).

HĂNESCU LANSEAZĂ CAMPANIA „ORICE CAMPION ARE UN ÎNCEPUT”

Cel mai bine clasat jucător de tenis din România în clasamentul ATP, Victor Hănescu, va dona banii câştigaţi în Cupa Davis pentru dezvoltarea tenisului la nivel de juniori prin campania „Orice campion are un început”, se arată într-un comunicat. În cadrul acestei campanii, se doreşte sprijinirea elevilor şi juniorilor de pe întreg teritoriul României. Primul eveniment va avea loc mâine, la Tenis Club Curtea de Argeş, unde câteva sute de juniori vor primi echipament sportiv care să îi ajute în dezvoltarea unei cariere în sport. „Mi-am dorit dintotdeauna să văd că juniorii români beneficiază de acelaşi suport ca şi cei din alte ţări. Avem resursele necesare şi ar fi păcat să nu le folosim. Campania aceasta va crea un precedent şi sper, cu ajutorul viitorilor parteneri, să facem fericiţi cât mai mulţi copii”, a declarat Hănescu.

NAŢIONALA FEMININĂ DE BASCHET, LA JOCURILE FRANCOFONIEI

Echipa naţională de baschet feminin se reuneşte astăzi, la Tg. Jiu, în vederea pregătirii şi participării la Jocurile Francofoniei, găzduite de Franţa, luna viitoare. Lotul convocat de antrenorul Florin Nini este format din următoarele jucătoare: Gabriela Cursaru (Sepsi Sf. Gheorghe), Romina Filip (CSM Tîrgovişte), Claudia Pop (Recreativo Huelva), Alina Chivu (Teleorman Alexandria), Marta Fodor (Danzio Timişoara), Claudia Uşurelu (Olimpia Braşov), Taisia Lungu (Sportul Studenţesc), Flavia Ferenczi (U. Cluj), Gabriela Munteanu (Olimpia Braşov), Adelina Ştefan (CST Alexandria), Alina Crăciun (ICIM Arad), Elisabeth Pavel (Flying Foxes Viena), Adina Stoiedin (Danzio Timişoara) şi Andra Ionescu (SCM Craiova). Jocurile Francofoniei se vor desfăşura în perioada 6-15 septembrie. La ediţia din 2009, echipa României a cucerit medaliile de aur, Jocurile Francofoniei desfăşurându-se atunci în Liban. Tricolorele au încheiat competiţia din urmă cu patru ani fără nicio înfrângere.

CONTROALE SANGVINE PENTRU TOŢI ATLEŢII PARTICIPANŢI LA CM

Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) a anunţat, pe site-ul oficial, programul antidoping pentru Campionatele Mondiale de la Moscova, programate în perioada 10-18 august, printre măsuri numărându-se şi teste sangvine pentru toţi sportivii participanţi. IAAF a precizat că, înaintea competiţiei, toţi atleţii participanţi vor fi testaţi pentru parametrii sangvini ABP şi că sunt anticipate aproximativ 60 de teste de urină pentru detectarea EPO. În timpul competiţiei, se vor efectua 450-500 de teste de urină, inclusiv analize EPO şi IRMS. Forul mondial a anunţat că în 2013, până pe 16 iulie, a realizat 787 de teste de urină în competiţii şi 929 în afara competiţiilor. Testele sangvine au fost, în acest an, în număr de 864.

GIMNASTA BETH TWEDDLE, TRIPLĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ, ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Gimnasta britanică Beth Tweddle, triplă campioană mondială şi multiplă medaliată europeană, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate, la exact un an de când s-a clasat pe locul 3 la paralele, la Jocurile Olimpice de la Londra, informează bbc.co.uk. Beth Tweddle a obţinut, pe 6 august 2012, medalia de bronz în proba de paralele, la JO, iar de atunci ea nu a mai concurat. „A fost o decizie dificilă. Gimnastica a fost şi va fi mereu o imensă parte a vieţii mele. După Jocurile Olimpice, am avut multe proiecte şi recent am avut ceva mai mult timp pentru a reveni în sală şi a decide dacă vreau să mă dedic sută la sută. Ştiu acum că nu pot să mă angajez că voi susţine antrenamentele necesare pentru a rămâne în vârf. Privind în urmă, pot fi foarte mândră de ce am realizat şi de modul în care am reuşit totul”, a declarat britanica în vârstă de 28 de ani. Potrivit BBC, la Londra, în locul în care s-au desfăşurat competiţiile din cadrul Jocurilor Olimpice, se va deschide Academia „Beth Tweddle”. Tweddle a câştigat, de-a lungul carierei, trei medalii de aur şi două de bronz la Campionatele Mondiale, şase medalii de aur, patru de argint şi una de bronz la Campionatele Europene, 11 medalii de aur, trei de argint şi două de bronz la Cupa Mondială, o medalie de bronz la Jocurile Olimpice şi una de aur şi două de argint la Jocurile Commonwealth-ului.

211 MECIURI DE SUSPENDARE PENTRU DOPAJ, ÎN BASEBALL

Starul echipei New York Yankees, Alex Rodriguez, şi alţi 12 jucători din Liga Nord-Americană de Baseball (MLB) au fost suspendaţi pentru dopaj. Rodriguez a fost suspendat până în 2014, adică 211 meciuri, însă, conform primelor informaţii, el va face apel la această decizie. Ceilalţi 12 jucători vizaţi au acceptat o sancţiune de câte 50 de meciuri de suspendare pentru legăturile cu o clinică din Florida, Biogenesis, unde se făcea trafic de droguri. Decizia anunţată de MLB pune capăt unor săptămâni de speculaţii privind soarta lui Alex Rodriguez, ales de trei ori cel mai bun jucător din American League, una din cele două divizii ale MLB, care a folosit „ani de zile” testosteron şi hormoni de creştere şi a încercat să obstrucţioneze ancheta în privinţa Biogenesis, conform comunicatului Ligii. Suspendarea lui Rodriguez intră în vigoare mâine. Dacă va face apel, el va putea juca pe parcursul procedurii.